Памм счет - инновационный инструмент с огромным потенциалом

Что такое памм счета?

В переводе с английского, дословно, ПАММ — «модуль управления распределением процентов». Счет управляется трейдером, который совершает сделки как на свои собственные средства, так и на те, которые ему доверили инвесторы.

Памм счета - отзывы позволяют ознакомиться с преимуществами и недостатками инвестиционных площадок разных Форекс-брокеров, типами счетов, чтобы выбрать для себя наилучший вариант.

Торговля на валютной бирже ведется управляющим по своему усмотрению. Остальным участникам видна общая статистика счета. Если доходность вас устраивает — вы можете вложить желаемую сумму.

Все финансовые операции памм счета совершаются в автоматическом режиме. Мошенничество с прибылью в этом случае полностью исключено.

Распределение полученных убытков или прибыли между инвесторами и трейдером в процентном соотношении регулируется офертой — публичным договором. Размер прибыли каждого конкретного инвестора рассчитывается в зависимости от его вложений. Аналогичная ситуация - с убытками.

Вкладывать в одни и те же памм счета может большое количество людей. Эта структура по организации сходна с паевым фондом, отличаясь высокой доходностью. Некоторые аналитики сравнивают памм счет с доверительным управлением, однако основное отличие состоит в том, что Трейдер начинает работу, вкладывая собственный капитал. Если появляются инвесторы, эти средства служат залогом, их нельзя забрать, только прибыль от заключения сделок.

Этапы принятия решения об инвестировании:

изучаем рейтинги трейдеров; принимаем к сведению статистику счета, который нас заинтересовал; находим Паммы отзывы об управляющем; вкладываем средства.

Как рассчитывается доход

Чтобы разобраться с получением прибыли детальнее, рассмотрим ситуацию на примере с конкретными цифрами.

Инвестор №1 вложил в некий заинтересовавший его памм счет 1 тыс. долларов. Инвестор №2 — 600 долларов. Инвестор №3 — 400 долларов. Собственные средства трейдера — 3000 долларов. Итого, общая сумма, которой он может оперировать, - 5000 долларов.

Управляющий памм счета в течение месяца активно торговал на форексе, добившись прибыли 20% или 5000*20%=1000 долларов.

Оферта закрепляет разделение дохода по принципу 50/50.

Инвестор №1 получит: 1000*20%:2=100 долларов.

Инвестору №2 причитается: 600*20%:2=60 долларов.

Инвестор №3 получит: 400*20%:2=40 долларов.

Доход трейдера: (3000*20%)+ 100+ 60+40 = 800 долларов.

Если заключались неудачные сделки, убытки распределяются между всеми участниками в таком же соотношении, управляющий в этом случае не имеет права на какое-либо вознаграждение.

Отзывы памм счета доказывают, что при умелом подходе прибыль может составить до 100% и даже больше от размера инвестиции.

Преимущества ПАММ-счетов

Памм счета дают все основания считать, что этот вид инвестирования имеет отличные перспективы . Раньше, до появления памм площадок, желающие вкладывать деньги в успешных трейдеров были вынуждены иметь дело с ними напрямую, передавая пароль от своего счета, однако настоящие профессионалы отказывались работать с небольшими депозитами. А прямая передача денег нередко выявляла нечистых на руку мошенников. Такими оказался целый ряд раскрученных псевдоприбыльных проектов, не оправдавших надежды клиентов.

Современные памм счета позволяют составлять инвестиционный портфель исходя из предпочтений инвестора и размера средств, которые он готов вложить.

Почему они надежны:

брокер следит за выполнением условий оферты, являясь независимым наблюдателем;

брокер размещает финансовую историю всех счетов, не допуская какой-либо коррекции цифр;

не разрешается выведение вложенных инвесторами денег. На них можно торговать, но снять - не выйдет;

любой инвестор на одной и той же площадке имеет доступ к большому количеству памм счетов, выбирая самостоятельно, куда именно вкладывать деньги, и сколько;

управляющий максимально заинтересован в получении прибыли, ведь он рискует не только деньгами инвесторов, но и своими средствами. Чтобы в твой счет была вложена солидная сумма, необходимо иметь достаточный собственный капитал. Количество денег трейдера отображается в статистике, если средств на счете немного — вряд ли найдутся желающие присоединиться к проекту;

рейтинги управляющих по разным показателям формируются автоматически, чтобы облегчить потенциальным инвесторам поиск;

совершить вложение средств очень просто. Нет необходимости вести переписку, обсуждать условия сотрудничества. Если вам подходит оферта, предложенная трейдером, вы ознакомились со статистикой счета и согласны работать с конкретным управляющим, осталось нажать всего-то одну кнопку.

Перед принятием окончательного решения прочитайте паммы отзывы инвесторов, уже вкладывавших деньги в те или иные счета ранее. Особенно это поможет в успешном старте новичкам.

