Стратегия для Pocket Option "Пробой Уровня"

        Стратегия «Пробой уровня» предусматривает открытие сделки после того, как график пробивает уровень поддержки либо сопротивления и продолжает движение в том же направлении. Действуя в рамках данного подхода, трейдеры брокера Pocket Option выставляют соответствующие ордера по бинарным опционам в момент, когда подтверждается новый тренд. То есть сделки можно совершать лишь после того, как открывается следующая свеча в том же направлении.

        Алгоритм торговли по данной стратегии

        Для совершения сделок требуется:

        1. Выставить уровни поддержки и сопротивления в терминале Покетопшн и дождаться момента, когда ценовой график пробьет один из них.
        2. Дождаться, пока свеча, пробившая уровень, закроется ниже (выше);
        3. Дождаться, пока не сформируется следующая свеча ниже (выше) уровня.
        4. Открывать сделку на продажу (покупку) после того, как следующая свеча, идущая за той, что пробила уровень, закроется.

        Открытие сделок на Pocket Option

        Пример покупки опциона Put при пробитии уровня поддержки.

        Опцион Put

        Пример покупки опциона Put при пробитии линии поддержки на нисходящем тренде.

        Опцион Put

        Пример покупки опциона Call при пробитии линии сопротивления.

        Опцион Call

        Сигнал с ложным пробитием

        Брокер Pocket Option рекомендует открывать сделку только после подтверждения сигнала (после закрытия второй свечи). Нередко подобные пробития бывают ложными, и график возвращается в прежний коридор. В этом случае следующая свеча опускается (поднимается) к тому же диапазону цен.

        О ложном пробитии свидетельствуют следующие признаки:

        1. Свеча пробивает уровень только своей тенью. Ее тело закрывается ниже линии сопротивления (выше — поддержки).
        2. Первая свеча закрывается соответственно чуть ниже или выше указанных линий, а следующая начинает движение вверх либо вниз.

        Сигнал с ложным пробитием

        Открывать сделки в рамках данной стратегии нельзя, если после свечи, пробившей один из уровней, формируется новая в противоположном направлении.

        Option Bull
        Это обычный свечной анализ ставший стратегией.
        Богдан, это не совсем так, потому что классический свечной анализ предполагает, что трейдер не будет пользоваться никакими дополнительными инструментами для торговли, будь то индикаторы, боты и т.д. Здесь же предусмотрено использование индикатора уровней поддержки/сопротивления, в котором сигналом выступает свеча, следующая в направлении противоположного тренда, после свечи пробившей своим телом линию поддержки или сопротивления.
        Руслан, вот именно, не понимаю людей которые так поверхностно рассуждают в элементарных вещах. Про пробой уровней верное замечание, я бы еще дополнил, что здесь также очень важно следить за сигналами, потому что могут попасться ложные. Они отличаются от нормальных сигналов тем, что у них пробивает уровень поддержки/сопротивления не тело свечи, а ее тень.
        15 мая 2024
        Руслан
        Это обычный свечной анализ ставший стратегией.
        Богдан, это не совсем так, потому что классический свечной анализ предполагает, что трейдер не будет пользоваться никакими дополнительными инструментами для торговли, будь то индикаторы, боты и т.д. Здесь же предусмотрено использование индикатора уровней поддержки/сопротивления, в котором сигналом выступает свеча, следующая в направлении противоположного тренда, после свечи пробившей своим телом линию поддержки или сопротивления.
        15 мая 2024
        tirant
        Где-то читал что свечной анализ сейчас перестаёт работать. Что-то изменилось в рынке.
        04 октября 2023
        Богдан
        Это обычный свечной анализ ставший стратегией.
        03 октября 2023
        Артур
        Я бы не называл это громким словом стратегия. Обычная торговля на пробое. Хотя почему нет? Так даже солиднее звучит.)))
        29 сентября 2023
        Трейдер БО
        Написано всё просто, а вот как оно в действительности. Рынок часто ведет себя совсем не так как в статье.
        28 сентября 2023
        Option Bull
        Интересно, а ее можно совмещать с другими стратегиями, которые позволяют предугадать разворот тренда, чтобы не делать поспешный ордеров после пробития линии?
        Руслан, а зачем перегружать стартегию лишними индикаторами и сигналами? В статье все предельно ясно написано, что нужно дождаться закрытия свечи, которая следует после той, что сделала пробитие и все.
        20 февраля 2023
        Руслан
        Интересно, а ее можно совмещать с другими стратегиями, которые позволяют предугадать разворот тренда, чтобы не делать поспешный ордеров после пробития линии?
        20 февраля 2023
        Руслан
        Это вообще классика, любую книгу по тех анализу откройте и там будет о пробитии уровней много информации, работает точно, но надо понимать когда входить)
        Maxtrade, это точно, на схожем принципе основываются многие другие стратегии, в которых есть уровни)
        20 февраля 2023
        Серега Попсуев
        Как торговать пробои я узнал, что их лучше не торговать. Ну их в баню эти пробои, на откатах больше заработать можно, скальпингом, цена как лось бьется об уровень, на уровне ставишь, раз-два-три в плюсе, а там пофиг пробой будет уже или отбой, если пробой ставишь от следующего уровня, если выстреливает видишь, что силы есть прет как на танке, то жди угасания, затухания, когда она надорвется и гаси эту с..ку на понижение, обычно она простреливает несколько слабых уровней и рогами упирается в сильный, там снова идет коридором или разворотом, накапливает позиции, откидывает ее, это и есть твой шанс поросенок, чтоб тебя волки не сожрали.)))) По тренду тоже прикольно торговать, после пробоя, идет возврат и попер, если уровней нет или они слабые, а импульс хороший, то тренд твой друг. Во флете чисто скальпинг рекомендую, при угасании, ставишь от верхнего на понижение, от нижнего на повышение, до затухания, когда пружина сжалась, вали, пока она не распрямилась, а то снесет, обычно треугольником флет заходит перед пробоем и чаще по основному движению, но опять же от многих факторов зависит. Тут все надо учитывать.
        05 февраля 2021
        Maxtrade
        Это вообще классика, любую книгу по тех анализу откройте и там будет о пробитии уровней много информации, работает точно, но надо понимать когда входить)
        07 апреля 2020
        Екатерина
        Тех анализ рулит и стратегии с его помощью лучшие, имхо!
        07 апреля 2020
        Feduk
        Отличная стратегия для часовых графиков)
        07 апреля 2020
