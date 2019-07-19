Развитие криптовалютных технологий упрощает жизнь не только инвесторам, но и обычным пользователям. Одним из знаковых технологических достижений последнего десятилетия можно смело считать возникновение монеты Tether USDT. Всего за три года с момента своего создания в 2014 году, USDT ворвалась в первую пятерку криптовалют по капитализации, а по объему суточных торгов обогнала Битокин. Это просто невероятно, как криптовалюта, не обладая статусом Биткоина и многофункциональностью Эфириума, смогла за столь короткий срок достичь таких впечатляющих результатов.

На сегодняшний день ее роль в криптовалютной индустрии трудно переоценить. В нашем обзоре расскажем о том, что такое криптовалюта Tether USDT и как ею пользоваться, о смысле USDT, где ее выгодно покупать и как лучше всего хранить, а также как переводить Tether с минимальной комиссией. А те, кто дочитает до конца, узнают не только о том, как уберечь свой Tether кошелек от взлома, но и что произойдет, если USDT потеряет привязку к доллару США. Давайте разбираться.

Что такое USDT простыми словами

Для того, чтобы разобраться в том, что же из себя представляет криптовалюта Tether USDT, необходимо понять, с какой целью она создавалась.

В чем смысл USDT

USDT – это криптовалюта, курс которой привязан к доллару США в соотношении 1:1. Таким образом, основная цель Tether – быть максимально похожей на американскую валюту:

Курс USDT не подвержен таким колебаниям, как у других криптовалют. Поэтому ее используют в качестве убежища в периоды нестабильности на рынках.

В любой момент ее можно обменять на любой товар или услугу.

Торгуется на многих криптовалютных биржах и есть в резервах многих обменников.

Tether можно использовать для быстрых и недорогих переводов, а также выводов в фиат (конвертацию в обычные валюты: UAH, EUR, USD).

Как работает USDT

В 2014 году биткоин-инвестор Брок Пирс, его друг предприниматель Рив Коллинз и программист Крейг Селлерс запустили Tether, который изначально назывался Realcoin. Финансовое покрытие и гарантию по эмиссии USDT обеспечивала Tether Limited, зарегистрированная на Багамских островах. Именно эта компания обеспечивает Tether реальными долларами США, хранящимися на ее резервных “диверсифицированных банковских счетах” по всему миру.

При этом стоит иметь ввиду, что аудиторские проверки она проходит только у фирм, которые сама же и наняла. Это ставит под сомнение вынесенные вердикты, и подобные проверки нельзя считать независимыми. Сам алгоритм этой криптовалюты устроен таким образом, чтобы следить за тем, чтобы общее число USDT, находящихся в обращении, соответствовало количеству резервных долларов США.

Критика USDT

Однако, не все криптоэксперты доверяют такой информации. Например, репортер-расследователь Зик Фоукс из делового издания Bloomberg в своей статье “Кто-нибудь видел миллиарды Tether?” считает компанию эмитента этой криптовалюты обычным коммерческим банком, который принимает доллары США от людей, желающих торговать криптовалютой, и взамен зачисляет на их цифровые кошельки с оответствующее количество Tether.

По мнению регуляторов, размер предполагаемых долларовых активов Tether настолько велик, что даже если предположить, что все эти доллары реальны – это может быть опасно. Например, если большое количество трейдеров одномоментно запросят возврат своих средств, компании Tether Limited, возможно, придется продавать собственные активы с убытком. Это, в свою очередь, приведет к массовому выводу средств из этого псевдо банка и окажет негативное воздействие на всю мировую финансовую систему и кредитные рынки. Чтобы понять насколько велика потенциальная угроза достаточно взглянуть на текущие размеры долларового обеспечения, которые публикуются на официальном сайте Tether в реальном времени.

Впечатляет. Не так ли? Если критики окажутся правы, и Tether – это очередная “схема Понци”, она будет больше, чем у Берни Мэдоффа (американского финансиста и мошенника, основавшего крупнейшую финансовую пирамиду в истории: Madoff Investment Securities, которая в течение десятилетий обманывала клиентов, обещая высокие доходы, в то время как на самом деле использовала деньги новых инвесторов для выплат предыдущим и поддержания роскошного образа жизни самого Мэдоффа).

Чем отличается Tether от других криптовалют

На заметку: Стейблкоин – это криптовалюта, которая стремится держать свою цену стабильной, привязывая её к какой-то обычной валюте, например, к доллару США или евро.

Основное отличие этого стейблкоина от Биткойна и остальных альткоинов (всех криптовалют, кроме биткойна) заключается в том, что у него нет собственного блокчейна, а также он обеспечивается резервами обычной валюты, вроде доллара США и евро. То есть Tether вместо собственного блокчейна использует готовые децентрализованные системы других блокчейнов, таких как Ethereum (используется чаще всего), Tron (предлагает более низкие комиссии, чем Ethereum), EOS (высокоскоростной блокчейн), Solana (низкие комиссии и быстрые сделки) и Polygon (более высокая масштабируемость, чем у Ethereum и более низкие комиссии).

В целом работа этого стейблкоина поддерживается различными открытыми протоколами, например, Omni Layer. Он необходим для взаимодействия с блокчейном биткойна, а также для выпуска и погашения USDT на его основе.

Виды Tether

Обратите внимание: Токены одного стандарта нельзя отправить на адреса другого стандарта! Пожалуйста, тщательно проверяйте адреса перед отправкой средств. Для USDT на блокчейне Omni адреса начинаются с цифр 1 или 3, для ERC-20 - с комбинации 0x, а для USDT на блокчейне Tron - с буквы T.

Как было сказано выше, Tether работает на разных блокчейнах. По состоянию на 2024 год насчитывается 16 распределенных реестров, в которых поддерживается эта криптовалюта:

Tron

Ethereum

Avalanche

Solana

Omni

Near

Ton

Cosmos

EOS

Tezos

Celo

Algorand

Polkadot

Liquid

Kusama

SLP

Для обычного пользователя интерес представляют только первые три. Из них на долю сети Tron (USDT-TRC20) приходится 52% всего выпуска этих монет, а на Ethereum (USDT-ERC20) 46%. На долю сети Avalanche (USDT.e) приходится чуть больше 1%. Его догоняет USDT на Solana с долей 0,7%. Все остальные сети – аутсайдеры с долей менее 0,2% от общего количества выпущенных монет стейблкоина. Вся информация получена с официального сайта Tether.

Характеристики ведущих блокчейнов USDT представлены в таблице.

Характеристика USDT-TRC20 USDT-ERC20 USDT.e Блокчейн Tron Ethereum Avalanche Комиссии Очень низкие Средние Низкие Скорость транзакций Высокая Средняя Высокая Подходит для Частых операций с низкой стоимостью Трейдинга и хранения Децентрализованных приложений (dApps) на Avalanche Преимущества Дешевые и быстрые транзакции Широкая распространенность и поддержка Масштабируемость и интеграция с dApps Недостатки Менее децентрализованный, чем другие варианты Высокие комиссии за транзакции в сети Ethereum Относительно новый протокол

Почему покупают USDT

Трейдеры, инвесторы и просто обычные пользователи покупают USDT в силу абсолютно разных причин. Кого-то привлекает его стабильность и привязанность к курсу американской валюты, кому-то нравится возможность быстро переводить деньги с небольшой комиссией или покупать товары и услуги в онлайн-магазинах. Кого-то подкупает его высокая ликвидность и возможность в любой момент обменять на обычные, привычные всем, бумажные деньги. В свою очередь инвесторы полюбили этот стейблкоин за защиту от инфляции и валютного контроля, что особенно актуально для стран с ограниченным доступом к иностранной валюте.

Как купить USDT

Было бы несколько странно, если бы в обзоре о том, что такое криптовалюта Tether USDT и как ею пользоваться, мы обошли стороной такой популярный вопрос, как купить Tether. Поэтому давайте поговорим о том какие способы приобретения USDT доступны обычному пользователю.

Их несколько и каждый из них имеет свои плюсы и минусы:

Пиринговые (P2P) платформы. На этих платформах можно напрямую покупать USDT у других пользователей. Это более анонимный способ покупки Tether, чем через биржу, но и более рискованный поскольку сделки не всегда гарантируются.

Банкоматы с поддержкой криптовалюты. Через некоторые банкоматы можно приобретать криптовалюты (в том числе USDT) за наличные. Однако, они не так распространены, как обычные банкоматы, и за их использование могут взиматься дополнительные комиссии.

Биржи. Это наиболее распространенный способ покупки USDT. Для этого потребуется создать учетную запись на бирже, пройти проверку личности и внести депозит в обычной валюте (например, USD, EUR или UAH). После этого можно использовать зачисленные на ваш биржевой счет средства для покупки Tether USDT.

На какой бирже дешевле купить USDT

Однозначно отв етить на этот вопрос достаточно сложно. Так как ответ на него будет зависеть от таких факторов как цена USDT в определенный момент времени на конкретной бирже и уровень ликвидности (объем заявок на покупку и продажу по определенной цене). Поэтому для ответа на этот непростой вопрос мы советуем изучить информацию на сайтах CoinMarketCap, CoinGecko и Cryptocom. С их помощью вы сможете сравнивать курсы USDT на разных биржах в режиме реального времени.

Кроме того, советуем обратить внимание на платформы по поиску лучших предложений по покупке USDT на разных биржах, таких как Changelly, SimpleSwap и Totle. Если вы обладаете некоторым опытом, вас наверняка заинтересуют P2P-платформы LocalBitcoins, Paxful и Bisq. На них вы сможете выгодно купить USDT напрямую у других пользователей, но помните, что P2P-сделки сопряжены с бóльшими рисками, чем покупка на бирже. В целом, для того, чтобы определить наиболее выгодную цену покупки USDT придерживайтесь следующих правил:

Сравните курсы на разных биржах

Всегда учитывайте комиссии за торговлю

Обратите внимание на минимальные суммы сделок

Обязательно прочитайте отзывы о биржах, которые собираетесь использовать

Остерегайтесь мошенников

Как купить USDT за фиатные деньги

На заметку: Фиатные деньги – это деньги, ценность которых гарантируется государством и не зависит от их обеспечения золотом или другими активами.

В разговоре о том, что такое криптовалюта Tether USDT и как ею пользоваться мы не будем подробно останавливаться на всех вариантах покупки этого стейблкоина за фиатные деньги, т.к. мы уже писали об этом в статье “Как и где купить-продать криптовалюту”.

Здесь лишь отметим, что сама процедура не сложная и справится с ней даже новичок. Покажем ее на примере биржи Binance. После регистрации аккаунта и прохождения верификации нужно перейти в раздел “Купить криптовалюту”.

На этой же странице в специальной панели указываем сумму покупки и выбираем из выпадающего списка нужную криптовалюту (в нашем случае USDT).

Далее нам необходимо выбрать способ оплаты “Оплата в фиате”, и нажать “Подтвердить”.

Если вы никогда ранее не платили на этой бирже своей дебетовой картой потребуется добавить ее, введя все необходимые данные и нажать «Подтвердить».

После чего вас перебросит на экран подтверждения платежа, на котором важно внимательно проверить все детали и подтвердить заказ в установленный срок. Чтобы получить свежие цены, нажмите кнопку «Обновить». Для размещения заказа нажмите кнопку «Подтвердить». После этого вы будете перенаправлены на страницу транзакции вашего банка, где вам потребуется ввести одноразовый пароль. Следуйте указаниям, чтобы завершить платеж. Все монеты появятся в вашем спотовом кошельке после прохождения верификации.

Как хранить USDT

Хранить криптовалюту USDT можно разными способами в зависимости от того для чего вы ее используете. Однако, учтите, что способ хранения стейблкоинов будет зависеть от блокчейна, на котором они были созданы. Обычно для этого необходимо использовать инструменты, применяемые для базовой валюты этого распределенного реестра. Например, если Tether реализован на блокчейне Ethereum (чаще всего), его можно хранить на кошельках такого типа:

Мультивалютных – хранят несколько разных криптовалют в одном месте: Trust Wallet, Jaxx, Atomic Wallet и Exodus

хранят несколько разных криптовалют в одном месте: Trust Wallet, Jaxx, Atomic Wallet и Exodus Не кастодиальных – вы сами несете ответственность за свои приватные ключи и сохранность USDT: MyEtherWallet и MyCrypto

вы сами несете ответственность за свои приватные ключи и сохранность USDT: MyEtherWallet и MyCrypto Аппаратных – хранят ваши криптовалюты на специальном устройстве:TREZOR, Ledger

– хранят ваши криптовалюты на специальном устройстве:TREZOR, Ledger Мобильных– самый популярный способ хранения криптовалют в виде приложения для смартфона: Trust Wallet, MetaMask, Coinbase Wallet, Exodus

Кроме того, можно зарегистрировать кошельки у самих разработчиков USDT для любого токена: USDT (Omni), USDT (ERC-20) и USDT (TRC-20). Для этого вам понадобится пройти верификацию на официальном сайте Tether. Эта процедура платная, стоит $150 и занимает до 5 недель. Если вы успешно пройдете верификацию, эти деньги вернут вам на счет и фактически этот процесс окажется для вас бесплатным. В противном случае вы их потеряете. Поэтому будьте очень внимательны при подаче своих документов.

В этом руководстве о том, что такое криптовалюта Tether USDT и как ею пользоваться мы остановимся на двух самых популярных способах ее хранения: с помощью аппаратных и мобильных кошельков.

Аппаратный кошелек USDT

Аппаратный кошелек USDT очень похож на USB-флешку для криптовалют. Он хранит ваши цифровые деньги (или, точнее, ключи к ним) в безопасном месте, без подключения к интернету. Это защищает вашу криптовалютой от хакеров и вредоносных программ. У этого способа хранения цифровых активов есть несколько преимуществ:

Ваши приватные ключи практически невозможно взломать, т.к. они хранятся на устройстве не подключенном к интернету

Аппаратные кошельки просты в использовании, даже для начинающих пользователей

Многие аппаратные кошельки одновременно поддерживают несколько криптовалют, в том числе и USDT.

Небольшие размеры позволяет брать их с собой куда угодно, что очень удобно

Хотим обратить ваше внимание на эти модели с поддержкой Tether (USDT), которые уже успели завоевать популярность у пользователей:

Ledger Nano S– Самая популярная модель 2024 года. Этот компактный и простой в использовании кошелек поддерживает (только вдумайтесь) более 5500 криптовалют. При этом приватные ключи хранятся в специальном чипе, не доступном через интернет. Огромный список поддерживаемых криптовалют периодически обновляется разработчиками. При этом отметим, что не все криптовалюты можно одновременно установить на свое устройство. Выберите только те из них, с которыми планируете реально работать. Для расширения возможностей Nan o S придется обновить его прошивку.

Trezor Model One– также пользуется популярностью и поддерживает более 1600 криптовалют. Как и Ledger для установки поддержки дополнительных криптовалют понадобится обновление прошивки

KeepKey – чуть менее популярная модель, которая тем не менее обеспечивает надежную защиту ваших средств. Поддерживает более 50 криптовалют.

Мобильный кошелек

Как понятно из названия такие кошельки предназначены для быстрого доступа к собственным средствам и не привязаны к какому-то конкретному устройству. Обычно мобильные кошельки напрямую объединены с учетной записью пользователя на конкретной бирже и позволяют легко перемещать средства как с кошелька на биржу, так и наоборот.

Ярким примером такого кошелька выступает Binance Wallet – мобильное приложение, напрямую связанное с биржей Binance. После загрузки и его установки на смартфон с App Store или Google Play пользователь сможет войти в свою учетную запись на бирже. После установки соединения он будет интегрирован со своим счетом и откроется доступ ко всем торговым и сервисным функциям этой популярной торговой площадки.

Еще одним примером популярного мобильного кошелька выступает Trust Wallet. Мы писали о нем полноценный обзор с разбором всех его преимуществ и недостатков. Поэтому здесь только отметим, что это хороший выбор для новичка, т.к. его открытый исходный код проверен независимыми экспертами.

Чтобы вам было легче понять, какие плюсы и минусы есть у аппаратных и мобильных кошельков, мы собрали их основные характеристики в таблицу.

Характеристика Мобильный кошелек Аппаратный кошелек Хранение приватных ключей Приватные ключи хранятся на вашем мобильном устройстве или в облаке Приватные ключи хранятся в безопасном чипе на устройстве Безопасность Менее безопасен, чем аппаратный кошелек, так как он подвержен атакам хакеров и вредоносным программам Более безопасен, чем мобильный кошелек, так как приватные ключи хранятся без подключения к Интернету. Удобство использования Прост в использовании и доступен из любой точки мира Менее удобен в использовании, чем мобильный кошелек, и требует подключения к компьютеру Стоимость Как правило, бесплатный Платные, цена может варьироваться от $50 до $200 Функциональность Может предлагать дополнительные функции, такие как обмен криптовалют, встроенные браузеры и т.д. Как правило, имеет ограниченную функциональность

Как уберечь свой Tether кошелек от взлома

Вне зависимости от того какой Tether-кошелек вы выберете для хранения своих USDT, следует помнить, что хакеры и мошенники не стоят на месте, и каждый день придумывают все новые методы и схемы взлома. Поэтому советуем придерживаться определенных правил, которые помогут вам защитить свой Tether-кошелек:

Используйте надежное приложение. Старайтесь выбирать аппаратные кошельки, т.к. они считаются более безопасными для хранения криптовалюты, чем их мобильные аналоги. Главный плюс – приватные ключи хранятся в автономном режиме. Если вы все-таки предпочитаете мобильные кошельки, выбирайте надежные и хорошо себя зарекомендовавшие приложения. Среди них – Exodus, MetaMask и Trust Wallet. Создавайте сложные пароли. Создавайте пароли с помощью онлайн-генераторов паролей длиной не менее 12 символов, желательно более 20. Он должен включать буквы разного регистра, цифры и специальные символы, и не должен применяться для других аккаунтов. Никогда никому не передавайте свой пароль. Активируйте двухфакторную аутентификацию (2FA). Благодаря коду из другого источника помимо ввода пароля, при входе в систему, ваш аккаунт получит дополнительную защиту. Большинство Tether-кошельков поддерживают эти методы 2FA:

SMS-аутентификация

Аутентификация приложения

Аутентификация ключа безопасности

Избегайте фишинговых атак. Мошенники могут попытаться обманом заставить вас предоставить свои учетные данные или приватные ключи. Чтобы ограничить себя от подобной угрозы избегайте перехода по ссылкам из подозрительных электронных писем или сообщений. Не предоставляйте свои учетные данные на сомнительных сайтах, а перед вводом своих данных всегда проверяйте URL-адреса страниц, где это делаете.

Обновляйте ПО. Важно регулярно обновлять программное обеспечение своего кошелька и операционной системы. Эти обновления довольно часто включают исправления безопасности, которые могут укрепить защиту Tether-кошелька от известных уязвимостей.

Создайте резервную копию фразы восстановления для своего Tether-кошелька. Этот набор слов поможет вам восстановить доступ к своему кошельку, если вы потеряете устройство, на котором он хранится или забудете к нему пароль. Обязательно храните резервную копию этого набора слов в безопасном месте, вне подключения к интернету. Лучше всего в виде текста, написанного от руки на простом листе бумаги.

Как можно использовать USDT

Учитывая, что Tether USDT является цифровым аналогом обычных денег, самый простой способ их использовать – покупать другие активы на криптовалютной бирже. За USDT можно приобрести Bitcoin, Ethereum, BNB, Cardano, Solana и другие криптовалюты. Также с помощью Tether можно оплатить многие товары и услуги. С каждым днем все больше интернет-магазинов начинают принимать оплату за ноутбуки, смартфоны, телевизоры и другие гаджеты в этой криптовалюте. Среди них – Newegg, Amazon, AliExpress и другие.

Tether очень ликвидна. В любой момент ее можно обменять на доллары, евро, гривни на биржах или в обменных пунктах. Также их легко вывести на банковский счет или карту, воспользовавшись, помимо способов описанных выше, платформами P2P-обмена Binance P2P, LocalBitcoins, Paxful или сервисами прямого вывода вроде Simplex, MoonPay или Wyre. Эти площадки позволяют напрямую выводить USDT на банковский счет или карту без необходимости регистрации на бирже или обменном пункте.

Одно из основных преимуществ криптовалют – возможность быстро и недорого переводить их куда угодно. У переводов USDT низкая комиссия, что еще больше привлекает пользователей. Кроме того, если вы планируете инвестировать в перспективные DeFi-проекты, стартапы или ICO, Tether станет отличным выбором. Дополнительно можно получать проценты от его владения например, участвуя в пулах ликвидности биржи Binance: USDT/BUSD, USDT/USDC, USDT/ETH.

Риски использования USDT

На заметку: Скам-проект – схема мошенничества, в которой у вас пытаются выманить деньги, предлагая высокие прибыли или фальшивые инвестиции.

Волатильность рынка и прочие угрозы

Несмотря на заявленную стабильность, курс Tether все-таки подвержен колебаниям в зависимости от баланса спроса и предложения на криптовалютных рынках, что может быть особенно заметно на больших суммах. Кроме этого, неискушенного пользователя поджидают фишинговые сайты, имитирующие популярные биржи, кошельки или обменные пункты USDT.

Переведя деньги в такой кошелек или “обменник” можно с ними сразу попрощаться. Помимо этого нечестные на руку дельцы могут создавать скам-проекты, привлекая новичков с помощью навязчивой рекламы, социальных сетей и обещаний быстрой прибыли. Если потерять бдительность и перевести свои USDT им на счет, мошенники тут же исчезнут, оставив вас ни с чем.

Мошенничество и взломы бирж

Помимо “серых” схем активно практикуются и взломы криптовалютных бирж. К примеру, 2 августа 2016 года жертвой хакерской атаки стала биржа Bitfinex. В результате хакерам удалось похитить 119 755 BTC (примерно 75 миллионов долларов США по курсу на тот момент). Краденые биткоины киберпреступники быстро обменяли на USDT, что привело к панике на рынке криптовалют.

Это событие настолько потрясло владельцев Bitfinex, что они опубликовали публичное письмо к хакеру с просьбой рассказать об уязвимости в их системе безопасности за очень крупное вознаграждение (оставить ему 10% от украденного), и обещание снять с него все предъявленные обвинения. Однако, эта просьба осталась без ответа. Владельцам биржи ничего не оставалось как начать выплаты компенсаций всем пострадавшим от этой хакерской атаки. По состоянию на май 2024 года биржа Bitfinex полностью возместила своим клиентам все потери.

Что будет, если USDT потеряет привязку к доллару

Если это произойдет, скорее всего, курс USDT просто рухнет, что повлечет за собой убытки для его владельцев. Толпа инвесторов в панике ринется продавать свои USDT, еще больше усиливая давление на его курс. Потеря привязки к доллару подорвет доверие не только к Tether, но и другим стабильным монетам, что может привести к прекращению их использования для платежей и инвестиций, а также отрицательно сказаться на всем криптовалютом рынке.

В ответ на потерю привязки USDT к доллару США государственные чиновники, скорее всего, еще больше ужесточат регулирование в сфере криптовалют, что в свою очередь приведет к дополнительным ограничениям для ее применения за пределами криптовалютных рынков. Несмотря на всю апокалиптичность такого сценария, нельзя сказать, что его вероятность нулевая, потому что рынок уже видел подобное в прошлом.

Например, В марте 2023 года стейблкоины USDC и DAI потеряли свою привязку из-за банкротства сразу трех американских банков: Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank. Компания Circle, выпускающая USDC, сообщила, что $3,3 миллиарда ее резервов (более 20% всех наличных), используемых под обеспечение стейблкоина USDC, хранились в SVB. В результате цена токена USDC в течение одного дня рухнула более чем на 12%.

В тоже время токен DAI также очень сильно штормило, поскольку более половины его резервов были привязаны к USDC и связанным с ним инструментам. Ситуацию удалось стабилизировать только после вмешательства Федеральной резервной системы США и заявления ее председателя о поддержке кредиторов вышеуказанных банков. Только после этого USDC и DAI вернулись к своим первоначальным ценам. Этот инцидент заставил пересмотреть состав резервов по обоим стейблкоинам: USDC разместил их в Bank of New York Mellon, а DAI увеличил долю инвестиций в физические активы.

От себя добавим, что прозрачность резервов USDT по сей день вызывает сомнения у многих криптоэкспертов, и существует риск того, что он не полностью обеспечен. Поэтому инвесторам следует обязательно учитывать эти риски и побеспокоится о разнообразии своих инвестиционных портфелей.

Заключение

Tether (USDT) – одна из самых востребованных криптовалют. Благодаря своей привязке к курсу доллара США, она обладает ценностью фиатных денег и широкими возможностями цифровых активов. Tether привлекает пользователей стабильностью, удобством, ликвидностью и возможностью осуществлять быстрые переводы без задержек. Кроме того, USDT широко используется для выдачи займов и прочих финансовых операций.

Но не все идеально. И поэтому в нашем обзоре о том, что такое криптовалюта Tether USDT и как ею пользоваться, мы подробно разобрали проблему непрозрачности обеспечения этого стейблкоина и ее высокую зависимость от компании-эмитента – Tether Limited. Обращаем на это ваше внимание и советуем при создании собственного инвестиционного портфеля использовать правила управления капиталом, и не вкладывать все свои средства в один актив.

ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ BINANCE

