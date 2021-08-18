        Бинарные опционы для новичков

        Что нужно знать начинающим трейдерам бинарными опционами?

        бинарные опционы для начинающихБинарные опционы для трейдеров-новичков — реальный шанс для стабильного заработка. Основная проблема, с которой сталкиваются неопытные инвесторы — отсутствие специальных знаний и недостаточная базовая подготовка.Так с чего новичкам в бинарных опционов начинать торговлю и изучение рынка?

        Для успешного старта будущие трейдеры должны разобраться в ряде наиболее важных вопросов, таких как:

        1. Что такое бинарные опционы?
        2. С чего начинать изучение трейдинга бинарными опционами;
        3. Как правильно использовать график;
        4. Для чего нужны индикаторы и стратегии для бинарных опционов;
        5. Как выбрать брокера бинарных опционов.

        Понятие «бинарные опционы»

        Под бинарными опционами понимают своеобразный контракт между брокером и клиентом с заранее установленными параметрами — временем истечения и четко фиксированными финансовыми результатами, зависящими от обстоятельств. В классических опционах трейдер получает прибыль за верное прогнозирование, в противном случае он теряет сумму ставки.

        Например, вы приобрели опцион Put, время экспирации которого — 15 минут. Если котировки начнут снижение и при закрытия позиции их уровень окажется ниже страйк-цены, инвестор не только вернет вложенные средства, но и автоматически получит доход в размере до 90% от ставки (конкретный размер устанавливается брокером). При росте цены сделка окажется неудачной, ставка будет списана со счета.

        Удобство бинарных опционов состоит в том, что и размер прибыли, и сумма убытка известна трейдеру наперед, до входа в рынок. Это существенно помогает при разработке торговой стратегии и для регулирования уровня риска.

        Первые шаги в бинарных опционах

        графики котировок бинарных опционовПеред тем, как открыть свою первую сделку на реальном счете, новичок должен усвоить все основные понятия, изучить механизм принятия решений. Все это описывается в многочисленных учебных пособиях для тех, кто начинает осваивать новую профессию трейдера.

        Например, одной из лучших групп Вконтакте для начинающих трейдеров является группа - «Бинарные опционы для начинающих». В ней сконцентрировано огромное количество полезной информации, начиная от объяснения базовых терминов и заканчивая рекомендациями по составлению собственных торговых стратегий. Рассматриваются также не менее важные проблемы психологии инвестора, популярно рассказывается о мани-менеджменте, описываются секреты профессиональных игроков на рынке бинарных опционов.

        Помните: все успешные трейдеры когда-то начинали с азов. Не пренебрегайте качественным обучением.

        Графики котировок

        Для того, чтобы сделать ставку, необходимо проанализировать текущую ситуацию. У многих брокеров бинарных опционов есть собственные торговые терминалы, но их возможности, мягко говоря, не впечатляют, поэтому абсолютное большинство трейдеров предпочитает дополнительно использовать программный продукт MetaTrader4. Он очень удобен благодаря гибкой настройке и большому количеству полезных опций. Немало индикаторов и шаблонов торговых стратегий разрабатывались именно под него.

        Площадка полностью бесплатна для всех категорий пользователей, позволяет переключаться между несколькими счетами, в том числе демо. Еще один плюс — доступ к истории котировок.

        Индикаторы и стратегии для бинарных опционов

        Терминал МТ4 имеет обширный список стандартных индикаторов для технического анализа. В интернете выложено для скачивания немало пользовательских инструментов, которые применяют, загружая в терминал согласно инструкции.

        Шаблоны стратегий — это готовые программные решения, состоящие из нескольких индикаторов с уже адаптированными для трейдинга настройками. На них советуют ориентироваться при разработке собственной системы.

        Выбор брокера бинарных опционов

        Чтобы старт на финансовых рынках был успешным, подход к выбору брокера должен быть взвешенным и ответственным. В помощь трейдерам эксперты разрабатывают специальные рейтинги, помогающие подобрать надежную компанию с подходящими условиями. Не лишним будет также ознакомиться с отзывами клиентов заинтересовавшего вас брокера.

        В заключение…

        Бинарные опционы — дверь в особый мир, где каждый сможет стать успешным и финансово независимым. Если вы опасаетесь по неопытности слить все деньги на депозите, начните с демо-счета, на котором торговля ведется с помощью виртуальной валюты. Функциональность учебного и реального счетов абсолютно идентична, вы не только отработаете новые навыки, проверите какую-нибудь стратегию, но и привыкнете к особенностям торгового терминала.

        Смотрите также:

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Артур
        Нужно знать, что нужно много работать и думать.
        15 декабря 2023
        Ответить
        Option Bull
        Слил несколько депозитов, и теперь вот начинаю изучать все с начала. я точно извращенец)))
        Герман Титов, самое главное, что нужно знать начинающим трейдерам бинарными опционами, это правильно управлять капиталом, изучить риск менеджмент и мани менеджмент, а также механизмы принятия решений в торговле бинарными опционами. И еще очень важно контролировать эмоции, особенно после первых убыточных сделок.
        Maxim, совершенно верно! Управление капиталом, риск-менеджмент и мани-менеджмент являются основополагающими аспектами для начинающих трейдеров бинарными опционами. Изучение этих концепций поможет эффективно управлять своими средствами и минимизировать потенциальные потери. Кроме того, развитие механизмов принятия решений и контроль эмоций - это неотъемлемые части успешной торговли. Благодарю вас за подчеркивание этих важных аспектов!
        Option Bull, полностью согласен с вами, развитие навыков управления капиталом, риск-менеджмента и эмоционального контроля - это фундамент успеха в торговле бинарными опционами. Постоянное обучение и совершенствование играют важную роль в достижении финансовых целей
        Руслан, ну и что не менее важно, так это выбор надежного брокера, который не будет задерживать выплаты или кидать трейдеров на деньги, как это нередко бывает даже с некоторыми известными брокерами.
        03 ноября 2023
        Ответить
        Руслан
        01 июня 2023
        Ответить
        Option Bull
        01 июня 2023
        Ответить
        вот с чего надо читать новичкам про опционы, а не про то как миллионы можно заработать)))
        Kristina, согласен, основы и базовые принципы торговли опционами - вот что важно для новичков. Понимание рисков и стратегий - вот залог успешной торговли)
        01 июня 2023
        Ответить
        Maxim
        15 июня 2021
        Ответить
        Слил несколько депозитов, и теперь вот начинаю изучать все с начала. я точно извращенец)))
        25 января 2020
        Ответить
        Kristina
        вот с чего надо читать новичкам про опционы, а не про то как миллионы можно заработать)))
        27 декабря 2019
        Ответить
        базовая информация, для ознакомления как раз
        19 ноября 2019
        Ответить
        Ирина Александрова
        полезная статья для меня лично, начинаю знакомство с бинарными опционами как раз))
        19 октября 2019
        Ответить
        Kesha
        Новичкам будет полезно, всем же остальным тут делать нечего)
        14 сентября 2019
        Ответить
        Тамара
        отличные советы и хорошая статья, побольше бы таких
        16 декабря 2017
        Ответить
        Павел
        Для новичка вроде меня статья дала море полезной инфы,спасибо
        13 ноября 2017
        Ответить
        Антон
        Для новичков тут кладезь информации,рекомендую к ознакомлению
        07 октября 2017
        Ответить
        Hani
        Полезная статья со ссылками на всю необходимую информацию - удобно сделано
        15 февраля 2017
        Ответить
        Константин
        Слушались бы все этих советом, никто бы не кричал что бинарные опционы это развод.
        13 февраля 2017
        Ответить
