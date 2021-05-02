        Обзор брокера-мошенника Logatomtrade

        Брокер Logatomtrade развод?

        В данной статье мы расскажем про кидал из Logatomtrade com. Эта компания позиционирует себя товарным и инвестиционным брокером, получает в доверительное управление денежные средства пользователей, однако ничего никому не возвращает.

        Logatomtrade – лохотрон или все по-честному?

        Обманщики из Logatomtrade рекламируют себя как серьезных биржевых брокеров, имеющих всевозможные награды:

        фейковые награды logatomtrade

        И рассказывают, что начали свою деятельность в 2018 году. Однако их утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Домен logatomtrade com, на котором расположен их сайт, создан 28.12.2020, а до этого времени в сети нет никакого упоминания об этих жуликах:

        данные домена logatomtrade.com

        Нетрудно понять, что все достижения Logatomtrade com – сплошная фикция. Компания якобы получила кучу престижных статуэток, заслужила звание лучшей азиатской криптовалютной биржи, лучшей форекс-платформы и тому подобное. Каких-либо доказательств, подтверждающих эти сведения, найти нереально, да и сайт этого «брокера» работает лишь несколько месяцев.

        Восторженные отзывы о logatomtrade, которые брокер-мошенник сам оставляет на различных площадках, также опровергаются последовательностью событий. Отзывы о logatomtrade датированы 2021 годом (непосредственно после появления сайта), однако те, кто их пишут, якобы не один год успешно торгуют на платформе данного «брокера» и успели заработать несколько десятков тысяч долларов:

        logatomtrade отзывы

        Подводя итог, мы можем с уверенностью сказать, что Logatomtrade – жульническая фирма-однодневка, которая беззастенчиво лжет своим пользователям и перевести ей деньги – значит потерять их навсегда.

        В чем смысл аферы

        Аналогично другим лохотронам, Logatomtrade com предлагает открывать счета якобы для совершения торговых операций на биржевых рынках. Однако денежные средства на рынок не выходят, поскольку на сайте установлена торговая платформа, которая является фейковой:

        logatomtrade веб-терминал

        Получается, что люди просто перечисляют свои средства телефонным мошенникам.

        Аферисты Logatomtrade используют типичную схему развода, характерную для данной сферы деятельности. Они позиционируют себя опытными трейдерами, которые могут помочь получить прибыль. Устанавливают психологический контакт с клиентами и выманивают у них деньги, после чего якобы «сливают» депозит в результате проигрышной торговли или просто не позволяют забрать инвестиции:

        письмо от пострадавшего клиента logatomtrade

        Заключение

        Logatomtrade com – типичный лжеброкер, который возник на просторах сети совсем недавно, и очень маловероятно, что он проработает еще хотя бы пару месяцев. Мы не советуем перечислять этим аферистам деньги, поскольку забрать свои средства обратно не получится, не говоря уже о перспективе получить какой-либо профит. Реально действующих брокеров смотрите в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Комментарии

        Mr.Alan
        Что делать если я стал жертвой Logatomtrade? К кому обратится за возвратом средств? Вложено было 500$, увеличил депозит при торговле до 800$, собрался выводить средства но мне по какой-то причине заблокировали счет.
        Сочувствую вам, к сожалению вернуть средства уже наверное не выйдет. Советую на будущее внимательнее выбирать брокера с которым собираетесь вести торговлю. Как вообще вышли на него если не секрет?
        Просто искал в интернете хорошего брокера и наткнулся на этот логатомтрейд... Он позиционировал себя как брокер нацеленный на работу с трейдерами из СНГ, удобные способы пополнение и все такое, ну я и влез туда, теперь жалею.
        Dudkin Ivan
        Роман Загородский
        Конечно развод, стоит только посмотреть на их платформу, все сделано максимально просто и на скорую руку. Мне вот даже интересно чем руководствуются трейдеры открывая счет у такого брокера, у них на лбу написано что кинут. Нет что бы у проверенных брокеров счет открыть, лезут непонятно куда и зачем.
        Ну они знают свое дело, умело завлекают трейдеров в свою ловушку, всегда найдутся те кто внесут депозит такому брокеру. Человек который открывает счет у такого брокера находится в эйфории которую ему навеяли эти обманщики, уверен что как всегда много обещают а наивные трейдеры поддавшиеся искушению, доверяют им.
        bondik368
        Сергей Буньков
        Информация о том, что брокер Logatomtrade это развод особенно полезна для начинающих трейдеров, которые хотят много заработать сразу, не разобравшись в деталях деятельности. Учитывая, что о том, что брокер Logatomtrade это развод узнает еще больше людей, думаю он не долго будет работать на рынке. Главное, чтобы люди знали о схемах мошенничества и не доверяли свои деньги кому попало.
        Согласен, очень часто новички ведутся на новых брокеров которые потом не дают вывести ни прибыль не депозит. Вообще ко всем новым брокерам у которых нет лицензии у меня предвзятое отношение. Даже брокер который работает пару лет может начать разводить, а тут новый...
        Artur
        Ольга
        Прочитала я отзыв о брокере Logatomtradе, который опубликован в тексте этой статьи и могу сказать одно: я не передала бы в доверительное управление 1 тыс долларов малоизвестному брокеру Logatomtrade, так как не доверяю рекламе и тем более если часть денег не мои. Вполне возможно, что брокер Logatomtrade это развод.
        Дмитрий
        Не знаю как вы, а я не осмелюсь доверить свои деньги брокеру Logatomtrade сайт которого работает лишь несколько месяцев. можно обратиться в поддержку и по качеству работы определить надежность брокера Logatomtrade, но то что у них нет нормального торгового терминала - еще одно доказательство, что брокер Logatomtrade это - развод.
        кто-то раскроет мне секрет того, как люди вообще могут пополнять счет у таких контор, о которых ничего не известно и даже своего нормального терминала нет?)) для меня это загадка...
        так это новички пополняют, которые не знают, какие есть терминалы и тд. они увидели где-то рекламу может этого logatomtrade и все, думают вот оно что я искал
        Алексей Иванов, я тоже по сути новичок в трейдинге, но совсем не доверяю рекламе брокеров, а теперь буду знать, что Logatomtrade это мошенник. Во вторых - всегда читаю отзывы о брокере и ищу как можно больше информации о его деятельности.
        Евгений
        Ну теперь хоть трейдеры будут знать что брокер Logatomtrade это развод. Интересно сколько трейдеров получили убытки из -за этих мошенников?
        Макс
        кто видел сайты компаний трейдинговых, тот сразу поймет, что этот сайт уже какой-то подозрительынй и очень пустой для такого крутого "брокера", так что даже не изучая подробно о них информацию мне уже показалось что Logatomtrade что-то мутное
        Анатолий
        Алексей Иванов
        так это новички пополняют, которые не знают, какие есть терминалы и тд. они увидели где-то рекламу может этого logatomtrade и все, думают вот оно что я искал
