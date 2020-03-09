    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Binarium
        /
        Как верифицировать счет в компании Binarium

        Верификация счета у брокера бинарных опционов Binarium

        Процедура верификации является обязательным условием при работе с ведущими брокерами бинарных опционов, каким является и Binarium. Таким образом компании исключают возможность отмывания денег (политика AML) и препятствуют образованию различных мошеннических схем с финансами. Все брокеры, которые официально предоставляют услуги на финансовых рынках, следуют политике AML, так как при несоблюдении этих правил они рискуют получить немалый штраф. Поэтому если у какого-либо брокера отсутствует обязательная верификация, то вполне возможно такая компания не строит планов на перед и является мошеннической.

        Содержание:

        верификация счета

        Что такое верификация и как она происходит?

        Если говорить коротко, то верификация – это процесс подтверждения личных данных посредством предоставления скан-копий документов. Практически всегда такими документами выступают паспорт (гражданский или заграничный) и выписка из банка или квитанция за коммунальные услуги.

        Копии документов должны быть высокого качества, чтобы на них четко читались ФИО и другая информация, иначе верификация будет отклонена службой безопасности брокера.

        Как пройти верификацию у брокера бинарных опционов Binarium?

        Брокер Binarium официально предоставляет услуги по торговле на финансовых рынках с 2012 года. За все время существования компания получила признание от многих трейдеров со всех стран СНГ. Большая часть отзывов о брокере Бинариум положительные, и так как имидж имеет не последнее значение в данном бизнесе, компания следует политике AML и работает по всем нормам и законам, чтобы его не потерять.

        Примечание: более подробную информацию о требованиях прохождения верификации можно прочитать в пользовательском соглашении брокера Binarium. Кроме этой информации там можно узнать и многих других моментах, которые могут быть полезны при работе с данным брокером в будущем.

        Перед прохождением верификации вам потребуется открыть торговый счет в компании. Все детали и пошаговый процесс описаны в статье под названием – как зарегистрироваться в Binarium.

        После открытия нового счета в личном кабинете у каждого трейдера появится свой персональный ID.

        ID счета в Binarium

        Этот ID необходим для отправки письма в службу поддержки с темой — «Верификация» и сопроводительным текстом о желании пройти эту процедуру. Код ID нужен в тексте письма для того, чтобы менеджеры компании смогли понять, какой аккаунт требуется верифицировать.

        Перед отправкой письма обязательно проверьте правильность указанных персональных данных в профиле:

        отправка верификационного письма в Binarium

        В ответном письме будет получена информация о деталях верификации и о том, какие документы для этого потребуются. Список документов всегда стандартный:

        • Паспорт.
        • Выписка из банка или квитанция оплаты коммунальных услуг.

        Примечание: отправлять можно как скан-копии документов, так и фотографии, сделанные на телефон. Но важно понимать, что фотографии должны быть наивысшего качества и вся информация на них должна свободно считываться.

        Как много времени занимает верификация счета у брокера бинарных опционов Binarium?

        Процесс верификации обычно занимает 48 часов или два полных рабочих дня.

        Как только аккаунт будет подтвержден, на почту, указанную при регистрации, будет отправлено письмо от компании с текстом о том, что данные были успешно подтверждены.

        Можно ли не проходить верификацию у брокера бинарных опционов Binarium?

        Открыть счет и пополнить его можно и без прохождения верификации. Также можно использовать демо-счет и тренировать свои навыки. Но если торговля на реальном счету будет успешна и будет получена прибыль, то вывести ее без верификации скорее всего не получится. Компания всегда оставляет за собой право отказать в выводе средств не верифицированным пользователям, что подробно описано в пользовательском соглашении. Поэтому лучше не рисковать и верифицировать профиль перед пополнением и торговлей на реальном счету.

        Заключение

        Верификация – обязательная процедура, которой не стоит пренебрегать. Пройти ее не так сложно, как кажется. Важность ее в том, что она обеспечивает трейдеру максимальные привилегии при работе с брокером.

        Также не стоит боятся и разглашения персональных данных, так как политика конфиденциальности защищает клиентов брокера от использования чувствительной информации третьими лицами.

        Всегда обращайте внимание на требования брокера по прохождению верификации. Ведь, если такого условия нет, стоит задуматься: не является ли эта компания мошеннической.

        binarium

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Владимир
        Как быстро обычно верифицируется новый аккаунт?
        Option Bull, мой профиль верифицировали в тот же день. Думаю, как повезет или от загруженности системы. Но в целом 2 суток это потолок.
        Роман, ого? двое суток, у меня ушло на регистрацию и верификацию пару часов. Тут наверное важно время суток и день недели по загруженности службы поддержки и менеджеров компании...
        27 октября 2022
        Ответить
        Роман
        Ответить
        Ольга
        а сколько верификация проходит кто проходил? а то тут могут всякое написать в статье...
        Ваня, я проходила верификацию за 2 дня. Все вопросы задавала в онлайн-чате. Ребята молодцы, быстро реагируют и дают четкий ответ. Проблем не возникло )
        27 октября 2022
        Ответить
        Руслан
        Как быстро обычно верифицируется новый аккаунт?
        Option Bull, не знаю как у других, но мои данные верифицировали на протяжении суток
        25 октября 2022
        Ответить
        Option Bull
        25 октября 2022
        Ответить
        Яков
        Как показывает опыт, процесс верификации счета занимает 2 полных рабочих дня, но в целом, ничего сложного нет. Всегда можно обратится в службу поддержки.
        22 марта 2021
        Ответить
        Tom
        поддержка отвечает на любые вопросы быстро, так что проблем с прохождением не было
        Арсен, Согласен. Тоже обращался в службу поддержки, все объяснили и рассказали. Думаю,что брокеру Бинариум можно доверять , буду с ними сотрудничать дальше.
        10 марта 2021
        Ответить
        Арсен
        поддержка отвечает на любые вопросы быстро, так что проблем с прохождением не было
        08 сентября 2020
        Ответить
        Кирилл
        один из лучших брокеров
        31 августа 2020
        Ответить
        прошел за полчаса, супер быстро отвечали в онлайн чате, провели полностью. проблем не было!
        17 июля 2020
        Ответить
        Павел
        А верификацию проходить обязательно? А то я и так смогла пополнить счет и торгую пока что без проблем
        торговать можно, но прибыль не выедешь ока не верифицируешься. так что подавай документы сейчас лучше
        27 июня 2020
        Ответить
        Ангелина
        А верификацию проходить обязательно? А то я и так смогла пополнить счет и торгую пока что без проблем
        25 июня 2020
        Ответить
        Maxtrade
        а сколько верификация проходит кто проходил? а то тут могут всякое написать в статье...
        у меня было плохое качество фоток, старые были а переделывать я не хотеол, лень было. но не приняли, а это была пятница, и я отправил фотки уже хорошие новые, в пн все проверили
        та за день реально пройти, но иногда 2-3 дня бывает если доки может не те. я проходил на пару дней, знакомый прошел за 1 день.
        спасибо за ответы. прошел уже ее конечно, просто не то им отправил поэтому 3 дня мусолили))
        верификация у всех брокеров одинаковая, паспорт и квитанция или выписка, можно сразу кидать и пройдешь тогда за 15 минут)
        12 июня 2020
        Ответить
        Ответить
        у меня было плохое качество фоток, старые были а переделывать я не хотеол, лень было. но не приняли, а это была пятница, и я отправил фотки уже хорошие новые, в пн все проверили
        06 мая 2020
        Ответить
        Олег Иванов
        11 апреля 2020
        Ответить
        26 марта 2020
        Ответить
        Robot
        в принципе процесс верификации у бинариума такой же, как и везде. за исключением того, что надо написать на почту им)
        09 марта 2020
        Ответить
        Орландо
        что ее описывать, эту верификацию. там все проще простого, просто что ждать долго, 2 дня для меня долго
        09 марта 2020
        Ответить
        Карим
        Карим
        для новичков хорошая статья, если кто решит у бинариума торговать, то тут собраны уже гайды, как начать без шибок)
        09 марта 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!