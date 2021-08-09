Мифы о бинарных опционах

Заработок через интернет набирает огромную популярность благодаря удобству и возможности работать в любое время прямо из дома. Для многочисленных пользователей открыт доступ на финансовые рынки, созданы комфортные условия для получения прибыли на рынке Форекс и успешной торговли бинарными опционами. Брокеры предлагают свои услуги трейдерам с любым уровнем подготовки, у них предоставляется возможность пройти дополнительное обучение, если вы чувствуете «пробелы» в знаниях.

Несмотря на обилие информации, у многих сложилось превратное впечатление о бинарных опционах, некоторые «легенды» очень стойкие, главная из которых, что бинарные опционы — это развод, подобные мифы и легенды приходится постоянно опровергать. Помимо данного мифа можно встретить и такие, как то, что:

Торговля бинарными опционами не может приносить прибыли;

Все брокеры обманывают трейдеров;

Для торговли бинарными опционами нужен огромный депозит;

Трейдинг занимает очень много времени;

Бинарные опционы в России запрещены.

Далее более подробно рассмотрим каждый из этих мифов и постараемся их развеять.

«Торговля опционами не может приносить хорошую прибыль»

От некоторых трейдеров, потерпевших неудачу, можно слышать подобную фразу, однако многочисленные истории успеха демонстрируют, что она по своей сути неправдива. Если у вас большинство сделок закрывается с убытком, значит, вы не до конца усвоили обучающий материал или торгуете без четкого применения определенной стратегии. Важно настроиться на серьезную работу, для получения хорошего результата в любом деле нужно прилагать усилия, бинарные опционы не являются исключением. Глубокий анализ рынка, прибыльная торговая система, опробованная на демо-счете — вот ваши помощники на рынке бинарных опционов. Чаще общайтесь с более опытными коллегами, спрашивайте о непонятных моментах, именно так и становятся настоящими профессионалами, которые добились финансовой свободы.

«Среди брокеров нет порядочных»

«Обжегшись» на сотрудничестве с одним брокером, глупо обвинять в мошенничестве абсолютно всех остальных. В любой отрасли, которая признана перспективной, бывают нечестные игроки и мошенники, пытающиеся нажиться на клиентах. Чтобы не пострадать от хитрых дельцов, не связывайтесь с первым попавшимся. Эксперты на специализированных сайтах составляют заслуживающие доверия рейтинги с описанием торговых условий, у трейдера всегда есть возможность почитать отзывы и посоветоваться с клиентами тех или иных заинтересовавших его компаний.

«Для начала торговли нужно слишком много денег»

Эта фраза действительно была актуальна лет десять назад. Раньше брокеры рынка Форекс требовали для старта не менее 1000 долларов в качестве перевода на депозит, но в наше время ситуация кардинально изменилась. Почувствовать себя финансовым гением можно всего за 10 долларов, это — минимальные требования к размеру счета у многих брокеров бинарных опционов. Такой небольшой суммы достаточно, чтобы определиться, насколько подходит вам данный вид заработка, проверить свои навыки. Упорно работая, есть шанс существенно увеличить депозит, чтобы начать оперировать солидными деньгами наравне с профессионалами.

«Трейдингу придется уделять очень много времени»

В этом утверждении есть своя доля истины. Чтобы разобраться, начинающим придется попотеть: тренинги, вебинары, изучение стратегий, рекомендаций, учебных пособий. Зато потом, когда все азы усвоены и действия отработаны, достаточно два-три часа в день для стабильного заработка.

«Бинарные опционы в России - вне закона»

Это — явная манипуляция. Законодательство в сфере бинарных опционов и рынка Форекс постепенно приводится в соответствие мировым стандартам, есть государственные регуляторы, выдающие лицензии на ведение такой деятельности. Брокеры официально платят налоги, оформляют своих сотрудников и публикуют отчеты о работе, так что риск мошенничества значительно снижается.

Описанные выше заблуждения встречаются наиболее часто, поэтому пришлось остановиться на каждом из них отдельно. Важно помнить, что бинарные опционы позволяют достичь вершин успеха только настойчивым и трудолюбивым инвесторам, активно занимающимся самообразованием.

