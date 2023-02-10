Лучшие платформы для торговли опционами на криптовалюту: от биткоин-опционов до крипто-бинарных опционов на ведущих криптобиржах

Сегодня криптовалюты вызывают повышенный интерес не только у долгосрочных инвесторов, но и у трейдеров бинарными опционами. За последние несколько лет стоимость двух основных цифровых активов – Bitcoin и Ethereum – значительно возросла, привлекая внимание платформ для торговли бинарными опционами. О том, как выбрать лучшую из них для трейдинга биткоин-опционами, читайте в нашем обзоре.

Определение криптовалютных опционов

Лучшие брокеры бинарных опционов стремятся идти в ногу со временем и регулярно предлагают клиентам новые активы. Одними из них являются опционы на криптовалюту. Если вы еще не знаете, что это такое, самое время разобраться с этим интересным финансовым инструментом.

Итак, опционы на основные криптовалюты – это инструменты, которые предоставляют владельцу право, но не обязательство, купить или продать определенное количество цифровых активов по заранее установленной цене (страйк) в определенный момент времени в будущем (время экспирации).

Существует два вида бинарных опционов на криптовалюту:

Опцион Call: принесет прибыль своему владельцу в случае, если, например, цена биткоина на момент экспирации будет выше цены покупки цифрового контракта. Опцион Put: принесет прибыль своему владельцу в случае, если, цена криптовалют на момент экспирации будет ниже цены покупки цифрового контракта.

Преимущества торговли опционами на криптовалюту

Криптовалюта, благодаря высокой волатильности, позволяет трейдеру за сравнительно короткий срок получать значительную прибыль, что привлекает многих. Однако далеко не все понимают преимущества торговли опционами на криптовалюту.

Давайте разбираться. В первую очередь, этот инструмент позволяет трейдеру использовать различные торговые стратегии в зависимости от его ожиданий и прогнозов поведения рынка. Кроме того, бинарные опционы на криптовалюту дают возможность гибко управлять рисками, ограничивая их размер стоимостью открытой позиции (размером вашей ставки).

Если вы умеете правильно определять тенденции на финансовом рынке и торговать по тренду, опционы на криптовалюту могут принести гораздо большую прибыль, чем обычная спекуляция цифровыми активами. Для получения прибыли по бинарным опционам достаточно, чтобы на момент экспирации цена базового актива оказалась всего на один тик выше или ниже цены покупки опциона Call или Put, в зависимости от направления торговли.

Активный трейдер может заключить сотни сделок, пока нерешительный инвестор будет ждать курсового роста криптовалют в долгосрочной перспективе. Если вы пока не владеете всеми приемами торговли по тренду, советуем ознакомиться с этой подборкой статей по этой теме:

Однако, несмотря на явные преимущества, у опционов на криптовалюту есть и определенные недостатки, о которых следует знать. В первую очередь – это высокая волатильность. Цены криптовалютных активов могут стремительно меняться, что может привести к негативным результатам. Кроме того, торговля на платформе бинарного брокера сложнее, чем инвестиции по принципу «купил и держи».

Отличие от традиционной торговли криптовалютами

Может показаться, что торговля опционами на криптовалюту и обычный трейдинг бинарными опционами – это одно и то же. Однако, несмотря на схожесть основных механизмов, они имеют отличия. В первую очередь, это касается базовых активов.

В традиционной торговле мы обычно работаем с популярными и проверенными активами, такими как акции ведущих международных компаний, фондовые индексы, валютные пары или товары на сырьевых рынках. В случае с криптовалютами ситуация иная: они не так регулируемы, предсказуемы и безопасны, как традиционные активы. Торгуя опционами на криптовалюту, мы работаем с финансовыми инструментами, известными своей высокой волатильностью и масштабными ценовыми колебаниями. Это создает возможности для значительной прибыли, но при отсутствии грамотного мани-менеджмента может обернуться крупными убытками. Итак, в чем отличия между традиционными бинарными опционами и опционами на криптовалюту:

Базовые активы. Как уже отмечалось, сделки с традиционными бинарными опционами заключаются на основе акций, валютных пар и других классических финансовых инструментов. В то время как крипто-бинарные контракты можно заключить исключительно на основе цифровых активов, таких как Bitcoin. Волатильность рынка. Криптовалютные активы отличаются большей изменчивостью, чем поверхность океана под влиянием ветра и приливов. На таком рынке трейдеру необходимо уделять особое внимание управлению рисками и капиталом. Регулирование. Традиционные базовые активы находятся под контролем авторитетных правительственных организаций, тогда как криптовалютные рынки остаются практически нерегулируемыми, что создает риск манипуляций ценами со стороны крупных игроков. Доступность. Опционы на криптовалюту позволяют заключать сделки круглосуточно, 24/7. Традиционные рынки, напротив, закрыты в выходные и праздничные дни.

Трейдерам важно учитывать эти различия, чтобы адаптировать свои торговые стратегии и подходы к управлению капиталом в зависимости от выбранного торгового инструмента.

Критерии выбора платформы для торговли криптовалютными опционами

Когда вы выбираете брокера для торговли криптовалютными опционами, ориентируйтесь на свой опыт и результаты работы с традиционными бинарными опционами. Это поможет подобрать подходящую платформу для торговли BTC, снизить риски и повысить шансы на успех.

Безопасность и регулирование

В любом деле безопасность имеет первостепенное значение, особенно когда речь идет об инвестициях и торговле опционами на криптовалюту. Надежные брокеры и биржи заботятся о защите своих клиентов, используя двухфакторную аутентификацию, шифрование данных и холодное хранение криптоактивов. При выборе платформы для торговли обязательно изучите не только, кем она регулируется, но и реальные отзывы пользователей. Рекомендуем отдавать предпочтение платформам, которые уделяют особое внимание сохранности средств клиентов и предлагают компенсацию в случае их утраты.

Доступные криптовалюты и типы опционов

При выборе брокера обращайте внимание на доступные криптовалюты для торговли. Большинство брокеров бинарных опционов обычно предлагают популярные цифровые активы, такие как биткоин и эфириум. Однако, если для вашей торговой стратегии требуются другие криптовалюты, постарайтесь найти посредника, у которого они доступны.

Как правило, торговые платформы предоставляют стандартные типы бинарных опционов: "выше" и "ниже". Но это далеко не полный перечень возможных вариантов. Если ваша стратегия требует выполнения определенных рыночных условий для возникновения торгового сигнала, выбирайте подходящий тип бинарного контракта.

Комиссии и сборы

Комиссии и сборы играют важную роль, так как напрямую влияют на финансовый результат ваших торговых операций. Поэтому всегда старайтесь выбирать платформы с минимальной комиссией для сделок с бинарными опционами на криптовалюту. Как правило, такие торговые платформы не взимают комиссии за внесение депозита и вывод средств. Однако платежные системы могут их брать за перечисление средств на ваш брокерский счет, и это следует учитывать.

Пользовательский интерфейс и мобильные приложения

Безусловно, рабочее пространство вашего торгового приложения должно быть интуитивно понятным и удобным, независимо от того, новичок вы или опытный трейдер. Поэтому при выборе платформы мы советуем отдавать предпочтение честным брокерам с хорошо продуманным терминалом, оснащенным продвинутыми инструментами для анализа рынка. Также рекомендуем обратить внимание на мобильные приложения. Они удобны и позволяют открывать сделки буквально на ходу.

Инструменты для анализа и торговли

Выбирая платформу для торговли, обратите внимание на доступные инструменты графического анализа и перечень технических индикаторов, которые можно применять в торговых стратегиях. Чем шире арсенал доступных инструментов, тем больше возможностей для формирования торговых сигналов. Поэтому перед открытием счета у конкретного брокера и началом торговли опционами на криптовалюту обязательно изучите функционал его торгового терминала на демо-счете.

Служба поддержки клиентов

Еще один элемент, на который стоит обратить внимание новичкам, – это поддержка клиентов. Как правило, все топовые брокеры предоставляют круглосуточную поддержку через социальные сети, чаты, электронную почту и телефон. Отзывчивая служба поддержки не только создает благоприятное впечатление о компании, но и помогает улучшить ваш торговый опыт, а также придет на помощь в сложной ситуации.

Топ-5 платформ для торговли криптовалютными опционами

Как уже было сказано, выбор брокера с минимальным депозитом для торговли опционами на криптовалюту трудно переоценить. Убедитесь, что вы выбрали брокерскую компанию из нашего рейтинга. В него попадают только проверенные и надежные компании с широким ассортиментом активов, удобным терминалом и большим количеством положительных отзывов от довольных пользователей.

Pocket Option

Брокер Pocket Option поддерживает пополнение реального счета с помощью множества криптовалют, а минимальный депозит на платформе составляет всего $5.

На платформе Pocket Option доступны для торговли следующие активы: Avalanche OTC, Bitcoin ETF OTC, BNB OTC, Dogecoin OTC, Litecoin OTC, Solana OTC, TRON OTC, Ethereum OTC, Cardano OTC, Ripple OTC, Bitcoin OTC, Chainlink OTC, Toncoin OTC.

Quotex

Брокер Quotex также предоставляет возможность пополнять счет с использованием различных криптовалют, при этом минимальный депозит составляет всего $10.

На платформе Quotex для торговли доступны следующие активы: Bitcoin OTC, Dogecoin OTC, Pepe OTC.

Deriv

Брокер Deriv предоставляет возможность открывать счета не только в фиате, но и в криптовалюте. Вы можете выбрать подходящий вариант при открытии торгового счета.

Доступо пополнение счета в следующих криптовалютах.

Для торговли доступны криптовалютные пары BTC/USD и ETH/USD.

Binarium

Брокер Binarium, как и предыдущая компания, предоставляет своим клиентам возможность открыть счет в цифровых активах:

Торговать можно Биткоином, Эфириумом, Лайткоином и Рипплом.

Alpari

Брокер Alpari позволяет открывать счета только в фиатных валютах. Однако пополнять их для торговли можно монетами:

Брокер Альпари выделяется на фоне конкурентов тем, что у него можно торговать не только криптовалютными парами к USD, но и к EUR, GBP, JPY. Например, доступны такие пары, как BTC/GBP и ETH/EUR.

Советы для начинающих трейдеров

У трейдинга опционами на криптовалюту есть определенные особенности, о которых следует знать каждому начинающему спекулянту. Начните свой путь к успеху в торговле с демо-счета. Это необходимо не только для обучения трейдингу, но и для освоения функционала торговых платформ, которые иногда бывают не такими простыми, как кажутся.

Старайтесь учиться на своих ошибках. Чтобы делать это наиболее эффективно, ведите дневник трейдера. После каждой торговой сессии анализируйте свои сделки, чтобы понять причины убытков и найти способы их избежать в будущем.

Помимо этого, обязательно разберитесь, как грамотно управлять собственными деньгами. Понимания того, что не следует инвестировать весь капитал в одну сделку, недостаточно. Вам нужен четкий алгоритм: увеличивать объем сделок в прибыльных сериях и сокращать его в убыточных. Даже если вы придерживаетесь системы Мартингейла, важно использовать ее правильно. Чтобы упростить ваши расчеты, мы создали на сайте специальный раздел с калькулятором Мартингейла. Теперь вы сможете легко рассчитать размер следующей ставки, исходя из суммы вашего депозита и процента выплат. Однако, несмотря на все вышеперечисленные условия прибыльной торговли, самым важным остается умение сохранять дисциплину и хладнокровие в серии убыточных сделок. Не принимайте импульсивных решений – всегда следуйте своей торговой стратегии. Не забывайте, что нет предела совершенству. Изучив одну стратегию или подход, продолжайте читать книги, общаться с другими трейдерами на форумах и в социальных сетях, помня, что вы не конкуренты. Такое взаимодействие поможет вам усовершенствовать свою методику и повысить эффективность торговли бинарными опционами. И помните: не существует системы или стратегии, которая позволит вам совершать сделки со 100%-ной точностью. Оставайтесь реалистами и учитывайте, что торговля бинарными опционами всегда сопряжена с риском.

Риски торговли криптовалютными опционами

Итак, пришло время обсудить риски, сопровождающие торговлю бинарными опционами на криптовалюты. На наш взгляд, основные из них следующие:

Высокая волатильность: ни для кого не секрет, что криптовалютный рынок отличается высокой волатильностью, из-за чего цены могут значительно меняться за короткий промежуток времени. Эта особенность делает успех в торговле бинарными опционами на криптовалютные активы сложно прогнозируемым.

Низкий процент выплат: многие бинарные брокеры уменьшают процент выплат по опционам на криптовалюты из-за высокой изменчивости их цен. Постоянная торговля с выплатами чуть выше 50% может привести к убыткам, так как в таком случае требуется крайне высокая точность сигналов, чтобы избежать слива депозита.

Регулирование: криптовалютный рынок все еще находится на стадии развития. Отсутствие строгой регуляции создает дополнительные риски, включая возможность манипуляций со стороны крупных игроков. На момент написания обзора большинство брокеров бинарных опционов предлагали торговлю криптовалютами только на внебиржевом рынке (OTC).

Психология торговли: страх и жадность – главные враги трейдера, которые могут существенно повлиять на торговые результаты. Очень важно придерживаться правил стратегии, даже если результаты могли бы быть лучше.

Чтобы снизить влияние вышеупомянутых факторов, перед началом торговли проведите тщательный анализ рынка. Открывайте сделку только тогда, когда все условия для этого выполнены. Следите за текущими новостями с помощью экономического календаря и управляйте размером своих сделок согласно заранее установленным правилам. Все это поможет сократить риски и повысить доходность от торговли опционами на криптовалюты.

Заключение

Итак, мы рассмотрели несколько самых популярных платформ для торговли опционами на криптовалюты. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Однако есть нечто, что объединяет все эти платформы: чтобы добиться успеха в торговле бинарными опционами, важно соблюдать дисциплину и иметь надежную торговую стратегию.

Как известно, криптовалюты обладают высокой волатильностью, а значит, открывая сделки по опционам на их основе, трейдерам следует сосредоточиться на стратегиях с короткими сроками экспирации. По нашему опыту, 5–30 минут – оптимальный срок удержания позиций для криптовалютных опционов. Начните с демо-счета, а после получения хороших результатов переходите к торговле на реальном счете. Желаем всем успешной торговли!

FAQ

Какие оптимальные временные интервалы для торговли криптовалютными бинарными опционами?

Учитывая высокую волатильность криптовалют, мы рекомендуем совершать сделки с экспирацией от 1 минуты до 1 часа. Для любителей технического анализа более подходящими будут интервалы от 5 до 30 минут. Заключать сделки на более продолжительный срок не рекомендуется.

Все криптовалюты доступны для торговли опционами?

Нет, далеко не все криптовалюты доступны для торговли бинарными опционами. Конкретный список активов можно уточнить у своего брокера. Большинство ведущих платформ поддерживают торговлю Bitcoin и Ethereum. Редко можно встретить другие криптовалюты в качестве базового актива.

Каковы основные критерии выбора стратегии для торговли бинарными опционами на криптовалюты?

При выборе торговой платформы обратите внимание на ее безопасность и регулирование, а также на список доступных криптовалют и типы опционов, которые можно приобретать на эти базовые активы. Брокерская комиссия, различные сборы и пользовательский интерфейс также важны, как и мобильные приложения, упрощающие мониторинг открытых позиций. При этом продвинутые инструменты анализа рынка в сочетании с отзывчивой службой поддержки сделают вашу торговлю не только прибыльной, но и приятной.

Каковы риски потери средств при торговле бинарными опционами на криптовалюты?

При торговле бинарными опционами на криптовалюты сохраняются риски потери средств, аналогичные тем, которые присутствуют в трейдинге опционами на традиционные активы. Поэтому прежде чем переходить к торговле на реальном счете, обязательно протестируйте стратегию на демо-счете.

Какие существуют способы торговли криптовалютными опционами без риска для реальных средств?

Для того чтобы попробовать торговлю криптовалютными опционами без риска для реальных средств, воспользуйтесь самым популярным способом – откройте у брокера демо-счет. Благодаря ему вы сможете использовать виртуальные средства в имитационной торговле, максимально приближенной к реальной. Это позволит вам проверить работу собственной торговой стратегии без финансовых потерь. Еще один способ – бонусы на депозит. Их также можно использовать для торговли без риска для своих средств. Однако рекомендуем предварительно ознакомиться с условиями их получения и вывода прибыли у своего брокера.

