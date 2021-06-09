Брокер бинарных опционов StarsBinary com развод?

В каждой финансовой сфере на данный момент можно найти множество мошенников, и бинарные опционы не являются исключением. В данной сфере очень много сайтов-клонов и просто мошеннических проектов, которые используют различные виды мошенничества и обещают огромные прибыли, но по факту не выводят средства. Одним из таких «брокеров-мошенников» является Starsbinary com. Данная мошенническая компания называет себя брокером, но на самом деле является обычным сайтом без каких-либо подтверждений брокерской деятельности.

Официальный сайт брокера StarsBinary com

Если новичок зайдет на сайт брокера StarsBinary com, то скорее всего подумает, что это обычная торговая платформа бинарных опционов, предоставляющая услуги по торговле на финансовых рынках, так как об этом говорит как название брокера бинарных опционов так и сам веб-сайт. Но если присмотреться внимательно, то можно найти множество доказательств того, что данный сервис является полностью мошенническим и доверять ему конечно же не стоит.

Первое и самое заметное – долгая загрузка страниц, на которых нет почти никакой информации. Это наталкивает на мысль, что данная компания использует самый слабый хостинг или же, даже не пытались оптимизировать свой сервис, чтобы им могли пользоваться клиенты с любых браузеров и с любой скоростью интернета.

Второе, на что стоит обратить внимание, это очень слабое оформление одной единственной страницы данного проекта, на которой можно найти всего шесть кнопок, из которых только две имеют хотя бы какую-то информацию:

Раздел «Вопрос-Ответ» мало чем отличается от подобных разделов, которые чаще всего называются FAQ. Тут находятся ответы на самые частые вопросы и общие сведения:

А вот раздел «Бонусы» не логичен, так как тут есть информация как о самих бонусах:

Так и дополнительно к этой информации почему-то тут же расположена информация о типах счетов:

Отдельно хочется упомянуть, что на сайте данной компании кроме всего прочего некоторые кнопки и значки могут перевести пользователя на сомнительные сайты, как например в данном случае:

Какое отношение этот сайт имеет к брокеру Старсбинари, не понятно, возможно просто разработчики сайта StarsBinary com просто забыли сменить ссылку. Поэтому наш совет – проявлять осторожность, находясь на сайте брокера Старсбинари.

Регистрация и верификация счета в Старсбинари

Зарегистрировать новый аккаунт в Старсбинари можно без проблем и всего за несколько минут, при этом можно использовать абсолютно любой пароль, включая самый простой (снижает безопасность аккаунта).

После регистрации вы попадает в полупустой личный кабинет, в котором можно найти такие разделы:

Торговля. Позволяет перейти на платформу;

Позволяет перейти на платформу; Демо. Позволяет перейти на платформу на демо-счет;

Позволяет перейти на платформу на демо-счет; Финансы. Страница пополнения и вывода средств;

Страница пополнения и вывода средств; Профайл. Ваш личный профиль;

Ваш личный профиль; История. История вах сделок.

Верификация важна у брокера Старсбинари, так как без нее невозможно будет вывести средства, хотя возникают большие сомнения, что и с верификацией это будет возможно. В любом случае, необходимо заполнить данные о себе, после чего пройти верификацию личного номера телефона через Telegram. После этого можно будет пройти верификацию личных данных при помощи первой страницы паспорта. И обратите внимание, что брокер Starsbinary com даже не требует предоставить квитанцию с вашим адресом или хотя бы страницу с пропиской из паспорта. Верификация при этом может занимать до одной недели:

Трейдеры, пытавшиеся пройти верификацию, говорят о том, что проходить она может и дольше недели, и также вас могут попросить сделать фото с паспортом в руках, хотя на сайте об этом не сказано ни слова.

Торговые условия Starsbinary com

У брокера Starsbinary com доступны следующие типы счетов:

Standard. Минимальный депозит от $10, максимальная доходность – 82%, вывод средств – 48 часов; Premium. Минимальный депозит от $300, максимальная доходность – 87%, вывод средств – 24 часа; VIP. Минимальный депозит от $1000, максимальная доходность – 92%, вывод средств – 2 часа.

Также каждый клиент получает демо-счет в размере $10 000.

Самое интересное то, что VIP-клиентами брокера становятся все, кто пополнил счет всего на $1 000, что довольно малый «порог» для получения такого статуса, но при этом статусы VIP и Premium даются всего на месяц, и даже если на вашему счет будет сумма больше $1 000, для активации все равно потребует новое пополнение счета.

Также стоит обратить внимание и на условия каждого из тарифов, так как минимальный размер вознаграждения по бинарным опционами составляет целых 82% и является фиксированным. А на счетах VIP аккаунтов, вознаграждение уже составляет 92%. И подозрительно тут то, что при фиксированных процентах прибыли брокер просто не сможет хеджировать свои риски, что приведет к потерям, так как заработок честных брокеров бинарных опционов основывается на убытках трейдеров. Но данной компании это не страшно, так как выплачивать прибыль все равно никто не будет. И если обратить внимание на прибыль по опционам у других брокеров, то она все время меняется на каждом инструменте и не может быть фиксированной.

Торговая платформа Stars Binary

О торговой платформе Stars Binary ничего не известно кроме того, что это авторская разработка, которую брокер может корректировать под себя во всех смыслах. То есть в любой момент можно поменять котировки и сделать так, чтобы даже самые прибыльные трейдеры потеряли все средства в одно мгновение. Вот пример подмены котировок на платформе Stars Binary:

Соответственно и проверить котировки через поставщика не выйдет, потому что поставщика котировок у брокера Starsbinary com просто нет.

Но конечно же сам брокер называет свою платформу инновационной:

Но почему-то у «самой инновационной платформы» нет версии терминала для ПК, и что более важно, нет мобильной версии терминала. Поэтому скачать Stars Binary не получится.

Также компания Старсбинари часто говорит о том, что была проведена очередная «античитинговая» компания и теперь платформа Stars Binary для торговли стала еще более совершенной, но это лишь прикрытие для того, чтобы блокировать прибыльных трейдеров.

Если рассмотреть сам веб-терминал, то инновационностью он, к сожалению, не отличается, так как весь функционал ограничен выбором всего лишь четырех тайм фреймов и двух типов графиков:

Примечание: прошло уже больше года с момента публикации данной статьи, но оформление, функционал и торговые условия у брокера Старсбинари не поменялись вообще.

Если "свечи" и "бары" являются самыми популярными типами графиков и их может быть достаточно для торговли по Price Action, то о таймфреймах такого не скажешь. На выбор есть:

5 секунд;

15 секунд;

30 секунд;

1 минута.

Выбор временных периодов не зря так мал. Это сделано для того, чтобы можно было потерять средства максимально быстро. Качественный анализ также не получится провести, так как нельзя посмотреть даже 5-минутный график актива на истории, не говоря уже о часовом и дневном графиках.

Графические инструменты и индикаторы для бинарных опционов на платформе тоже отсутствуют, что делает невозможным проведение технического анализа и фундаментального анализа.

Еще одним инструментом для потери ваших средств служит кнопка «Перекрытие», которая находится на торговой панели. С помощью нее можно автоматически открывать опцион с увеличенной в 2.5 раза суммой, что можно отнести к агрессивному Мартингейлу.

Торговых активов на платформе брокера Starsbinary com очень мало и это:

Валютные пары; Криптовалюты; SBcoin (синтетический торговый актив).

Важно отметить собственный торговый актив брокера Старсбинари – SBCoin. Так как данный актив является синтетическим, то проверить его котировки невозможно, а это значит, что для каждого трейдера он может быть разным и «разогнать» депозит при его помощи невозможно. И крайне не рекомендуется вести по нему торговлю, так как брокер намеренно будет делать так, чтобы вы «слили» депозит.

Ввод и вывод средств у брокера StarsBinary com

Бонусы и новые картинки

Ввести средства на счет можно без проблем. Для этого предусмотрены самые популярные платежные системы, хоть их и мало:

Также при пополнении счета можно получить бонус:

От $10 – бонус в 25%;

От $300 – бонус в 50%;

От $1 000 – бонус в 50%;

Но не стоит надеяться, что вы сможете отработать данный бонус и вывести его, так как для его отработки нужно заработать в 40 раз больше средств от размера бонуса (к примеру, если бонус составляет $100, то заработать необходимо $4 000!). Но самое главное тут то, что помимо огромной суммы для отработки бонуса Starsbinary com еще и есть лимит времени, и это всего 10 дней, что заставит трейдера спешить и тем самым совершать множество ошибок:

Вывести прибыль либо свои законные средства если и получится, то с очень большим трудом, так как данный брокер может или просто заблокировать и удалить аккаунт, или же сделать все тоже самое, но дополнительно прислать на электронную почту письмо такого содержания:

Поэтому пополнять счет у данного брокера категорически не рекомендуется.

Дополнительная информация о брокере StarsBinary com

На самом деле после того, как при проверке сайта не было найдено информации о регулировании брокерской деятельности (брокер не имеет даже лицензии от регулятора ЦРОФР), можно было на этом закончить обзор брокера Stars Binary, но можно найти и множество других доказательств того, что это мошенническая компания.

Возраст домена

Если посмотреть на информацию о домене, то можно увидеть, что сайту нет и года:

И также можно увидеть, что владельцы данного сайта скорее всего находятся в России.

Контакты, реквизиты и соглашения

На самом сайте компании нет никакой информации о юридическом адресе главного офиса, реквизитах или какой-либо дополнительной информации. Нет на сайте и контактов кроме электронной почты и онлайн-чата.

Зато есть ссылки на:

Договор публичной оферты;

Политика конфиденциальности;

Предупреждение о рисках.

Если проверить данные документы на уникальность, то можно увидеть, что если не все, то большая часть текста просто скопирована без изменений с других сайтов:

Примечание: это можно проверить и самостоятельно, используя сервисы для проверки текста на плагиат.

Каждый из договоров также не содержит никаких адресов и конкретной информации о компании, а значит документы не имеют никакой ценности и силы.

Группа StarsBinary com в ВКонтакте

Также у брокера StarsBinary com была группа в ВК, которая в последствии была удалена, так как собрала множество негативных комментариев и отзывов и попала в черный список на всех сервисах, отслеживающих подобные проекты:

Stars Binary: отзывы

Скорее всего уже стало понятно, что если в сети и встречаются положительные отзывы Stras Bianry, то они являются заказными. Да и откуда могут появится хорошие отзывы о stars binary, когда сайт работает медленно и с тормозами, платформа ужасная и мало функциональная и котировки брокер подстраивает под себя. Несмотря на это заказные Stars Binary отзывы все равно можно встретить в сети, и покажется, что брокер является честным:

Реальные отзывы о Starsbinary com от множества трейдеров, которые пробовали по-настоящему работать с брокером выглядят совсем иначе, и все они говорят о том, о чем уже говорилось выше и даже больше:

Еще один отзыв Stars Binary о демо-счете и о том, как по итогу с вами могут поступить:

После всех приведенных выше фактов о том, что брокер Stars Binary com не может быть легальным и является на 100% мошенником не сложно будет понять, каким отзывам стоит верить.

ВЫБРАТЬ НАДЕЖНОГО БРОКЕРА

Заключение: брокер Starsbinary com развод?

В данной статье было разобрано множество деталей и доказательств того, что брокер Stars Binary является мошенническим проектом, в котором не стоит открывать счета и тем более их пополнять. При желании можно самостоятельно найти еще больше отрицательных отзывов о данной компании.

Основными критериями, указывающими на развод от брокера Старсбинари является:

Отсутствие лицензии; Отсутствие юридического адреса; Отсутствие контактов; Подмена котировок; Медленно работающий сайт; Отсутствие изменений за целый год как визуально, так и в работе торговой платформы; Множество негативный отзывов.

Если же говорить о проверенных брокерах, то таких можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Там собраны только те брокеры, которые проверены временем и множеством трейдеров, как начинающих, так и опытных. Всегда стоит подходить к выбору брокера ответственно, так как это является неотъемлемой частью прибыльного трейдинга.

