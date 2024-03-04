        Как добавить индикатор в Tradingview

        TradingView – это не только универсальная платформа графического анализа, но и социальная сеть, объединившая более 50 миллионов трейдеров и инвесторов по всему миру. В этом обзоре мы расскажем, как добавить индикатор в tradingview, что для этого необходимо, и какая последовательность действий приведет к желаемому результату.

        Содержание:

        график в trading view

        Тарифные планы TradingView

        Прежде, чем приступать к работе, убедитесь в том, что у вас есть зарегистрированная учетная запись tradingview. Она может быть бесплатной, но в этом случае помните о лимите на количество доступных индикаторов для использования. В настоящий момент все бесплатные аккаунты ограничены двумя индикаторами на одном графике. Если вам этого недостаточно, придется приобрести один из доступных тарифных планов. Ниже указана их стоимость для непрофессиональных участников финансовых рынков.

        тарифные планы trading view

        Подготовка графика

        Перед началом работы залогиньтесь в учетную запись.

        вход в trading view

         Затем на главной странице платформы в меню “Products” выберите пункт “Supercharts”.

        супер чарт в trading view

        После этого перед нами появится график со случайно выбранным инструментом. Для выбора определенной валютной пары необходимо нажать значок “лупа” в левом верхнем углу экрана.

        выбор валютной пары в trading view

        Перед нами появится меню выбора инструментов.

        выбор инструментов в trading view

        В поисковой строке вводим код нужной валютной пары или криптовалюты. В нашем случае – это кросс-курс EURAUD. Пройдя все вышеописанные процедуры, получим свечной график EURAUD.

        свечной график в trading view

        На этом подготовительная часть закончена, и можно приступать к импорту кастомного индикатора Tradingview.

        Работа в редакторе Pine

        Открываем редактор скриптов Pine, предназначенный для написания кода индикаторов и стратегий.

        редактор pine в trading view

         Для этого на нижней панели платформы нажимаем кнопку “Pine Editor”.

        окно редактора pine в trading view

        Перед нами появится окно редактора. В правом верхнем меню “Open” выбираем пункт “New indicator”.

        скрипт индикатора в trading view

        После этого в открытое окно загрузится шаблонный скрипт индикатора, который нужно будет обязательно удалить. Для этого выделяем весь текст комбинацией клавиш Ctrl-A (либо мышью), и нажимаем delete.

        удаление скипта в trading view

        Все, шаблонного кода больше нет. Теперь можно приступать к импорту пользовательского осциллятора. В качестве примера добавим индикатор тренда – Trend Dashboard.

        импорт индикатора в trading view

        Для этого перенесем его код из источника в очищенное окно Pine. Чтобы сохранить в базе платформы нажимаем “Save”.

        сохранение скрипта в trading view

        На экране появится всплывающее окно, подтверждающее наши намерения. Сохранение индикатора сделает его доступным для отображения на графике.

        Добавление индикатора на график TradingView

        Вывести сохраненный индикатор на график можно с помощью:

        1. Функции “Add to chart”;
        2. Панели импорта.

        Добавление через “Add to chart”

        Самый быстрый способ увидеть только, что сохраненный кастомный индикатор на графике – нажать кнопку “Add to chart” на верхней панели редактора или нажать комбинацию клавиш Ctrl+Enter.

        .добавление на экран в trading view

        После этого новый инструмент технического анализа готов к работе.

        Добавление через панель импорта

        Более привычным способом выбора аналитических инструментов выступает их вывод на график с помощью панели “Indicators, Metrics & Strategies”, которую можно вызвать, нажав в главном окне кнопку “Indicators”.

        добавление через панель импорта в trading view

        В самой панели заходим в раздел “My Scripts” и находим там сохраненный ранее индикатор – Trend Dashboard.

        место нахождение добавленного индикатора в trading view

        Двойной щелчок мыши по названию выведет наш индикатор на график.

        вывод индикатора на график в trading view

        Удаление индикатора из библиотеки

        Чтобы удалить ненужные аналитические инструменты необходимо открыть панель “Indicators, Metrics & Strategies”, через меню “Indicators” в главном окне онлайн-платформы. При наведении курсора на название лишнего индикатора появляется кнопка редактирования скрипта (Source code) и его удаления (Delete script).

        удаление индикатора в trading view

        При нажатии на “Delete script” скрипт удалится из библиотеки пользователя.

        Заключение

        В этом обзоре мы разобрались как добавить индикатор в Tradingview. Богатые возможности платформы позволяют не только импортировать чужие разработки в области трейдинга, но и создавать свои, а также активно обмениваться идеями в чатах с коллегами.

        Предлагаем поэкспериментировать с различными комбинациями индикаторов и выбрать ту, которая будет максимально соответствовать вашему стилю торговли и позволит получить преимущество на рынках.

        Mister X
        Nice little guide — adds an indicator to TradingView in no time. Installation is easy. But remember: a shiny indicator isn’t a signal for riches. Treat it as a tool, not a promised gain. Watch how it behaves over real candles before trusting it with real money.
        27 ноября 2025
        Option Bull
        Полезная статья, всё четко и по делу. Такие мануалы реально экономят время, особенно для новичков. Главное после установки не торопиться с входами, лучше дать индикатору обжиться на графике, посмотреть как он реагирует на цену и объемы.
        27 ноября 2025
        Хорошо, что напомнили, что TradingView — это не только про графики. Сообщество и возможность обмениваться скриптами — это действительно делает платформу особенной!
        11 октября 2024
        Mister X
        Been using TradingView for a while but never knew about the ‘My Scripts’ section in the indicators panel. That’s going to save me a lot of time switching between different custom tools!
        11 октября 2024
        Serg
        I didn’t realize how many custom indicators could be added! The Pine Editor seems powerful once you get the hang of it. Might need to upgrade my account though, those limits on free plans are a bit restricting.
        11 октября 2024
        Scruffy
        Great step-by-step guide! Super helpful for those just getting started with TradingView. I’ve always been intimidated by the Pine Editor, but this makes it look so easy. Time to try my hand at creating custom indicators!
        11 октября 2024
        tirant
        Для меня новость, что туда оказывается можно добавлять индикаторы.
        Богдан , Для меня если честно тоже. Пользовался им для просмотра котировок.
        24 апреля 2024
        Руслан
        Для меня новость, что туда оказывается можно добавлять индикаторы.
        Богдан, причем делает это куда проще чем в том же mt4, к котором все уже давно привыкли и приросли)) Добавил скрипт и все! Никакой возни с архивами, распаковками, настройками и т.д.
        23 апреля 2024
        Руслан
        Статья очень информативная, а добавление пользовательских индикаторов и прочая кастомизация это те темы, которые всегда буду актуальны в трейдерском сообществе)) Смущает конечно что здесь все по тарифным планам, но вряд ли это существенная проблема для опытных трейдеров.
        Option Bull, конечно не проблема для тех, у кого руки растут из нужного места, тут люди не жалеют тратить условно 500$ за раз на индикаторы, которые потом окупают, а тут целая торговая платформа, тем более далеко не самая последняя в трейдерских кругах.
        23 апреля 2024
        Трейдер БО
        Для меня новость, что туда оказывается можно добавлять индикаторы.
        Богдан , Это не плохая альтернатива если у вас временно нет доступа к терминалу.
        23 апреля 2024
        Option Bull
        Статья очень информативная, а добавление пользовательских индикаторов и прочая кастомизация это те темы, которые всегда буду актуальны в трейдерском сообществе)) Смущает конечно что здесь все по тарифным планам, но вряд ли это существенная проблема для опытных трейдеров.
        23 апреля 2024
        Богдан
        Для меня новость, что туда оказывается можно добавлять индикаторы.
        23 апреля 2024
        Option Bull
        Никогда ранее не пользовался плфтормой traidingview, но после прочтения статьи что-то заинтересовался) До этого мне было достаточно торговли на mt4, который уже давно затертый до дыр и всем известен весь его функционал, а вот про эту платформу информации не так и много на русском.
        23 апреля 2024
        Артур
        Надо как-то попробовать. Не знаю на сколько это будет удобно для анализа...
        23 апреля 2024
