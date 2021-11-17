Брокер бинарных опционов BinTradeClub развод?

«Брокеры-пустышки» продолжают наполнять сферу трейдинга и в очередной раз появился новый так называемый брокер бинарных опционов – BinTradeClub. Несмотря на название, похожее на другой мошеннический проект Bintrader, который в итоге закрылся, данный брокер отличается визуально, но, к сожалению, не внутренне.

В данной статье рассмотрим все имеющиеся на данный момент факторы, которые говорят о том, что данный брокер не нацелен на долгосрочную и качественную работу.

Что из себя представляет брокер BinTradeClub

Не так давно брокер обновил дизайн и теперь официальный сайт BinTradeClub выглядит свежее:

Ранее главная страница выглядела так:

Немного поменялась и информация с описанием. Правда для того, чтобы на официальном сайте BinTradeClub посмотреть информацию о типах счетов, способах пополнения и вывода средств, торговых условиях и подобном, необходимо зарегистрироваться. Без регистрации можно узнать только о той информации, которая не имеет ничего полезного и, кроме этого, имеет мало общего с реальностью:

На изображении выше говорится о демо-счете, который сейчас предоставляется абсолютно каждым брокером, и конечно это очень полезный счет, который действительно может улучшить торговлю.

Далее говорится о том, что начать торговлю еще никогда не было так легко, но у того же брокера Pocket Option минимальный депозит составляет всего $5 (около 300 рублей). А у брокера Deriv и Binary сумма инвестиций в сделку начинается от $0.35 (около 25 рублей), поэтому снова брокер Бин Трейд Клаб преувеличивает.

Также BinTradeClub пишет о том, что у них есть большое количество индикаторов, но на их платформе их всего 14. Скорее всего многие согласятся, что это не такое и огромное количество, как они заявляли. Для сравнения, у брокера Quotex в полтора раза больше технических индикаторов.

Последний пункт ставит точку в доверии к данному брокеру, так как на сайте есть «нарисованная» в редакторе лицензия в маленьком разрешении, которая никак не подтверждает его законную деятельность (о лицензии более подробно мы поговорим далее). О безопасности тем более не может идти и речи, так как защищать средства никто не будет, потому что они «оседают» на счетах брокера.

Новую информацию, которая была описана выше, можно сравнить со старой, и ранее она была такой:

Об индикаторах уже было сказано. Касательно анализа, это, наверное, единственное, что на тот момент соответствовало действительности, так как на платформе есть много разных графических инструментов. Но стоит отметить, что предоставляет их платформа TradingView, к которой данный брокер конечно же не имеет никакого отношения.

Если говорить о «Топовых Технологиях», то добавление новых инструментов не могло происходить каждый месяц, так как самому брокеру тогда еще не было и месяца. Скорее всего нет смысла говорить об обновлениях, так как глобальных обновлений скорее всего у этого проекта не будет, ведь для торговли они используют платформу TradingView, которую обновляет компания, владеющая ей, а не брокер Бин Трейд Клаб.

Какую еще дополнительную информацию можно узнать о брокере BinTradeClub

После того, как при проверке сайта не было найдено информации о регулировании брокерской деятельности, обзор можно было закончить, но есть еще много доказательств того, что брокер является недобросовестным и скорей всего мошенником.

Домен брокера BinTradeClub

Если посмотреть на информацию о домене, то можно увидеть, что на момент написания статьи сайту нет и месяца:

Владельцы сайта конечно же скрыты.

Контакты брокера BinTradeClub

Раздел контактов был обновлен, как и весь сайт, и теперь содержит только адрес, почту и ссылку на группу Вконтакте:

А по началу на официальном сайте BinTradeClub можно было найти раздел контакты, где указаны:

адрес компании;

социальные сети;

скайп и адрес электронной почты.

Если на тот момент перейти по ссылке ВК, то можно было попасть на страницу удаленной группы под названием «tradersclub»:

Сама группа:

Странно видеть в контактах компании какие-то другие организации, так как у BinTradeClub есть официальная группа в ВК, которую можно было сразу добавить в контакты:

Если бы тогда вы перешли по ссылке в Instagram, то также могли попасть на профиль «club.traders», не имеющий отношения к брокеру:

В ней можно найти ссылки на Telegram канал, который всего с одним участником и скорее всего это и есть создатель этих страниц:

Ссылка на YouTube также ведет на канал, не имеющий отношения к брокеру.

Создается впечатление, что ранее был другой проект от тех же владельцев, который не преуспел, так как в самом низу страницы можно наблюдать уже другой адрес электронной почты и ссылку на группу в ВК, отличающиеся от тех, которые находятся в разделе контакты:

Но сейчас все это уже исправили и удалили лишние ссылки, оставив лишь скудный набор контактов.

Юридический адрес брокера BinTradeClub

Отдельно хочется отметить юридический адрес, указанный в контактах. Если попробовать поискать его в сети, то можно найти еще как минимум одну компанию с таким же адресом, что говорит о том, что адрес был просто взят из интернета и компания конечно же не имеет никакого офиса в Белизе.

Пользовательское соглашение и другие документы брокера BinTradeClub

Что касается соглашения, политики платежей, договора публичной оферты и всех остальных документов, то все они просто скопированы из других источников. И это с учетом того, что проверка нами текста даже не была проведена до конца:

Лицензия брокера BinTradeClub

Как уже говорилось ранее, никакой лицензии Бин Трейд Клаб не имеет, так как никаких регистрационных номеров на сайте нет, и тем более нет ссылок на лицензию или сайт регулятора. Но было добавлено изображение:

Данное изображение с якобы лицензией нельзя увеличить и рассмотреть. Также там нет никакого номера регистрации.

В Белизе финансовую деятельность регулирует национальная комиссия IFSC. Если на ее сайте поискать компанию под названием Bin Trade Club Ltd., то ничего не получится найти, а значит данная лицензия поддельная.

Торговая платформа брокера BinTradeClub

Торговая платформа брокера BinTradeClub выглядит очень некачественно и скудно, так как делалась скорее всего на скорую руку. Из изменений можно видеть торговую панель, которая теперь находится внизу. Также на панелях слева и справа добавили новый функционал:

Ранее платформа была такой:

Активов для торговли так и осталось очень мало, и криптовалюты перемешаны с валютными парами, что не очень удобно:

Из важных изменений можно отметить прибыльность по опционам. Ранее у брокера был фиксированный процент выплат:

У надежных брокеров такого не бывает, так как таким образом брокер не может хеджировать свои риски. Сейчас проценты по выплатам отличаются.

Список таймфреймов и времени экспирации не изменился. Поменялось лишь отображение:

Таймфреймы и экспирации сейчас Таймфреймы и экспирации тогда

Стоит отметить, что максимально допустимая экспирация равняется всего одному часу, а самый крупный таймфрейм – 30 минут. Поэтому вести торговлю выйдет лишь с быстрыми сделками, так как провести анализ на такой короткой истории будет сложно.

Индикаторы можно найти на левой панели инструментов, и там есть только базовые индикаторы по типу Скользящих Средних, MACD, RSI, Stochastic Oscillator и другие:

Графические инструменты, которые находятся на той же панели, включают в себя линии, каналы, уровни и прочее:

Индикаторы и графические инструменты работают хорошо, но это никак не заслуга брокера Бинтрейдклаб, так как весь этот функционал им предоставляет платформа TradingView.

На панели слева также можно найти:

турниры;

сигналы и аналитика;

стратегии.

Несмотря на то, что есть вкладка турниров, самих турниров нет, и при открытии вкладка остается пустой.

Сигналы и аналитика доступны только в телеграмме, и самое странное то, что доступ туда закрыт и необходимо дождаться одобрения, чтобы можно было видеть информацию из чата:

Раздел стратегий содержит восемь стратегий, некоторые из которых почти не имеют описания. В данной стратегии всего два предложения, и поэтому не понятно, почему это считается стратегией:

На панели справа есть:

история торговли;

профиль;

пополнение счета.

Еще у брокера есть индикатор отрытых позиций, но скорее всего нет смысла объяснять, что он использует случайные значения и не отражает реальных данных:

Типы счетов у брокера Бин Трейд Клаб

Ознакомиться с типами счетов можно будет только после регистрации. Для этого необходимо перейти в профиль и выбрать вкладку «Привилегии и статусы» или нажать на свой профиль в терминале:

Есть такие статусы:

Бронза; Серебро; Золото; Платинум; Бриллиант.

Разные статусы дают разные преимущества в виде:

увеличенного размера прибыльности;

лимита на вывод средств в день;

лимита на вывод средств в месяц;

количество заявок на вывод в день;

сумму открытых сделок за раз;

кэшбек.

По сути, даже если у вас будет самый высокий уровень профиля, вы получите очень слабые преимущества в виде кэшбека в 15% и повышенные лимиты на вывод средств, но они не имеют смысла, так как для того, чтобы ими пользоваться, нужно зарабатывать по 100% в день к депозиту и даже больше.

Ввод и вывод средств у брокера BinTradeClub

Пополнить счет у брокера можно легко и без проблем, так как вариантов для пополнения очень много. Но примечательно то, что пополнение идет не с сайта брокера, а с сайта платежной системы Freekassa. Правда после обновления дизайна значок этой платежной системы убрали:

По началу страница оплаты выглядела подобным образом:

Для вывода денег предоставляется всего три способа:

VISA/MasterCard; Юmoney; QIWI.

Важно отметить, что вывести деньги от брокера BinTradeClub на карту VISA/MasterCard можно только для жителей России. Для других стран нужно выбирать из оставшихся двух вариантов:

Отзывы о брокере BinTradeClub

Отзывов о брокере BinTradeClub в сети на данный момент очень много, и 99% этих отзывов крайне негативные. Оставшийся 1% можно отнести к накрутке или людям, которым повезло вывести свои деньги. Не будем исключать, что и негативные отзывы могут быть заказными, но даже если это и так, их намного больше, чем положительных.

Отзыв про блокировку акканута с деньгами в BinTradeClub:

Как утверждает автор отзыва, заблокировали аккаунт с $250 без объяснения причин.

В другом отзыве о BinTradeClub с другого портала автор говорит о том, что торговать на платформе очень тяжело из-за того, что без вашего соглашения вам начисляют бонусы, которые почти нереально отработать. Также в отзыве говорится о том, что котировки время от время «подменялись» и вроде бы прибыльная сделка закрывалась в минус:

А это более свежий отзыв, в котором автор делится своим мнением и никому не советует торговать через брокера Бинтрейдклаб:

Заключение

Как можно увидеть из всей вышеприведенной информации, брокер Бинтрейдклаб пока не внушает никакого доверия и создан с расчетом того, что новички в силу отсутствия опыта начнут торговлю с ним. Поэтому единственное, что хочется сказать – всегда тщательно проверяйте вашего брокера не только на наличие лицензий (даже лицензия не дает 100% гарантии, что брокер является надежным), а и на качество сервиса, качество платформы и предоставляемые услуги.

Если же говорить о проверенных брокерах, то таких можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. В этом разделе можно не только узнать всю информацию о брокере, а и сравнить всех брокеров вместе по различным показателям.

