Котировки никогда не движутся по прямой. После каждого сильного импульса вверх или вниз цена неизбежно откатывается, делая шаг назад, словно набираясь сил перед следующим рывком. Именно этот откат, который многие новички воспринимают как сигнал разворота и пугаются, на самом деле является одной из наиболее надежных точек входа в сделку. Понять логику коррекции и научиться торговать бинарными опционами внутри нее означает научиться зарабатывать на любом активе и в любое время суток. Стратегия для Binarium «Торговля на коррекции» дает начинающему трейдеру четкие правила, основанные на понимании рыночной структуры.

В этой статье разберем, как на платформе Binarium определять момент завершения коррекции и находить точку входа в бинарных опционах с высокой вероятностью прибыли. Вы узнаете, что подтверждает завершение отката и возобновление движения по основному тренду и как использовать это в свою пользу.

В чем преимущество стратегии “Торговля на коррекции”?

Основное преимущество этой стратегии заключается в возможности открыть сделку с минимальным риском и высокой вероятностью успеха. Вместо того чтобы гнаться за ценой во время резкого импульса, рискуя купить на пике перед разворотом, трейдер действует более взвешенно. Он дожидается естественного отката, когда цена актива временно движется против основного тренда, и получает более выгодную точку входа. Это позволяет присоединиться к основному движению в момент его возможного возобновления, что повышает шансы на прибыльную сделку.

Такой подход не только потенциально выгоден, но и формирует более дисциплинированное мышление у трейдера. Именно поэтому мы делаем акцент на осмысленных методиках торговли на платформе Binarium. Мы не обещаем легких денег, а предлагаем использовать рабочие стратегии, подтвердившие свою эффективность на практике.

Как применять стратегию “Торговля на коррекции” на Бинариум

Как известно, движение цен носит волнообразный характер. Поведение валютного курса периодически повторяется. То же касается и коррекции. Для эффективного использования этой методики цена актива не должна обновлять локальные максимумы при бычьем тренде и локальные минимумы при медвежьем.

Перед началом торговли следует определить направление текущего тренда. Допустим, по выбранному активу наблюдается восходящий тренд. В этом случае необходимо дождаться закрытия самой длинной свечи и появления одной или нескольких свечей, закрывшихся в противоположном направлении, красного цвета. В такой ситуации следует открывать сделку на покупку опциона Put, то есть на понижение цены.

Для повышения процента прибыльных сделок по этой системе рекомендуется дождаться формирования нескольких свечей, подтверждающих коррекцию. Только после этого следует открывать соответствующую сделку.

По этой системе рекомендуется открывать сделки со сроком экспирации, равным периоду формирования двух–четырех свечей. В одну сделку не следует инвестировать более 2% депозита.

Заключение

Итак, стратегия для Binarium «Торговля на коррекциях» требует от трейдера бинарных опционов терпения и дисциплины. Вместо того чтобы гнаться за ценой актива, эта система учит терпеливо ждать выгодного момента для открытия сделок. Вы можете сами убедиться в ее эффективности, открыв демо-счет на платформе бинарных опционов Binarium и совершив несколько сделок по правилам, описанным в этом обзоре. Прежде чем переходить к торговле на реальном счете, рекомендуем протестировать систему на демо, открывая сделки с учетом правил управления капиталом. Желаем удачной торговли!

