Стратегия для Pocket Option "Пробой Уровня"

Стратегия «Пробой уровня» предусматривает открытие сделки после того, как график пробивает уровень поддержки либо сопротивления и продолжает движение в том же направлении. Действуя в рамках данного подхода, трейдеры брокера Pocket Option выставляют соответствующие ордера по бинарным опционам в момент, когда подтверждается новый тренд. То есть сделки можно совершать лишь после того, как открывается следующая свеча в том же направлении.

Алгоритм торговли по данной стратегии

Для совершения сделок требуется:

Выставить уровни поддержки и сопротивления в терминале Покетопшн и дождаться момента, когда ценовой график пробьет один из них. Дождаться, пока свеча, пробившая уровень, закроется ниже (выше); Дождаться, пока не сформируется следующая свеча ниже (выше) уровня. Открывать сделку на продажу (покупку) после того, как следующая свеча, идущая за той, что пробила уровень, закроется.

Открытие сделок на Pocket Option

Пример покупки опциона Put при пробитии уровня поддержки.

Пример покупки опциона Put при пробитии линии поддержки на нисходящем тренде.

Пример покупки опциона Call при пробитии линии сопротивления.

Сигнал с ложным пробитием

Брокер Pocket Option рекомендует открывать сделку только после подтверждения сигнала (после закрытия второй свечи). Нередко подобные пробития бывают ложными, и график возвращается в прежний коридор. В этом случае следующая свеча опускается (поднимается) к тому же диапазону цен.

О ложном пробитии свидетельствуют следующие признаки:

Свеча пробивает уровень только своей тенью. Ее тело закрывается ниже линии сопротивления (выше — поддержки). Первая свеча закрывается соответственно чуть ниже или выше указанных линий, а следующая начинает движение вверх либо вниз.

Открывать сделки в рамках данной стратегии нельзя, если после свечи, пробившей один из уровней, формируется новая в противоположном направлении.

