Стратегия для Pocket Option "Свечное Поглощение"

        Брокер Pocket Option для определения момента разворота тренда советует использовать систему «Свечное поглощение». Этот сигнал возникает, когда на графике формируется свеча с телом большего размера чем у предыдущей. Также она должна быть развернута в другую сторону. То есть на графике терминала Покетопшн следующая свеча должна поглотить предыдущую.

        Однако описанной ситуации недостаточно для того, чтобы открывать сделку, торгуя бинарными опционами. Необходимо дождаться следующей свечи, которая покажет направление тренда (изменилась ли тенденция или нет). Торговля на Pocket Option в рамках данной стратегии начинается после того, как закроется новая свеча, открывшаяся в направлении поглощения.

        Правила торговли на Pocket Option

        Принцип торговли с использованием этой стратегии сводится к следующему:

        1. Нужно дождаться, пока на графике не появится свеча с телом большего размера, которая направлена в противоположную сторону.
        2. Дождаться, пока не появится новая свеча, идущая в том же направлении, что и предыдущая.

        Свечное поглощение

        Открывать сделку необходимо после того, как закроется указанная новая свеча, выставляя ордер в том же направлении. Нужно учитывать, что сила сигнала напрямую зависит от размеров свечи поглощения. В связи с этим брокер Pocket Option советует при наличии достаточных средств на депозите пойти в подобных случаях на определенный риск. То есть можно открыть сделку сразу после закрытия свечи поглощения, а не на следующей за ней.

        Опцион Put

        Торговля по стратегии «Приседающая свеча»

        Данная стратегия также используется в торговле на Pocket Option при определении момента разворота тренда. Формирование приседающей свечи указывает на неуверенность трейдеров в силе текущей тенденции. Часто такие фигуры образуются возле ценовых уровней. Причем возможно формирование сразу нескольких подобных свечей. Кроме того, не исключен разворот тренда и в том случае, когда на графике появляется свеча с длинной тенью и коротким телом.

        Торговля по данной стратегии проводится в следующем порядке:

        1. Нужно дождаться появления приседающей свечи.
        2. Дождаться образования новой свечи, открывающейся в противоположном от текущего тренда направлении.
        3. Открыть сделку на покупку опциона после закрытия новой свечи в том же направлении.

        Опцион Call

        Чтобы минимизировать риски, брокер Pocket Option рекомендует всегда дожидаться закрытия свечи, следующей за сигнальными.

        Богдан
        я догадывался что так именно и должно быть но после статьи убедился что мои догадки были верны.
        игорь, Это уходящая классика, но иногда и она может сработать
        14 ноября 2023
        игорь
        13 ноября 2023
        Богдан
        Ну не знаю. Очень часто на рынке всё не так как в книжке.)))
        tirant, Вот согласен. Но эта стратегия вшита в терминал. И на первое время потянет.
        19 октября 2023
        Трейдер БО
        Старые добрые свечи никогда не будут заброшены.))))
        Трейдер БО, Куда они денутся? Свечной анализ будет всегда.
        Артур, в последнее время его эффективность начала хромать. Может что-то в рынке изменилось?
        06 октября 2023
        tirant
        Ну не знаю. Очень часто на рынке всё не так как в книжке.)))
        04 октября 2023
        Артур
        Старые добрые свечи никогда не будут заброшены.))))
        Трейдер БО, Куда они денутся? Свечной анализ будет всегда.
        29 сентября 2023
        Трейдер БО
        Старые добрые свечи никогда не будут заброшены.))))
        28 сентября 2023
        Руслан
        Я правильно понимаю, что данный паттерн относится к методу Прайс Экшен?
        Option Bull, да, это именно он, в прайс экшн нет сетапов, где используются комбинации из более 3-х свечей
        20 февраля 2023
        Option Bull
        20 февраля 2023
        Option Bull
        Вот только заметил, что при поглощающем паттерне если первая свеча не заходит, то вторая обязательно продолжает тренд. Теперь как только вижу такое на графике сразу вхожу в сделку, за все время торговли на покете не разу не подвело
        ИГОРЕК, ого, спасибо что поделились наблюдением, а то так мог бы и профукать сделку)
        20 февраля 2023
        ИГОРЕК
        Вот только заметил, что при поглощающем паттерне если первая свеча не заходит, то вторая обязательно продолжает тренд. Теперь как только вижу такое на графике сразу вхожу в сделку, за все время торговли на покете не разу не подвело
        05 февраля 2021
        ТрейдерБО
        Опа! Мой любимый паттерн описали. Поглощение работает еще как!) но использовать лучше по тренду
        07 апреля 2020
        Ольга
        Хорошо что у них тут на сайте есть и статья про тренд. пойду изучать, спасибо заподсказки)
        07 апреля 2020
        Ракета
        Опа! Мой любимый паттерн описали. Поглощение работает еще как!) но использовать лучше по тренду
        по тренду работает все! и любые паттерны в том числе буду эффективны
        07 апреля 2020
