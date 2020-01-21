На сколько вырос Биткоин за последнее десятилетие?

За последние десять лет родились крупнейшие «компании-единороги» («единорогами» называются стартап-компании, капитализация которых превысила $1 000 000 000 за пять лет), такие как Uber и Airbnb. И хотя Биткоин не является компанией, лучшая инвестиция десятилетия принадлежит именно ему. В недавнем отчете по ценным бумагам от Банка США подчеркивается, что инвестиция в 1 BTC в начале 2010 года теперь стоит более $90 000.

На данный момент большое количество людей вспоминают последние десять лет, и множество понимают, что появление Bitcoin было довольно значительным в этот период времени. «Самый ценный стартап последнего десятилетия не собирал денег, не имел сотрудников, но позволял всем в него инвестировать», – сказал популярный философ Навал Равикант. Помимо мнения Равиканта, есть данные, которые показывают, что Биткоин был лучшей инвестицией за последнее десятилетие.

В недавнем отчете о ценных бумагах Банка Америки говорится, что в период между 2010 и 2020 годами нефть ослабла, и «отрицательные процентные ставки были хорошими для рынков золота». Но если бы человек инвестировал 1 доллар в Bitcoin в 2010 году, сегодня это стоило бы более $90 000. Благодаря отличным показателям Bitcoin, этот децентрализованный актив превзошел все инвестиционные инструменты за последние десять лет.

Теперь давайте просто скажем, что кто-то последовал совету Питера Шиффа по золоту и инвестировал в золото в 2010 году, который на открытии 2010 года торговался по $1.113 за тройскую унцию. Десять лет спустя золото хорошо себя зарекомендовало, достигнув максимума в $1.542 за унцию, и это довольно приличный прирост на 38%. Однако в последнее десятилетие Bitcoin набрал колоссальные 8 999 900%, и даже за этот последний 2019 год BTC опередил показатели рынка золота за все последние десять лет. В 2019 году BTC прибавил 96% по сравнению с ростом золота на 10.8%.

Данные об инвестициях за 2010–2020 годы показывают, что Netflix прибавил 4.177%, Amazon 1.787%, Apple 966%, Microsoft 556%, Disney 423% и Google 335%. А золото всего 38%. Bitcoin вырос на 8.9 миллиона процентов с января 2010 года по настоящее время.

Помимо драгоценных металлов, если бы Bitcoin был компанией, он также опережал бы инвестиции в самые прибыльные «компании-единороги», созданные в последнее десятилетие. К прибыльным стартапам в течение 2010 и 2020 годов относятся Uber, Facebook, Airbnb, Snapchat, Spacex, Tesla и Pinterest, но инвестиции в BTC превзошли все эти публичные акции в долгосрочной перспективе.

Инвестор и бывший технический директор Coinbase, Баладжи Сринивасан, недавно объяснил свои мысли о революции криптовалюты в течение последнего десятилетия по сравнению с «компаними-единорогами».

«К концу десятилетия самым большим «единорогом» 2010-х был не Uber, Airbnb или Snap — это был Биткоин», - написал Сринивасан. «Обратите внимание, что все эти три компании и многие другие подобные им — отличные. Но, насколько мне известно, ничто другое, основанное в то же время, не имело капитализацию в $100 000 000 000 настолько долго. С точки зрения инвестора, это важно знать».

Несмотря на то, что это были лучшие инвестиции за последнее десятилетие, в сентябре исследование Bankrate показало, что 31% инвесторов будут вкладывать свои деньги в недвижимость, 20% - в традиционные акции, и только 4% респондентов заявили, что будут вкладывать средства в Биткоин в следующие десять лет.

Ряд сторонников криптовалют соглашаются с заявлениями Шринивасана и Равиканта о криптовалютах, и этот вопрос часто обсуждается на форумах и в социальных сетях. Отвечая на твит Шринивасана, бывший директор Фонда Bitcoin Брюс Фентон сказал: «Биткоин сделал все это без централизованного маркетингового фонда, без продавцов, представляющих суверенные фонды благосостояния или семейные офисы, без «дорожного шоу», а также без сбора средств и предварительной подготовки».

Несмотря на то, что цифровой актив был лучшей инвестицией десятилетия, он также обеспечил значительные инновации, финансовые «разрушения» и изменил способ восприятия денег людьми. Люди могут обходить корпорации, финансовые институты и правительства, как никогда ранее, в условиях цензуры. Можно с уверенностью сказать, что инновации в криптовалюте сделают следующие десять лет еще более революционными.

Как уже не раз говорилось, Bitcoin будет только набирать обороты, не смотря на падение его цены. Его колоссальный рост за все время его существования говорит о многом. Поэтому не обращайте внимания на манипуляции, которые имеют место быть на любом рынке. Рано или поздно Биткоин вырастет еще больше.

