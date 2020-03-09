Верификация счета у брокера бинарных опционов Binarium

Процедура верификации является обязательным условием при работе с ведущими брокерами бинарных опционов, каким является и Binarium. Таким образом компании исключают возможность отмывания денег (политика AML) и препятствуют образованию различных мошеннических схем с финансами. Все брокеры, которые официально предоставляют услуги на финансовых рынках, следуют политике AML, так как при несоблюдении этих правил они рискуют получить немалый штраф. Поэтому если у какого-либо брокера отсутствует обязательная верификация, то вполне возможно такая компания не строит планов на перед и является мошеннической.

Что такое верификация и как она происходит?

Если говорить коротко, то верификация – это процесс подтверждения личных данных посредством предоставления скан-копий документов. Практически всегда такими документами выступают паспорт (гражданский или заграничный) и выписка из банка или квитанция за коммунальные услуги.

Копии документов должны быть высокого качества, чтобы на них четко читались ФИО и другая информация, иначе верификация будет отклонена службой безопасности брокера.

Как пройти верификацию у брокера бинарных опционов Binarium?

Брокер Binarium официально предоставляет услуги по торговле на финансовых рынках с 2012 года. За все время существования компания получила признание от многих трейдеров со всех стран СНГ. Большая часть отзывов о брокере Бинариум положительные, и так как имидж имеет не последнее значение в данном бизнесе, компания следует политике AML и работает по всем нормам и законам, чтобы его не потерять.

Примечание: более подробную информацию о требованиях прохождения верификации можно прочитать в пользовательском соглашении брокера Binarium. Кроме этой информации там можно узнать и многих других моментах, которые могут быть полезны при работе с данным брокером в будущем.

Перед прохождением верификации вам потребуется открыть торговый счет в компании. Все детали и пошаговый процесс описаны в статье под названием – как зарегистрироваться в Binarium.

После открытия нового счета в личном кабинете у каждого трейдера появится свой персональный ID.

Этот ID необходим для отправки письма в службу поддержки с темой — «Верификация» и сопроводительным текстом о желании пройти эту процедуру. Код ID нужен в тексте письма для того, чтобы менеджеры компании смогли понять, какой аккаунт требуется верифицировать.

Перед отправкой письма обязательно проверьте правильность указанных персональных данных в профиле:

В ответном письме будет получена информация о деталях верификации и о том, какие документы для этого потребуются. Список документов всегда стандартный:

Паспорт.

Выписка из банка или квитанция оплаты коммунальных услуг.

Примечание: отправлять можно как скан-копии документов, так и фотографии, сделанные на телефон. Но важно понимать, что фотографии должны быть наивысшего качества и вся информация на них должна свободно считываться.

Как много времени занимает верификация счета у брокера бинарных опционов Binarium?

Процесс верификации обычно занимает 48 часов или два полных рабочих дня.

Как только аккаунт будет подтвержден, на почту, указанную при регистрации, будет отправлено письмо от компании с текстом о том, что данные были успешно подтверждены.

Можно ли не проходить верификацию у брокера бинарных опционов Binarium?

Открыть счет и пополнить его можно и без прохождения верификации. Также можно использовать демо-счет и тренировать свои навыки. Но если торговля на реальном счету будет успешна и будет получена прибыль, то вывести ее без верификации скорее всего не получится. Компания всегда оставляет за собой право отказать в выводе средств не верифицированным пользователям, что подробно описано в пользовательском соглашении. Поэтому лучше не рисковать и верифицировать профиль перед пополнением и торговлей на реальном счету.

Заключение

Верификация – обязательная процедура, которой не стоит пренебрегать. Пройти ее не так сложно, как кажется. Важность ее в том, что она обеспечивает трейдеру максимальные привилегии при работе с брокером.

Также не стоит боятся и разглашения персональных данных, так как политика конфиденциальности защищает клиентов брокера от использования чувствительной информации третьими лицами.

Всегда обращайте внимание на требования брокера по прохождению верификации. Ведь, если такого условия нет, стоит задуматься: не является ли эта компания мошеннической.

Смотрите также: