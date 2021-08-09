    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Полезные статьи о бинарных опционах
        /
        Бинарные опционы: разоблачаем популярные мифы

        Мифы о бинарных опционах

        все мифы о бинарных опционахЗаработок через интернет набирает огромную популярность благодаря удобству и возможности работать в любое время прямо из дома. Для многочисленных пользователей открыт доступ на финансовые рынки, созданы комфортные условия для получения прибыли на рынке Форекс и успешной торговли бинарными опционами. Брокеры предлагают свои услуги трейдерам с любым уровнем подготовки, у них предоставляется возможность пройти дополнительное обучение, если вы чувствуете «пробелы» в знаниях.

        Несмотря на обилие информации, у многих сложилось превратное впечатление о бинарных опционах, некоторые «легенды» очень стойкие, главная из которых, что бинарные опционы — это развод, подобные мифы и легенды приходится постоянно опровергать. Помимо данного мифа можно встретить и такие, как то, что:

        • Торговля бинарными опционами не может приносить прибыли;
        • Все брокеры обманывают трейдеров;
        • Для торговли бинарными опционами нужен огромный депозит;
        • Трейдинг занимает очень много времени;
        • Бинарные опционы в России запрещены.

        Далее более подробно рассмотрим каждый из этих мифов и постараемся их развеять.

        Торговля опционами не может приносить хорошую прибыль «Торговля опционами не может приносить хорошую прибыль»

        От некоторых трейдеров, потерпевших неудачу, можно слышать подобную фразу, однако многочисленные истории успеха демонстрируют, что она по своей сути неправдива. Если у вас большинство сделок закрывается с убытком, значит, вы не до конца усвоили обучающий материал или торгуете без четкого применения определенной стратегии. Важно настроиться на серьезную работу, для получения хорошего результата в любом деле нужно прилагать усилия, бинарные опционы не являются исключением. Глубокий анализ рынка, прибыльная торговая система, опробованная на демо-счете — вот ваши помощники на рынке бинарных опционов. Чаще общайтесь с более опытными коллегами, спрашивайте о непонятных моментах, именно так и становятся настоящими профессионалами, которые добились финансовой свободы.

         

        Среди брокеров нет порядочных «Среди брокеров нет порядочных»

        «Обжегшись» на сотрудничестве с одним брокером, глупо обвинять в мошенничестве абсолютно всех остальных. В любой отрасли, которая признана перспективной, бывают нечестные игроки и мошенники, пытающиеся нажиться на клиентах. Чтобы не пострадать от хитрых дельцов, не связывайтесь с первым попавшимся. Эксперты на специализированных сайтах составляют заслуживающие доверия рейтинги с описанием торговых условий, у трейдера всегда есть возможность почитать отзывы и посоветоваться с клиентами тех или иных заинтересовавших его компаний.

         

        Для начала торговли нужно слишком много денег «Для начала торговли нужно слишком много денег»

        Эта фраза действительно была актуальна лет десять назад. Раньше брокеры рынка Форекс требовали для старта не менее 1000 долларов в качестве перевода на депозит, но в наше время ситуация кардинально изменилась. Почувствовать себя финансовым гением можно всего за 10 долларов, это — минимальные требования к размеру счета у многих брокеров бинарных опционов. Такой небольшой суммы достаточно, чтобы определиться, насколько подходит вам данный вид заработка, проверить свои навыки. Упорно работая, есть шанс существенно увеличить депозит, чтобы начать оперировать солидными деньгами наравне с профессионалами.

         

        бинарные опционы развод

         

        Трейдингу придется уделять очень много времени «Трейдингу придется уделять очень много времени»

        В этом утверждении есть своя доля истины. Чтобы разобраться, начинающим придется попотеть: тренинги, вебинары, изучение стратегий, рекомендаций, учебных пособий. Зато потом, когда все азы усвоены и действия отработаны, достаточно два-три часа в день для стабильного заработка.

         

        Бинарные опционы в России - вне закона «Бинарные опционы в России - вне закона»

        Это — явная манипуляция. Законодательство в сфере бинарных опционов и рынка Форекс постепенно приводится в соответствие мировым стандартам, есть государственные регуляторы, выдающие лицензии на ведение такой деятельности. Брокеры официально платят налоги, оформляют своих сотрудников и публикуют отчеты о работе, так что риск мошенничества значительно снижается.

         

        Описанные выше заблуждения встречаются наиболее часто, поэтому пришлось остановиться на каждом из них отдельно. Важно помнить, что бинарные опционы позволяют достичь вершин успеха только настойчивым и трудолюбивым инвесторам, активно занимающимся самообразованием.

        Оценить:
        (3.67 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Руслан
        Руслан
        Важно понимать, что каждый трейдер имеет свой собственный подход и опыт. Для некоторых опционы могут быть более выгодными с большим депозитом и большим временным вложением. Однако, с сигналами и правильным планированием, можно найти баланс между временем и прибылью, а также использовать эффективные стратегии для достижения успеха. Важно найти свою собственную линию и подход к трейдингу.
        13 июня 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Спорные мифы, т.к. большую прибыль опционы не буду приносить без огромного депозита, это факт. И времени уделять надо много этому делу на самом деле, потому что сидя 5 минут в день заработать не выйдет. И сидя пару часов после 8 вечера тоже не имеет особого смысла, т.к. все рынки уже вялые в этом время
        Андрей Алексеев, понимаю вашу точку зрения, но опционы могут быть доступны и с более скромным депозитом. Правильный подход к управлению капиталом и использование эффективных торговых сигналов могут помочь достичь прибыли. Кроме того, есть возможность торговать в активное время, когда рынки наиболее активны, чтобы получить лучшие результаты.
        13 июня 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        По поводу "трейдингу нужно уделять много времени" - совершенно не обязательно, если торговать по сигналам ВинОпшн. Получил сигналы, поставил, вечером проверил успешность дня. Главное расслабится )
        Леонид, согласен, сигналы ВинОпшн действительно упрощают трейдинг и позволяют сэкономить время. Не нужно постоянно сидеть за монитором, можно сосредоточиться на других делах и проверить результаты в конце дня)
        13 июня 2023
        Ответить
        Петр
        Много денег точно не надо, тут все зависит от аппетитов, если хочешь миллионы рубить, то конечно 100 долларов не хватит))
        17 января 2020
        Ответить
        Бинарный Трейдер
        Бинарный Трейдер
        Все мифы субъективные, но в общем да, чаще все иначе
        04 декабря 2019
        Ответить
        Левашов
        5 уж точно миф, как бинарные опционы вообще запретить, если есть впн?)))
        28 ноября 2019
        Ответить
        Ксюша
        Да. большая часть мифов ничем не обосновала, лишь выдумками)
        15 октября 2019
        Ответить
        Андрей Алексеев
        Андрей Алексеев
        Спорные мифы, т.к. большую прибыль опционы не буду приносить без огромного депозита, это факт. И времени уделять надо много этому делу на самом деле, потому что сидя 5 минут в день заработать не выйдет. И сидя пару часов после 8 вечера тоже не имеет особого смысла, т.к. все рынки уже вялые в этом время
        08 сентября 2019
        Ответить
        Антон
        Коротко и ясно,то что нужно)
        04 ноября 2017
        Ответить
        Роман
        Роман
        По сигналам винопшн по большей части в +,всем советую
        16 октября 2017
        Ответить
        Максим
        Максим
        Леонид, По поводу "трейдингу нужно уделять много времени" - совершенно не обязательно, если торговать по сигналам ВинОпшн. Получил сигналы, поставил, вечером проверил успешность дня. Главное расслабится )
        да согласен, ставишь по сигналам winoptionsignals и не паришься. Бывают убыточные дни, но я вообще проверяю в конце недели успешность своей торговли, т.к. не зависимо от плохих дней, в конце недели все равно в прибыль ухожу.
        14 февраля 2017
        Ответить
        Тимофей
        "нужно много денег" - по-моему это ошибка в статье, т.к. все хотят с 10$ заработать миллион.
        13 декабря 2016
        Ответить
        Артурчик
        Артурчик
        отличная статья, хорошо объясняет все щепетильные вопросы, которые годами обсуждают на форумах
        01 октября 2016
        Ответить
        Леонид
        Леонид
        По поводу "трейдингу нужно уделять много времени" - совершенно не обязательно, если торговать по сигналам ВинОпшн. Получил сигналы, поставил, вечером проверил успешность дня. Главное расслабится )
        22 сентября 2016
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!