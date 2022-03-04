Как самому создать торговую стратегию для бинарных опционов

В сети можно найти множество индикаторов и стратегий для бинарных опционов, которые создавалась разными трейдерами. Не все из них являются работоспособными, поэтому в этой статье рассмотрим, как создать эффективную стратегию для бинарных опционов и что для этого нужно.

Что нужно для создания стратегии для бинарных опционов

Создание стратегии предполагает проведение анализа и сбор всевозможных данных, которые помогут понять, что должно входить в вашу систему. Для начала нужно будет определиться с типом создаваемой торговой стратегии. Она может быть:

Обращать внимание при создании стоит также на:

Индикаторы . Чем больше индикаторов вы сможете проанализировать, тем выше шансы, что вы найдете те, которые подойдут именно для вас. Стратегия может быть основана на индикаторах тренда или на индикаторах уровней поддержки и сопротивления;

. Чем больше индикаторов вы сможете проанализировать, тем выше шансы, что вы найдете те, которые подойдут именно для вас. Стратегия может быть основана на индикаторах тренда или на индикаторах уровней поддержки и сопротивления; Стратегии . Просматривая уже готовые стратегии, вы можете выбрать индикаторы, которых нет в отдельном виде, или же взять что-то за идею;

. Просматривая уже готовые стратегии, вы можете выбрать индикаторы, которых нет в отдельном виде, или же взять что-то за идею; Методы торговли . Изучая различные подходы в трейдинге, вы можете дополнить свою систему эффективными техниками, которые будут использоваться при совершении сделок;

. Изучая различные подходы в трейдинге, вы можете дополнить свою систему эффективными техниками, которые будут использоваться при совершении сделок; Торговые скриншоты. Скриншоты от трейдеров также могут помочь с идеями в реализации вашей стратегии.

Чтобы создать свою стратегию для бинарных опционов, также следует определиться с тем, какие инструменты подходят под конкретный стиль торговли. То есть важно понять, какие сигналы будут эффективны при кратко- или долгосрочной торговле бинарными опционами.

Этап 1: выбираем стиль стратегии бинарных опционов

Как уже говорилось ранее, стратегия может быть:

сигнальная;

трендовая;

основанная на уровнях;

смешанная;

без индикаторов.

Новички сразу могут отбросить стратегии без индикаторов и основанные на уровнях, так как они требуют опыта в торговле бинарными опционами и могут вызвать сложности. Сигнальные, смешанные и трендовые стратегии могут быть очень простыми и поэтому подойдут всем трейдерам. Стоит отметить, что чаще всего все системы являются смешанными и лишь в некоторых могут преобладать индикаторы одного типа.

Сигнальные стратегии состоят в основном из сигнальных индикаторов, которые могут выступать в виде стрелочек, точек и других символов. Примером такой системы может быть Flash-FX Scalper:

Трендовые стратегии основаны на тренде и все сделки совершаются только при наличии направленного движения в какую-либо сторону. Во время флэта торговля по таким системам не ведется. Примером трендовой стратегии служит FX Dart:

Говоря о смешанных стратегиях, в них могут использоваться трендовые, информационные и сигнальные индикаторы, а также уровни. В качестве примера такой системы можно привести DJ Market PRO:

Торговые системы без индикаторов могут подразумевать торговлю на чистом графике или торговлю на основе уровней, которые трейдер строит самостоятельно. Также может использоваться Price Action, графический анализ и свечной анализ. Торговля по фигурам может быть эффективной, но для этого необходимо изучить каждую фигуру, что требует времени и опыта, поэтому новичкам лучше начинать с более простых подходов и строить свои системы на них.

Этап 2: подбираем индикаторы для стратегии бинарных опционов

Выбрать эффективные индикаторы можно только после того, как будет пересмотрено множество их видов. Для полного понимания будет необходимо изучить технические характеристики (настройки) и по возможности разобраться с алгоритмом их работы.

Технические характеристики

На примере Stochastic Oscillator рассмотрим его настройки. Основными в данном случае являются период %К, период %D и замедление:

Мы сравним разные переменные, чтобы понять, как будут отличаться сигналы для торговли. Для примера возьмем базовые настройки (5-3-3) и свои (15-3-9). Базовые настройки являются более «чувствительными» к котировкам и реагируют на все ценовые колебания, тогда как наши настройки являются запаздывающими и сигналы по ним не такие точные. В качестве сигналов мы взяли обычное пересечение уровней перекупленности и перепроданности:

Точно таким же образом стоит проверять и другие индикаторы, сравнивая их настройки и подбирая лучшие. Исключением могут быть индикаторы, в которых настройки изменять нельзя.

Точно такой же пример, но с сигнальным индикатором. На одном изображении первая переменная равняется «10», а вторая «30». Благодаря этому можно сразу увидеть разницу в количестве и точности сигналов. Это лишний раз показывает, почему необходимо тщательно изучать любой из выбранных инструментов:

Алгоритм работы

Также хочется отметить второй пункт, так как очень часто можно встретить индикаторы, которые, к примеру, основаны на скользящих средних, но при этом выглядят иначе. Стратегия Trend Lock System v1 именно такая. В ней под видом точных сигналов замаскирована обычная SMA:

Этап 3: подбираем технические составляющие для торговой системы

Предположим, вы изучили все необходимое и подобрали те инструменты, которые будете использовать в своей новой стратегии. Независимо от того, из чего она будет состоять, вам будет необходимо:

Подобрать актив для торговли;

Подобрать таймфрейм;

Подобрать экспирацию;

Проверить корреляцию сигналов индикаторов.

Выбор активов

Торговать следует небольшим количеством активов. В ином случае внимание «распыляется», что снижает эффективность любой методики. Оптимально, если трейдер выбирает небольшое количество активов, а еще лучше выбрать какой-то один, который получится изучить досконально.

Честные брокеры бинарных опционов предлагают разные финансовые инструменты. Часть активов отличается повышенной волатильностью, другие являются более «вялыми». Но в каждом случае при правильном подходе можно заработать деньги. Однако, подбирая небольшое количество активов, человек со временем начинает понимать, как формируются котировки и что влияет на цены. Это упрощает составление прогноза, что в будущем положительно повлияет на прибыль.

Новичкам стоит обратить внимание на валютные пары, так как их поведение проще всего предсказать. Еще одним плюсом валют является то, что их довольно много и каждый подберет для себя подходящую:

Подбор таймфрейма

Прежде чем выбирать таймфрейм, необходимо ответить на следующие вопросы:

какой тип торговли вам подходит – кратко-, средне- или долгосрочный; сколько времени вы готовы потратить на ожидание сигнала (чем выше таймфрейм, тем меньше сигналов).

В зависимости от полученных ответов подбираются соответствующие таймфреймы. При работе с краткосрочными контрактами используются графики M5 и M15. Но обратите внимание, что на таких временных интервалах часто можно наблюдать «рыночный шум», к чему стоит быть готовым.

Для среднесрочных контрактов подойдут временные интервалы М30 или Н1. В этом случае возрастает результативность индикаторов, которые дают более точные сигналы.

Долгосрочный трейдинг бинарными опционами ведется на таймфреймах от Н4 и выше, но стоит отметить, что не все брокеры позволяют торговать с экспирациями дольше 4 часов. Также такая торговля не подойдет новичкам, так как спрогнозировать поведение цены на столь долгий срок сложнее, чем на более короткий.

Самые частые таймфреймы у брокеров бинарных опционов такие:

Подбор срока экспирации

Сроки экспирации подбираются, исходя из:

волатильности;

характера поведения рынка;

наличия/отсутствия сильных новостей и других факторов.

таймфрейма.

То есть время исполнения ордера подбирается отдельно для каждого конкретного случая. Нельзя «слепо» выставлять одинаковую экспирацию ежедневно, не обращая внимание на ситуацию на рынке.

Виды экспираций, чаще всего встречающиеся у брокеров являются такими:

Корреляция сигналов

Как только вы выбрали инструменты, которые собираетесь использовать в созданной вами стратегии, следует проверить, насколько коррелируют между собой сигналы. Чтобы было понятнее, для примера рассмотрим правила стратегии Cluster Trader System. Правила для торговли по ней такие:

Опционы Call:

(Не обязательно) Индикатор MTT был зеленого цвета, что будет говорить о восходящем тренде. Уровень, к которому будет подходить цена, должен быть синего цвета (поддержка/спрос). Должна появится зеленая стрелочка с текстом TC Buy.

Опционы Put:

(Не обязательно) Индикатор MTT был красного цвета, что будет говорить о нисходящем тренде. Уровень, к которому будет подходить цена, должен быть красного цвета (сопротивление/предложение). Должна появится красная стрелочка с текстом TC Sell.

В примере ниже ситуация для покупки опционов Call, где видно как сигнал появляется точно на уровне, а значит корреляция сигналов высокая:

Обратным примером послужит ситуация со Стохастиками, показанная ранее, где разные параметры давали совсем разные сигналы и не коррелировали между собой.

Этап 4: тестирование стратегии для бинарных опционов

Понять, насколько стратегия является результативной можно только после тестирования на демо-счету. В этом случае трейдеры набираются опыта в торговле бинарными опционами, который также будет полезен для совершенствования своей торговой системы. Тестируя стратегии и индикаторы на демо-счету, вы сможете:

понять, какую прибыль может принести стратегия;

лучше разобраться в правилах покупки опционов;

изучить принципы работы ваших сигналов;

найти изъяны торговой системы;

улучшить стратегию.

В связи с этим следует сначала поторговать на демо-счету брокера, при помощи которого можно выяснить все описанные факторы, не рискуя собственными средствами.

Заключение

Пройдя все четыре этапа вы сможете создать рабочий вариант стратегии для бинарных опционов, который можно использовать в торговле на реальном счету. Скорее всего со временем вы все равно будете ее дорабатывать и улучшать, но сама основа скорее всего не поменяется.

Приведенные выше рекомендации помогут создать эффективную торговую стратегию. Но после этого следует проверить выбранный подход на демо-счете, а затем на небольшом депозите и малых инвестициях. Такой метод помогает определить размер прибыли и убытков при использовании конкретной тактики с минимальными потерями.

