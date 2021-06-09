        Обзор брокера Stars Binary

        Брокер бинарных опционов StarsBinary com развод?

        В каждой финансовой сфере на данный момент можно найти множество мошенников, и бинарные опционы не являются исключением. В данной сфере очень много сайтов-клонов и просто мошеннических проектов, которые используют различные виды мошенничества и обещают огромные прибыли, но по факту не выводят средства. Одним из таких «брокеров-мошенников» является Starsbinary com. Данная мошенническая компания называет себя брокером, но на самом деле является обычным сайтом без каких-либо подтверждений брокерской деятельности.

        Главная страница брокера Stars Binary

        Официальный сайт брокера StarsBinary com

        Если новичок зайдет на сайт брокера StarsBinary com, то скорее всего подумает, что это обычная торговая платформа бинарных опционов, предоставляющая услуги по торговле на финансовых рынках, так как об этом говорит как название брокера бинарных опционов так и сам веб-сайт. Но если присмотреться внимательно, то можно найти множество доказательств того, что данный сервис является полностью мошенническим и доверять ему конечно же не стоит.

        Первое и самое заметное – долгая загрузка страниц, на которых нет почти никакой информации. Это наталкивает на мысль, что данная компания использует самый слабый хостинг или же, даже не пытались оптимизировать свой сервис, чтобы им могли пользоваться клиенты с любых браузеров и с любой скоростью интернета.

        Второе, на что стоит обратить внимание, это очень слабое оформление одной единственной страницы данного проекта, на которой можно найти всего шесть кнопок, из которых только две имеют хотя бы какую-то информацию:

        Кнопки на главной странице Stars Binary

        Раздел «Вопрос-Ответ» мало чем отличается от подобных разделов, которые чаще всего называются FAQ. Тут находятся ответы на самые частые вопросы и общие сведения:

        Вопрос-Ответ

        А вот раздел «Бонусы» не логичен, так как тут есть информация как о самих бонусах:

        Бонусы Stars Binary

        Так и дополнительно к этой информации почему-то тут же расположена информация о типах счетов:

        Типы счетов Stars Binary

        Отдельно хочется упомянуть, что на сайте данной компании кроме всего прочего некоторые кнопки и значки могут перевести пользователя на сомнительные сайты, как например в данном случае:

        Сомнительные ссылки на сайте Stars Binary

        Какое отношение этот сайт имеет к брокеру Старсбинари, не понятно, возможно просто разработчики сайта StarsBinary com просто забыли сменить ссылку. Поэтому наш совет – проявлять осторожность, находясь на сайте брокера Старсбинари.

        Регистрация и верификация счета в Старсбинари

        Зарегистрировать новый аккаунт в Старсбинари можно без проблем и всего за несколько минут, при этом можно использовать абсолютно любой пароль, включая самый простой (снижает безопасность аккаунта).

        После регистрации вы попадает в полупустой личный кабинет, в котором можно найти такие разделы:

        • Торговля. Позволяет перейти на платформу;
        • Демо. Позволяет перейти на платформу на демо-счет;
        • Финансы. Страница пополнения и вывода средств;
        • Профайл. Ваш личный профиль;
        • История. История вах сделок.

        Верификация важна у брокера Старсбинари, так как без нее невозможно будет вывести средства, хотя возникают большие сомнения, что и с верификацией это будет возможно. В любом случае, необходимо заполнить данные о себе, после чего пройти верификацию личного номера телефона через Telegram. После этого можно будет пройти верификацию личных данных при помощи первой страницы паспорта. И обратите внимание, что брокер Starsbinary com даже не требует предоставить квитанцию с вашим адресом или хотя бы страницу с пропиской из паспорта. Верификация при этом может занимать до одной недели:

        личный кабинет Starsbinary com

        Трейдеры, пытавшиеся пройти верификацию, говорят о том, что проходить она может и дольше недели, и также вас могут попросить сделать фото с паспортом в руках, хотя на сайте об этом не сказано ни слова.

        Торговые условия Starsbinary com

        У брокера Starsbinary com доступны следующие типы счетов:

        1. Standard. Минимальный депозит от $10, максимальная доходность – 82%, вывод средств – 48 часов;
        2. Premium. Минимальный депозит от $300, максимальная доходность – 87%, вывод средств – 24 часа;
        3. VIP. Минимальный депозит от $1000, максимальная доходность – 92%, вывод средств – 2 часа.

        типы счетов старсбинари

        Также каждый клиент получает демо-счет в размере $10 000.

        Самое интересное то, что VIP-клиентами брокера становятся все, кто пополнил счет всего на $1 000, что довольно малый «порог» для получения такого статуса, но при этом статусы VIP и Premium даются всего на месяц, и даже если на вашему счет будет сумма больше $1 000, для активации все равно потребует новое пополнение счета.

        Также стоит обратить внимание и на условия каждого из тарифов, так как минимальный размер вознаграждения по бинарным опционами составляет целых 82% и является фиксированным. А на счетах VIP аккаунтов, вознаграждение уже составляет 92%. И подозрительно тут то, что при фиксированных процентах прибыли брокер просто не сможет хеджировать свои риски, что приведет к потерям, так как заработок честных брокеров бинарных опционов основывается на убытках трейдеров. Но данной компании это не страшно, так как выплачивать прибыль все равно никто не будет. И если обратить внимание на прибыль по опционам у других брокеров, то она все время меняется на каждом инструменте и не может быть фиксированной.

        Торговая платформа Stars Binary

        О торговой платформе Stars Binary ничего не известно кроме того, что это авторская разработка, которую брокер может корректировать под себя во всех смыслах. То есть в любой момент можно поменять котировки и сделать так, чтобы даже самые прибыльные трейдеры потеряли все средства в одно мгновение. Вот пример подмены котировок на платформе Stars Binary:

        Расхождение котировок Stars Binary

        Соответственно и проверить котировки через поставщика не выйдет, потому что поставщика котировок у брокера Starsbinary com просто нет.

        Но конечно же сам брокер называет свою платформу инновационной:

        Описание платформы Stars Binary

        Но почему-то у «самой инновационной платформы» нет версии терминала для ПК, и что более важно, нет мобильной версии терминала. Поэтому скачать Stars Binary не получится.

        Также компания Старсбинари часто говорит о том, что была проведена очередная «античитинговая» компания и теперь платформа Stars Binary для торговли стала еще более совершенной, но это лишь прикрытие для того, чтобы блокировать прибыльных трейдеров.

        Если рассмотреть сам веб-терминал, то инновационностью он, к сожалению, не отличается, так как весь функционал ограничен выбором всего лишь четырех тайм фреймов и двух типов графиков:

        Таймфреймы и типы графиков Stars Binary

        Примечание: прошло уже больше года с момента публикации данной статьи, но оформление, функционал и торговые условия у брокера Старсбинари не поменялись вообще.

        Если "свечи" и "бары" являются самыми популярными типами графиков и их может быть достаточно для торговли по Price Action, то о таймфреймах такого не скажешь. На выбор есть:

        • 5 секунд;
        • 15 секунд;
        • 30 секунд;
        • 1 минута.

        Выбор временных периодов не зря так мал. Это сделано для того, чтобы можно было потерять средства максимально быстро. Качественный анализ также не получится провести, так как нельзя посмотреть даже 5-минутный график актива на истории, не говоря уже о часовом и дневном графиках.

        Графические инструменты и индикаторы для бинарных опционов на платформе тоже отсутствуют, что делает невозможным проведение технического анализа и фундаментального анализа.

        Еще одним инструментом для потери ваших средств служит кнопка «Перекрытие», которая находится на торговой панели. С помощью нее можно автоматически открывать опцион с увеличенной в 2.5 раза суммой, что можно отнести к агрессивному Мартингейлу.

        Торговых активов на платформе брокера Starsbinary com очень мало и это:

        1. Валютные пары;
        2. Криптовалюты;
        3. SBcoin (синтетический торговый актив).

        Торговые активы Stars Binary

        Важно отметить собственный торговый актив брокера Старсбинари – SBCoin. Так как данный актив является синтетическим, то проверить его котировки невозможно, а это значит, что для каждого трейдера он может быть разным и «разогнать» депозит при его помощи невозможно. И крайне не рекомендуется вести по нему торговлю, так как брокер намеренно будет делать так, чтобы вы «слили» депозит.

        Ввод и вывод средств у брокера StarsBinary com

        Бонусы и новые картинки

        Ввести средства на счет можно без проблем. Для этого предусмотрены самые популярные платежные системы, хоть их и мало:

        Пополнение счета Starsbinary com

        Также при пополнении счета можно получить бонус:

        • От $10 – бонус в 25%;
        • От $300 – бонус в 50%;
        • От $1 000 – бонус в 50%;

        Но не стоит надеяться, что вы сможете отработать данный бонус и вывести его, так как для его отработки нужно заработать в 40 раз больше средств от размера бонуса (к примеру, если бонус составляет $100, то заработать необходимо $4 000!). Но самое главное тут то, что помимо огромной суммы для отработки бонуса Starsbinary com еще и есть лимит времени, и это всего 10 дней, что заставит трейдера спешить и тем самым совершать множество ошибок:

        Отработка бонуса старсбинари

        Вывести прибыль либо свои законные средства если и получится, то с очень большим трудом, так как данный брокер может или просто заблокировать и удалить аккаунт, или же сделать все тоже самое, но дополнительно прислать на электронную почту письмо такого содержания:

        Письмо от Stars Binary

        Поэтому пополнять счет у данного брокера категорически не рекомендуется.

        Дополнительная информация о брокере StarsBinary com

        На самом деле после того, как при проверке сайта не было найдено информации о регулировании брокерской деятельности (брокер не имеет даже лицензии от регулятора ЦРОФР), можно было на этом закончить обзор брокера Stars Binary, но можно найти и множество других доказательств того, что это мошенническая компания.

        Возраст домена

        Если посмотреть на информацию о домене, то можно увидеть, что сайту нет и года:

        Возраст домена Stars Binary

        И также можно увидеть, что владельцы данного сайта скорее всего находятся в России.

        Контакты, реквизиты и соглашения

        На самом сайте компании нет никакой информации о юридическом адресе главного офиса, реквизитах или какой-либо дополнительной информации. Нет на сайте и контактов кроме электронной почты и онлайн-чата.

        Зато есть ссылки на:

        • Договор публичной оферты;
        • Политика конфиденциальности;
        • Предупреждение о рисках.

        Если проверить данные документы на уникальность, то можно увидеть, что если не все, то большая часть текста просто скопирована без изменений с других сайтов:

        Уникальность пользовательского соглашения Stars Binary

        Примечание: это можно проверить и самостоятельно, используя сервисы для проверки текста на плагиат.

        Каждый из договоров также не содержит никаких адресов и конкретной информации о компании, а значит документы не имеют никакой ценности и силы.

        Группа StarsBinary com в ВКонтакте

        Также у брокера StarsBinary com была группа в ВК, которая в последствии была удалена, так как собрала множество негативных комментариев и отзывов и попала в черный список на всех сервисах, отслеживающих подобные проекты:

        Удаленная группа Stars Binary

        Stars Binary: отзывы

        Скорее всего уже стало понятно, что если в сети и встречаются положительные отзывы Stras Bianry, то они являются заказными. Да и откуда могут появится хорошие отзывы о stars binary, когда сайт работает медленно и с тормозами, платформа ужасная и мало функциональная и котировки брокер подстраивает под себя. Несмотря на это заказные Stars Binary отзывы все равно можно встретить в сети, и покажется, что брокер является честным:

        Заказные отзывы о Stars Binary

        Реальные отзывы о Starsbinary com от множества трейдеров, которые пробовали по-настоящему работать с брокером выглядят совсем иначе, и все они говорят о том, о чем уже говорилось выше и даже больше:

        Негативные отзывы о Stars Binary

        Еще один отзыв Stars Binary о демо-счете и о том, как по итогу с вами могут поступить:

        starsbinary com отзывы негативные

        После всех приведенных выше фактов о том, что брокер Stars Binary com не может быть легальным и является на 100% мошенником не сложно будет понять, каким отзывам стоит верить.

        Заключение: брокер Starsbinary com развод?

        В данной статье было разобрано множество деталей и доказательств того, что брокер Stars Binary является мошенническим проектом, в котором не стоит открывать счета и тем более их пополнять. При желании можно самостоятельно найти еще больше отрицательных отзывов о данной компании.

        Основными критериями, указывающими на развод от брокера Старсбинари является:

        1. Отсутствие лицензии;
        2. Отсутствие юридического адреса;
        3. Отсутствие контактов;
        4. Подмена котировок;
        5. Медленно работающий сайт;
        6. Отсутствие изменений за целый год как визуально, так и в работе торговой платформы;
        7. Множество негативный отзывов.

        Если же говорить о проверенных брокерах, то таких можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Там собраны только те брокеры, которые проверены временем и множеством трейдеров, как начинающих, так и опытных. Всегда стоит подходить к выбору брокера ответственно, так как это является неотъемлемой частью прибыльного трейдинга.

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Profi Trader
        Ну вы даете ребята, да для того, чтобы понять что Stars Binary - мошенник достаточно просто посмотреть список брокеров -мошенников который опубликован на этом сайте. Тот факт что Stars Binary - обман, можно понять и по очень низкому уровню уникальности текста и по слишком уж медленной работе сайта Старс бинари.
        09 июня 2021
        Ответить
        Ольга
        А я все не могла понять почему на сайте брокера Stars Binary долго страницы загружаются, даже сначала была мысль, что это не обман , а проблемы с моим ноутбуком, но потом внимательно все прочитала и поняла, что Stars binary это мошенник.
        09 июня 2021
        Ответить
        Mihail
        Не могу понять как люди, пусть даже начинающие трейдеры так купились несмотря на то Stars Binary это очевидный обман, ведь там не указан юридический адрес. Не знаю как кто, а я даже если просматриваю новые вакансии по трудоустройству, то в первую очередь обращаю внимание на то, есть ли юридический адрес компании, в противном случае это, как и Stars binary - развод.
        09 июня 2021
        Ответить
        Сергей Лобанов
        Ну а для меня показателем того, что Stars binary это развод стало то, что сайт работает слишком медленно. На то что Stars Binary - обман указывает отсутствие каких то, хотя бы визуальных изменений в работе платформы в течение длительного времени.
        09 июня 2021
        Ответить
        Наиль
        Уже то, что на сайте Stars Binary нет юридического адреса меня насторожило. Кроме этого, о том, что stars binary это развод можно понять, потому что очень много негативных отзывов в Интернете. Также на сайте вовсе нет хотя бы какой то технической поддержки
        09 июня 2021
        Ответить
        Sergey
        Мне как то не по себе, что у брокера бинарных опционов Stars Binary слишком мало страниц на сайте, да еще и нет онлайн поддержки. Даже нет никого, к кому можно написать или спросить совета если есть проблемы. Так возможно Stars Binary это развод.
        28 мая 2021
        Ответить
        Константин
        Понял что брокер бинарных опционов Stars Binary это - мошенник, когда уже перевел им деньги и начал торговлю. Хорошо, что хоть суммма депозита небольшая была, но все равно, не приятно осознавать, что развели меня, а ведь я на рекламу попался. Не повторяйте моих ошибок.
        28 мая 2021
        Ответить
        Ростик
        Обратили ли вы внимание на возраст домена брокера бинарных опционов Stars Binary? - на сайте указано, что возраст меньше года. Любой другой брокер, если работает честно, то есть на рынке значительно дольше, и онлайн чата для поддержки клиентов тоже нет. Думаю, что все это выглядит странно, очевидно, что Stars Binary это - развод.
        Паша, Очевидно, брокер Stars Binary ориентируется на начинающих трейдеров, которые быстро хотят получить прибыль от торговли бинарными опционами, но не внимательны к деталям. У брокера Stars Binary постоянные претензии к клиентам, как только трейдер хочет вывести заработанные деньги. Такое поведение брокера лишь подтверждает тот факт, что Старс Бинари это мошенник и развод.
        27 мая 2021
        Ответить
        Влад
        Брокер Stars Binary это развод хотя бы потому, что тексты которыми наполнены страницы этого сайта, не являются уникальными. Уровень уникальности текста можно проверить онлайн с помощью специальных программ. Что и говорить обо всем остальном?. Трейдеры должны быть более внимательными, когда начинают сотрудничество с мошенниками.
        Дмитрий, Так еще и VIP клиентом брокера Stars Binary можно стать если на счету у трейдера $ 1000 и брокер мошенник тех же клиентов, кто в это поверил и обманывает. Удивляет только, как трейдеры могут быть настолько доверчивыми?, не все же начинают торговлю бинарными опционами, должны понимать, что брокер Stars Binary это развод.
        27 мая 2021
        Ответить
        Паша
        Паша
        Обратили ли вы внимание на возраст домена брокера бинарных опционов Stars Binary? - на сайте указано, что возраст меньше года. Любой другой брокер, если работает честно, то есть на рынке значительно дольше, и онлайн чата для поддержки клиентов тоже нет. Думаю, что все это выглядит странно, очевидно, что Stars Binary это - развод.
        27 мая 2021
        Ответить
        Рэм Абдуланиев
        Брокер бинарных опционов Stars Binary это мошенник. Да что и говорить, ведь на сайте компании нет юридического адреса, нет онлайн поддержки через электронную почту, ни онлайн чата. Все это лишь подтверждает факт что это скорее всего развод.
        26 мая 2021
        Ответить
        Яков
        Брокер бинарных опционов Stars Binary ищет любые предлоги, чтобы не вывести деньги, то им банк не тот, то с картой проблемы. Карту проверил, все нормально. Похоже это действительно мошенники, даже не знаю смогу ли теперь вернуть хоть часть депозита. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации?
        26 мая 2021
        Ответить
        Artur
        Даже в соц. сети ВК удалена группа брокера Stars Binary из-за многочисленных негативных отзывов. Это только себе представить сколько трейдеров получили убытки от этого брокера мошенника. Но удивляет другое, неужели трейдеры не видят насколько просто сделан сайт, насколько мало на сайте разделов?. Уже только это должно наталкивать на мысль, что брокер бинарных опционов Stars Binary это развод.
        26 мая 2021
        Ответить
        Дмитрий
        Брокер Stars Binary это развод хотя бы потому, что тексты которыми наполнены страницы этого сайта, не являются уникальными. Уровень уникальности текста можно проверить онлайн с помощью специальных программ. Что и говорить обо всем остальном?. Трейдеры должны быть более внимательными, когда начинают сотрудничество с мошенниками.
        26 мая 2021
        Ответить
        Геннадий
        Старс Бинари мягко говоря развод, это прям мега развод! штука в том, что таких сайтов куча, но просто они не рекламируют себя особо, а тут прям конкретная была реклама и сейчас есть, поэтому всегда найдутся те, кто попадет...
        20 марта 2020
        Ответить
        Марина
        когда есть опыт и ты повидал разные сайты брокеров, то сразу понятно будет, что это какая-то фигня, потому что у старс бинари вообще одна страница всего и сделано все ужасно и на скорую руку. как можно вообще у таких торговать? хотя я понимаю, заманивают большими процентами по опционам
        20 марта 2020
        Ответить
        Виктория Фирсенко
        Если кто-то повелся на такую сомнительную "красоту", то кто им виноват. можно же проверить информацию, отзывы и так далее. Немного включить мозг...
        20 марта 2020
        Ответить
