Руководство по криптовалютам: от нуля к криптоэксперту

Перед вами не просто очередной обзор, а полноценное руководство по криптовалютам для начинающих в сфере цифровых финансов. Мы написали это учебное пособие специально для новичков, чтобы помочь им разобраться с основными понятиями криптовалюты. Здесь вы найдете ответы на множество вопросов: от сути цифровых финансовых активов и работы блокчейн технологии до выбора надежной биржи, регистрации аккаунта и основных терминов. Мы не только расскажем, где купить и продать криптовалюту, но и поделимся секретами ее безопасного хранения, управления рисками и новостями криптовалют онлайн. Готовы узнать больше про оборот криптовалют? Тогда приступим.

Что важно понимать про криптовалюты новичку?

< Хотите узнать, что такое криптовалюты и почему они так интересны? Криптовалюта простым языком – это те же деньги, только в интернете. Они не зависят от банков и государств, что делает их абсолютно уникальными. Благодаря им вы можете совершать покупки и переводить деньги онлайн, сохраняя при этом свою анонимность и безопасность.

Криптовалюты предлагают новые возможности для инвестиций, создания приложений и игр. А еще они обеспечивают прозрачность и быстрые финансовые операции.

Технология блокчейн основана на децентрализованном хранении данных и цепочке блоков, каждый из которых защищен криптографическими методами, обеспечивающими их целостность и безопасность, что исключает возможность подделки. Блокчейн позволяет управлять данными без посредников, что делает эту технологию очень привлекательной для применения в различных сферах, таких как финансы, логистика, здравоохранение, недвижимость, цифровые права и даже государственные службы.

Криптовалюты, несомненно, обладают целым рядом преимуществ, но их недостатки также необходимо учитывать. Их высокая волатильность и анонимность могут привести к значительным потерям и использованию в преступных целях. Проблемы безопасности и ограниченный прием как средство платежа в магазинах также снижает их привлекательность в глазах потенциальных пользователей.

Основные термины и понятия

На заметку: Приватные ключи – уникальные секретные коды, используемые для доступа к криптовалютным средствам и подписи транзакций.

Как работает блокчейн простыми словами

Блокчейн представляет собой базу данных, которая содержит определенную цепочку блоков с информацией об операциях с криптовалютой. При этом у каждого нового такого блока есть свой уникальный код, называемый хешем. Он не только “подписывает” текущий блок информации, подтверждая ее достоверность, но и ссылается на предыдущий блок, что обеспечивает непрерывность и неподдельность данных. В такой структуре что-либо подделать просто невозможно, т.к. любое изменение информации в одном блоке вызовет изменение и в последующих блоках. Это сразу заметят все участники сети, и мошенничество с данными не останется незамеченным. Поэтому гарантия неизменности информации, записанной в блоках, является главным преимуществом этой технологии.

Как работают публичный и приватный ключ

Публичные и приватные ключи – ключевые компоненты криптографических систем, используемых в криптовалютах и сетях блокчейн. Публичный ключ – это общедоступный адрес, по которому можно отправлять криптовалюту. В свою очередь приватный ключ, напротив, – секретный код, который используется для подписи транзакций и доступа к цифровым активам.

При этом безопасность сети блокчейн и транзакций зависят от хранения и использования приватных ключей. Если такой ключ попадет в руки постороннего человека, это может привести к потере средств. Используют приватные ключи в основном для электронной подписи финансовых операций и идентификации владельца активов. Для обеспечения безопасности рекомендуется хранить эти ключи в надежном месте, а не в в онлайн-сервисах – например, в аппаратных кошельках – и избегать их передачи через ненадежные сети.

Что такое криптобиржи

Биржи криптовалют позволяют обменивать одни цифровые деньги на другие или даже на обычные деньги, вроде долларов США или евро. Давайте рассмотрим, как это работает на примере биржи Binance. После регистрации своего счета на этой площадке, о которой мы подробно поговорим в разделе “Регистрация на бирже” вам необходимо пополнить его, после чего станут доступны торговые операции с цифровыми активами. На бирже Binance много криптовалютных пар (о том, что это такое читайте ниже). Например, вы можете обменять Bitcoin на Ethereum или наоборот. Просто выберите нужную пару и разместите ордер на покупку или продажу, указав в нем нужный объем и цену.

Что такое криптовалютные пары

Когда мы заходим на криптовалютные биржи, часто видим надписи вроде "BTC/USD" или "ETH/BTC". Это криптовалютные пары. Они представляют собой комбинации двух различных символов. Этот формат помогает трейдерам понять, какие криптовалюты они покупают и продают, а также в каких единицах измеряется их стоимость. Например, пара BTC/USD означает торговлю Bitcoin за доллары США.

При анализе криптовалютных пар трейдеры следят за изменениями цены одной криптовалюты по отношению к другой. Понимание криптовалютных пар важно для определения оптимальных моментов для покупки и продажи активов. Например, если трейдер ожидает роста цены Bitcoin по отношению к доллару США, он может открыть позицию на покупку в паре BTC/USD, чтобы воспользоваться этим движением.

Самые популярные криптовалюты 2026

На заметку:Смарт-контракт – это программный код, который самостоятельно выполняет условия сделки на блокчейне, обеспечивая его безопасное и прозрачное исполнение без участия посредников.

Биткоин: самая известная криптовалюта

Биткоин (BTC)– это не просто модное слово, а цифровая валюта, которая произвела революцию в сфере финансов. Созданный в 2009 году таинственным Сатоши Накамото, он стал первой и самой известной криптовалютой. Биткоины можно добывать, решая сложные задачи на специальных компьютерах, или покупать на биржах криптовалют, а затем использовать для инвестиций или как платежное средство. Он приобрел популярность благодаря своим уникальным свойствам, таким как децентрализация, безотзывные транзакции, ограниченное предложение (максимум 21 миллион монет). Международные переводы в биткоине делаются очень быстро, а инвестиции, хоть и несут высокие риски из-за скорости колебаний цены, но все же считаются высокодоходными (потенциально).

Эфириум: разработка децентрализованных приложений

Эфириум (Ethereum)– одновременно криптовалюта и целая платформа для создания децентрализованных приложений (dApps). Гибкость смарт-контрактов открывает новые возможности в финансах, играх и социальных сетях, стимулируя инновации и вдохновляя молодое поколение на создание собственных продуктов. Эфириум способствует развитию как технологий, так и общества в целом.

Tether: самая стабильная криптовалюта

На заметку:Токен – цифровой актив, работающий на блокчейне и представляющий собой единицу стоимости или права в рамках определенного проекта или экосистемы.

Tether (USDT) – криптовалюта, привязанная к курсу доллара США. Каждый токен USDT стоит приблизительно один доллар США. Он создан компанией Tether Limited и используется на криптовалютных биржах как замена реальным долларам.

Преимущества Tether включают надежность, ликвидность и удобство использования в торговле и инвестициях, однако существуют и риски, связанные с прозрачностью резервов и регулированием. Несмотря на это, у проекта хорошие перспективы, особенно с учетом растущего интереса к стабильным криптовалютам, а также улучшения прозрачности и регулирования в этой сфере.

Binance Coin: криптовалюта биржи Binance

На заметку: DeFi – финансовые услуги, работающие на блокчейне без посредников, обеспечивая доступ через децентрализованные приложения (без центрального управления).

Binance Coin (BNB) – криптовалюта экосистемы биржи Binance, обеспечивающая скидки на комиссии, участие в лотереях и другие сервисы. Эта валюта работает на блокчейн-экосистеме Binance Chain, что позволяет трейдерам проводить операции быстро и недорого. BNB важен для тех, кто торгует на бирже Binance, потому что эта монета помогает не только сэкономить деньги, но и открывает доступ к определенным возможностям таким как голосование за изменения на платформе, участие в акциях и получение скидок на услуги биржи. Перспективы развития включают интеграцию с DeFi, улучшение технологий и расширение всей экосистемы Binance.

Dogecoin: шутка, ставшая популярной монетой

В 2013 году разработчики Билл Маркус и Джексон Палмер, в качестве пародии на набирающие популярность цифровые валюты, решили запустить собственную криптовалюту. Они создали Dogecoin (DOGE), потому что им понравился мем с собакой породы ши-тцу, который был тогда очень популярен в интернете. Их затея привлекла инвесторов, и они начали покупать эту монету. В отличие от биткоина, у Dogecoin нет предела предложения. Единственное ограничение – каждый год может добываться определенное количество новых монет: примерно 5 млрд. 256 млн в год.

Dogecoin отлично подойдет для обмена на другие криптовалюты, а также для небольших покупок, мелких пожертвований или сборов средств для благотворительных организаций. Эта криптовалюта достаточно популярна и торгуется на многих биржах.

Выбор надежной биржи

На заметку: Ордер на бирже – это заказ, который выставляет пользователь для покупки или продажи криптовалюты по определенной цене и объему.

Прежде чем выбирать надежную биржу, важно понять, что она из себя представляет.

Биржа – это онлайн-платформа для торговли криптовалютами, на которой пользователи могут ее покупать, продавать и обменивать. Считается, что так можно зарабатывать неплохие деньги. И все же, ожидая высоких доходов забывать о рисках никак нельзя. В торговле криптовалютами и без того финансово рискованная профессия трейдера усложняется дополнительными рисками хакерских атак на биржу и повышенной волатильности рынка. И это все даже без упоминания рисков принятия необдуманных инвестиционных и спекулятивных решений.

При выборе надежной криптовалютной биржи важно уделить внимание ключевым критериям безопасности. Обязательно проверяйте лицензии и регуляцию биржи. Важно также изучить репутацию и отзывы других пользователей.

На заметку: Двухфакторная аутентификация (2FA) – метод безопасности, использующий два различных способа подтверждения личности пользователя (например, email и SMS).

Дополнительные меры безопасности, такие как двухфакторная аутентификация и холодное хранение средств, играют ключевую роль в защите ваших средств.

Отдельно следует отметить и важность расходов на торговлю.

Высокие комиссии не являются признаком надежности биржи. А вот существенно снизить ваши потенциальные доходы они могут. Важно, чтобы на бирже были низкие комиссии, но при этом достаточно большой объем торгов. Если продавцов и покупателей будет слишком мало, это неизбежно повлияет и на возможность торговли с минимальными издержками.

Перед открытием счета на бирже убедитесь, что у нее доступны нужные вам криптовалютные пары, так как не все биржи поддерживают торги одними и теми же активами.

Теперь давайте кратко рассмотрим самые популярные криптовалютные биржи, чтобы вы смогли оценить их преимущества и недостатки:

Binance– одна из крупнейших криптовалютных бирж по объему торгов и разнообразию криптовалютных пар. Она предлагает низкие комиссии, широкий спектр доступных активов и высокий уровень безопасности, включая двухфакторную аутентификацию и страхование. Однако, для некоторых пользователей ее интерфейс может показаться сложным.

Bybit– криптовалютная биржа, специализирующаяся на торговле деривативами (финансовыми инструментами, цена которых зависит от другого актива), с низкими комиссиями и высокой скоростью исполнения ордеров. Предлагает широкий выбор криптовалютных пар и высокий уровень безопасности, включая защиту от взломов. Для молодых трейдеров, интересующихся криптовалютными деривативами, Bybit может стать привлекательной площадкой.

Coinbase– популярная биржа для начинающих трейдеров, известная своим простым функционалом и высоким уровнем безопасности. Она предлагает широкий выбор криптовалют, удобные способы ввода и вывода средств, но комиссии могут быть высокими, особенно при использовании банковских переводов.

Kraken– известная своей надежной репутацией и широким выбором криптовалютных пар. Она также предлагает низкие комиссии и разнообразные способы ввода/вывода средств, но пользователи часто жалуются на медленную работу службы поддержки клиентов и не всегда интуитивно понятный интерфейс.

OKX– биржа с широким выбором криптовалютных пар и продвинутыми функциями торговли. В прошлом она сталкивалась с проблемами, такими как атаки хакеров, что может вызывать опасения относительно безопасности средств. Новичкам рекомендуем обратить внимание на простоту интерфейса (в отличие от биржи Binance), доступность поддержки и комиссии, а также на широкий выбор торговых инструментов.

Регистрация на бирже

Когда вы определились с биржей для торговли, следующим шагом будет открытие счета. Рассмотрим все необходимые действия на примере популярной биржи Binance. У других криптовалютных бирж могут быть небольшие различия, но в общем процесс открытия счета будет аналогичным.

Для регистрации на Binance посетите их официальный веб-сайт и выберите раздел "Регистрация".

После того как вы введете свою электронную почту и придумаете пароль, вам нужно будет подтвердить адрес email. Просто найдите в своем почтовом ящике письмо от биржи и перейдите по ссылке. Затем надо будет верификацию и предоставить необходимые документы, сделав с ними фото. После этого ваш аккаунт будет готов к торговле.

Обращаем внимание, что подтверждение личности очень важно для безопасности вашего аккаунта не только в онлайн-сервисах, но и на криптовалютных биржах. Чтобы его успешно пройти необходимо предоставить паспорт или водительские права, а также сделать с ними сэлфи. Дополнительно для защиты аккаунта рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию, сложные пароли, периодически их менять и осторожно относиться к собственным личным данным.

Выгодная покупка криптовалюты

На заметку: Стоп-лосс ордер – заявка на закрытие торговой позиции по определенной цене для ограничения убытка.

Пополнение баланса на криптовалютной бирже – важный этап для начала торговли или инвестирования. Но как выбрать оптимальный способ внесения средств так, чтобы это было удобно, быстро и безопасно?

В этом разделе руководства по криптовалютам рассмотрим основные варианты пополнения биржевого счета. Все ситуации индивидуальны, но зная разные варианты, вы сможете выбрать метод, который лучше всего подойдет именно вам.

Как пополнить аккаунт на бирже

Свой аккаунт на бирже можно пополнять разными способами в зависимости от предпочтений и возможностей конкретного трейдера. Один из наиболее распространенных способов – банковский перевод. Криптовалютный депозит – еще один популярный вариант пополнения баланса. С его помощью пользователь сможет перевести криптовалюту с криптокошелька на свой аккаунт на бирже.

Кроме этих популярных методов можно воспользоваться платежными системами, такими как PayPal, Advcash, Payeer, Skrill или кредитными картами. На некоторых биржах, таких как Binance, Bitfinex, Kraken и Coinbase, даже существует возможность пополнения баланса при помощи криптовалютных автоматов. Через эти устройства можно не только зачислять деньги на свой биржевой счет, но и покупать и продавать криптовалюту за наличные.

Оптимальный способ – это тот, который вы хорошо понимаете, где комиссия приемлема, сроки зачисления на счет адекватны, а безопасность платежей подтверждена отзывами других пользователей и регулирующими органами.

Как выбрать криптовалюту на покупку

На заметку:Технологический стек – группа инструментов и технологий, используемых при создании и работе программ.

При выборе криптовалюты для инвестиций учитывайте сразу несколько важных моментов. Во-первых, изучите основные характеристики проекта, в который собираетесь вкладываться: его цели, технологический стек, команду разработчиков и возможные партнерства. Во-вторых, проанализируйте рыночную капитализацию (сколько в деньгах стоит доступная для покупки криптовалюта по текущим ценам) и объем торгов этим токеном, чтобы оценить его популярность среди инвесторов.

В свою очередь анализ ценовых графиков поможет не только определить оптимальный момент для покупки, но и оценить потенциал возможного роста. Следите за новостями о вашем проекте и рынке криптовалют в целом, чтобы быть в курсе всех последних событий. Для снижения рисков советуем разнообразить свой инвестиционный портфель разными проектами и не вкладывать все средства в один – даже самый выдающийся, как вам кажется.

Выбор сети криптовалюты при покупке или продаже

Для того, чтобы безопасно и недорого проводить операции с криптовалютами необходимо определиться с тем в какой сети (через какую цифровую инфраструктуру) мы будем это делать. Выбор такого “посредника” важен. Потому, что от него будет зависеть скорость, стоимость наших переводов и размер комиссий.

Для примера сравним между собой сети криптовалютной биржи Binance. В ее собственной блокчейн-сети Binance Chain (BNB) средняя комиссия составляет примерно 0,000375 BNB за транзакцию, в то время как в сети этой же биржи с поддержкой смарт-контрактов Binance Smart Chain (BSC) средняя комиссия составляет уже примерно 0,001 BNB. Хотя эти цифры ориентировочные, и во многом зависят от текущих рыночных условий и загрузки самих сетей, разница в комиссии составляет более чем в два раза (2,7 если быть точным).

Если вы думаете, что это касается только сетей биржи Binance – это не так. Например, средняя комиссия за перевод в сети Ethereum может колебаться буквально от нескольких единиц до десятков долларов, в зависимости от загрузки сети. Поэтому будьте внимательны при совершении операций, и всегда интересуйтесь комиссией за перевод перед тем как его совершить.

Этапы покупки криптовалюты

Купить криптовалюту вовсе не сложно. Сначала нужно создать аккаунт на выбранной бирже и и завершить процесс верификации, предоставив необходимые документы. После успешного прохождения этой процедуры можно выбирать криптовалюту и способ оплаты. Для совершения покупки укажите буквенный код необходимой криптовалюты, ее цену и количество, завершите транзакцию.

После совершения сделки можно перевести криптовалютные активы на свой кошелек или оставить на бирже. Еще раз напоминаем: обязательно включайте двухфакторную аутентификацию и создайте надежный пароль, который нигде больше не используете, когда имеете дело с финансовыми приложениями.

Безопасное хранение криптовалюты

На заметку: Холодный кошелек – способ хранения криптовалюты в оффлайн; он не подключен к интернету, обеспечивая более высокий уровень безопасности.

Теперь давайте поговорим о том, где можно хранить цифровые деньги. Первое, о чем мы подумаем – это кошелек. Каждый криптоинвестор знает, что без кошелька никуда. Поэтому пришло время в нашем руководстве по криптовалютам поговорить о создании и выборе кошелька для правильного хранения цифровых активов.

Что такое кошелек (wallet) и как его создать

Конечно же никаких бумажников и портмоне для хранения цифровых валют не существует, зато есть программные или аппаратные устройства, которые могут хранить, отправлять и получать криптовалюту. Основные типы кошельков включают “холодные” (offline), которые хранят цифровые деньги без подключения к Интернету, обеспечивая более высокий уровень безопасности, и горячие (online) кошельки, подключенные к всемирной паутине, обеспечивая удобный доступ к криптовалюте для торговли и переводов. Онлайн-кошельки доступны через веб-браузер, а аппаратные – через специальные устройства для хранения приватных ключей. Вторые гораздо более надежны.

Создать кошелек несложно, но сама процедура будет зависеть от его типа. Например, для онлайн-кошельков потребуется регистрация на сайте компании, которая его предоставляет, а для аппаратных, их еще называют "холодными", потребуется специальное устройство для хранения приватных ключей.

В первом случае вся ответственность за безопасность средств лежит исключительно на вас. Кроме вас никто не заинтересован в создании для вашего кошелька надежного пароля, содержащего буквы разного регистра, цифры и символы. Кроме того, некому будет проследить и за активацией двухфакторной авторизации.

Этих недостатков нет у аппаратных кошельков, т.к. фирма-производитель изначально побеспокоилась о безопасности средств своих клиентов. Собственно за это люди и платят, покупая их устройства. Ввиду того, что приватные ключи физически хранятся на таких устройствах локально без подключения к Интернету, степень защиты тут считается очень надежной. У потенциальных злоумышленников просто нет к ним доступа. Большие суммы рекомендуем хранить исключительно на аппаратных “холодных” кошельках.

Вне зависимости от того каким кошельком вы пользуетесь, обратите внимание на его безопасность. Для этого делайте их резервные копии и храните приватные ключи в надежном месте. Также рекомендуем везде, где только возможно, использовать двухфакторную аутентификацию и другие методы защиты, чтобы к вашему кошельку не получили доступ посторонние.

Выбираем кошелек для криптовалют

Для начала задумайтесь: зачем вам в принципе кошелек. Если он нужен для долгосрочного хранения больших сумм, “холодный” аппаратный кошелек будет наиболее подходящим вариантом благодаря высокому уровню безопасности. Советуем обратить внимание на модели Ledger Nano X, ELLIPAL Titan и Trezor Model T. Для повседневного использования больше подойдут “горячие” или веб-кошельки, однако помните о рисках, связанных с хранением приватных ключей в онлайн-среде. Программные кошельки такие как Trustee Wallet и Metamask, предлагают баланс между удобством и безопасностью, хотя требуют дополнительных мер предосторожности, таких как регулярное обновление и использование надежных паролей.

Кроме того, важно обратить внимание на репутацию и отзывы о выбранном кошельке, а также проверить его функциональные возможности и совместимость с нужными криптовалютами. Независимо от выбранного типа кошелька, не забывайте о мерах безопасности: всегда создавайте резервные копии приватных ключей, используйте двухфакторную аутентификацию и избегайте подключения к ненадежным сетям.

Безопасно ли хранить криптовалюту на бирже

Хранение криптовалют на бирже имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это удобно и обеспечивает быстрый доступ к собственным средствам для торговли. Но с другой – существует риск взлома и полной утраты всех активов. Безусловно биржи предпринимают меры безопасности, но инциденты все же возможны. Не забывайте об этом. Поэтому при выборе биржи для хранения криптовалюты важно учитывать не только ее репутацию, но и историю безопасности.

Продажа криптовалюты онлайн

В целом продажа криптовалюты – несложная задача. А вот определение лучшего времени для ее продажи – уже нетривиальная. Но даже тут, используя комбинацию технического и фундаментального анализа можно добиться неплохих результатов.

Как выгодно продавать крипту

Если целью продажи является заработок на разнице курсов, то один из подходов – использование технического анализа для определения наиболее выгодного момента для продажи. Он включает изучение графиков и индикаторов, таких как скользящие средние и MACD. Фундаментальный анализ также важен. Необходимо следить за новостями, которые могут повлиять на цену вашего криптоактива. Ну, и нельзя забывать про управление рисками, конечно.

Этапы продажи крипты на бирже

Продать криптовалюту на бирже достаточно просто. Выберите актив, укажите его количество для продажи и убедитесь, что на балансе у вас его достаточно. Создавая заявку на продажу, указывайте буквенный код криптовалюты, ее количество и желаемую цену. Можно продать и по текущей рыночной цене, для чего нужно будет использовать соответствующий вид биржевой заявки. Обязательно учтите текущую рыночную ситуацию и выберите оптимальное, с вашей точки зрения, время и цену для сделки.

После размещения заявки на продажу проверьте ее исполнение в своем биржевом аккаунте. После успешной торговой операции вы сможете вывести полученные средства или вновь реинвестировать их.

Как вывести деньги с биржи

Вывод средств с криптовалютной биржи – дело не более сложное, чем снятие с банковского счета. Выберите подходящий способ вывода средств, учитывая его доступность на конкретной бирже, и комиссии. Проверьте лимиты на вывод средств. Затем заполните запрос на вывод, укажите сумму и реквизиты кошелька получателя.

Учтите, что для вывода крупных сумм может потребоваться верификация вашего биржевого аккаунта. Помните, что время обработки перевода может варьироваться в зависимости от загруженности сети. Обязательно изучите условия вывода на вашей бирже и регулярно проверяйте информацию о ее комиссиях и лимитах.

Защита криптовалюты

На заметку: Социальная инженерия – метод манипуляции людьми с целью получения конфиденциальной информации или убеждения совершить определенные действия.

В последнее время можно часто услышать о кибератаках и попытках взлома очередной биржи. Мошенники не дремлют и постоянно совершенствуют всевозможные схемы обмана пользователей, что требует от них внимательного подхода к обеспечению безопасности собственного аккаунта. Поэтому в этом разделе нашего руководства по криптовалютам рассмотрим основные способы защиты криптовалюты и рекомендации по предотвращению возможных киберугроз.

Как защитить свой аккаунт от взлома

В первую очередь, создавайте сложные и уникальные пароли для аккаунта. Про то, что никогда и никому их нельзя передавать вы, конечно же уже знаете. Обязательно включайте двухфакторную аутентификацию (2FA), чтобы добавить дополнительный уровень защиты. Дополнительные уведомления о входе на аккаунт и подозрительной активности на нем никогда еще не навредили никому, кроме хакеров, пытающихся эти аккаунты взломать.

Будьте внимательны к подозрительной активности и регулярно проверяйте свой аккаунт на несанкционированные действия. Основные угрозы включают фишинг, вредоносное ПО, атаки на SMS и социальную инженерию. Будьте бдительны и никогда не предоставляйте свои персональные данные или доступ к аккаунту по запросу третьих лиц, особенно через ненадежные источники: социальные сети или переписку на форумах. Повышайте свою осведомленность об актуальных схемах мошенничества, читая наш сайт, чтобы защитить свои счета от взлома.

Как создать надежный пароль

Создание надежного пароля трудно переоценить. При его создании советуем использовать специальные генераторы паролей. Он должен состоять из комбинации символов разного регистра, цифр и специальных знаков, делая его сложным для взлома. Рекомендуется выбирать пароль длиной не менее 22 символов. Кроме того, советуем регулярно обновлять пароли, не реже одного раза в квартал.

Риски при торговле криптовалютой

На заметку: Диверсификация портфеля – распределение инвестиций между разными видами активов для снижения риска убытков.

Успешная торговля криптовалютами требует не только понимания рынка, но и грамотного управления рисками. Понятие риска включает в себя не только финансовые потери, но и эмоциональное напряжение, связанное с неопределенностью. Поэтому давайте рассмотрим основные принципы управления этой неопределенностью и узнаем, как минимизировать потери в торговле криптовалютами, увеличивая вероятность успешных сделок. А для тех, кто желает глубже погрузиться в эту тему, на нашем сайте доступна подборка статей, посвященных современным методам управления рисками и капиталом:

Управление рисками в торговле криптовалютами

На заметку: Кредитное плечо – возможность инвестировать больше средств, чем у вас есть, используя заемные средства.

К надежным методам управления рисками в торговле криптовалютами можно отнести:

диверсификацию портфеля;

установку ограничений на размер сделок;

использование стоп-лосс ордеров.

Чтобы понять как это работает на практике давайте рассмотрим конкретный пример.

Предположим, у вас есть 1000 USDT на счете биржи Binance. Для торговли вы решили использовать кредитное плечо 10x. Это означает, что вы можете открыть сделку на сумму до 10 000 USDT (1000 USDT * 10).

Допустим, вы захотели купить биткоин (BTC) с использованием этого кредитного плеча. Вы открываете позицию на 10 000 USDT, приобретая биткоины на эту сумму. Если после открытия сделки цена биткоина будет расти, ваша прибыль будет многократно больше, чем если бы вы купили биткоин только на первоначальные ваши 1000 USDT (без кредитного плеча). Однако, если цена BTC начнет снижаться, ваша потеря также многократно увеличится.

Важно помнить, что использование кредитного плеча увеличивает не только потенциальную прибыль, но и потенциальные потери. Поэтому важно управлять риском и, при использовании кредитного плеча, всегда устанавливать защитные ордера стоп-лосс, чтобы снизить возможные убытки.

Кроме того, при прогнозировании будущей стоимости цифрового актива важно учитывать динамику изменения цен криптовалют. Безусловно все это важно. Но не забывайте про эмоции. Способность сохранять эмоциональное равновесие помогает трейдерам избегать спонтанных и необдуманных решений, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.

Как правильно диверсифицировать портфель

На заметку: Криптовалютный ETF (Exchange-Traded Fund) – фонд, который торгуется на бирже в привязке к цене определенной криптоактива или индекса, предоставляя инвесторам доступ к криптовалютному рынку без необходимости прямых покупок цифровых активов.

Для успешных инвестиций в криптовалюты важно уметь диверсифицировать свой портфель. Советуем распределить средства между разными цифровыми активами, токенами и проектами, учитывая их текущую рыночную капитализацию, перспективы развития и уровень риска.

Вариантов, как можно распределить риски диверсификацией – бесконечно много. Рассмотрим для примера (но не в качестве инвестиционного совета!) пример с распределением инвестиций в разные криптовалюты по их предназначению.

Итак, для более широкой диверсификации рисков можно распределить одну часть своих средств в покупку монет блокчейн-платформ таких как Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) или Solana (SOL), предоставляющих инфраструктуру для разработки и запуска децентрализованных приложений (DApps), а вторую – в покупку DeFi проектов – Uniswap (UNI) и Aave (AAVE).

Таким образом, инвестиции в разные секторы криптовалютной индустрии помогут снизить риски. Также стоит посмотреть в сторону таких инвестиционных инструментов, как биткоин-ETF.

С чего начать изучение криптовалют самостоятельно?

Ресурсы для изучения криптовалюты

Для тех, кто хочет углубить свои знания о криптовалютах, существует множество полезных ресурсов. Вы можете начать с веб-сайтов CoinMarketCap и CoinGecko. Здесь удобно следить за ценами и рыночной капитализацией. Для изучения основ блокчейна и криптопроектов рекомендуются ресурсы Investopedia и Coinbase Learn. Аналитику и обзоры можно смотреть на YouTube-каналах, а изучать технический анализ и стратегии инвестирования – по материалам биржи Binance. Не забывайте про подкасты и социальные медиа, где можно найти обсуждения и советы от экспертов. Эти ресурсы не только помогут расширить ваши знания о криптовалютах, но и стать успешным участником этого рынка.

Новости криптовалют онлайн

Чтобы качественно следить за новостями криптовалют, стоит использовать самые разнообразные ресурсы. Начните с новостных сайтов и блогов, таких как CoinDesk, CoinTelegraph и CryptoSlate, где регулярно публикуются последние новости индустрии. Подписка на их рассылки также поможет быть в курсе событий. Кроме того, чтобы оперативно получать свежие новости, можно следить за официальными аккаунтами самых разных криптовалютных проектов или известных личностей в социальных сетях.

Мобильные приложения вроде Blockfolio и CoinStats, также позволяют получать актуальную информацию о ценах криптовалют и их рыночной капитализации. Не забывайте также и об агрегаторах новостей, таких как Flipboard или Feedly, с помощью которых в одном месте можно собирать информацию из разных источников. Однако, каким бы источником вы не пользовались всегда важно проверять его достоверность, особенно если речь идет о технических аналитиках рынка или каком-то инсайде. По возможности старайтесь всегда придерживаться только проверенных и авторитетных источников.

Заключение

В этом руководстве по криптовалютам для начинающих, мы рассмотрели все базовые термины, а также все типичные вопросы новичков по крипте, связанные с ее покупкой, продажей и обменом. Это простое учебное пособие по цифровым финансовым активам – от самых базовых основ до полезных советов по безопасной и эффективной торговле. Каждый раздел направлен на разъяснение определенной темы: от объяснения концепции криптовалют и их роли в современном финансовом мире до принципов диверсификации инвестиционных портфелей в криптовалюте.

Этих базовых знаний будет вполне достаточно для успешного старта на криптовалютном рынке.

