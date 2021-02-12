        Как рассчитывается бонус к депозиту

        Как рассчитывается бонус к депозиту у брокеров бинарных опционов

        Бонус брокераНаверняка многих прельщает возможность мгновенно удвоить свой депозит у брокера. Почти каждый брокер бинарных опционов считает нужным объявить на главной странице о бонусе до 100% к депозиту. Но вот условия этих бонусов, зачастую, пишутся очень мелким шрифтом, и трейдеры часто не понимают, во что они ввязываются, получая такой бонус.

        Давайте разберем, что же сулит приветственный бонус от брокера бинарных опционов и как он рассчитывается.

        Все дело в том, что чаще всего, получив бонус, Вы обязуетесь не снимать свои средства до тех пор, пока не совершите определенный торговый объем. Обычно он равен депозит х20, то есть, если Вы открыли счет на $1000 и получили 100% бонус, Вам придется совершить сделок на $20 000. Далеко не каждый, даже профессиональный трейдер, способен совершить такой объем за более-менее короткое время. Поэтому для новичков, такой бонус скорей будет губителен, чем полезен.

        Как рассчитываются бонусы с простой отработкой

        В последнее время многие молодые брокеры, стараясь привлечь как можно больше трейдеров именно к себе, используют немного другую систему начисления бонусов. Так, открыв счет на $1000 и получив стопроцентный бонус, вы сможете снять свои деньги уже после совершения сделок объёмом, превышающим Ваш бонус в пять раз. Но при этом сам бонус Вы сможете снять только после проведения того же двадцатикратного объема, то есть, открыв счет на $1000 и получив бонусом еще $1000, Вы должны будете совершить сделок на $5000, тогда Вы сможете снять все деньги, которые будут больше чем Ваш бонус.

        Пример рассчета депозита в $1000+$1000 бонуса:

        Приветственный бонус

        1 сделка $1000=win

        2 сделка $1000=win

        3 сделка $1000=win

        4 сделка $1000=lost

        5 сделка $1000=lost

        Торговый объем равен $5000, при среднем коэффициенте сделок в 1,8, Ваш баланс составит $3000*1.8-$2000=$3400, отняв отсюда $1000 бонуса, Вы сможете снять $2400 на Ваш банковский счет.

        Перед получением любого бонуса у брокера, обязательно уточните условия его получения. Не доверяйте лишь телефонному разговору, либо переписке с вашим персональным менеджером, обязательно попросите его показать Вам на сайте правила снятия бонуса.

        Комментарии

        Муратбай Уразниязов
        Бонусы это самое вкусное в брокере Pocket Option
        08 февраля 2024
        Руслан
        Бонусы всегда хорошо, но сложно отрабатывать. а вот если дается бездеп, это классно, потому что там уж точно ничем не рискуешь, а шанс заработать есть))
        Алексей Алексеев, Все это правда, но важно ознакомиться с условиями на которых рассчитывается бонус к депозиту у брокера бинарных опционов. Часто начинающие трейдеры не обращают должного внимания на этот аспект и у них возникают проблемы с выводом средств, пока не совершили определенного объема сделок.
        Никита, вот кстати я тоже раньше не мог понять, почему нельзя снять средства с бонусом
        Option Bull, бывает еще такой момент, что средства нельзя вывести, потому что самому брокеру не хватает средств, чтобы начислить бонусы
        28 декабря 2022
        Option Bull
        28 декабря 2022
        Никита
        03 апреля 2021
        Sultan
        бонусы это очень классно, но отработать тяжело. в любом случае для обучения брать стоит)
        21 февраля 2020
        Алексей Алексеев
        Бонусы всегда хорошо, но сложно отрабатывать. а вот если дается бездеп, это классно, потому что там уж точно ничем не рискуешь, а шанс заработать есть))
        16 января 2020
        Никита
        ни разу не получал бонусы, даже не знал что так можно, думаю попробовать
        05 мая 2018
        Павел
        Бонусы это хорошо, главное внимательно читать условия их получения
        21 февраля 2018
        Антонина
        статья хорошая, просто всегда надо внимательно читать с чем работаешь, а не лезть в воду не зная броду, так сказать
        24 ноября 2017
        Зигмунд
        Илья, растолкуйте, а почему запретили-то?
        21 июня 2017
        Илья
        Бонусы уже давно запретили - но некоторые брокеры все равно их дают! Люди! Читайте новости! Будьте компетентны в той сфере куда вкладываете деньги.
        28 января 2017
        Андрей
        Некоторые брокеры и без бонусов не выводят деньги, так что нужно быть осторожным и читать отзывы, перед тем как выбрать брокера.
        24 декабря 2016
        Тарас
        Сейчас уже у брокеров другие бонусы, на других условиях, но все равно боюсь брать. После всех статей и отзывов, что брокеры не выводят средства
        24 августа 2016
        Вадим
        Взял бонус 2 года назад, до сих свои 700 долл не могу вывести, с депозита в 2500 долл и бонуса 100%
        24 августа 2016
