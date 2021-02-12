Как рассчитывается бонус к депозиту у брокеров бинарных опционов

Наверняка многих прельщает возможность мгновенно удвоить свой депозит у брокера. Почти каждый брокер бинарных опционов считает нужным объявить на главной странице о бонусе до 100% к депозиту. Но вот условия этих бонусов, зачастую, пишутся очень мелким шрифтом, и трейдеры часто не понимают, во что они ввязываются, получая такой бонус.

Давайте разберем, что же сулит приветственный бонус от брокера бинарных опционов и как он рассчитывается.

Все дело в том, что чаще всего, получив бонус, Вы обязуетесь не снимать свои средства до тех пор, пока не совершите определенный торговый объем. Обычно он равен депозит х20, то есть, если Вы открыли счет на $1000 и получили 100% бонус, Вам придется совершить сделок на $20 000. Далеко не каждый, даже профессиональный трейдер, способен совершить такой объем за более-менее короткое время. Поэтому для новичков, такой бонус скорей будет губителен, чем полезен.

Как рассчитываются бонусы с простой отработкой

В последнее время многие молодые брокеры, стараясь привлечь как можно больше трейдеров именно к себе, используют немного другую систему начисления бонусов. Так, открыв счет на $1000 и получив стопроцентный бонус, вы сможете снять свои деньги уже после совершения сделок объёмом, превышающим Ваш бонус в пять раз. Но при этом сам бонус Вы сможете снять только после проведения того же двадцатикратного объема, то есть, открыв счет на $1000 и получив бонусом еще $1000, Вы должны будете совершить сделок на $5000, тогда Вы сможете снять все деньги, которые будут больше чем Ваш бонус.

Пример рассчета депозита в $1000+$1000 бонуса:

1 сделка $1000=win

2 сделка $1000=win

3 сделка $1000=win

4 сделка $1000=lost

5 сделка $1000=lost

Торговый объем равен $5000, при среднем коэффициенте сделок в 1,8, Ваш баланс составит $3000*1.8-$2000=$3400, отняв отсюда $1000 бонуса, Вы сможете снять $2400 на Ваш банковский счет.

Перед получением любого бонуса у брокера, обязательно уточните условия его получения. Не доверяйте лишь телефонному разговору, либо переписке с вашим персональным менеджером, обязательно попросите его показать Вам на сайте правила снятия бонуса.



