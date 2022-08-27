    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Pocket Option
        /
        Pocket Option: помощь службы поддержки

        Служба поддержки у брокера Pocket Option использует разные каналы для связи с клиентами, к которым можно отнести форму обратной связи, электронную почту или чат. Последним чаще всего используются трейдеры, так как это самый простой способ коммуникации с менеджерами брокера. Кроме того, его можно использовать для связи с другими трейдерами Покет Опшен, поэтому далее подробно рассмотрим его возможности.

        Содержание:

        чат поддержки

        Зачем нужен чат

        Чат – это удобная опция для связи со службой поддержкой или другими клиентами, пользующимися услугами Pocket Option. Благодаря данной функции клиенты брокера бинарных опционов могут быстро получать аналитическую информацию, новости и другие сведения, необходимые в торговле.

        Для открытия или закрытия переписки необходимо нажать на соответствующий значок, расположенный на левой панели. Язык общения, а также отображение новостной и другой информации зависят от настроек профиля.

        как подключиться к службе поддержки в покет опшен

        Каждый пользователь может создавать собственные каналы, в том числе и для ограниченной группы трейдеров. Для этого достаточно нажать на «+» и заполнить поля в появившемся окне:

        создание канала

        Общение с поддержкой Pocket Option

        Чтобы задать вопрос службе поддержки, нужно в окне выбрать «Чат поддержки»:

        поддержка pocket option

        Общение с другими трейдерами, торгующими в Pocket Option

        Для общения с другими людьми достаточно перейти в раздел «Общий чат» для русскоязычных клиентов или в «General Chat» для англоязычных:

        каналы с трейдерами покет опшн

        Нужно учесть, что все сообщения проверяются. Нельзя писать то, что не соответствует правилам общения.

        Пользовательские каналы и личные переписки в Pocket Option

        Чтобы начать личное общение с каким-либо трейдером, нужно нажать значок поиска и найти нужного трейдера:

        поиск трейдеров и каналов

        Также можно создавать свои каналы, или присоединяться к существующим. Стандартно у вас в чате будут несколько каналов от брокера Покет Опшен. Там представлены новости, аналитика и информация по бонусам. Для перехода на эти каналы нужно открыть одноименный раздел каналов:

        новости и аналитика

        Уведомления в чате Pocket Option

        В этом разделе появляются уведомления, касающиеся торговли. Например, если ваша сделка закрывается брокером или по другим техническим причинам, вы получите уведомление в этом разделе:

        уведомления от брокера Покет Опшен

        Заключение

        Общение с брокером Покет Опшн является полезным дополнением к торговле, так как благодаря ему вы сможете получить не только ответы на вопросы, но и пообщаться с другими трейдерами, или узнать новости как о рынке, так и о платформе. Также вы можете сами создать канал, чтобы общаться с другими трейдерами или делиться своими знаниями.

        Открыть счет в PocketOption

        PO

        Оценить:
        (5.00 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Full Monty
        В чате главное не вестись на сомнительную рекламу сигналов и разной околорыночной темы. Мошенники везде. Буквально везде! Хотелось бы от модераторов там видеть больше активности.
        18 декабря 2024
        Ответить
        Руслан
        Как быстро служба поддержки реагирует на сообщения в чате?
        12 ноября 2022
        Ответить
        Option Bull
        Преимущество чата заключается в том, что он ускоряет коммуникацию как с поддержкой, так и с другими трейдерами.
        04 ноября 2022
        Ответить
        Мирослава
        Чат полезная вещь. Я конечно не читаю, все, что там пишут, это отвлекает немного, но если есть вопросы, обычно там задаю.
        04 ноября 2022
        Ответить
        Роман
        Очень удобно, что есть такой чат. Я неоднократно обращался в нем за советами, потому что много чего ещё не понятно и торгую в основном на демо-счете.
        04 ноября 2022
        Ответить
        Костя
        Чат у Покета классный и чатлане тоже))
        17 сентября 2022
        Ответить
        Сергей
        Владимир, поддерживаю! Всё очень точно написано! Покет развивается.
        30 августа 2022
        Владимир, поддерживаю! Всё очень точно написано! Покет развивается.
        30 августа 2022
        Ответить
        Владимир
        Чат - это выход в мир коммуникации в плоскости одной платформы с единомышленниками. Это оперативная связь и моментальное решение любых вопросов, которые могут возникнуть в процессе торговли бинарными опционами. И чат в Покет Опшн разработан совершенным образом и поддерживается на высшем уровне. Хочется выразить ОГРОМНУЮ благодарность всей команде брокера за такой юзабельный сервис и высокий уровень обслуживания.
        28 августа 2022
        Ответить
        Максим Коваль
        сколько торгую у покета не заглядывал в чат ниразу, оказывается там как в телеге все есть))
        19 августа 2022
        Ответить
        Макс
        чат в сто раз удобнее чем через почту писать и хорошо что он есть у покета. а вообще у любого нормального брокера должен быть чат, а не почта которая долгая и ответа ждешь полдня
        19 августа 2022
        Ответить
        Олег
        общаюсь иногда там с трейдунами такие смешные)))
        19 августа 2022
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!