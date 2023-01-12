Топ-5 лучших ботов и роботов для торговли бинарными опционами: выбор, настройка и эффективное использование в трейдинге

Трейдинг бинарными опционами связан с определёнными рисками. Этот вид деятельности, несмотря на кажущуюся простоту, требует глубокого анализа рынка и составления четкого плана действий. Упростить эту задачу поможет автоматическая торговля бинарными опционами, при которой участие трейдеров сводится к минимуму. Используя этот способ торговли, можно увеличить количество прибыльных сделок, однако важно правильно настроить робота. О том, как это сделать, читайте в нашем обзоре.

Что такое боты для бинарных опционов

Боты для бинарных опционов – это роботы для автоматической торговли. Этот вид трейдинга отличается от обычного тем, что анализом рынка и выполнением других операций занимаются специализированные программы. Пользователи могут настроить их так, чтобы они самостоятельно открывали и закрывали сделки в соответствии с заданными параметрами. Однако эффективность такой торговли напрямую зависит от настроек. Например, если трейдер не укажет момент, когда программа должна закрывать сделки, большая их часть, вероятно, закроется с убытком в конце торгового дня.

Это означает, что роботы для бинарных опционов принимают торговые решения на основе определенных стратегий. Безусловно, боты упрощают множество операций, позволяя трейдерам отказаться от самостоятельного анализа рынка. Однако они не могут сами определить правила для открытия и закрытия сделок. Программы лишь отслеживают изменения в курсах финансовых инструментов и открывают сделки при выполнении условий, заложенных в торговых стратегиях.

Таким образом, благодаря алгоритмической торговле у трейдеров бинарных опционов появилась возможность проверять свои стратегии на исторических данных и подбирать для них наиболее эффективные параметры. Также роботов можно использовать в полуавтоматическом режиме, когда сигналы от них воспринимаются не как инструкция к действию, а как дополнительный фильтр при принятии решения об открытии сделки.

Зачем нужны торговые роботы

Существует несколько причин, по которым используют торговых роботов в бинарных опционах:

Робот для бинарных опционов может гораздо быстрее человека анализировать рыночные данные и совершать сделки, что особенно важно при торговле высоковолатильными активами на младших таймфреймах. Боты для торговли бинарными опционами не испытывают ни страха, ни жадности. Поэтому, в отличие от человека, их торговля зависит исключительно от заложенного в них алгоритма и технических условий, в которых они используются: наличие бесперебойного интернета, электричества и т.п. Благодаря высокой скорости боты для торговли бинарными опционами способны одновременно заключать сделки с несколькими активами. После настройки бота для торговли трейдер может заниматься своими делами, а торговый робот будет продолжать функционировать в автоматическом режиме.

Принцип работы ботов для бинарных опционов

Роботы для бинарных опционов работают круглосуточно, без остановки анализируя рынок. Это происходит с помощью специализированной компьютерной программы, оснащенной инструментами технического анализа, основанными на технических индикаторах, графических паттернах и поступающих новостях, следуя заранее заложенным в неё стратегиям и алгоритмам. Она анализирует рыночные данные: цены, объемы, значения индикаторов, сравнивает их между собой и на основе этой информации принимает решение о покупке опциона Call или Put.

Алгоритмы и стратегии, используемые ботами

Роботы для бинарных опционов используют широкий арсенал стратегий и торговых алгоритмов. Они помогают ботам принимать решения о покупке бинарных опционов. Выбор конкретного алгоритма зависит от характеристик торгуемого актива, времени торгов и отношения трейдера к риску.

По способу формирования торговых сигналов стратегии роботов делятся на основанные на технических индикаторах и свечных паттернах.

Технические индикаторы:

Свечные паттерны:

Голова и плечи – сигнализирует о возможной смене тренда. Треугольники – могут указывать как на продолжение текущего тренда, так и на его разворот. Флаги и вымпелы – сигнализируют о продолжении существующего тренда.

Подробнее о свечных комбинациях и методах работы на их основе вы можете узнать из специальной подборки статей на нашем сайте.

Как боты анализируют рынок и принимают решения

Всё начинается с того, что торговые боты собирают данные о ценах, объемах и другой рыночной информации. Затем на каждом баре они рассчитывают значения индикаторов и проверяют выполнение условий для открытия сделок на покупку бинарных опционов. Если условия выполнены, торговый робот отправляет ордер на платформу брокера и ожидает подтверждения его исполнения. После получения подтверждения торговые роботы ожидают информации от брокера о закрытии сделки по истечении установленного срока экспирации и о финансовом результате торговли.

Преимущества и недостатки использования ботов

Преимущества автоматических стратегий торговли бинарными опционами перед ручным трейдингом:

Автоматизация всех операций. Роботы полностью берут на себя анализ рынка, что экономит время и ускоряет процесс торговли. Программы автоматически находят потенциально выгодные сделки и заключают их, принося прибыль без участия трейдера.

Роботы полностью берут на себя анализ рынка, что экономит время и ускоряет процесс торговли. Программы автоматически находят потенциально выгодные сделки и заключают их, принося прибыль без участия трейдера. Настраиваемые параметры. Пользователи самостоятельно устанавливают условия для открытия сделок роботом, что помогает эффективно контролировать риски при изменении рыночной ситуации.

Пользователи самостоятельно устанавливают условия для открытия сделок роботом, что помогает эффективно контролировать риски при изменении рыночной ситуации. Высокая скорость транзакций. Автоматизированные системы реагируют на торговые сигналы значительно быстрее, чем человек, а мгновенная покупка опционов нередко становится ключевым фактором для получения прибыли.

Автоматизированные системы реагируют на торговые сигналы значительно быстрее, чем человек, а мгновенная покупка опционов нередко становится ключевым фактором для получения прибыли. Круглосуточная работа. Роботы торгуют без перерывов и выходных, пока рынки остаются открытыми, позволяя заключать сделки даже во время отдыха трейдера или его отсутствия у терминала.

Роботы торгуют без перерывов и выходных, пока рынки остаются открытыми, позволяя заключать сделки даже во время отдыха трейдера или его отсутствия у терминала. Отсутствие эмоций. Роботы торгуют строго по заданным правилам, исключая влияние эмоций, которые часто мешают трейдерам принимать обоснованные решения. Они работают до выполнения условий остановки торговли или достижения установленного лимита на счёте.

Несмотря на явные преимущества, автоматический трейдинг имеет и свои минусы: Шаблонность действий ботов. Торговля любыми активами всегда связана с рисками, вызванными нестандартным поведением рынка. Если поведение валютной пары или индекса существенно изменится, боты будут продолжать заключать сделки, несмотря на их явную убыточность, так как они действуют по заранее заданным шаблонам.

Торговля любыми активами всегда связана с рисками, вызванными нестандартным поведением рынка. Если поведение валютной пары или индекса существенно изменится, боты будут продолжать заключать сделки, несмотря на их явную убыточность, так как они действуют по заранее заданным шаблонам. Частичная автоматизация трейдинга. Разработчики ботов утверждают, что их программы могут выполнять все операции самостоятельно. Однако на практике трейдер всё равно должен задавать правила для открытия сделок и настраивать их. Кроме того, пользователи обязаны корректировать параметры в зависимости от ситуации на рынке.

Топ-5 лучших ботов для бинарных опционов

Теперь пришло время обсудить ботов, представленных на рынке. На момент написания обзора следующие роботы для бинарных опционов пользовались популярностью среди трейдеров:

Торговые боты Описание Методы пополнения Более 20 шаблонов стратегий для автоторговли с гибкими настройками Открытие сделок на основе технического анализа Контроль рисков и грамотное управление серией сделок Встроенный мост для приема внешних сигналов Трансляция сигналов с TradingView и MetaTrader 4/5 на платформу Pocket Option Binance Pay Visa и Mastercard 42 криптовалюты (Bitcoin, Tether и др.) Регулируемый брокер Большой выбор активов Автоматическая торговля с пресетами Создание алгоритмов без кода Поиск прибыльных сделок Visa, MasterCard PayPal Bitcoin Выбор самых прибыльных активов Открытие сделок по теханализу Готовые стратегии для всех уровней риска Простая настройка на родном языке $10 000 на демо-счёте Bitcoin ePayments Neteller Skrill Fasapay Несколько активов для торговли Опытный разработчик стратегий Гибкие правила торговли Нет мобильного приложения Visa, MasterCard PayPal Bitcoin Поддержка всех основных валютных пар Автоматическая торговля опционами Call/Put В зависимости от брокера

Как видно из таблицы выше, больше всего функциональных возможностей у бота Pocket Option, так как он может не только выполнять стандартные операции по открытию сделок в соответствии с заложенной в него стратегией, но и быть связующим элементом между разными приложениями. В частности, он выполняет функцию моста, передавая сигналы с торговых платформ MetaTrader 4, MetaTrader 5 и TradingView в торговый шлюз брокера бинарных опционов.

Deriv Bot также может похвастаться разнообразием готовых торговых пресетов и гибкими возможностями их дальнейшей настройки. Модульная система создания алгоритма из готовых логических блоков не нова и давно используется разработчиками софта для автотрейдинга, но брокер Deriv довел этап разработки торговых систем до совершенства, фактически создав среду, в которой можно реализовать стратегии со сложной логикой и множеством условий.

Брокер OlympTrade решил не отставать от конкурентов и выпустил на рынок свою версию бота для автоматической торговли бинарными опционами — Olymp Robot. Эта программа анализирует рынок в автоматическом режиме, используя более 20 технических индикаторов. Бот предлагает своим пользователям несколько стратегий, оптимизированных под разный уровень риска. Мы советуем вам начать с демо-счета и убедиться в эффективности торговых систем от этого разработчика.

Завершают наш рейтинг роботы BinBot Pro и Binary Option Robot. Хотя они не так популярны, как три предыдущих, они также заслуживают вашего внимания.

Как выбрать подходящего бота

В сети можно встретить множество предложений о покупке роботизированных систем для трейдинга цифровыми контрактами. Однако многие из них неэффективны. Поэтому при выборе робота необходимо следовать определенным правилам.

Критерии выбора

Реальные отзывы трейдеров. При выборе бота важно учитывать мнение людей, которые им пользовались. Это поможет узнать о его эффективности и особенностях работы. Обращайте внимание на негативные отзывы. Нередко разработчики программ покупают комментарии на специализированных площадках с целью сформировать положительное мнение о своем продукте. Поэтому в интернете можно встретить много положительных отзывов о роботах, которые на самом деле не приносят результата. Наличие пробного периода. Даже эффективные роботы могут приносить убытки на коротких промежутках времени. Поэтому важно иметь возможность протестировать их на демо-счете. Также не исключена вероятность, что разработчики не провели должный анализ своего продукта. Перед покупкой роботизированных систем обязательно проверьте их в действии, для чего, как правило, предусмотрен пробный период. Виды торговли. Многие системы используют примитивные методики, которые либо не дают результатов, либо предназначены больше для игры, чем для серьезной торговли. Чаще всего такие роботы применяют метод Мартингейла, который подвергается критике за высокие риски. На коротких дистанциях такие роботы могут показывать высокую прибыль, но в долгосрочной перспективе вероятность потерь очень велика. Поэтому рекомендуется использовать ботов с Мартингейлом осторожно и с небольшими ставками, так как потребуется достаточно средств для компенсации возможных просадок. Цена. Учтите, что если роботы продаются по низкой цене, то, скорее всего, их эффективность будет минимальной. Качественные и проверенные продукты всегда оцениваются дороже.

На что обратить внимание при тестировании

Когда вы будете тестировать робота для бинарных опционов, постарайтесь понять, какие алгоритмы и стратегии лежат в его основе. Чем понятнее алгоритм, тем проще оценить его потенциал и возможные риски. Помимо этого, хорошая торговая стратегия должна адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям и показывать достойные результаты как при высокой, так и при низкой волатильности. Далее советуем оценить, насколько ваш бот умеет распределять сделки по разным активам и времени экспирации. Помните совет на миллион: нельзя складывать все яйца в одну корзину.

При тестировании на исторических данных обратите внимание, как бот себя вёл на участках роста, снижения и в боковике. Если есть такая возможность, обязательно проверьте работу бота на демо-счете в реальном времени. Это позволит оценить, насколько верно подобраны параметры робота для конкретного актива и не являются ли они обычной подгонкой под исторические данные. Также проанализируйте статистику прибыльности, серии прибыльных и убыточных сделок и другие показатели.

Однако если вы новичок, на первых порах избегайте использования роботизированных систем. Сначала научитесь торговать с помощью простого технического анализа, а затем переходите к выбору подходящих ботов.

Советы по использованию торговых роботов

Использование торгового бота во многом зависит от тактики торговли, которую использует трейдер. После покупки и установки программы необходимо выбрать один из встроенных шаблонов или ввести собственные параметры, на основании которых бот будет анализировать рынок и принимать решение об открытии сделок.

Когда будете настраивать бота, выберите стратегию торговли, которая вам подходит. Для этого установите:

максимальный и минимальный размер сделки

лимиты на убытки за день

временной интервал, в течение которого будет работать ваш робот

После внесения всех настроек можно приступать к автоматической торговле бинарными опционами. Однако при вводе параметров обязательно учитывайте риски, которые вы готовы понести. Обращайте внимание на это при выставлении максимальной суммы сделки. Если риски не учтены, одна операция может принести убыток, сопоставимый с размером депозита. Не рекомендуется полностью автоматизировать процесс. Во избежание ошибок следует контролировать решения бота. При их возникновении внесите коррективы в настройки системы.

Легальность и регулирование ботов для бинарных опционов

Это довольно сложный и неоднозначный вопрос. Дело в том, что рынок бинарных опционов обладает определенной спецификой и не регулируется в большинстве стран мира. Что уж говорить о ботах, торгующих на этом рынке?

Постоянное развитие технологий и появление новых финансовых инструментов, таких как криптовалюты, значительно осложняют создание единых правил регулирования автоматизированной торговли в целом и бинарными опционами в частности. Что касается легальности использования ботов у брокеров бинарных опционов, этот вопрос остается крайне актуальным. Большинство брокеров прямо запрещают применение стороннего программного обеспечения в своих правилах. Нарушение этих правил может привести к блокировке счета клиента с невозможностью вывода средств. Поэтому, прежде чем приступать к торговле ботами для бинарных опционов, обязательно уточните, допускает ли ваш брокер такой вид трейдинга. Советуем использовать исключительно официальные боты брокерских компаний, чтобы избежать проблем с выводом средств по результатам такой торговли.

Заключение

Автоматизированные торговые системы при правильной настройке и использовании способны значительно облегчить торговлю бинарными опционами, сокращая время на анализ и принятие решений. Однако такие разработки далеко не всегда оказываются эффективными, а некоторые из них создаются исключительно для выманивания денег у пользователей.

Чтобы избежать подобных ситуаций, перед началом работы или покупки робота обязательно изучите отзывы реальных пользователей. Отдавайте предпочтение популярным системам, которые широко применяются. Это обычно свидетельствует об их эффективности и упрощает поиск отзывов.

Читая комментарии, помните, что многие из них могут быть оплачены. Поэтому уделяйте особое внимание негативным отзывам, так как они чаще содержат объективную информацию.

Эффективными считаются системы, использующие технический анализ и несколько методов торговли, не ограничиваясь одним Мартингейлом. Если этот принцип не соблюдается, торговля превращается в игру, где успех зависит исключительно от удачи.

При выборе ботов отдавайте предпочтение тем, у которых есть пробный период. Это позволит протестировать программу в действии. Также не ориентируйтесь исключительно на стоимость продукта – как дешевые, так и дорогие системы могут оказаться неэффективными.

FAQ по ботам для бинарных опционов

Существует ли ИИ для бинарной торговли?

На момент написания обзора существовали боты на основе искусственного интеллекта (ИИ) для торговли на рынке криптовалют, акций и Форекс. О торговых роботах на базе ИИ для трейдинга бинарными опционами ничего не известно.

Где лучше всего торговать бинарными опционами?

Лучше всего торговать бинарными опционами у брокера, который полностью устраивает вас по условиям сотрудничества. В перечень этих условий должны входить надежность, наличие регуляции, удобная торговая платформа, низкий стартовый капитал, бонусы, промоакции и инструменты социальной торговли. Все это предлагают компании из нашего рейтинга лучших брокеров бинарных опционов.

