Стратегия для Pocket Option "Свечное Поглощение"

Брокер Pocket Option для определения момента разворота тренда советует использовать систему «Свечное поглощение». Этот сигнал возникает, когда на графике формируется свеча с телом большего размера чем у предыдущей. Также она должна быть развернута в другую сторону. То есть на графике терминала Покетопшн следующая свеча должна поглотить предыдущую.

Однако описанной ситуации недостаточно для того, чтобы открывать сделку, торгуя бинарными опционами. Необходимо дождаться следующей свечи, которая покажет направление тренда (изменилась ли тенденция или нет). Торговля на Pocket Option в рамках данной стратегии начинается после того, как закроется новая свеча, открывшаяся в направлении поглощения.

Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

Правила торговли на Pocket Option

Принцип торговли с использованием этой стратегии сводится к следующему:

Нужно дождаться, пока на графике не появится свеча с телом большего размера, которая направлена в противоположную сторону. Дождаться, пока не появится новая свеча, идущая в том же направлении, что и предыдущая.

Открывать сделку необходимо после того, как закроется указанная новая свеча, выставляя ордер в том же направлении. Нужно учитывать, что сила сигнала напрямую зависит от размеров свечи поглощения. В связи с этим брокер Pocket Option советует при наличии достаточных средств на депозите пойти в подобных случаях на определенный риск. То есть можно открыть сделку сразу после закрытия свечи поглощения, а не на следующей за ней.

Торговля по стратегии «Приседающая свеча»

Данная стратегия также используется в торговле на Pocket Option при определении момента разворота тренда. Формирование приседающей свечи указывает на неуверенность трейдеров в силе текущей тенденции. Часто такие фигуры образуются возле ценовых уровней. Причем возможно формирование сразу нескольких подобных свечей. Кроме того, не исключен разворот тренда и в том случае, когда на графике появляется свеча с длинной тенью и коротким телом.

Торговля по данной стратегии проводится в следующем порядке:

Нужно дождаться появления приседающей свечи. Дождаться образования новой свечи, открывающейся в противоположном от текущего тренда направлении. Открыть сделку на покупку опциона после закрытия новой свечи в том же направлении.

Чтобы минимизировать риски, брокер Pocket Option рекомендует всегда дожидаться закрытия свечи, следующей за сигнальными.

