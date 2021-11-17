    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Обзор брокера BinTradeClub

        Брокер бинарных опционов BinTradeClub развод?

        «Брокеры-пустышки» продолжают наполнять сферу трейдинга и в очередной раз появился новый так называемый брокер бинарных опционов – BinTradeClub. Несмотря на название, похожее на другой мошеннический проект Bintrader, который в итоге закрылся, данный брокер отличается визуально, но, к сожалению, не внутренне.

        В данной статье рассмотрим все имеющиеся на данный момент факторы, которые говорят о том, что данный брокер не нацелен на долгосрочную и качественную работу.

        Что из себя представляет брокер BinTradeClub

        Не так давно брокер обновил дизайн и теперь официальный сайт BinTradeClub выглядит свежее:

        официальный сайт BinTradeClub

        Ранее главная страница выглядела так:

        старый официальный сайт BinTradeClub

        Немного поменялась и информация с описанием. Правда для того, чтобы на официальном сайте BinTradeClub посмотреть информацию о типах счетов, способах пополнения и вывода средств, торговых условиях и подобном, необходимо зарегистрироваться. Без регистрации можно узнать только о той информации, которая не имеет ничего полезного и, кроме этого, имеет мало общего с реальностью:

        описание преимуществ Бин Трейд Клаб

        На изображении выше говорится о демо-счете, который сейчас предоставляется абсолютно каждым брокером, и конечно это очень полезный счет, который действительно может улучшить торговлю.

        Далее говорится о том, что начать торговлю еще никогда не было так легко, но у того же брокера Pocket Option минимальный депозит составляет всего $5 (около 300 рублей). А у брокера Deriv и Binary сумма инвестиций в сделку начинается от $0.35 (около 25 рублей), поэтому снова брокер Бин Трейд Клаб преувеличивает.

        Также BinTradeClub пишет о том, что у них есть большое количество индикаторов, но на их платформе их всего 14. Скорее всего многие согласятся, что это не такое и огромное количество, как они заявляли. Для сравнения, у брокера Quotex в полтора раза больше технических индикаторов.

        Последний пункт ставит точку в доверии к данному брокеру, так как на сайте есть «нарисованная» в редакторе лицензия в маленьком разрешении, которая никак не подтверждает его законную деятельность (о лицензии более подробно мы поговорим далее). О безопасности тем более не может идти и речи, так как защищать средства никто не будет, потому что они «оседают» на счетах брокера.

        Новую информацию, которая была описана выше, можно сравнить со старой, и ранее она была такой:

        старые преимущества Бин Трейд Клаб

        Об индикаторах уже было сказано. Касательно анализа, это, наверное, единственное, что на тот момент соответствовало действительности, так как на платформе есть много разных графических инструментов. Но стоит отметить, что предоставляет их платформа TradingView, к которой данный брокер конечно же не имеет никакого отношения.

        Если говорить о «Топовых Технологиях», то добавление новых инструментов не могло происходить каждый месяц, так как самому брокеру тогда еще не было и месяца. Скорее всего нет смысла говорить об обновлениях, так как глобальных обновлений скорее всего у этого проекта не будет, ведь для торговли они используют платформу TradingView, которую обновляет компания, владеющая ей, а не брокер Бин Трейд Клаб.

        Какую еще дополнительную информацию можно узнать о брокере BinTradeClub

        После того, как при проверке сайта не было найдено информации о регулировании брокерской деятельности, обзор можно было закончить, но есть еще много доказательств того, что брокер является недобросовестным и скорей всего мошенником.

        Домен брокера BinTradeClub

        Если посмотреть на информацию о домене, то можно увидеть, что на момент написания статьи сайту нет и месяца:

        Домен брокера BinTradeClub

        Владельцы сайта конечно же скрыты.

        Контакты брокера BinTradeClub

        Раздел контактов был обновлен, как и весь сайт, и теперь содержит только адрес, почту и ссылку на группу Вконтакте:

        Контакты брокера BinTradeClub

        А по началу на официальном сайте BinTradeClub можно было найти раздел контакты, где указаны:

        • адрес компании;
        • социальные сети;
        • скайп и адрес электронной почты.

        Если на тот момент перейти по ссылке ВК, то можно было попасть на страницу удаленной группы под названием «tradersclub»:

        старая страница контактов брокера BinTradeClub

        Сама группа:

        заблокированная группа

        Странно видеть в контактах компании какие-то другие организации, так как у BinTradeClub есть официальная группа в ВК, которую можно было сразу добавить в контакты:

        BinTradeClub группа в ВК

        Если бы тогда вы перешли по ссылке в Instagram, то также могли попасть на профиль «club.traders», не имеющий отношения к брокеру:

        BinTradeClub старый инстаграм

        В ней можно найти ссылки на Telegram канал, который всего с одним участником и скорее всего это и есть создатель этих страниц:

        BinTradeClub старый телеграм

        Ссылка на YouTube также ведет на канал, не имеющий отношения к брокеру.

        Создается впечатление, что ранее был другой проект от тех же владельцев, который не преуспел, так как в самом низу страницы можно наблюдать уже другой адрес электронной почты и ссылку на группу в ВК, отличающиеся от тех, которые находятся в разделе контакты:

        ссылки на сайте BinTradeClub

        Но сейчас все это уже исправили и удалили лишние ссылки, оставив лишь скудный набор контактов.

        Юридический адрес брокера BinTradeClub

        Отдельно хочется отметить юридический адрес, указанный в контактах. Если попробовать поискать его в сети, то можно найти еще как минимум одну компанию с таким же адресом, что говорит о том, что адрес был просто взят из интернета и компания конечно же не имеет никакого офиса в Белизе.

        Пользовательское соглашение и другие документы брокера BinTradeClub

        Что касается соглашения, политики платежей, договора публичной оферты и всех остальных документов, то все они просто скопированы из других источников. И это с учетом того, что проверка нами текста даже не была проведена до конца:

        уникальность сайта BinTradeClub

        Лицензия брокера BinTradeClub

        Как уже говорилось ранее, никакой лицензии Бин Трейд Клаб не имеет, так как никаких регистрационных номеров на сайте нет, и тем более нет ссылок на лицензию или сайт регулятора. Но было добавлено изображение:

        лицензия BinTradeClub

        Данное изображение с якобы лицензией нельзя увеличить и рассмотреть. Также там нет никакого номера регистрации.

        В Белизе финансовую деятельность регулирует национальная комиссия IFSC. Если на ее сайте поискать компанию под названием Bin Trade Club Ltd., то ничего не получится найти, а значит данная лицензия поддельная.

        Торговая платформа брокера BinTradeClub

        Торговая платформа брокера BinTradeClub выглядит очень некачественно и скудно, так как делалась скорее всего на скорую руку. Из изменений можно видеть торговую панель, которая теперь находится внизу. Также на панелях слева и справа добавили новый функционал:

        Торговая платформа брокера BinTradeClub

        Ранее платформа была такой:

        старая торговая платформа брокера BinTradeClub

        Активов для торговли так и осталось очень мало, и криптовалюты перемешаны с валютными парами, что не очень удобно:

        валютные пары BinTradeClub

        Из важных изменений можно отметить прибыльность по опционам. Ранее у брокера был фиксированный процент выплат:

        старый список валютных пар BinTradeClub

        У надежных брокеров такого не бывает, так как таким образом брокер не может хеджировать свои риски. Сейчас проценты по выплатам отличаются.

        Список таймфреймов и времени экспирации не изменился. Поменялось лишь отображение:

        Таймфреймы и экспирации сейчас Таймфреймы и экспирации тогда
        старые таймфреймы и экспирации BinTradeClub таймфреймы и экспирации BinTradeClub

         

        Стоит отметить, что максимально допустимая экспирация равняется всего одному часу, а самый крупный таймфрейм – 30 минут. Поэтому вести торговлю выйдет лишь с быстрыми сделками, так как провести анализ на такой короткой истории будет сложно.

        Индикаторы можно найти на левой панели инструментов, и там есть только базовые индикаторы по типу Скользящих Средних, MACD, RSI, Stochastic Oscillator и другие:

        индикаторы BinTradeClub

        Графические инструменты, которые находятся на той же панели, включают в себя линии, каналы, уровни и прочее:

        графические инструменты BinTradeClub

        Индикаторы и графические инструменты работают хорошо, но это никак не заслуга брокера Бинтрейдклаб, так как весь этот функционал им предоставляет платформа TradingView.

        На панели слева также можно найти:

        • турниры;
        • сигналы и аналитика;
        • стратегии.

        Несмотря на то, что есть вкладка турниров, самих турниров нет, и при открытии вкладка остается пустой.

        Сигналы и аналитика доступны только в телеграмме, и самое странное то, что доступ туда закрыт и необходимо дождаться одобрения, чтобы можно было видеть информацию из чата:

        телеграмм BinTradeClub

        Раздел стратегий содержит восемь стратегий, некоторые из которых почти не имеют описания. В данной стратегии всего два предложения, и поэтому не понятно, почему это считается стратегией:

        стратеги на сайте BinTradeClub

        На панели справа есть:

        • история торговли;
        • профиль;
        • пополнение счета.

        Еще у брокера есть индикатор отрытых позиций, но скорее всего нет смысла объяснять, что он использует случайные значения и не отражает реальных данных:

        настроение рынка от BinTradeClub

        Типы счетов у брокера Бин Трейд Клаб

        Ознакомиться с типами счетов можно будет только после регистрации. Для этого необходимо перейти в профиль и выбрать вкладку «Привилегии и статусы» или нажать на свой профиль в терминале:

        типы счетов BinTradeClub

        Есть такие статусы:

        1. Бронза;
        2. Серебро;
        3. Золото;
        4. Платинум;
        5. Бриллиант.

        Разные статусы дают разные преимущества в виде:

        • увеличенного размера прибыльности;
        • лимита на вывод средств в день;
        • лимита на вывод средств в месяц;
        • количество заявок на вывод в день;
        • сумму открытых сделок за раз;
        • кэшбек.

        По сути, даже если у вас будет самый высокий уровень профиля, вы получите очень слабые преимущества в виде кэшбека в 15% и повышенные лимиты на вывод средств, но они не имеют смысла, так как для того, чтобы ими пользоваться, нужно зарабатывать по 100% в день к депозиту и даже больше.

        Ввод и вывод средств у брокера BinTradeClub

        Пополнить счет у брокера можно легко и без проблем, так как вариантов для пополнения очень много. Но примечательно то, что пополнение идет не с сайта брокера, а с сайта платежной системы Freekassa. Правда после обновления дизайна значок этой платежной системы убрали:

        пополнение счета в BinTradeClub

        По началу страница оплаты выглядела подобным образом:

        старое пополнение счета в BinTradeClub

        Для вывода денег предоставляется всего три способа:

        1. VISA/MasterCard;
        2. Юmoney;
        3. QIWI.

        вывод денег из BinTradeClub

        Важно отметить, что вывести деньги от брокера BinTradeClub на карту VISA/MasterCard можно только для жителей России. Для других стран нужно выбирать из оставшихся двух вариантов:

        как вывести деньги из BinTradeClub

        Отзывы о брокере BinTradeClub

        Отзывов о брокере BinTradeClub в сети на данный момент очень много, и 99% этих отзывов крайне негативные. Оставшийся 1% можно отнести к накрутке или людям, которым повезло вывести свои деньги. Не будем исключать, что и негативные отзывы могут быть заказными, но даже если это и так, их намного больше, чем положительных.

        Отзыв про блокировку акканута с деньгами в BinTradeClub:

        негативный отзыв о BinTradeClub

        Как утверждает автор отзыва, заблокировали аккаунт с $250 без объяснения причин.

        В другом отзыве о BinTradeClub с другого портала автор говорит о том, что торговать на платформе очень тяжело из-за того, что без вашего соглашения вам начисляют бонусы, которые почти нереально отработать. Также в отзыве говорится о том, что котировки время от время «подменялись» и вроде бы прибыльная сделка закрывалась в минус:

        отзывы реального человека о BinTradeClub

        А это более свежий отзыв, в котором автор делится своим мнением и никому не советует торговать через брокера Бинтрейдклаб:

        плохой отзыв о брокере BinTradeClub

        Заключение

        Как можно увидеть из всей вышеприведенной информации, брокер Бинтрейдклаб пока не внушает никакого доверия и создан с расчетом того, что новички в силу отсутствия опыта начнут торговлю с ним. Поэтому единственное, что хочется сказать – всегда тщательно проверяйте вашего брокера не только на наличие лицензий (даже лицензия не дает 100% гарантии, что брокер является надежным), а и на качество сервиса, качество платформы и предоставляемые услуги.

        Если же говорить о проверенных брокерах, то таких можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. В этом разделе можно не только узнать всю информацию о брокере, а и сравнить всех брокеров вместе по различным показателям.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Костя
        Этим всё сказано. Отзывов о брокере BinTradeClub в сети на данный момент очень много, и 99% этих отзывов крайне негативные.
        17 сентября 2022
        Ответить
        Максим Максимович
        я не знаю как с мелкими суммами, может ихз вернут вам для вида, чтобы вы закинули еще больше и так далее. но если вы закинете туда крупную сумму, то точно пока. я как почитал отзывы об этом брокере, офигел. тупо только негативные комменты
        да, это верно, чуваки по паре тыся вывести уже не могут оттуда, так что порекламились чтобы привлечь трафика и все. потом собирают капусту.
        17 ноября 2021
        Ответить
        Михаил
        27 октября 2021
        Ответить
        Денис Петровский
        Денис Петровский
        кто вообще в здравом уме туда будет закидывать что-то? ну новички которые 1 день на рынке да, но не другие люди. платформа полное фуфло, таймфреймов нет, экспираций толком нет. только валюты и тех мало.
        так на новичков и расчет, чтобы закинули, слили, и не придерешься. а опытные туда неполезут.
        15 сентября 2021
        Ответить
        Игорь
        22 августа 2021
        Ответить
        Макс
        Макс
        я туда ничего не заводил и не стал бы, прочитав обзор все и так стало ясно. а о выводе денег и говорить нечего, мало того что там лимитов куча, еще и вариантов вывести нет почти.
        02 июля 2021
        Ответить
        Иван
        2021г с 59.000 руб я сделал 213.000руб у бинтрейд, но вывода нет, сначала спрашивали документы на верификацию- всё отправил, ответа по верификации не дали, дальше стали спрашивать видео торговли- отправил, сделал новые. ответа и вывода денег не было, обратился за защитой в" free-kassa "(через них заводил деньги на бины- там бинтрейд поддержка гораздо общительнее стали, но ни одного факта, что я что то нарушил из их правил так и не предоставили.. вот такая история- чем закончится дополню.. https://vk.com/id633972083
        12 февраля 2021
        Ответить
        Гриха
        Гриха
        непонятные ссылки на сайте, сырая и недоделанная торговая платформа, пополнение через посредника. тут по моему все ясно, друзья
        24 декабря 2020
        Ответить
        Арсен
        ребят, это ярчайший пример скама, который рано или поздно закроется, ничего не выплатив...
        07 ноября 2020
        Ответить
        Алексей Алексеев
        Алексей Алексеев
        телеграмм канал их убил конечно)) я тоже туда переходил и помню совсем другое название было. как так можно не понимаю
        06 октября 2020
        Ответить
        Славик
        как-то много косяков, а брокер ведь только тогда недавно появился, когда статья была написана. точно в топку его. ниногой туда!
        19 сентября 2020
        Ответить
        Нурлан Омаров
        Нурлан Омаров
        знаете как определить что это шлак а не брокер? да элементарно посмотреть на главную страницу сайта. не знаю какая сейчас она у них, но в начале были абсолютно некачественно сделанная картинка которая отталкивала. мне сразу не понравился брокер и я закрыл вкладку и больше к нему не возвращался
        13 августа 2020
        Ответить
        Ярик
        группа в вк у них открыта и действует , продвигаете покет , это понятно , откройте счёт у них и поторгуйте и проверте вывод , видео , факты , а так пиар покета и ни чего больше )))
        да покет понятно не святые, но сравнивать эту фигню, сделанную на колене и покет нет смысла, несмотря на то что покет тоже со своими приколами. 100 долларов этот бинтрейд тебе выведет, а для теста кидать туда 10к баксов никто не будет, но мне кажется что закинь ты такие деньги и можно сказать им пока. а фактов куча в статье, одни левые контакты чего стоят... и видимо сайт просто был перекуплен у кого-то или делался по другой проект изначально. так спалиться чтобы, это надо максимально безотвественно относится к будущим клиентам
        08 июля 2020
        Ответить
        Виталий Иванов
        07 июня 2020
        Ответить
        Алексей
        Да. тут на лицо контора паленная, что называется черный брокер. доков нет, информации никакой о торговле и что к чему. только о том что заходите побыстрее, пополняйте счета, выводите за 10 минут, все для завлечения...
        26 мая 2020
        Ответить
        Maxtrade
        Maxtrade
        Что за зверь такой?)) спасибо за обзор, хотя сайт у них выглядит дешево вообще, делали в спешке что ли
        26 мая 2020
        Ответить
        Кирилл Радченко
        Кирилл Радченко
        впервые слышу про бинтрейдклаб. видимо они себя не пиарили, или не успели, но туда точно теперь ни ногой)
        26 мая 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!