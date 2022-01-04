Как и где купить-продать криптовалюту в 2025 году?

Крипто индустрия развивается очень быстро, несмотря на то что пользуются криптовалютами еще очень малое количество людей. В странах СНГ и в России покупка криптовалют жителями почти всегда обуславливается инвестициями, нежели использованием ее в конкретных целях, так как очень мало сервисов и компаний принимают криптовалюты в качестве оплаты.

Но несмотря на это, на данный момент купить криптовалюту можно различными способами, которых довольно много, хоть и не все из этих способов являются удобными. В данной статье рассмотрим самые лучшие сервисы для обмена и покупки криптовалют в 2025 году, а также проанализируем все плюсы и минусы этих методов.

Содержание:

Где купить и как хранить криптовалюту в 2025 году

Лучшего варианта для покупки и обмена криптовалют на данный момент, к сожалению, не существует. Но, с другой стороны, все зависит от того, для чего пользователю понадобилась такая валюта.

Для тех, кто хочет торговать на бирже, лучшим способом будет покупка криптовалюты именно там. Тем, кто хочет оплачивать какие-либо сервисы, больше подойдет крипто обменник, а инвесторам можно воспользоваться как биржей, так и обменником, или электронным автоматом (криптобанкоматом).

Для того, чтобы понимать, какой способ все же будет более выгодным, необходимо изучить плюсы и минусы каждого способа, после чего можно будет сделать более-менее взвешенный вывод.

Покупка и продажа криптовалют через криптовалютные биржи

Есть несколько криптовалютных бирж, которые работают со многими классическими валютами, включая рубли. Вот две самые популярные из них:

Для проведения финансовых операций через биржу потребуется выполнить несколько условий:

Зарегистрировать новый счет.

Пополнить счет.

Купить необходимую криптовалюту.

Вывести криптовалюту на кошелек.

На сегодняшний день самым выгодным и удобным способом является обмен через биржи. По сравнению с другими обменниками процент комиссий может быть в разы меньше, а скорость покупки и продажи в разы быстрее. Кроме этого, на бирже можно купить очень много видов криптовалют, и также каждый пользователь может получить нужную ему цену, так как формируется цена на криптовалюты именно на криптовалютных биржах.

Криптовалютные биржи могут отличаться друг от друга скоростью выполнения транзакций, комиссиями и системой защиты аккаунтов. Защита для бирж является одним из первостепенных факторов, так как в истории уже десятки раз происходили взломы бирж, и с аккаунтов пользователей похищались средства, исчисляемые миллионами долларов. Поэтому перед тем, как выбрать биржу, стоит основательно изучить отзывы о ней и проанализировать историю ее работы.

Обмен криптовалют на бирже Binance

Официальный сайт биржи — binance.com

Криптовалютная биржа Binance по праву является самой крупной криптовалютной биржей в мире. Биржа Binance была запущена в 2017 году и всего за год снискала популярность у большинства криптовалютных трейдеров и инвесторов.

Последние несколько лет биржа является лидером по торговому обороту и криптовалютным транзакциям. Каждый день на бирже происходят десятки тысяч обменов, пополнений и выводов средств. А начиная с 2019 года пополнять счет на бирже можно и при помощи пластиковых карт, покупая криптовалюты за рубли, доллары, евро и многие другие валюты.

Из крипто активов на бирже представлены более 250 различных криптовалют, и этот список пополняется с каждым годом новыми монетами и токенами:

Для размещения монет на бирже создателям этих монет необходимо не только заплатить бирже за листинг очень большую сумму, но еще и пройти полную проверку и выполнить все необходимые требования биржи. Поэтому «мусорные» монеты туда не попадают.

Чтобы начать торговать криптовалютами на бирже Binance, необходимо зарегистрировать новый счет. Верификацию проходить необязательно, если трейдер планирует пополнять счет криптовалютами. Но для пополнения счета при помощи классических валют потребуется пройти верификацию.

После регистрации очень важно подключить двухфакторную аутентификацию с помощью сервиса Google Authenticator или верификацию по SMS, так как это максимально обезопасит ваш аккаунт от взлома.

Купить криптовалюту на бирже Binance

Обмен криптовалют на бирже EXMO

Официальный сайт биржи — exmo.me

Биржа EXMO является самой популярной на территории стран СНГ и России в том числе. Дневной оборот на ней составляет около $200 000 000. Это в разы меньше, чем на других популярных биржах, но все равно EXMO пользуется большим спросом, так как тут легко можно купить криптовалюту за рубли, гривны, доллары или евро.

Если данная биржа планируется использоваться как обменник для покупки криптовалюты и вывода ее на свой кошелек, то верифицироваться будет не обязательно. Но если планируется обменивать на данной бирже криптовалюту на рубли, гривны или доллары и в последствии выводить их на карту, то верификация будет необходима, так как без нее получится вывести «фиатные» деньги.

Также для пополнения и вывода средств со счета биржи EXMO можно использовать и платежные системы, такие как Payeer, AdvCash или QIWI:

Для платежных систем также не требуется верификация, но будет необходимо иметь аккаунт в самой платежной системе.

Не стоит забывать, что хранить большие суммы в криптовалюте на биржах не стоит, так как биржи могут становится банкротами или их могут взломать хакеры. Хранить криптовалюту лучше на своих собственных кошельках, к которым у вас всегда будет доступ.

РЕГИСТРАЦИЯ НА БИРЖЕ EXMO

Обмен криптовалют через платежные сервисы

Кроме обмена криптовалют на бирже это можно делать и через платежные сервисы. Для покупки криптовалют таким образом чаще всего достаточно указать сумму обмена, свои данные и кошелек, на который будет отправлена криптовалюта, после чего подтвердить операцию. Комиссии в некоторых сервисах за операцию могут не взиматься, однако цена криптовалют может немного отличаться от биржевых.

Платежные сервисов на самом деле есть огромное множество и работают они по одинаковому принципу. Самой популярной и удобной платежной системой на данный момент является Advanced Cash, так как данный сервис является универсальным.

Платежный сервис Advanced Cash

Платежная система AdvCash позволяет не только оплачивать различные сервисы, пополнять счета у брокеров и совершать покупки, а также дает возможность обменивать «фиатные» деньги на криптовалюту. Купить, например, Биткоин можно за рубли, доллары или евро с небольшой комиссией.

Для покупки криптовалюты через АдвКеш потребуется зарегистрировать аккаунт в системе, после чего пополнить свой счет на нужную сумму любой удобной валютой.

После этого в разделе «Перевод средств» нужно выбрать вкладку «В эл. валюту»:

Далее выбираем в выпадающем меню необходимую криптовалюту, после чего вносим адрес кошелька, на который необходимо будет перечислить монеты:

После этого останется немного подождать и криптовалюта окажется на кошельке, указанном при обмене.

САЙТ AdvCash

Обмен криптовалют через ATM-банкоматы и терминалы

Терминалы для покупки и обмена криптовалют на данный момент являются не самым распространенным способом, но все же они есть. В мире на данный момент насчитывается около 4 000 криптовалютные банкоматов, из которых около 2 500 находятся в США. Остальная большая часть находится в Европе и Азии.

В России на данный момент есть всего около 50 таких банкоматов. Трудность увеличения количества криптобанкоматов состоит в том, что оборудование является достаточно дорогостоящим, а также для установки такого терминала необходимо получать разрешение от ЦБ.

Несмотря на это, по статистике на 2019 год, компании, которые владеют криптобанкоматами, получили прибыль, а это значит, что спрос на такой сервис в РФ есть.

Купить в таких терминалах можно Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Zcash. Также есть возможность приобрести и другие менее популярные монеты.

За покупку взимается комиссия в размере 4%. Зачисляется криптовалюта на указанный кошелек, а самое главное, все происходит посредством нескольких простых действий.

Для оплаты принимаются только наличные бумажные деньги.

Плюсы покупки криптовалюты через терминал:

Можно купить криптовалюту за наличные деньги.

Все происходит быстро и удобно.

Минусы покупки криптовалюты через терминал:

Терминалы доступны не во всех городах.

Имеется лимит на обмен.

Изымается дополнительная комиссия.

Где лучше всего хранить криптовалюту?

Самым надежным вариантом для хранения криптовалют является холодный кошелек. Также существуют онлайн-сервисы для хранения криптовалют. Кроме этого, кошельки можно устанавливать на ПК и смартфон.

В случае с холодными кошельками (Trezor и Ledger) доступ к монетам будет только у вас. Такой вариант хранения считается самым безопасным.

Кошельки, которые устанавливаются на ПК, также являются безопасными, но они зависят от компьютера и их придется переносить при переустановке операционной системы или смене жесткого диска.

Кошельки на смартфонах являются менее надежными, но более удобными, так как все происходит через смартфон. Но проблема состоит в том, что при смене смартфона или его потере придется восстанавливать кошелек, что будет возможно только при наличии у вас ключей.

Заключение

Как видно, купить криптовалюту сейчас можно без особых сложностей и абсолютно разными способами. Все зависит от предпочтений пользователя и его финансовых возможностей. Главное, о чем не стоит забывать, это о безопасности при совершении финансовых операций. Всегда проверяйте сервис, через который собираетесь покупать криптовалюту, так как это в разы уменьшит быть обманутым.

