        МТ4 для Андроид: подробный обзор приложения

        В связи с тем, что многие люди сегодня активно используют смартфоны, разработчики программного обеспечения, предназначенного для торговли бинарными опционами и на Forex, не смогли обойти вниманием такую тенденцию. Из-за этого, в частности, появилась мобильная версия MT4 для Андроид, которая предназначается для смартфонов и планшетов с этой операционной системой. С помощью MetaTrader 4 пользователи могут проводить анализ графиков и все время быть в курсе изменений на рынке.

        Содержание:

        MetaTrader 4 на Андроид: разбор мобильной версии

        Прежде чем приступать к рассмотрению приложения, необходимо скачать МТ4 для Андроид. Программа находится в свободном доступе. MT4 для Андроид скачать можно с Google Market, где находится последняя версия приложения.

        После загрузки и установки МТ4 можно зарегистрировать бесплатный демо-счет, а если у вас уже открыт счет, можно зайти в него под личными логином и паролем. После входа на мобильную платформу откроется окно с графиком, в котором приведены текущие котировки по популярным активам:

        Чтобы открыть новый демо-счет или войти в другой, необходимо перейти в «Управление счетами»:

        В этом разделе будут видны все ваши счета, между которыми можно переключаться. Для добавления нового аккаунта нужно нажать кнопку «+», вынесенную в правый верхний угол:

        Независимо от того, хотите вы открыть новый демо-счет или подключиться к существующему, вам необходимо будет выбрать брокера. При подключении счета далее будет нужно ввести свои данные, а если вы открываете демо-счет, то ввести информацию о себе:

        После завершения описанных действий система автоматически подгружает действующие котировки, предоставляя возможность торговать без риска.

        Главный экран МТ4 для Андроид

        На главном экране с котировками можно добавить новые активы. Для добавления торгового актива потребуется кликнуть по плюсу (вынесен вправо). После этого на основном экране отображается нужная валютная пара, которая будет располагаться внизу списка:

        Для удаления лишних активов нужно нажать на значок карандаша, который находится рядом с «+»:

        При нажатии на актив открывается новое меню, в котором можно:

        1. открыть новую сделку;
        2. открыть график;
        3. посмотреть свойства инструмента;
        4. выбрать детальный режим окна.

        Детальный режим окна позволит наблюдать за ценами ASK и BID, а также за максимумами и минимумами за день:

        Нажав на любой из активов, можно открыть график, выбрав пункт «Открыть график»:

        Открытие сделок через MetaTrader 4 на Андроид

        Открывать сделки в МТ4 на Андроид можно как через меню с котировками, так и с графика. В меню с котировками необходимо выбрать «Новая сделка». Для проведения сделок на рынке с графика нужно нажать на иконку «листа с плюсом»:

        Для открытия сделок можно выбрать тип ордера, указать лот, установить стоп-лосс и тейк-профит, после чего нажать на Buy или Sell, чтобы совершить сделку:

        На выбор есть пять типов ордеров:

        1. Немедленное исполнение (по рынку);
        2. Buy Limit;
        3. Sell Limit;
        4. Buy Stop;
        5. Sell Stop.

        Как работать с открытыми позициями в МТ4 для Андроид

        После открытия ордера трейдер может получить доступ к дополнительным инструментам для работы с открытыми позициями. Чтобы увидеть все свои сделки, в меню нужно перейти на вкладку «Торговля», где будет информация о сделках и о торговом счете:

        Если нажать на сделку, то откроется окно с детальной информацией о стоп-лоссе, тейк-профите, налоге, свопе, комиссии и ID:

        При долгом нажатии на сделку откроется меню, где можно:

        1. Закрыть ордер;
        2. Открыть новый ордер;
        3. Изменить ордер;
        4. Открыть график.

        Если выбрать изменение ордера, то можно будет поменять стоп-лосс и тейк-профит. Если нажать на «Закрыть ордер», то можно закрыть его частично или полностью:

        Работа с графиком в MetaTrader 4 для Андроид

        Переключится в МТ4 на Андроид на график можно как из меню со сделками, так и из базового меню, выбрав «Чарты». Изначально график открывается с индикаторами, которые можно убрать с графика при желании. Сам график работает в горизонтальном и вертикальном режиме. Горизонтальный режим выглядит так:

        А так выглядит вертикальный режим:

        В меню над графиком можно выбрать:

        1. Перекрестие;
        2. Индикаторы;
        3. Активы:
        4. Таймфреймы;
        5. Открытие ордеров.

        Частичный набор этих функций, плюс построение графических объектов можно вызвать, кликнув по экрану с графиком. Также внизу графика есть меню, где можно перейти к:

        1. котировкам;
        2. графику;
        3. сделкам;
        4. истории сделок;
        5. новостям;
        6. сообщениям.

        Для удаления и добавления новых индикаторов нужно нажать на иконку «функции» (f). После этого откроется список с доступными индикаторами. Здесь можно как добавить новый инструмент, так и отредактировать используемый. Для удаления нужно нажать на иконку «корзины», а для добавления на «f+»:

        В MT4 для Андроид нельзя добавить новые индикаторы и использовать можно только базовые, которые есть в версии для Виндовс. Это ограничение характерно для большинства мобильных версий торговых платформ. Несмотря на это, в MetaTrader 4 разработчики встроили достаточное количество индикаторов, которыми пользуется большинство трейдеров. Среди них можно найти такие, как:

        Выбрав подходящий индикатор для анализа, можно внести нужные данные, а именно выбрать период, цвет и так далее:

        После настройки индикатор необходимо нажать на кнопку «Готово» и индикатор будет добавлен на график:

        Приложение также позволяет добавлять графические объекты, которых более двадцати. Это квадраты, трендовые линии, уровни, каналы и тому подобные:

        Для их добавления нужно нажать на экран графика и в круговом меню выбрать иконку с фигурами. После этого выбрать нужный элемент можно путем нажатия на плюс в верхнем углу экрана. В открывшемся меню выбираем графический элемент и настраиваем его. Графические элементы полезны, когда необходимо, например, построить уровни поддержки и сопротивления:

        Добавленные элементы можно перемещать или менять. Удалить ненужное можно, нажав на иконку корзины в меню с элементами. Добавлять можно неограниченное количество объектов.

        Для графиков можно внести дополнительные настройки. Для этого в боковом меню необходимо выбрать пункт «Настройки». Тут в разделе «Чарты» можно включить или поменять:

        • Вид графика (свечи, бары, линия);
        • OHLC (цены открытия, закрытия, макс. и мин.);
        • Окно данных (информация при использовании перекрестия);
        • Отображение объемов (имеются в виду тиковые объемы);
        • Торговые уровни (уровни стоп-лоссов и тейк-профитов);
        • Независимые графики (возможность отображения графических объектов на всех таймфреймах выбранного торгового актива);
        • Разделители периодов;
        • Линия цены Ask;
        • Цвета (цвета графиков и свечей).

        В мобильной версии МТ4 для Андроид есть белая и черная цветовые темы, и также можно настроить все цвета на свое усмотрение:

        Дополнительные функции МТ4 для Андроид

        Мы уже говорили про меню внизу графика, и там можно смотреть информацию о счете и историю сделок. Там же можно отсеять все данные по символу, времени, прибыли и дате:

        Следующая кнопка позволяет видеть новости из мира финансов и экономики, которые можно сортировать по категориям:

        В боковом меню также можно запустить все перечисленные функции, и дополнительно там есть:

        1. Мониторинг счета;
        2. Почта;
        3. Экономический календарь;
        4. Сообщество трейдеров;
        5. Торговые приложения;
        6. Журнал.

        Стоит отметить, что для запуска мониторинга счета потребуется зарегистрироваться в сообществе MQL5, а экономический календарь будет работать только через специальное приложение.

        Заключение

        MetaTrader 4 для Андроид позволяет в любом месте работать с любыми рынками точно также, как и при помощи ПК. Поэтому если у вас есть смартфон или планшет, вы можете МТ4 для Андроид скачать бесплатно с маркета, после чего начать полноценно использовать его в любое время.

        Option Bull
        я думаю что язык программный другой и писать индикаторы будет может сложно или никто не будет это делать вот и не заморачиваются. а вообще это же метатрейдер 4 для андроид не самая лучшая программа)
        Максим, согласен, я уже не говорю о том как их потом скачать и установить)
        Руслан, вообще-то я пошутил)) на самом деле существует версия MetaTrader4 и для iOS, проверял на эпсторе если что. Даже более того, там есть даже 5-я версия кому интересно, просто на сайте еще нет информации об этом))
        24 января 2024
        Руслан
        я думаю что язык программный другой и писать индикаторы будет может сложно или никто не будет это делать вот и не заморачиваются. а вообще это же метатрейдер 4 для андроид не самая лучшая программа)
        Максим, согласен, я уже не говорю о том как их потом скачать и установить)
        04 ноября 2022
        Option Bull
        Странно что не спешат выпускать версию под iOS да и версию для Андроида не допилят толком, а ведь владельцы смартфонов сейчас самые активные пользователи интернета.
        04 ноября 2022
        Генчик
        мт4 для андроид это полезная вещь конечно, жаль что с него нельзя бинарными торговать было бы вообще круто
        01 марта 2022
        мт4 для андроид это полезная вещь конечно, жаль что с него нельзя бинарными торговать было бы вообще круто
        нет, главный минус что нельзя добавить индикаторы свои, почему это не исправят не понимаю...
        01 марта 2022
        Максим
        я думаю что язык программный другой и писать индикаторы будет может сложно или никто не будет это делать вот и не заморачиваются. а вообще это же метатрейдер 4 для андроид не самая лучшая программа)
        01 марта 2022
