Книга "Торговый хаос" Билл Вильямс

Билл Вильямс в своей книге "Торговый Хаос" не просто создал систему торговли, основанную на торговом хаосе, а и попытался вникнуть в суть процессов финансового рынка при помощи фрактальной теории.

Смысл такого подхода в том, чтобы рассматривать рынок, как природное явление, развитие которого неподвластно физическим, статистическим или линейным законам. Несмотря на сложные понятия, в книге почти нет формул или расчетов и весь материал изложен в простой и понятной манере и форме.

Кроме этого, автор помогает читателю классифицировать себя в эволюции трейдера и показывает, какие знания и навыки необходимы для дальнейшего развития.

Хочется отметить, что в торговой системе автора используются стандартные индикаторы, такие как MACD и MFI. Второй индикатор основывает свои показания на объемах и стоит осторожно отнестись к его использованию, так как на валютном рынке реальных объемов в классическом виде не существует.

Билл Вильямс «Торговый хаос»

