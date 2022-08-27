Pocket Option: помощь службы поддержки

Служба поддержки у брокера Pocket Option использует разные каналы для связи с клиентами, к которым можно отнести форму обратной связи, электронную почту или чат. Последним чаще всего используются трейдеры, так как это самый простой способ коммуникации с менеджерами брокера. Кроме того, его можно использовать для связи с другими трейдерами Покет Опшен, поэтому далее подробно рассмотрим его возможности.

Зачем нужен чат

Чат – это удобная опция для связи со службой поддержкой или другими клиентами, пользующимися услугами Pocket Option. Благодаря данной функции клиенты брокера бинарных опционов могут быстро получать аналитическую информацию, новости и другие сведения, необходимые в торговле.

Для открытия или закрытия переписки необходимо нажать на соответствующий значок, расположенный на левой панели. Язык общения, а также отображение новостной и другой информации зависят от настроек профиля.

Каждый пользователь может создавать собственные каналы, в том числе и для ограниченной группы трейдеров. Для этого достаточно нажать на «+» и заполнить поля в появившемся окне:

Общение с поддержкой Pocket Option

Чтобы задать вопрос службе поддержки, нужно в окне выбрать «Чат поддержки»:

Общение с другими трейдерами, торгующими в Pocket Option

Для общения с другими людьми достаточно перейти в раздел «Общий чат» для русскоязычных клиентов или в «General Chat» для англоязычных:

Нужно учесть, что все сообщения проверяются. Нельзя писать то, что не соответствует правилам общения.

Пользовательские каналы и личные переписки в Pocket Option

Чтобы начать личное общение с каким-либо трейдером, нужно нажать значок поиска и найти нужного трейдера:

Также можно создавать свои каналы, или присоединяться к существующим. Стандартно у вас в чате будут несколько каналов от брокера Покет Опшен. Там представлены новости, аналитика и информация по бонусам. Для перехода на эти каналы нужно открыть одноименный раздел каналов:

Уведомления в чате Pocket Option

В этом разделе появляются уведомления, касающиеся торговли. Например, если ваша сделка закрывается брокером или по другим техническим причинам, вы получите уведомление в этом разделе:

Заключение

Общение с брокером Покет Опшн является полезным дополнением к торговле, так как благодаря ему вы сможете получить не только ответы на вопросы, но и пообщаться с другими трейдерами, или узнать новости как о рынке, так и о платформе. Также вы можете сами создать канал, чтобы общаться с другими трейдерами или делиться своими знаниями.

