Как вывести деньги с Binance 2022

Биржа Binance является лидером и занимает первое место среди криптовалютных бирж по объему торгов и числу клиентов. Популярность этой площадки обусловлена сочетанием множества факторов: низкие комиссии, широкий выбор торгуемых активов и возможность вывода любых криптовалют и фиатных денег на карту или кошелек.

Однако недавно биржа ввела определенные ограничения для пользователей из России из-за наложенных санкций. Из-за этого у трейдеров и инвесторов из РФ появился вопрос – можно ли выводить деньги с Бинанс на карту? Разберем вывод денег с биржи, а также подробно ответим на этот вопрос далее в статье.

Как вывести криптовалюту с биржи Binance: общая информация

Клиенты криптобиржи могут использовать несколько вариантов снятия фиатных и криптовалютных средств, и это:

банковская карта;

электронный кошелек;

онлайн-обменники;

P2P-переводы.

С августа 2021 года вывод через Binance, как и сама регистрация, сопровождаются обязательной процедурой верификации (подтверждением личности):

Без этого биржа не дает снять средства. Верификация может занять до трех дней в зависимости от обстоятельств. Для проверки потребуется предоставить свои документы и селфи в режиме онлайн. Подойдет для этого как паспорт, так и водительское удостоверение.

Лимиты вывода Binance устанавливаются одинаковые для всех. Верифицированные пользователи могут снимать ежесуточно сумму, которая в перерасчете по текущему курсу будет эквивалентна $50 000. Также доступна еще и расширенная верификация Plus, которая увеличивает ежесуточный лимит до $200 000:

Но для россиян действуют другие лимиты в связи с введенными санкциями, и они не могут хранить более €10 000 или их эквивалент на своих торговых счетах. Суммы меньше этой могут свободно и без ограничений использоваться в торговле, а также для пополнения и вывода средств.

Как сейчас вывести с Бинанс на карту в России

Вывод средств пользователей с Бинанс на карту пользуется высоким спросом. Этот вариант уменьшает размер комиссий, которые вынуждены платить люди за транзакции, совершаемые онлайн. Снять заработок таким образом можно, выполнив следующие действия:

перейти в кошелек; открыть раздел «Фиат и спот»; выбрать нужную валюту; нажать на кнопку «Вывод».

Далее можно выбрать карту, но с мая 2022 года биржа закрыла такой вариант для пользователей из РФ, являющихся клиентами банков, которым запретили SWIFT-переводы. Также биржа не поддерживает карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками:

До введения указанных ограничений пользователи из РФ могли выводить деньги с Бинанс на карту. За раз разрешалось переводить до ₽100 000 (или иную сумму, эквивалентную этой) и в день – до ₽400 000. Месячный лимит составлял ₽1 500 000.

Вне зависимости от того, гражданином какой страны является клиент, перед снятием заработка необходимо проверять, работает ли выбранный вариант. Биржа может временно ограничить переводы на банковский счет или другие доступные способы без объяснения причины.

Как вывести с Binance через P2P

Несмотря на введенные ограничения, для россиян остались варианты снятия прибыли с биржи, а самое главное, что это способ позволяет выводить с Бинанса без комиссии. Для этого предусмотрен вывод через P2P от Binance. Данный способ позволяет снимать средства на:

российские банковские карты;

иностранные счета;

электронные платежные системы.

Чтобы вывести деньги данным способом, нужно выполнить несколько действий:

добавить карту или кошелек для вывода денег; перейти в раздел P2P и выбрать, какую валюту будете продавать и какую хотите получить; найти подходящего мерчанта; совершить обмен.

А теперь рассмотрим все более подробно. Для начала нам нужно добавить карту или кошелек для получения P2P переводов. Сделать это можно через панель инструментов, перейти в которую можно, нажав на иконку своего профиля и выбрав «Панель инструментов»:

Далее переходим в раздел «Платеж» и нажимаем «Добавить способ оплаты»:

Выбираем тот, который вы будете использовать, заполняем все данные и нажимаем «Подтвердить». После этого добавленный метод появится в разделе «Платеж», как затертые подписи на изображении выше.

Теперь можно переходить в раздел P2P и совершать обмен. Перейти в него можно через вкладку «Купить криптовалюту» или «Торговля». Наведя курсор на эти вкладки, выбираем P2P. Для примера возьмем USDT, и в открывшемся окне выбираем «Продать» и «USDT». Во вкладке «Фиат» выбираем «RUB»:

Дальше можно выбирать методы перевода из списка, или отфильтровать все при помощи вкладки «Оплата». Там можно выбрать любой существующий способ, который поддерживается Бинанс.

Самый выгодный курс всегда будет самый первый в списке. Выбрав тот, который вас устроит, нажимаете на кнопку «Продать USDT»:

Примечание: обратите внимание, что если вы выбрали способ, который не добавляли, то добавить его можно будет отсюда.

В первом окне вводите сумму, которую хотите вывести. Во втором окне можно будет увидеть, сколько вы получите в рублях. Слева можно ознакомиться с условиями сделки. Если вас все устраивает, нажимаете кнопку «Продать USDT». Далее останется лишь сделать перевод и нажать кнопку «Оплачено, далее». Так как USDT списываются с вашего счет биржи, то они поступают мерчанту мгновенно, после чего он совершит перевод рублей вам на карту.

Помните, что когда вы хотите вывести деньги через P2P на Бинансе, то работаете через третьих лиц. На бирже работают трейдеры, которые покупают и продают валюту у других пользователей. Во избежание проблем, связанных с реализацией данного способа перевода, рекомендуется взаимодействовать только с верифицированными клиентами площадки. На это указывает значок в виде галочки, расположенный напротив ника.

Как вывести деньги с Бинанс через электронные платежные системы

Для трейдеров, пользующихся услугами этой площадки, доступны разные варианты вывода криптовалюты с Binance или других активов. Помимо приведенных выше способов спросом пользуются переводы через электронные платежные системы Payeer и AdvCash. Для пользователей из России рекомендуется зарегистрироваться во второй ЭПС. Комиссия за вывод на AdvCash составляет 0%, а на Payeer – 1%:

Чтобы вывести деньги на кошелек, потребуется в кошельке на бирже открыть раздел «Фиат и спот», после чего выбрать валюту «RUB» и нажать на «Вывод». Далее нужно выбрать одну из двух платежных систем:

В окнах перевода нужно ввести адрес электронной почты, к которой привязан аккаунт на AdvCash или Payeer. Далее указываете сумму перевода и останется дождаться, когда деньги поступят на счет.

После этого с электронного кошелька можно переводить деньги на любые банковские карты. Данная процедура занимает меньше времени. Для такого перевода нужно в личном кабинете перейти в соответствующий раздел, выбрать тип банковской карты (Visa или MasterCard), а затем указать кошелек, с которого будут сняты деньги, сумму и реквизиты.

Скорость завершения транзакций может меняться вне зависимости от времени суток и других факторов. В среднем этот процесс занимает несколько минут, но в ряде случаев на него уходит до трех дней.

Выбирая данный вариант, необходимо учитывать, что эти системы взимают дополнительные комиссии и вводят лимиты, размер которых можно уточнить на сайте ЭПС.

Как вывести рубли с Бинанс через обменники

Удобство и популярность данного способа обусловлены несколькими причинами:

есть возможность подобрать оптимальный курс;

можно найти любые варианты для перевода средств;

сервисы работают с разными банками и валютами.

Подобрать подходящий обменник можно, воспользовавшись услугами агрегаторов. Популярным считается bestchange.org:

Он постоянно обновляет список подобных сервисов, учитывая следующие показатели:

уровень популярности;

размер баланса (то есть количество средств, которые обменник может поменять);

репутация (основана на реальных отзывах) и другие.

Список обменников корректируется практически сразу в случае возникновения каких-либо проблем с работой отдельного сервиса. Поэтому трейдеры, пользуясь возможностями этого агрегатора, могут не беспокоиться за сохранность своих денег. Транзакции через приведенные обменники обычно совершаются сразу. Но, прибегая к этим сервисам, необходимо учитывать, что напрямую вывести рубли на рублевый счет нельзя. Обменивать нужно одну из поддерживаемых криптовалют, а затем перейти на агрегатор и в соответствующих окнах (у Bestchange в правом и левом) указать:

тип валюты для обмена;

тип валюты для получения.

Соответственно, если на внутреннем счету Бинанс заработок хранится в рублях, то необходимо сначала обменять всю сумму на другую валюту. Для этого можно использовать стандартный обмен, а не торговый терминал. Для этого в кошельке нужно нажать на кнопку «Обмен»:

Открывается страница Binance Convert, которая дает нулевые комиссии и любые пары:

Дальше выбираем валюту, например USDT и жмем «Предварительный просмотр» и далее подтверждаем обмен.

После этого можно воспользоваться услугами обменников. Удобство BestChange и других подобных агрегаторов заключается в том, что после указания направления обменной операции сайт автоматически выведет список сервисов, в котором сверху вниз будут перечислены ресурсы с наиболее выгодным курсом.

Транзакции через такие площадки проводятся по разному алгоритму. То есть, перейдя на выбранный сервис, пользователям придется разбираться в особенностях интерфейса. Также некоторые ресурсы в редких случаях требуют прохождения верификации. Главное, что трейдеры могут совершать транзакции в разном направлении: обменные пункты поддерживают как банковские карты, так и популярные электронные платежные системы. Минусом является то, что такие ресурсы нередко берут дополнительные комиссии.

Как вывести с Бинанс на холодный кошелек или MetaMask

Криптовалюта является универсальной цифровой валютой и позволяет отправлять средства с кошелька на кошелек, при чем не важно, находится данный кошелек на бирже или является холодным кошельком. Но вывести таким способом можно только криптовалюты, поэтому если вы храните фиат, но хотите вывести все на криптокошелек, то сначала вам будет нужно обменять свою валюту.

Вывод криптовалюты является более простой операцией, чем пополнение биржи Бинанс. Поэтому, чтобы вывести деньги с Бинанс на холодный кошелек, нужно:

Открыть ресурс, на который будут переведены деньги. Выбрать подходящий кошелек и скопировать адрес. На Бинанс в разделе «Фиат и спот» выбрать криптовалюту и нажать на «Вывод». Вставить скопированный адрес внешнего кошелька, выбрать тип сети блокчейн и указать сумму. Подтвердить отправку средств.

Рассмотрим вывод более подробно на примере Биткоина. У нас уже может быть кошелек, на который мы будем переводить деньги, или же мы его находим там, куда перекидываем BTC. Далее на бирже переходим в раздел «Фиат и спот», находим BTC и нажимаем «Вывод»:

На новой странице в поле «Монета» уже будет выбран Биткоин (при желании там можно выбрать любую монету):

В поле «Адрес» нам нужно вставить номер кошелька (не нужно вводить кошелек вручную, так как из-за большого количества символов можно совершить ошибку и потерять все средства по итогу).

В поле «Сеть» нужно выбрать сеть, и важно указывать точно такую же сеть, как и у кошелька, на который вы отправляете монеты. Если сеть будет указана неверно, то можно навсегда потерять свои деньги.

Примечание: для удобства биржа после ввода адреса автоматически убирает недоступные для этого кошелька сети и оставляет только те, которые поддерживаются, но все равно важно указать сеть самим.

Также при выборе сети вы сможете посмотреть, какая из них является самой дешевой в плане комиссий:

Как можно видеть, самой маленькой комиссией обладает сеть BSC и BNB, но не все кошельки могут их поддерживать, поэтому в нашем случае доступна только сеть BTC с комиссией в $4.42.

Когда все выбрано и введено, остается последнее поле – «Сумма». Указываете сумму и ниже сразу можно будет увидеть, сколько придет на кошелек за вычетом комиссии сети. Для отправки останется нажать на кнопку «Вывод», после чего подтвердить его посредством SMS или тех способов, которые вы указывали в настройках безопасности.

Приложение Binance: как вывести деньги

Многие пользователи используют приложение, а не веб-версию биржи. Приложение от Бинанс является полноценным и там можно точно также выводить фиат и криптовалюты. Алгоритм вывода через приложение является точно таким же, и для того, чтобы совершать P2P транзакции, нужно на главном экране нажать на «Подробнее»:

Далее опускаемся до раздела «Торговля» и выбираем «P2P»:

Если вы хотите вывести фиат стандартным способом из кошелька, или вывести криптовалюты, то необходимо перейти в свой кошелек. Находится он на главном экране внизу справа:

В кошельке можно выбрать тот, который нужен:

И совершить все те же действия, что мы описывали выше.

Заключение: можно ли выводить деньги с Бинанс гражданам РФ в 2022 году?

Даже несмотря на введенные санкции в России, все равно есть способы, как можно вывести рубли и криптовалюты с биржи Binance, но на данный момент сумма, которой можно оперировать, составляет максимум €10 000.

Граждане других стран, как и раньше, могут беспрепятственно выводить суммы с более крупными лимитами и любыми способами.

При появлении любых вопросов вы всегда можете обратиться в службу поддержки биржи, которая оперативно старается помочь в любых проблемах своим клиентам.

