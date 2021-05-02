Брокер Logatomtrade развод?

В данной статье мы расскажем про кидал из Logatomtrade com. Эта компания позиционирует себя товарным и инвестиционным брокером, получает в доверительное управление денежные средства пользователей, однако ничего никому не возвращает.

Logatomtrade – лохотрон или все по-честному?

Обманщики из Logatomtrade рекламируют себя как серьезных биржевых брокеров, имеющих всевозможные награды:

И рассказывают, что начали свою деятельность в 2018 году. Однако их утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Домен logatomtrade com, на котором расположен их сайт, создан 28.12.2020, а до этого времени в сети нет никакого упоминания об этих жуликах:

Нетрудно понять, что все достижения Logatomtrade com – сплошная фикция. Компания якобы получила кучу престижных статуэток, заслужила звание лучшей азиатской криптовалютной биржи, лучшей форекс-платформы и тому подобное. Каких-либо доказательств, подтверждающих эти сведения, найти нереально, да и сайт этого «брокера» работает лишь несколько месяцев.

Восторженные отзывы о logatomtrade, которые брокер-мошенник сам оставляет на различных площадках, также опровергаются последовательностью событий. Отзывы о logatomtrade датированы 2021 годом (непосредственно после появления сайта), однако те, кто их пишут, якобы не один год успешно торгуют на платформе данного «брокера» и успели заработать несколько десятков тысяч долларов:

Подводя итог, мы можем с уверенностью сказать, что Logatomtrade – жульническая фирма-однодневка, которая беззастенчиво лжет своим пользователям и перевести ей деньги – значит потерять их навсегда.

В чем смысл аферы

Аналогично другим лохотронам, Logatomtrade com предлагает открывать счета якобы для совершения торговых операций на биржевых рынках. Однако денежные средства на рынок не выходят, поскольку на сайте установлена торговая платформа, которая является фейковой:

Получается, что люди просто перечисляют свои средства телефонным мошенникам.

Аферисты Logatomtrade используют типичную схему развода, характерную для данной сферы деятельности. Они позиционируют себя опытными трейдерами, которые могут помочь получить прибыль. Устанавливают психологический контакт с клиентами и выманивают у них деньги, после чего якобы «сливают» депозит в результате проигрышной торговли или просто не позволяют забрать инвестиции:

Заключение

Logatomtrade com – типичный лжеброкер, который возник на просторах сети совсем недавно, и очень маловероятно, что он проработает еще хотя бы пару месяцев. Мы не советуем перечислять этим аферистам деньги, поскольку забрать свои средства обратно не получится, не говоря уже о перспективе получить какой-либо профит. Реально действующих брокеров смотрите в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Смотрите также: