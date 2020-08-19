Брокер KingTrade Pro

KingTrade Pro — «брокер» бинарных опционов, который начал свою работу в мае 2020 года. После изучения сайта и торговой платформы, которую он предоставляет, сразу стало понятно, что данный проект является максимально «сырым» и не подойдет для торговли бинарными опционами даже для новичков.

Самое интересное то, что все их недостатки лежат на поверхности и нет необходимости глубоко «копать», чтобы понять, что от данного проекта на данном этапе стоит держаться подальше.

Что из себя представляет «брокер» Кинг Трейд?

На официальном сайте Кинг Трейд помимо множества пунктуационных и грамматических ошибок можно найти и более весомые недостатки платформы, которые далее будут рассмотрены более подробно.

Официальный сайт «брокера» KingTrade Pro

Официальный сайт KingTrade Pro сделан качественно и современно, и это один из главных и единственных плюсов этого «брокера»:

Перейдя в раздел «О нас» потенциальный клиент компании не найдет ничего, что может заставить начать торговать у данного «брокера», так как там будет информация о том, что:

Это молодая компания, набирающая обороты (такой же текст можно найти у каждого нового брокера).

Их платформа подойдет для работы на медленной скорости интернета (любая платформа работает на медленной скорости интернета).

Торговля — это очень привлекательный бизнес (эта информация не имеет никакого отношения к характеристикам «брокера» Кинг Трейд).

Типы аккаунтов «брокера» KingTrade Pro

Перейдя в раздел «Статусы аккаунтов», можно найти существующие типы аккаунтов на платформе:

И более подробное описание каждого из типов аккаунтов:

Стоит обратить особое внимание на доходность, которая составляет минимум 72% и может достигать 106%, так как если брокер предоставляет такие высокие проценты по выплатам, у него не будет возможности хеджировать свои риски, что может привести к банкротству или большим убыткам для брокера.

Торговые активы «брокера» Кинг Трейд

Также на сайте есть раздел «Валютные пары», который имеет очень сжатую информацию о доступных инструментах для торговли на платформе данного брокера:

На изображении представлены не все торговые инструменты. Всего на данный момент их 17, среди которых 13 валютных пар и 4 криптовалюты.

Контакты «брокера» KingTrade Pro

Есть у «брокера» KingTrade Pro и раздел «Контакты», в котором имеется два адреса офисов, один из которых находится в Санкт-Петербурге:

Но, к сожалению, в Петербургском адресе не указан номер помещения, и поэтому скорее всего никакого офиса по этому адресу найти не получится. Тоже самое можно сказать и о Кипре (второй адрес).

Раздел «FAQ» «брокера» Кинг Трейд

Данный раздел можно найти на всех вкладках кроме «Главная» и находится он в самом низу:

Перейдя в него, можно будет найти самую важную информацию о сотрудничестве с компанией, а именно:

Ежедневные комиссии за обслуживание счета. «Подвох» с выводом средств. Лимиты на торговлю, которые предусмотрены для защиты «брокера», но не для защиты трейдера.

Говоря о пункте №1, нельзя не удивиться, так как дословно он выглядит так:

К сожалению, не указано, от какой суммы взимаются эти 0.5% — от суммы баланса или торгового оборота, так как если от суммы баланса, который, к примеру будет равен $500, то это $2.5 в день, которые за месяц могут превратиться почти в $75. И также не ясно, учитываются все дни или только те, когда трейдер не торгует/торгует. Но точно можно сказать о том, что такие торговые условия не имеют никакого смысла, так как любые другие брокеры бинарных опционов не взимают никаких комиссий.

Если же трейдер пополнил счет и после того, как узнал о комиссиях, решил вывести средства, то у него не выйдет этого сделать, так как тогда в силу вступит пункт №2 из списка выше, который гласит:

Оказывается, чтобы вывести средства от «брокера» Кинг Трейд, необходимо совершить целых 50 сделок. Размер сделок не указывается и можно предположить, что допускаются сделки с объемом в $1, а значит придется купить опционов минимум на $50, и для крупного счета это не проблема, но для малых счетов такое количество сделок может привести к потере депозита и выводить уже будет нечего.

Пункт №3 также создан лишь для защиты средств брокера и никак не для защиты средств трейдера, так как гласит:

Изначально может показаться, что данная система управления рисками защитит трейдера от потери капитала, но пообщавшись с менеджерами компании, стало ясно, что если трейдер совершает около 5 или более выигрышных сделок подряд с большой суммой, то торговля на счету этого трейдера будет автоматически приостановлена на несколько часов.

Исходя из таких торговых условий, которые прописаны в FAQ, уже стоит держаться подальше от этого брокера, но это еще далеко не все.

Лицензия и пользовательское соглашение «брокера» KingTrade Pro

Как уже стало понятно, никакой лицензией данный «брокер» не обладает и даже при всем желании не сможет ее получить. В «подвале» сайта также не получится найти такие документы, как:

Пользовательское соглашение.

Политика конфиденциальности.

Политика KYC и AML.

Другие документы.

Но пользовательское соглашения у брокера есть и прочитать его можно в момент регистрации счета.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что безопасностью хранения средств клиентов брокер точно не озабочен, хотя при этом функция верификации у него предусмотрена.

Регистрация торгового счета и торговая платформа «брокера» KingTrade Pro

Регистрация нового торгового счета максимально проста и не занимает много времени, но примечательным в данном процессе является то, что брокер не требует подтверждения регистрации по электронной почте и соответственно использовать можно даже неактивный почтовый ящик, что в итоге при потере данных от аккаунта не даст возможности их восстановить, а значит и все деньги на счете навсегда будут потеряны (просто останутся у брокера).

Зато после регистрации сразу можно приступить к торговле и на реальном счету будет подарочная сумма в $1:

Сама торговая платформа является неудобной и мало функциональной по многим причинам, но давайте рассмотри не только минусы, но и плюсы.

К плюсам (если их так можно назвать) можно отнести:

Наличие трех индикаторов.

Наличие четырех графических инструментов (линии).

Два вида графиков (свечной и зональный).

А теперь стоит рассмотреть минусы, и первое, о чем стоит сказать, это о тайм фреймах. Максимально возможный тайм фрейм на платформе — М10, что делает анализ почти невозможным:

Зато есть секундные графики, которые в торговле бинарными опционами приносят больше вреда, чем пользы.

Вторым важным недостатком платформы является масштаб графиков, и даже если бы тайм фреймы позволяли проводить полноценный анализ, масштаб бы не позволил и на изображении ниже можно наблюдать минимальный размер свечей:

То есть даже при попытке проанализировать тот же график М5 это будет очень проблематично, так как придется долго проматывать график назад, чтобы найти участки, на которых можно видеть, к примеру, прошлые уровни или зоны для определение будущих точек входа.

Зато об увеличении масштаба у данного брокера можно не волноваться:

На изображении выше одна свеча, и стоит сказать, что это еще не самый максимальный масштаб.

Еще одним «жирным» минусом можно назвать панель выбора экспирации, время на которой устанавливается поминутно и соответственно, если трейдер хочет купить опцион с экспирацией в 1 день, то ему придется нажать на «+» всего 1440 раз (количество минут в одном дне), а если в 1 месяц (данный «брокер» позволяет покупать опционы с такой экспирацией), то ему придется нажать на «+» 43200 раз (столько минут в месяце):

Конечно, «сырые» платформы могут содержать ошибки и недоработки, но это чаще относится к мелочам, а такую проблему необходимо было решить сразу же, но видимо владельцы брокера KingTrade Pro не считают это важным, хотя везде на сайте говорят о том, что они принимают любую критику и пожелания, чтобы сделать платформу лучше.

Пополнение и вывод средств у «брокера» Кинг Трейд

Для пополнения счета есть не так много вариантов, но их вполне достаточно для большинства трейдеров:

После выбора платежной системы можно указать сумму, а также принять бонус или отказаться от него:

А после нажатия кнопки «Пополнить» клиента перекинет на посреднический сайт для оплаты:

То есть используется тот же способ пополнения, как и такого же «брокера» BinTradeClub.

Сервис, который используют эти компании не является мошенническим, он всего лишь помогает получать электронные денежные переводы, после чего деньги находятся на счетах «брокера», а не на счетах в европейских банках, как указано под формой оплаты:

Отзывы о KingTrade Pro

Искать отзывы о «брокере» KingTrade Pro имеет смысл лишь для того, чтобы удостовериться в приведенных выше фактах, так как положительных отзывов о данной компании с такими торговыми условиями просто не может быть и поэтому любые обзоры, которые будут сопровождаться положительными сторонами работы с данным «брокером» будут являться купленными.

Заключение

Изучив все факты о данной компании можно быть уверенным, что прибыльно торговать на этой платформе вряд ли получится даже у профессиональных трейдеров, так как комиссии за содержание счета и минимальный лимит сделок для вывода прибыли максимально снижают вероятность заработка. И все же если будет принято решение опробовать данного «брокера», то пополнять счет стоит на малые суммы, не превышающие $100.

Также стоит обратить внимание на более надежных и проверенных брокеров, которые предоставляют свои услуги уже не первый год.

Смотрите также: