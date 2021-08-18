Что нужно знать начинающим трейдерам бинарными опционами?

Бинарные опционы для трейдеров-новичков — реальный шанс для стабильного заработка. Основная проблема, с которой сталкиваются неопытные инвесторы — отсутствие специальных знаний и недостаточная базовая подготовка.Так с чего новичкам в бинарных опционов начинать торговлю и изучение рынка?

Для успешного старта будущие трейдеры должны разобраться в ряде наиболее важных вопросов, таких как:

Что такое бинарные опционы? С чего начинать изучение трейдинга бинарными опционами; Как правильно использовать график; Для чего нужны индикаторы и стратегии для бинарных опционов; Как выбрать брокера бинарных опционов.

Понятие «бинарные опционы»

Под бинарными опционами понимают своеобразный контракт между брокером и клиентом с заранее установленными параметрами — временем истечения и четко фиксированными финансовыми результатами, зависящими от обстоятельств. В классических опционах трейдер получает прибыль за верное прогнозирование, в противном случае он теряет сумму ставки.

Например, вы приобрели опцион Put, время экспирации которого — 15 минут. Если котировки начнут снижение и при закрытия позиции их уровень окажется ниже страйк-цены, инвестор не только вернет вложенные средства, но и автоматически получит доход в размере до 90% от ставки (конкретный размер устанавливается брокером). При росте цены сделка окажется неудачной, ставка будет списана со счета.

Удобство бинарных опционов состоит в том, что и размер прибыли, и сумма убытка известна трейдеру наперед, до входа в рынок. Это существенно помогает при разработке торговой стратегии и для регулирования уровня риска.

Первые шаги в бинарных опционах

Перед тем, как открыть свою первую сделку на реальном счете, новичок должен усвоить все основные понятия, изучить механизм принятия решений. Все это описывается в многочисленных учебных пособиях для тех, кто начинает осваивать новую профессию трейдера.

Например, одной из лучших групп Вконтакте для начинающих трейдеров является группа - «Бинарные опционы для начинающих». В ней сконцентрировано огромное количество полезной информации, начиная от объяснения базовых терминов и заканчивая рекомендациями по составлению собственных торговых стратегий. Рассматриваются также не менее важные проблемы психологии инвестора, популярно рассказывается о мани-менеджменте, описываются секреты профессиональных игроков на рынке бинарных опционов.

Помните: все успешные трейдеры когда-то начинали с азов. Не пренебрегайте качественным обучением.

Графики котировок

Для того, чтобы сделать ставку, необходимо проанализировать текущую ситуацию. У многих брокеров бинарных опционов есть собственные торговые терминалы, но их возможности, мягко говоря, не впечатляют, поэтому абсолютное большинство трейдеров предпочитает дополнительно использовать программный продукт MetaTrader4. Он очень удобен благодаря гибкой настройке и большому количеству полезных опций. Немало индикаторов и шаблонов торговых стратегий разрабатывались именно под него.

Площадка полностью бесплатна для всех категорий пользователей, позволяет переключаться между несколькими счетами, в том числе демо. Еще один плюс — доступ к истории котировок.

Индикаторы и стратегии для бинарных опционов

Терминал МТ4 имеет обширный список стандартных индикаторов для технического анализа. В интернете выложено для скачивания немало пользовательских инструментов, которые применяют, загружая в терминал согласно инструкции.

Шаблоны стратегий — это готовые программные решения, состоящие из нескольких индикаторов с уже адаптированными для трейдинга настройками. На них советуют ориентироваться при разработке собственной системы.

Выбор брокера бинарных опционов

Чтобы старт на финансовых рынках был успешным, подход к выбору брокера должен быть взвешенным и ответственным. В помощь трейдерам эксперты разрабатывают специальные рейтинги, помогающие подобрать надежную компанию с подходящими условиями. Не лишним будет также ознакомиться с отзывами клиентов заинтересовавшего вас брокера.

В заключение…

Бинарные опционы — дверь в особый мир, где каждый сможет стать успешным и финансово независимым. Если вы опасаетесь по неопытности слить все деньги на депозите, начните с демо-счета, на котором торговля ведется с помощью виртуальной валюты. Функциональность учебного и реального счетов абсолютно идентична, вы не только отработаете новые навыки, проверите какую-нибудь стратегию, но и привыкнете к особенностям торгового терминала.

Смотрите также: