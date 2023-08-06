Indicador de niveles DSR de opciones binarias 2024

El indicador de niveles DSR de opciones binarias identifica nueve niveles clave a partir de los cuales es más probable un rebote del precio. Las señales de flecha auxiliares proporcionan información adicional sobre el comportamiento del precio al tocar cualquiera de los niveles y una pista sobre la dirección de la transacción.

Los niveles del indicador de niveles DSR se calculan utilizando la fórmula estándar de Nick Stott, desarrollada en 1989. Estos se conocen entre los comerciantes como niveles de Camarilla y se valoran en el comercio de opciones binarias como una herramienta precisa para operaciones a corto plazo.

Hay muchos indicadores de nivel de Camarilla gratuitos que utilizan las mismas fórmulas, pero difieren en los parámetros visuales y los sistemas de alerta. Los niveles DSR son uno de los ejemplos exitosos de implementación de dicho indicador, complementados con señales de flechas claras que simplifican el comercio desde niveles. Puede descargarlo de forma gratuita en nuestro sitio web al final de esta revisión.

Contenido:

Características del indicador para niveles DSR de opciones binarias.

Terminal: MetaTrader 4 ;

Plazo: M5;

Caducidad: 1 vela;

Tipos de opciones: Call/Put;

Indicadores: DSR_levels_alert.ex4;

Instrumentos comerciales: pares de divisas , materias primas, criptomonedas , acciones;

Hora de negociación: 8:00-20:00 hora de Moscú;

Corredores recomendados: Quotex , Pocket Option , Alpari , Binarium .

Instalación del indicador para niveles DSR de opciones binarias

El indicador de niveles DSR está instalado de serie en el terminal MetaTrader 4. Para hacer esto, debe agregarlo a la carpeta raíz del terminal seleccionando "Archivo" en MT4 y luego "Abrir directorio de datos". En el directorio que se abre, debe ir a la carpeta “MQL4” y luego a “Indicadores”, y luego arrastrar el archivo del indicador allí. La plantilla se instala de la misma manera, pero se coloca en la carpeta "Plantillas". Puede ver instrucciones más detalladas para instalar indicadores en nuestro video:

Revisión y configuración del indicador de niveles DSR para opciones binarias.

El indicador de niveles DSR calcula ocho niveles de soporte y resistencia , así como un nivel de pivote adicional. Los cuatro soportes S1, S2, S3 y S4 están indicados con líneas azules de diferentes tonalidades, las resistencias R1, R2, R3 y R4 están indicadas con líneas verdes. El nivel de pivote (PV) está marcado en rojo en el gráfico:

Los niveles de Camarilla se basan en los precios del día anterior y se utilizan en la fórmula:

precio más alto (H); precio más bajo (L); precio de cierre (C).

Las resistencias se calculan utilizando las siguientes fórmulas:

R1 = (HL)x1,1/12+C

R2 = (HL)x1,1/6+C

R3 = (HL)x1,1/4+C

R4 = (HL)x1,1/2+C

Fórmulas para niveles de soporte:

S1 = C-(HL)x1,1/12

S1 = C-(HL)x1.1/6

S1 = C-(HL)x1,1/4

S1 = C-(HL)x1,1/2

El nivel de Pivote adicional utiliza la siguiente fórmula:

PV = (H+L+C)/3

Además de los niveles, el indicador de niveles DSR para el comercio de opciones binarias muestra señales auxiliares de flecha azul:

La señal de flecha de niveles DSR aparece sujeta a una determinada acción del precio cuando se toca el nivel. Si el precio, habiéndose acercado al nivel desde arriba, lo toca y cierra por encima con una vela bajista roja, aparece una flecha hacia arriba, una señal para comprar una opción Call. Se muestra una flecha hacia abajo (comprar Put) en el gráfico si hay un rebote desde abajo y la vela verde se cierra por debajo del nivel.

El algoritmo de niveles DSR no distingue entre soporte, resistencia Camarilla y niveles de pivote. Cada uno de ellos se puede utilizar como indicador espejo de una señal para comprar una opción binaria:

La señal de flecha en sí aparece solo en el momento en que se cierra la vela y no se vuelve a dibujar bajo ninguna circunstancia.

Tenga en cuenta que el algoritmo de señal de flecha de niveles DSR para el comercio de opciones binarias también contiene la lógica del movimiento de precios de un nivel a otro. El cumplimiento de todas las condiciones anteriores para la aparición de una señal no conduce a la aparición de una flecha, a menos que el precio haya rebotado previamente en el nivel opuesto:

Es posible que el algoritmo de niveles DSR contenga otras condiciones para filtrar las señales comerciales, pero no es posible conocerlas de manera confiable sin acceder al código fuente del indicador.

Los niveles de DSR son numerosos, pero no significativos. Te permiten adaptar el sistema de alertas de tocar el precio de un nivel a tus preferencias e incidir en los parámetros visuales:

Es curioso que cuando selecciona la opción "Desactivado" en el parámetro "Opción de alerta", el indicador de niveles DSR todavía usa una de las opciones para alertar sobre una señal para comprar una opción, es decir, cambia el color de fondo del gráfico. . En las condiciones para comprar opciones de venta, el fondo se vuelve rojo y, para opciones de compra, el fondo se vuelve azul.

En la configuración, puede seleccionar la opción para mostrar dicha señal cuando el precio alcanza un nivel (con una señal preliminar), cuando finalmente se forma, o desactivar esta alerta.

El fondo del gráfico cambiará solo si se selecciona la opción "Desactivado" en el parámetro "Opción de alerta".

Si selecciona la opción de alerta de audio o alerta emergente en la opción Opción de alerta, la alarma de niveles DSR se emitirá en consecuencia. Tenga en cuenta que en la ventana de alerta emergente, las palabras "ARRIBA" o "ABAJO" no se refieren a la dirección esperada del precio después de un rebote desde el nivel, sino que el nivel se alcanzó cuando el precio subió o hacia abajo, por lo que se espera un rebote en la dirección opuesta.

Reglas comerciales que utilizan el indicador de niveles DSR para opciones binarias

Según los resultados de nuestras pruebas, los mejores resultados de las señales de este indicador se pueden obtener operando en un marco de tiempo de cinco minutos. Esto es lógico, ya que los plazos inferiores a M5 no dan tiempo suficiente para la formación de una reversión del nivel, y los superiores permiten que el precio, habiendo mostrado la primera reacción al nivel, continúe moviéndose en la dirección del micro local. -tendencia que llevó el precio al nivel. Por esta razón, las reglas comerciales para el indicador de niveles DSR utilizan el marco temporal M5 con un vencimiento corto de una vela.

Al igual que con otros indicadores en los que el comercio se realiza desde niveles, como Zain V4, Crypto Binary Options y otros, puede mejorar la efectividad de la estrategia agregando un filtro adicional a las reglas comerciales: la dirección de la tendencia. Explicamos por qué la tendencia es el criterio más importante para seleccionar las mejores señales comerciales y cómo determinar correctamente su dirección en una serie de materiales educativos:

¿Cómo funciona una tendencia en los mercados?

Identificar y utilizar tendencias alcistas y bajistas.

Cambios de fase del mercado .

¿Cómo determinar un piso en el mercado?

Por lo tanto, las reglas para operar con opciones binarias utilizando el indicador de niveles DSR se reducen a las siguientes condiciones:

Para comprar una opción de compra:

La principal tendencia es alcista. En la vela recién cerrada apareció una señal: una flecha hacia arriba. La nueva vela se abrió por encima del nivel desde el cual el precio rebotó en la vela anterior.

Inmediatamente después de la apertura de esta vela, siguiendo la vela con una señal de flecha, puede comprar una opción Call. El plazo siempre debe ser M5 y el tiempo de vencimiento es de 5 minutos.

Para comprar una opción de venta:

La principal tendencia es a la baja. Apareció una flecha hacia abajo en la vela recién cerrada. La nueva vela se abrió por debajo del nivel desde el cual el precio rebotó hacia abajo en la vela anterior.

Inmediatamente después de la apertura de esta vela, puede comprar una opción de venta.

Abrir una opción de compra

En este caso, el par AUD/JPY tiene una tendencia alcista. Después de que el precio rebotó desde el nivel de soporte después de cerrar la vela que tocó el nivel, apareció una flecha azul hacia arriba debajo de él. Al abrir una nueva vela, asegurándose de que se abrió por encima del nivel, debe comprar inmediatamente una opción Call con un vencimiento de 5 minutos.

Abrir una opción de venta

En este ejemplo, el par USD/JPY tiene una tendencia a la baja. El precio rebotó desde el nivel descendente y después de que esta vela verde se cerró, apareció una señal azul encima: una flecha hacia abajo. Se abrió una nueva vela por debajo del nivel, por lo que puede comprar inmediatamente una opción de venta con un vencimiento de 5 minutos.

Conclusión

Operar con opciones binarias utilizando el indicador de niveles DSR es bastante simple, por lo que es adecuado para operadores con cualquier nivel de experiencia.

Los niveles de Camarilla en los que se basa esta estrategia a menudo provocan un repunte de los precios a corto plazo, pero no son lo suficientemente fuertes como para frenar o revertir el precio a nivel mundial durante mucho tiempo. Por esta razón, la estrategia comercial basada en el indicador de niveles DSR está diseñada para opciones binarias con vencimiento corto.

La configuración flexible de alertas de indicadores le permite operar con muchos instrumentos simultáneamente y recibir alertas visuales y de audio sobre la aparición de señales comerciales. Su frecuencia es óptima y la gran ventaja es que las flechas no se vuelven a dibujar bajo ningún concepto.

Según nuestras observaciones, la tasa de ganancia de las señales de niveles DSR sin tener en cuenta la tendencia en un período de cinco minutos es aproximadamente del 60%, por lo tanto, para operar con éxito las opciones binarias en esta estrategia, es necesario filtrar las señales, teniendo en cuenta en cuenta la dirección de la tendencia principal del activo.

Cuando pruebe el indicador usted mismo, asegúrese de utilizar sólo una cuenta de demostración para experimentos y prácticas. El cumplimiento de las reglas de gestión del dinero y de riesgos también es importante para aumentar la eficacia de la estrategia en una cuenta real. Puede encontrar un corredor confiable en nuestra calificación de corredores de opciones binarias .

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