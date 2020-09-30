Криптовалюта простым языком

Криптовалюты сделали настоящую революцию в финансовом секторе и виртуальные деньги смогли не только внедриться в мировой рынок, но и внести изменения в его работу.

Сам термин «криптовалюта» прочно вошел в повседневную жизнь и о цифровых деньгах слышали даже те, кто не понимает ни принцип их работы, ни особенности разработки виртуальных монет.

Что такое криптовалюта

Впервые термин «криптовалюта» появился на страницах журнала Forbes в 2011 году. Данное название скрывает под собой особый вид электронного платежного средства, созданного на базе сложного математического кода. Каждая такая валюта содержит специальные криптографические элементы, выступающие в качестве цифровой подписи и защищающие актив от любого влияния извне, благодаря чему минимизируются риски взлома электронных кошельков и кражи денег. Такой принцип работы криптовалют становится возможен благодаря технологии блокчейн.

Криптомонеты не тождественны реальным валютам (так называемым фиатным) и существуют исключительно в цифровом мире, тогда как реальные деньги выпускаются в виде монет или банкнот. Благодаря этому виртуальные монеты отличаются от фиатных денег еще и тем, что в них реализован принцип децентрализации, то есть их эмиссией не занимается один орган (например, рубль эмитирует Центробанк России). Движение криптовалют и операции с ними не регулируются сторонними организациями или банками, и это означает, что финансовые учреждения (кроме как с помощью торговли на бирже) не могут влиять на ценность виртуальных денег.

Принципы работы криптовалюты

Для примера, который позволяет наглядно показать принципы работы виртуальных денег, можно взять Биткоин, так как эта монета появилась раньше остальных и до сих пор остается самой популярной.

Каждая операция (транзакция), осуществляемая с помощью Bitcoin, записывается в отдельный блок, который в свою очередь соединяется с другими блоками, и вместе они образуют последовательную цепочку, которая формирует своеобразный реестр с данными в открытом доступе:

Данная система функционирует на базе сложных криптографических вычислений, обеспечивающих целостность и хронологический порядок блоков в цепочке. Внести изменения в нее можно только при достижении консенсуса между всеми участниками сети.

Каждая транзакция или перевод BTC с одного криптовалютного кошелька на другой записывается в отдельный блок, который встраивается в цепочку и остается неизменным на протяжении всей истории существования системы. Благодаря такой особенности блокчейна он обеспечивает легитимность всех транзакций и защищает сеть от стороннего вмешательства (взлома, переписывания данных в блоке и так далее).

Также Биткоин имеет и другие принципы работы:

BTC – это децентрализованный актив, который не управляется единым администратором (надзорным органом или иной структурой);

вся информация о проведенных транзакциях хранится на компьютерах одновременно всех участников сети;

каждый блок содержит информацию о новой и всех предыдущих транзакциях;

за каждый найденный блок выплачивается награда в виде криптовалюты.

Важной деталью этой системы является то, что все блоки имеют специальную цифровую подпись, без которой они не встраиваются в цепочку, а для взлома такой системы злоумышленникам необходимо получить доступ к более чем половине компьютеров, подключенных к сети, что абсолютно невозможно, так как в ней участвуют миллионы компьютеров.

Чем обеспечены криптовалюты

Фиатные деньги долгое время были обеспечены золотом, однако сейчас мерилом их стоимости выступает американский доллар. То есть мировой финансовый рынок имеет централизованный контроль, обеспечивающий деятельность различных банков и других подобных учреждений. Несмотря на это, в настоящий момент наблюдается тенденция постепенного отказа от доллара, чему способствует постепенное внедрение криптовалют, ценность которых не определяется драгоценными металлами, банковской системой или другими факторами. Кроме того, на ценность криптовалют влияют следующие факторы:

надежность системы, которая базируется на технологии блокчейн;

признание криптовалюты как одного из платежных средств;

отсутствие возможности бесконтрольно создавать новые криптомонеты.

В отличие от доллара и других валют, которые печатаются по заказу Центробанков, криптовалюты добываются (майнятся) путем решения сложных математических задач и количество цифровых монет напрямую зависит от ресурсов, затраченных на их разработку, или, если говорить другими словами, объем эмиссии определяют конечные пользователи.

Эмиссия криптовалют

В отличие от обычных денег размер эмиссии криптовалют искусственно ограничен и говоря о Bitcoin, вне зависимости от запросов потребителей, добыто по итогу будет не более 21 миллиона BTC.

Однако не все криптовалюты имеют такое искусственное ограничение и вторую по популярности криптовалюту Ethereum можно добывать в любом количестве, но и в этом случае предусматриваются определенные ограничения. В частности, количество выпускаемых монет Ethereum напрямую зависит от общей стоимости сети, которая используется для разработки данной монеты.

Капитализация криптовалют

Капитализация – это один из важных показателей, на который ориентируются инвесторы при принятии решений. Данный параметр рассчитывается как общая стоимость всех криптомонет, которые в настоящий момент находятся в обращении. Также капитализация показывает уровень спроса на цифровые деньги и отображает характер развития рынка.

Курс криптовалют напрямую зависит от востребованности актива у трейдеров. Этот параметр определяется теми же принципами, что и биржевая стоимость евро, доллара и других фиатных денег, поэтому курс зависит от следующих факторов:

новостных сводок;

финансовой политики (в данном случае создателей криптомонет);

слухов;

активности крупных инвесторов;

общего поведения участников рынка.

Отличительной особенностью криптовалют является то, что их курс нередко меняется стремительно, и этим цифровые монеты выгодно выделяются на фоне фиатных денег, чья цена остается в пределах определенного уровня на протяжении многих лет.

Что такое форк

Суть понятия «форк» наглядно демонстрирует особенности работы технологии блокчейн. Как было указано, внести изменения в цепочку блоков можно при условии достижения консенсуса среди участников сети и подобный процесс именуется как «форк». То есть данное понятие применяется в том случае, когда возникают ответвления от стандартной цепочки. Так, например, был создан Bitcoin Cash, и эта криптомонета является ответвлением от цепочки блоков Bitcoin.

Существует два типа форков:

Хардфорк (Hard fork) происходит в том случае, когда вносятся существенные изменения в систему, либо происходит создание новой сети на базе предыдущей (пример хардфорка — появление Bitcoin Cash). Подобные процессы возникают в случае масштабного конфликта среди пользователей, после чего создается совершенная новая цепочка блоков, которая никак не коррелируется (не взаимодействует) со старой. Софтворк (Soft work) происходит при необходимости внесения незначительных изменений в сеть. В отличие от первого случая новая цепочка блоков распознает все транзакции, которые были записаны в старую. К этой процедуре прибегают, когда возникает опасность централизации криптовалюты или в случае возникновения других угроз при развитии проекта.

Как приобрести криптовалюту

В первое время приобрести криптовалюту можно было только посредством майнинга. Под данным термином понимается процесс вычисления сложных математических задач на компьютере, по результатам которых открывается новый блок цепочки, за что майнерам выплачивается награда в виде криптовалюты. И если по началу майнить тот же Биткоин можно было при помощи видеокарты, то сейчас для этого используются специальные устройства. Поэтому более простым способом получения криптовалюты является ее покупка на криптовалютной бирже.

Несмотря на сказанное, майнинг криптовалют до сих пор остается сравнительно востребованным, но процесс стал сложнее. Для добычи криптовалют чаще используют майнинг-пулы, то есть разработка проводится с помощью мощностей множества компьютеров, объединенных в один пул.

Также определенный спрос наблюдается на «облачный» майнинг. В этом случае пользователи покупают часть мощностей, на базе которых проводится добыча криптомонет.

Как использовать криптовалюту

Все криптовалюты хранятся в электронных кошельках, которые делятся на несколько типов:

мультивалютные (содержат несколько видов валют);

онлайн-кошельки;

локальные;

аппаратные.

Чтобы правильно выбрать кошелек для хранения криптовалют, необходимо определиться с тем, для чего будут использоваться криптовалюты.

Если планируется покупка криптовалюты на крупную сумму, то самыми безопасными считаются аппаратные кошельки (холодное хранение), так как информация о них записывается на внешнем носителе, но данный способ хранения является не самым удобным, так как каждая операция с цифровыми деньгами требует подключения электронного кошелька к сети, что неудобно, если данные о нем записаны на «флешке».

Если планируется вестись частая торговля криптовалютами, то хранить тогда стоит средства на бирже, и это будет самым удобным способом.

Малые суммы, которые не составляют весь возможный капитал, можно хранить на горячих кошельках, которые предоставляют онлайн-сервисами в сети.

Достоинства и недостатки криптовалют

К достоинствам криптовалют принято относить следующее:

Отсутствие ограничений на майнинг. То есть получить криптомонеты может каждый человек, задействовав лишь мощности своего компьютера. Но объем майнинга напрямую зависит от производительности техники. Все транзакции с криптовалютами проводятся анонимно. Отсутствует центральный орган контроля и управления, благодаря чему невозможны манипуляции с криптовалютой за исключением случаев, когда достигается консенсус внутри сети по поводу внесения конкретных изменений. Абсолютная прозрачность. Пользователи имеют доступ к информации о капитализации криптомонет, текущем курсе, размере эмиссии, сложности майнинга и другим данным. Высокая защищенность сети. Согласно результатам проведенных исследований, благодаря передовым методам шифрования хранить криптовалюты безопаснее, чем фиатные деньги. Низкие комиссии. В некоторых случаях транзакции совершаются бесплатно.

Несмотря на сказанное, криптовалюты имеют ряд существенных недостатков:

В случае утраты пароля к кошельку вернуть деньги невозможно. Высокая волатильность. Стоимость криптовалюты может меняться в течение одного месяца в пределах 100-300%. Уязвимость перед государственной политикой. Ряд стран уже запретил любые операции с криптовалютами, а в других проводятся мероприятия, которые направлены на установление контроля со стороны Центробанков над цифровыми деньгами. Майнинг криптовалюты становится менее прибыльным занятием.

Также нужно учесть прямую взаимосвязь между выгодностью майнинга и курсом криптовалюты, и сегодня расходы на добычу криптомонет нередко сопоставимы с затратами на электроэнергию.

Как регулируются криптовалюты

Понятие «криптовалюта» и другие сопутствующие термины отсутствуют в законодательстве многих стран. В связи с этим деятельность, связанная с криптомонетами, регулируется не во всех странах.

В США, например, был принят акт, который определяет правила лицензирования операций с криптовалютой и другие сопутствующие термины, но в России данное понятие пока законодательно не закреплено. Центробанк в одном из писем сообщил, что на территории страны криптовалюты запрещено принимать в виде платежного средства, так как в главном законе указано, что единственной валютой, которую можно использовать на территории России, является «рубль».

Заключение

Несмотря на большой скептицизм в отношении криптовалют, цифровые деньги становятся все популярнее во всем мире, и капитализация отдельных монет исчисляется миллиардами долларов, но стоит помнить, что данный сегмент рынка пока еще остается высокорискованным. Также стоит отметить высокую волатильность цен на криптовалюты, из-за чего цена на некоторые монеты может расти и падать на сотни процентов за очень короткий срок.

