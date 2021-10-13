    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Binarium
        /
        Binarium это развод?

        Брокер Binarium развод или нет? Можно ли ему доверять?

        В сети можно найти огромное количество отзывов о брокере бинарных опционов Binarium. Но все ли из них правдивы и актуальны? Конечно же нет. Потому что большая часть из них пишется конкурентами. Безусловно существуют и просто недовольные клиенты, которые не разобрались в условиях торговли бинарными опционами, и скорее всего из-за этого у них возникли проблемы с платформой Binarium. О том можно ли ей доверять, читайте в этом обзоре.

        Содержание:

        превью к статье

        Что такое Binarium? Честный разбор брокера

        Брокер бинарных опционов Binarium работает с 2012 года и с самого начала заявил о себе, как об инновационной компании, которая стремится к постоянному развитию как торговых условий, так и торговой платформы. Постоянные усилия компании по развитию не остались незамеченными, заслужив доверие многих трейдеров.

        Binarium по праву считается одной из самых известных брокерских фирм в сфере бинарных опционов в России. Но от отрицательных отзывов никуда не деться и они периодически продолжают появляться на интернет-просторах. Нет смысла отрицать, что некоторые негативные комментарии бывают реальными, но чаще всего – это малая часть из тех, что можно встретить на тематических форумах. Как правило, все разногласия, которые возникают в работе, сотрудники Binarium стремятся решать с учетом интересов сторон.

        Учитывая, что любые отзывы сегодня может написать кто угодно без особых усилий, самым объективным способом проверки брокера бинарных опционов является ваш личный опыт. Тем более, что минимальный депозит у брокера Binarium составляет всего $5, а открыть сделку можно на $1.

        Надежность Binarium: почему брокеру доверяют тысячи трейдеров

        За все время деятельности компании Binarium только единицы отрицательных отзывов были подкреплены номерами счетов, документами и скриншотами, из которых часть оказалась поддельными. В остальных же случаях это просто слова, не подкрепленные доказательствами. Представители компании всегда стараются решить любые проблемы с клиентами.

        А теперь давайте рассмотрим факты о работе брокера Binarium, чтобы не полагаться слухи.

        Если пользователь не зарегистрировался на официальном сайте binarium.com и не имеет реального счета, этом можно легко сделать с помощью электронной почты или социальной сети Google+.

        регистрация на официальном сайте

        После указания почты и пароля можно выбрать валюту торгового счета. На выбор есть 3 фиатные валюты и две криптовалюты.

        выбор волюты счета

        После ввода данных следует ознакомиться с пользовательским соглашением, в котором расписаны права и обязанности сторон, и из-за непонимания которых в сети часто появляются негативные отзывы.

        Больше узнать о брокере Binarium можно в разделе «Компания». Тут много полезной информации об этой брокерской компании и ее деятельности.

        информация о компании Binarium

        Обратите внимание: клиентские средства хранятся в европейских банках, что снижает риски для трейдеров.

        Помимо этого, на сайте Binarium присутствуют все контактные данные компании, в том числе и для англоговорящих клиентов. Также есть ссылки на разделы сайта «Клиентское соглашение» и «Конфиденциальность», в которых находится важная юридическая информация.

        Уникальные преимущества и фишки Binarium

        Одним из ключевых преимуществ этого брокера является раздел «Обучение». Благодаря ему новички могут пройти бесплатный курс по торговле бинарными опционами от экспертов Бинариум. В нем не только раскрываются азы трейдинга, но и даются базовые знания о торговых активах, валютных парах и торговых сессиях, экономическом календаре и многом другом. Но, пожалуй, самая ценная вкладка – «Стратегии для Бинариум»:

        уровни сложности торговых стратегий

        Все стратегии разделены по уровням сложности, чтобы новичкам было проще ориентироваться в их многообразии. При этом по каждой из них дана краткая аннотация: какое время экспирации лучше использовать и скольким процентом от суммы депозита рекомендуется рисковать в каждой сделке.

        Еще один интересный раздел сайта Binarium – «Торговая комната». В ней клиенты компании, в зависимости от уровня доступа (Business или VIP), получают актуальную аналитику, эксклюзивные торговые сигналы, бонусы и индивидуальное сопровождение от лучших трейдеров платформы. Но доступ к ней получают клиенты с аккаунтами уровня Business и выше, пополнившие счет на сумму от 500 $.

        Дополнительные преимущества Binarium:

        • наличие волатильных и популярных торговых активов;
        • широкий выбор сроков экспирации: от 10 секунд и до 3 месяцев;
        • онлайн поддержка, которая быстро отвечает в онлайн-чате или по телефону.

        Отделяем правду от вымысла. Стоит ли торговать с Binarium?

        Многие трейдеры, начитавшись негативных отзывов о брокере, начинают думать, что Binarium – это развод. Но высокий уровень обслуживания клиентов и постоянное развитие этой платформы говорит об обратном. Обратите внимание: обычно авторы негативных комментариев не приводят никаких доказательств. Кроме того, зачастую, большинство подобных отзывов пишут бывшие клиенты компании, которые решили пренебречь пользовательским соглашением, что и привело к печальным последствиям. Давайте посмотрим на некоторые из них:

        отзывы о компании Binarium

        Андрей написал о быстрой обработке собственной заявки на вывод средств. Александр возразил – такого не может быть. Однако, если изучить пользовательское соглашение, станет понятно, что на вывод средств компания отводит 24 часа, а не выводит через 24 часа.

        Остальные отзывы положительны. Тот же, кто оставляет негативные комментарии, никаких доказательств не предоставляет. При этом, многие жалуются на потерю депозита и манипуляции со стороны брокера, но хороший ответ на это дал Max:

        ответ на жалобы пользователей

        Поэтому, прежде чем приступать к торговле на реальные средства, обязательно протестируйте свою стратегию на демо-счете.

        Заключение

        Таким образом, не всегда следует ориентироваться исключительно на отзывы бывших клиентов брокера бинарных опционов. Прежде всего самостоятельно изучите его работу и оцените качество предоставляемых им услуг. Брокер Binarium дает возможность начать торговлю с минимальной суммы, не критичной для большинства трейдеров, и этим необходимо пользоваться при проверке компании. Ведь, если вы ее и потеряете, это не станет для вас финансовой катастрофой.

        Всегда изучайте соглашение о сотрудничестве, где прописаны все правила взаимодействия брокера с клиентом. Из него вы узнаете не только о времени, за которое в среднем обрабатываются заявки на вывод средств, но и о необходимости обязательно пройти процедуру верификации аккаунта Бинариум. Как правило, недопонимание новичками этой темы чаще всего служит причиной появления негативных отзывов.

        Надеемся, что информация, представленная в этом обзоре, поможет вам лучше защититься от недобросовестных брокеров. Желаем удачи в торговле бинарными опционами на платформе Binarium!

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

        binarium

        Смотрите также:

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Farid
        Лучшие просто нет слов
        02 февраля 2024
        Ответить
        Владимир
        Какие документы можно использоваться для верификации акка?
        Option Bull, хз вроде все те же что и везде.
        Руслан, как у любого брокера - паспорт или водительское удостоверение, плюс смартфон для идентификации личности... Верификация проходит быстро
        27 октября 2022
        Ответить
        Руслан
        Какие документы можно использоваться для верификации акка?
        Option Bull, хз вроде все те же что и везде.
        25 октября 2022
        Ответить
        Option Bull
        Какие документы можно использоваться для верификации акка?
        25 октября 2022
        Ответить
        Роман
        Люблю скальпинговую торговлю. На Binarium получается реализовать себя в этом направлении! Очень много графиков, стратегий, всяких индикаторов, все что нужно, для успешной торговли БО. С выводом профита проблем не было, так что разводом данного брокера не считаю )
        25 октября 2022
        Ответить
        Ольга
        Так развод это или нет? Может кто торгует уже давно у этого брокера? Отзывы есть как хорошие, так и плохие. Поэтому складывается двоякое впечатление. Такое себе 50 на 50...
        Мирослава, не знаю на сколько развод, думаю нет, но нет данных о лицензии и регуляторе, а это конечно им минус. Хотя в целом хороший брокер, но только вам решать, доверять ему или нет.
        25 октября 2022
        Ответить
        Мирослава
        Так развод это или нет? Может кто торгует уже давно у этого брокера? Отзывы есть как хорошие, так и плохие. Поэтому складывается двоякое впечатление. Такое себе 50 на 50...
        24 октября 2022
        Ответить
        Алексей
        Я в бинариум перешёл с того времени как биномо покинули РФ.И до сих пор у них торгую,и всё хорошо,всегда свяжутся со мной если какие-то проблемы,и решают их в кротчайшие сроки.Со снятием денег никогда ни каких проблем не было.Торговать у них можно с 300 руб.Я помню как то до 9000 поднял,но увлёкся-слил,сам виноват.)Единственное что меня не устраивает,то что 5-и минутная экспирация не появляется за 30 сек.,как это было на биномо,и в сделку приходится заходить двумя кликами,а на турбо вы знаете каждая секунда дорога.Так что хороший прозрачный брокер,и с котирофками не муфлюют никогда.
        14 октября 2021
        Ответить
        DANGER Trader
        Очень много людей которые где-то услышали что-то плохое о брокере Бинариум и продолжают распространять эту ложную информацию. Меня поражает как вообще можно что-то говорить о брокере если ты не имел с ним никаких дел и даже демо-счета у тебя там нет, элементарно прочитав торговые условия можно понять что это далеко не развод, там абсолютно нет ни одного пункта с подвохом не заметив который можно лишится своего торгового счета. Проверяйте друзья мои а потом говорите, ниже вон Дмитрий правильно сказал - если не доверяете начните с маленькой суммы для депозита которую будет не так жалко.
        09 апреля 2021
        Ответить
        Дмитрий Соболевский
        подскажите с каких депозитов начинать у него можно?
        я начинал со 100 долларов у них, еще бонус получал тогда, правда и без него можно торговать, условия подходят и для малых депо
        Тимур, Условия торговли позволяют начинать с малых сумм депозита. Брокер надежный, с хорошей репутацией на финансовом рынке
        Если не доверяете брокеру и думаете что Бинариум все таки развод то лучше меньше заводить, в плоть до минимума, хотя я вас уверяю что это не так и я сам уже торгую тут достаточно долго, стабильно получаю небольшую прибыль, бывает и убыток конечно но это уже моя вина как трейдера который плохо спрогнозировал цену по торговому инструменту.
        30 марта 2021
        Ответить
        Яков
        подскажите с каких депозитов начинать у него можно?
        я начинал со 100 долларов у них, еще бонус получал тогда, правда и без него можно торговать, условия подходят и для малых депо
        Тимур, Условия торговли позволяют начинать с малых сумм депозита. Брокер надежный, с хорошей репутацией на финансовом рынке.
        22 марта 2021
        Ответить
        Tom
        Подбираю брокера, важно чтобы можно было пополнять криптой и выводить также. кто уже торгует на бинариуме, можно там биток например закинуть?
        тоже интересно узнать, и в идеале что-то кроме биткоина
        Да, есть крипта там, и для торговли, и для вывода, и для пополнения. можно пополнять битком, эфиром, лайткоином и риплом!
        Олег Иванов, Да, там можно торговать криптовалютой, но только в рабочие дни недели.
        10 марта 2021
        Ответить
        Гена
        Торговать криптой не всегда удобно, там проценты бывают по выплате не очень, а вот пополнять можно легко, главное найти где поменять
        11 октября 2020
        Ответить
        Zebra
        подскажите с каких депозитов начинать у него можно?
        минимальный 10 баксов, но это фигня, хотя бы 50 надо, чтобы была возможность более гибкая для торговли
        подскажите с каких депозитов начинать у него можно?
        я начинал со 100 долларов у них, еще бонус получал тогда, правда и без него можно торговать, условия подходят и для малых депо
        спасибо, думаю гначну с 50 у.е., а там будет видно)
        если вопрос в том, чтобы протестить брокера, кидай 10 на счет и бери бонус, будет возможность совершить больше сделок, а там уже докинешь еще 40 баксов)
        а эта идея еще лучше, я чего-то и не подумал даже, спасибо, вот так и сделаю, всегда же можно пополнить снова если что)
        02 октября 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!