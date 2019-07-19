Guía de criptomonedas: de cero a experto en criptomonedas

Esta no es una revisión más, sino una guía completa de criptomonedas para principiantes en el campo de las finanzas digitales. Hemos escrito este tutorial específicamente para principiantes para ayudarlos a comprender los conceptos básicos de las criptomonedas . Aquí encontrará respuestas a muchas preguntas: desde la esencia de los activos financieros digitales y el funcionamiento de la tecnología blockchain hasta la elección de un intercambio confiable , el registro de una cuenta y los términos básicos. No solo le diremos dónde comprar y vender criptomonedas, sino que también le compartiremos los secretos de su almacenamiento seguro, la gestión de riesgos y las noticias sobre criptomonedas en línea . ¿Listo para aprender más sobre la facturación de criptomonedas? Entonces comencemos.

Contenido:

¿Qué es importante que un principiante entienda sobre las criptomonedas?

< ¿Quieres saber qué son las criptomonedas y por qué son tan interesantes? La criptomoneda en términos simples es el mismo dinero, sólo que en Internet. Son independientes de bancos y estados, lo que los hace absolutamente únicos. Gracias a ellos podrás realizar compras y transferir dinero online manteniendo tu anonimato y seguridad.

Las criptomonedas ofrecen nuevas oportunidades de inversión, creación de aplicaciones y juegos. También proporcionan transparencia y transacciones financieras rápidas.

La tecnología Blockchain se basa en el almacenamiento descentralizado de datos y una cadena de bloques, cada uno de los cuales está protegido por métodos criptográficos que garantizan su integridad y seguridad, lo que elimina la posibilidad de falsificación. Blockchain permite gestionar los datos sin intermediarios, lo que hace que esta tecnología sea muy atractiva para aplicaciones en diversos campos como finanzas, logística, salud, bienes raíces, derechos digitales e incluso servicios gubernamentales.

Sin duda, las criptomonedas tienen una serie de ventajas, pero también es necesario considerar sus desventajas. Su alta volatilidad y anonimato pueden provocar pérdidas importantes y su uso con fines delictivos. Las preocupaciones por la seguridad y la aceptación limitada como medio de pago en las tiendas también reducen su atractivo a los ojos de los usuarios potenciales.

Términos y conceptos básicos.

Nota: Las claves privadas son códigos secretos únicos que se utilizan para acceder a fondos de criptomonedas y firmar transacciones.

Cómo funciona blockchain en palabras simples

Blockchain es una base de datos que contiene una cadena específica de bloques con información sobre transacciones de criptomonedas. Además, cada nuevo bloque de este tipo tiene su propio código único, llamado hash. No sólo “firma” el bloque de información actual, confirmando su fiabilidad, sino que también hace referencia al bloque anterior, lo que garantiza la continuidad y autenticidad de los datos. En tal estructura es simplemente imposible falsificar nada, porque cualquier cambio en la información en un bloque provocará cambios en los bloques posteriores. Todos los participantes de la red lo notarán inmediatamente y el fraude de datos no pasará desapercibido. Por tanto, garantizar la inmutabilidad de la información registrada en bloques es la principal ventaja de esta tecnología.

Cómo funcionan las claves públicas y privadas

Las claves públicas y privadas son componentes clave de los sistemas criptográficos utilizados en criptomonedas y redes blockchain. Una clave pública es una dirección de acceso público a la que se pueden enviar criptomonedas. A su vez, una clave privada, por el contrario, es un código secreto que se utiliza para firmar transacciones y acceder a activos digitales.

Al mismo tiempo, la seguridad de la red blockchain y las transacciones dependen del almacenamiento y uso de claves privadas. Si dicha clave cae en manos de un extraño, esto puede provocar la pérdida de fondos. Las claves privadas se utilizan principalmente para firmar electrónicamente transacciones financieras e identificar al propietario de los activos. Para garantizar la seguridad, se recomienda almacenar estas claves en una ubicación segura, no en servicios en línea (como carteras de hardware) y evitar transmitirlas a través de redes que no sean de confianza.

¿Qué son los intercambios de cifrado?

Las plataformas de intercambio de criptomonedas le permiten convertir una moneda digital en otra, o incluso en dinero tradicional, como dólares estadounidenses o euros. Veamos cómo funciona esto usando el intercambio Binance como ejemplo. Después de registrar su cuenta en este sitio, lo cual analizaremos en detalle en la sección "Registro en el Exchange", deberá recargar su cuenta, después de lo cual las operaciones comerciales con activos digitales estarán disponibles. Hay muchos pares de criptomonedas en el intercambio Binance (lea sobre cuáles son a continuación). Por ejemplo, puedes intercambiar Bitcoin por Ethereum o viceversa. Simplemente seleccione el par deseado y realice una orden de compra o venta, indicando el volumen y precio deseado.

¿Qué son los pares de criptomonedas?

Cuando acudimos a los intercambios de criptomonedas, a menudo vemos signos como “BTC/USD” o “ETH/BTC”. Estos son pares de criptomonedas. Son combinaciones de dos símbolos diferentes. Este formato ayuda a los comerciantes a comprender qué criptomonedas están comprando y vendiendo, así como en qué unidades se mide su valor. Por ejemplo, el par BTC/USD significa intercambiar Bitcoin por dólares estadounidenses.

Al analizar los pares de criptomonedas, los comerciantes monitorean los cambios en el precio de una criptomoneda en relación con otra. Comprender los pares de criptomonedas es importante para determinar los momentos óptimos para comprar y vender activos. Por ejemplo, si un operador espera que el precio de Bitcoin aumente frente al dólar estadounidense, puede abrir una posición de compra en el par BTC/USD para aprovechar este movimiento.

Las criptomonedas más populares 2026

Nota: Un contrato inteligente es un código de software que cumple de forma independiente los términos de una transacción en blockchain, garantizando su ejecución segura y transparente sin la participación de intermediarios.

Bitcoin: la criptomoneda más famosa

Bitcoin (BTC) no es sólo una palabra de moda, sino una moneda digital que ha revolucionado las finanzas. Creada en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto , se convirtió en la primera y más famosa criptomoneda. Los bitcoins pueden extraerse resolviendo problemas complejos en computadoras especiales o comprarse en intercambios de criptomonedas y luego usarse como inversión o como medio de pago. Ha ganado popularidad debido a sus propiedades únicas como la descentralización, las transacciones irrevocables y el suministro limitado (máximo 21 millones de monedas). Las transferencias internacionales en Bitcoin se realizan muy rápidamente y las inversiones, aunque conllevan altos riesgos debido a la velocidad de las fluctuaciones de los precios, todavía se consideran altamente rentables (potencialmente).

Ethereum: Desarrollo de Aplicaciones Descentralizadas

Ethereum es a la vez una criptomoneda y una plataforma completa para crear aplicaciones descentralizadas (dApps). La flexibilidad de los contratos inteligentes abre nuevas oportunidades en las finanzas, los juegos y las redes sociales, estimulando la innovación e inspirando a las generaciones más jóvenes a crear sus propios productos. Ethereum contribuye al desarrollo tanto de la tecnología como de la sociedad en su conjunto.

Tether: la criptomoneda más estable

Nota: Un token es un activo digital que se ejecuta en una cadena de bloques y representa una unidad de valor o un derecho dentro de un proyecto o ecosistema específico.

Tether (USDT) es una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense. Cada token USDT vale aproximadamente un dólar estadounidense. Fue creado por Tether Limited y se utiliza en los intercambios de criptomonedas como reemplazo de los dólares reales.

Los beneficios de Tether incluyen confiabilidad, liquidez y facilidad de uso en el comercio y la inversión, pero también existen riesgos asociados con la transparencia y la regulación de las reservas. A pesar de esto, el proyecto tiene buenas perspectivas, especialmente teniendo en cuenta el creciente interés en las criptomonedas estables, así como la mejora de la transparencia y la regulación en este ámbito.

Binance Coin: criptomoneda del intercambio Binance

Nota: DeFi es un servicio financiero que se ejecuta en blockchain sin intermediarios y brinda acceso a través de aplicaciones descentralizadas (sin control central).

Binance Coin (BNB) es una criptomoneda del ecosistema de intercambio Binance que ofrece descuentos en comisiones, participación en loterías y otros servicios. Esta moneda opera en el ecosistema blockchain de Binance Chain, lo que permite a los comerciantes realizar transacciones de forma rápida y económica. BNB es importante para quienes operan en el intercambio Binance porque esta moneda no solo le ayuda a ahorrar dinero, sino que también le brinda acceso a ciertas funciones como votar por cambios en la plataforma, participar en promociones y recibir descuentos en servicios de intercambio. Las perspectivas de desarrollo incluyen integración con DeFi, tecnología mejorada y expansión de todo el ecosistema de Binance.

Dogecoin: una broma convertida en moneda popular

En 2013, los desarrolladores Bill Marcus y Jackson Palmer, como parodia de las cada vez más populares monedas digitales, decidieron lanzar su propia criptomoneda. Crearon Dogecoin (DOGE) porque les gustaba el meme del perro Shih Tzu que era muy popular en Internet en ese momento. Su idea atrajo a los inversores y empezaron a comprar esta moneda. A diferencia de Bitcoin, Dogecoin no tiene límite de oferta. La única limitación es que se puede extraer una cierta cantidad de monedas nuevas cada año: aproximadamente 5 mil millones 256 millones por año.

Dogecoin es ideal para intercambiar otras criptomonedas, así como para pequeñas compras, pequeñas donaciones o recaudación de fondos para organizaciones benéficas. Esta criptomoneda es bastante popular y se comercializa en muchas bolsas.

Elegir un intercambio confiable

Nota: Una orden en un intercambio es una orden que un usuario realiza para comprar o vender criptomonedas a un precio y volumen determinados.

Antes de elegir un intercambio confiable, es importante entender qué es.

Un intercambio es una plataforma de comercio de criptomonedas en línea donde los usuarios pueden comprar, vender e intercambiar criptomonedas. Se cree que de esta manera se puede ganar mucho dinero. Y, sin embargo, aunque se esperen ingresos elevados, no se pueden olvidar los riesgos. En el comercio de criptomonedas, la profesión de comerciante, que ya es financieramente riesgosa, se complica por los riesgos adicionales de ataques de piratas informáticos al intercambio y una mayor volatilidad del mercado. Y todo esto sin siquiera mencionar los riesgos de realizar inversiones precipitadas y decisiones especulativas.

Al elegir un intercambio de criptomonedas confiable, es importante prestar atención a los criterios de seguridad clave. Asegúrese de consultar las licencias y la regulación del intercambio. También es importante estudiar la reputación y las opiniones de otros usuarios.

Nota: La autenticación de dos factores (2FA) es un método de seguridad que utiliza dos métodos diferentes para confirmar la identidad del usuario (por ejemplo, correo electrónico y SMS).

Las medidas de seguridad adicionales, como la autenticación de dos factores y el almacenamiento en frío, son clave para proteger sus fondos.

También cabe señalar la importancia de los costos comerciales.

Las altas comisiones no son una señal de la confiabilidad del intercambio. Pero pueden reducir significativamente sus ingresos potenciales. Es importante que el intercambio tenga comisiones bajas, pero al mismo tiempo un volumen de operaciones suficientemente grande. Si hay muy pocos compradores y vendedores, esto inevitablemente afectará la capacidad de comerciar a costos mínimos.

Antes de abrir una cuenta en un intercambio, asegúrese de que tenga disponibles los pares de criptomonedas que necesita, ya que no todos los intercambios admiten el comercio de los mismos activos.

Ahora echemos un vistazo rápido a los intercambios de criptomonedas más populares para que puedas evaluar sus ventajas y desventajas:

Binance es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes en términos de volumen de operaciones y variedad de pares de criptomonedas. Ofrece tarifas bajas, una amplia gama de activos disponibles y un alto nivel de seguridad, que incluye seguro y autenticación de dos factores. Sin embargo, algunos usuarios pueden encontrar difícil su interfaz.

Bybit es un intercambio de criptomonedas que se especializa en negociar derivados (instrumentos financieros cuyo precio depende de otro activo), con bajas comisiones y alta velocidad de ejecución de órdenes. Ofrece una amplia selección de pares de criptomonedas y un alto nivel de seguridad, incluida protección contra piratería. Para los comerciantes jóvenes interesados ​​en derivados de criptomonedas, Bybit podría ser una plataforma atractiva.

Coinbase es un intercambio popular para nuevos comerciantes, conocido por su funcionalidad simple y alto nivel de seguridad. Ofrece una amplia selección de criptomonedas y métodos convenientes de depósito y retiro, pero las tarifas pueden ser altas, especialmente cuando se utilizan transferencias bancarias.

Kraken es conocido por su reputación confiable y su amplia selección de pares de criptomonedas. También ofrece tarifas bajas y una variedad de opciones de depósito/retiro, pero los usuarios a menudo se quejan de una atención al cliente lenta y una interfaz poco intuitiva.

OKX es un intercambio con una amplia selección de pares de criptomonedas y funciones comerciales avanzadas. Ha enfrentado problemas en el pasado, como ataques de piratas informáticos, que pueden generar preocupaciones sobre la seguridad de los fondos. Para los principiantes, recomendamos prestar atención a la simplicidad de la interfaz (a diferencia del intercambio Binance), la disponibilidad de soporte y comisiones, así como a una amplia selección de instrumentos comerciales.

Registro en el intercambio.

Una vez que haya decidido un intercambio para operar, el siguiente paso es abrir una cuenta. Veamos todos los pasos necesarios usando el ejemplo del popular intercambio Binance. Otros intercambios de criptomonedas pueden tener ligeras diferencias, pero el proceso general de apertura de cuenta será similar.

Para registrarse en Binance, visite su sitio web oficial y seleccione la sección "Registro".

Después de ingresar su correo electrónico y crear una contraseña, deberá confirmar su dirección de correo electrónico. Simplemente busque una carta del intercambio en su buzón y siga el enlace. Luego deberás verificar y proporcionar los documentos necesarios, tomándote una foto con ellos. Después de esto, su cuenta estará lista para operar.

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Abrir una cuenta en Binance

Tenga en cuenta que la verificación de identidad es muy importante para la seguridad de su cuenta no sólo en los servicios en línea, sino también en los intercambios de criptomonedas. Para aprobarlo con éxito, debe presentar un pasaporte o licencia de conducir, y también tomarse una selfie con él. Además, para proteger tu cuenta, se recomienda utilizar autenticación de dos factores, contraseñas complejas, cambiarlas periódicamente y tener cuidado con tus propios datos personales.

Compra rentable de criptomonedas

Nota: Una orden de stop loss es una orden para cerrar una posición comercial a un precio determinado para limitar las pérdidas.

Recargar su saldo en un intercambio de criptomonedas es un paso importante para comenzar a operar o invertir. Pero, ¿cómo elegir el método óptimo para depositar fondos para que sea conveniente, rápido y seguro?

En esta sección de la guía de criptomonedas, veremos las principales opciones para reponer una cuenta de intercambio. Cada situación es diferente, pero conocer las diferentes opciones puede ayudarte a elegir el método que mejor funcione para ti.

Cómo recargar su cuenta en el intercambio

Puede recargar su cuenta en el intercambio de diferentes maneras, según las preferencias y capacidades de un comerciante en particular. Uno de los métodos más habituales es la transferencia bancaria. El depósito en criptomonedas es otra opción popular para reponer su saldo. Con su ayuda, el usuario podrá transferir criptomonedas desde una billetera criptográfica a su cuenta en el intercambio.

Además de estos métodos populares, puedes utilizar sistemas de pago como PayPal, Advcash, Payeer, Skrill o tarjetas de crédito. Algunas bolsas, como Binance, Bitfinex, Kraken y Coinbase, incluso te permiten recargar tu saldo utilizando máquinas de criptomonedas. A través de estos dispositivos, no sólo puede depositar dinero en su cuenta de intercambio, sino también comprar y vender criptomonedas por dinero en efectivo.

El método óptimo es aquel que usted comprende bien, donde la comisión es aceptable, el momento de acreditación en la cuenta es adecuado y la seguridad de los pagos está confirmada por revisiones de otros usuarios y autoridades reguladoras.

Cómo elegir una criptomoneda para comprar

Nota: Una pila de tecnología es un grupo de herramientas y tecnologías utilizadas para crear y operar programas.

Al elegir una criptomoneda para invertir, considere varios puntos importantes. Primero, estudia las principales características del proyecto en el que vas a invertir: sus objetivos, stack tecnológico, equipo de desarrollo y posibles asociaciones. En segundo lugar, analice la capitalización de mercado (cuánto vale la criptomoneda en efectivo a los precios actuales) y el volumen de operaciones del token para medir su popularidad entre los inversores.

A su vez, el análisis de los gráficos de precios ayudará no sólo a determinar el momento óptimo para comprar, sino también a evaluar el potencial de crecimiento. Siga las noticias sobre su proyecto y el mercado de las criptomonedas en general para estar al tanto de las últimas novedades. Para reducir riesgos, te aconsejamos que diversifiques tu cartera de inversiones con diferentes proyectos y no inviertas todos tus fondos en uno, ni siquiera el más destacado, como crees.

Elegir una red de criptomonedas al comprar o vender

Para poder realizar transacciones con criptomonedas de forma segura y económica, es necesario decidir en qué red (a través de qué infraestructura digital) lo haremos. La elección de dicho “mediador” es importante. Porque de ello dependerá la velocidad, el coste de nuestras transferencias y el importe de las comisiones.

Por ejemplo, comparemos las redes del intercambio de criptomonedas Binance. En su propia red blockchain, Binance Chain (BNB), la tarifa promedio es de aproximadamente 0,000375 BNB por transacción, mientras que en la red de contratos inteligentes del intercambio, Binance Smart Chain (BSC), la tarifa promedio es de aproximadamente 0,001 BNB. Aunque estas cifras son orientativas y dependen en gran medida de las condiciones actuales del mercado y de la carga de las propias redes, la diferencia en la comisión es más del doble (2,7 para ser exactos).

Si cree que esto solo se aplica a las redes de intercambio de Binance, no es así. Por ejemplo, la comisión promedio por una transferencia en la red Ethereum puede variar literalmente desde unas pocas unidades hasta decenas de dólares, dependiendo de la carga de la red. Por lo tanto, tenga cuidado al realizar transacciones y pregunte siempre por la tarifa de transferencia antes de realizarla.

Etapas de la compra de criptomonedas.

Comprar criptomonedas no es nada difícil. Primero debe crear una cuenta en el intercambio seleccionado y completar el proceso de verificación proporcionando los documentos necesarios. Después de completar con éxito este procedimiento, podrá elegir una criptomoneda y un método de pago. Para realizar una compra, ingrese el código de letra de la criptomoneda requerida, su precio y cantidad, y complete la transacción.

Después de completar la transacción, puede transferir activos de criptomonedas a su billetera o dejarlos en el intercambio. Una vez más, asegúrese de habilitar la autenticación de dos factores y crear una contraseña segura que no use en ningún otro lugar cuando trabaje con aplicaciones financieras.

Almacenamiento seguro de criptomonedas

Nota: Una billetera fría es una forma de almacenar criptomonedas sin conexión; no está conectado a Internet, lo que proporciona un mayor nivel de seguridad.

Ahora hablemos de dónde puede almacenar dinero digital. Lo primero en lo que pensaremos es en la billetera. Todo inversor en criptomonedas sabe que no se puede ir a ningún lado sin una billetera. Por lo tanto, es hora de que nuestra guía de criptomonedas hable sobre cómo crear y elegir una billetera para almacenar adecuadamente los activos digitales.

¿Qué es una billetera y cómo crear una?

Por supuesto, no existen billeteras ni monederos para almacenar monedas digitales , pero sí dispositivos de software o hardware que pueden almacenar, enviar y recibir criptomonedas. Los principales tipos de billeteras incluyen billeteras “frías” (fuera de línea), que almacenan dinero digital sin conexión a Internet, lo que brinda un mayor nivel de seguridad, y billeteras activas (en línea), conectadas a la World Wide Web, que brindan un acceso conveniente a las criptomonedas para transacciones y transferencias. Se puede acceder a las billeteras en línea a través de un navegador web y a las billeteras de hardware a través de dispositivos especiales para almacenar claves privadas. Estos últimos son mucho más fiables.

Crear una billetera no es difícil, pero el procedimiento en sí dependerá de su tipo. Por ejemplo, para las carteras en línea deberá registrarse en el sitio web de la empresa que las proporciona, y para las carteras de hardware, también llamadas "frías", necesitará un dispositivo especial para almacenar claves privadas.

En el primer caso, toda la responsabilidad por la seguridad de los fondos recae únicamente en usted. Nadie excepto usted está interesado en crear una contraseña segura para su billetera, que contenga letras de diferentes mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Además, no habrá nadie que controle la activación de la autenticación de dos factores.

Las carteras de hardware no tienen estas desventajas, porque... Al principio, la empresa fabricante estaba preocupada por la seguridad de los fondos de sus clientes. En realidad, esto es lo que la gente paga cuando compra sus dispositivos. Debido al hecho de que las claves privadas se almacenan físicamente en dichos dispositivos localmente sin conexión a Internet, el nivel de protección aquí se considera muy confiable. Los atacantes potenciales simplemente no tienen acceso a ellos. Recomendamos almacenar grandes cantidades exclusivamente en carteras "frías" de hardware.

Independientemente de qué billetera utilices, presta atención a su seguridad. Para ello, haz copias de seguridad de los mismos y guarda las claves privadas en un lugar seguro. También recomendamos utilizar autenticación de dos factores y otros métodos de seguridad siempre que sea posible para evitar que otros obtengan acceso a su billetera.

Elegir una billetera para criptomonedas

Primero, piense por qué necesita una billetera. Si lo necesita para el almacenamiento a largo plazo de grandes cantidades, una billetera física fría será la opción más adecuada debido a su alto nivel de seguridad. Recomendamos prestar atención a los modelos Ledger Nano X, ELLIPAL Titan y Trezor Model T. Para el uso diario, las billeteras "calientes" o web son más adecuadas, pero recuerde los riesgos asociados con el almacenamiento de claves privadas en un entorno en línea. Las carteras de software como Trustee Wallet y Metamask ofrecen un equilibrio entre comodidad y seguridad, aunque requieren precauciones adicionales como actualizaciones periódicas y el uso de contraseñas seguras.

Además, es importante prestar atención a la reputación y reseñas de la billetera elegida, así como verificar su funcionalidad y compatibilidad con las criptomonedas deseadas. Independientemente del tipo de billetera que elijas, no te olvides de las medidas de seguridad: siempre haz una copia de seguridad de tus claves privadas, utiliza la autenticación de dos factores y evita conectarte a redes que no sean de confianza.

¿Es seguro almacenar criptomonedas en un intercambio?

Almacenar criptomonedas en un intercambio tiene sus pros y sus contras. Por un lado, es conveniente y brinda acceso rápido a sus propios fondos para operar. Pero, por otro lado, existe el riesgo de piratería y pérdida total de todos los activos. Por supuesto, los intercambios toman medidas de seguridad, pero aún es posible que se produzcan incidentes. No olvides esto. Por lo tanto, al elegir un intercambio para almacenar criptomonedas, es importante considerar no sólo su reputación, sino también su historial de seguridad.

Vender criptomonedas en línea

En general, vender criptomonedas no es una tarea difícil. Pero determinar el mejor momento para venderlo no es trivial. Pero incluso en este caso, utilizando una combinación de análisis técnico y fundamental se pueden lograr buenos resultados.

Cómo vender criptomonedas de forma rentable

Si el propósito de la venta es ganar dinero con la diferencia de tipos, entonces uno de los enfoques es utilizar el análisis técnico para determinar el momento más rentable para vender. Implica estudiar gráficos e indicadores como medias móviles y MACD . El análisis fundamental también es importante. Es necesario monitorear las noticias que puedan afectar el precio de su criptoactivo. Bueno, no debemos olvidarnos de la gestión de riesgos, por supuesto.

Etapas de la venta de criptomonedas en el intercambio

Vender criptomonedas en un intercambio es bastante simple. Seleccione un activo, indique la cantidad a vender y asegúrese de tener suficiente en su balance. Al crear una solicitud de venta, indique el código de letras de la criptomoneda, su cantidad y el precio deseado. También puedes vender al precio de mercado actual, para lo cual necesitarás utilizar el tipo de orden de intercambio adecuado. Asegúrese de tener en cuenta la situación actual del mercado y elegir el momento y el precio óptimos, desde su punto de vista, para la transacción.

Después de realizar una orden de venta, verifique su ejecución en su cuenta de intercambio. Después de una operación comercial exitosa, podrá retirar los fondos recibidos o reinvertirlos nuevamente.

Cómo retirar dinero del intercambio

Retirar fondos de un intercambio de criptomonedas no es más complicado que retirar fondos de una cuenta bancaria. Elija el método de retiro apropiado, teniendo en cuenta su disponibilidad en un intercambio y tarifas específicos. Verifique los límites de retiro. Luego complete una solicitud de retiro, indique el monto y los detalles de la billetera del destinatario.

Tenga en cuenta que para retirar grandes cantidades, es posible que se requiera la verificación de su cuenta de intercambio. Recuerde que el tiempo de procesamiento de la transferencia puede variar dependiendo de la congestión de la red. Asegúrese de estudiar las condiciones de retiro de su intercambio y verifique periódicamente la información sobre sus comisiones y límites.

Protección de criptomonedas

Nota: La ingeniería social es un método de manipulación de personas para obtener información confidencial o persuadirlas para que realicen determinadas acciones.

Recientemente, a menudo se puede escuchar sobre ataques cibernéticos e intentos de piratear otro intercambio. Los estafadores no duermen y mejoran constantemente todo tipo de esquemas para engañar a los usuarios, lo que les obliga a adoptar un enfoque cuidadoso para garantizar la seguridad de su propia cuenta. Por lo tanto, en esta sección de nuestra guía de criptomonedas, veremos las principales formas de proteger las criptomonedas y recomendaciones para prevenir posibles amenazas cibernéticas.

Cómo proteger tu cuenta del hackeo

En primer lugar, cree contraseñas complejas y únicas para su cuenta. Eso sí, ya sabes que nunca debes regalárselos a nadie. Asegúrese de habilitar la autenticación de dos factores (2FA) para agregar una capa adicional de seguridad. Las notificaciones adicionales sobre el inicio de sesión en una cuenta y la actividad sospechosa en ella nunca han perjudicado a nadie, excepto a los piratas informáticos que intentan piratear estas cuentas.

Esté alerta a actividades sospechosas y revise periódicamente su cuenta para detectar actividades no autorizadas. Las principales amenazas incluyen phishing, malware, ataques por SMS e ingeniería social. Esté atento y nunca proporcione su información personal o acceso a su cuenta a petición de terceros, especialmente a través de fuentes no confiables: redes sociales o correspondencia en foros. Aumente su conocimiento sobre las estafas actuales leyendo nuestro sitio para proteger sus cuentas contra la piratería.

Como crear una contraseña segura

No se puede dejar de enfatizar la creación de una contraseña segura. Al crearlo, recomendamos utilizar generadores de contraseñas especiales. Debe consistir en una combinación de caracteres mixtos, números y caracteres especiales, lo que dificulta su descifrado. Se recomienda elegir una contraseña que tenga al menos 22 caracteres. Además, te recomendamos actualizar tus contraseñas periódicamente, al menos una vez al trimestre.

Riesgos al operar con criptomonedas

Nota: La diversificación de cartera es la distribución de inversiones entre diferentes tipos de activos para reducir el riesgo de pérdidas.

El comercio exitoso de criptomonedas requiere no sólo comprender el mercado, sino también una gestión de riesgos competente. El concepto de riesgo incluye no sólo las pérdidas financieras, sino también el estrés emocional asociado a la incertidumbre. Así que veamos los principios básicos para gestionar esta incertidumbre y aprendamos cómo minimizar las pérdidas en el comercio de criptomonedas, aumentando la probabilidad de realizar operaciones exitosas. Y para aquellos que quieran profundizar en este tema, en nuestro sitio web está disponible una selección de artículos sobre métodos modernos de gestión de riesgos y capital:

Gestión de riesgos en el comercio de criptomonedas

Nota: El apalancamiento es la capacidad de invertir más dinero del que tiene utilizando fondos prestados.

Los métodos confiables de gestión de riesgos en el comercio de criptomonedas incluyen:

diversificación de portafolios;

establecer límites al tamaño de las transacciones;

Uso de órdenes stop loss.

Para entender cómo funciona esto en la práctica, veamos un ejemplo específico.

Digamos que tienes 1000 USDT en tu cuenta de intercambio de Binance. Decide utilizar un apalancamiento de 10x para operar. Esto significa que puede abrir una operación de hasta 10 000 USDT (1000 USDT * 10).

Supongamos que desea comprar Bitcoin (BTC) utilizando este apalancamiento. Abres una posición por 10,000 USDT y compras bitcoins por esta cantidad. Si el precio de Bitcoin aumenta después de abrir una operación, su beneficio será muchas veces mayor que si comprara Bitcoin con sólo sus 1000 USDT iniciales (sin apalancamiento). Sin embargo, si el precio de BTC comienza a bajar, su pérdida también aumentará considerablemente.

Es importante recordar que el uso del apalancamiento aumenta no sólo las ganancias potenciales, sino también las pérdidas potenciales. Por lo tanto, es importante gestionar el riesgo y, cuando se utiliza el apalancamiento, establecer siempre órdenes protectoras de limitación de pérdidas para reducir posibles pérdidas.

Además, al predecir el valor futuro de un activo digital, es importante tener en cuenta la dinámica de los cambios en los precios de las criptomonedas . Por supuesto que todo esto es importante. Pero no te olvides de las emociones. La capacidad de mantener el equilibrio emocional ayuda a los traders a evitar decisiones espontáneas y precipitadas que pueden tener consecuencias impredecibles.

Cómo diversificar adecuadamente su cartera

Nota: Un ETF (Exchange-Traded Fund) de criptomonedas es un fondo que se negocia en una bolsa en función del precio de un determinado criptoactivo o índice, lo que brinda a los inversores acceso al mercado de criptomonedas sin la necesidad de compras directas de activos digitales.

Para invertir con éxito en criptomonedas, es importante poder diversificar su cartera. Le recomendamos distribuir fondos entre diferentes activos digitales, tokens y proyectos, teniendo en cuenta su capitalización de mercado actual, perspectivas de desarrollo y nivel de riesgo.

Hay infinitas opciones sobre cómo distribuir los riesgos mediante la diversificación. Consideremos, a modo de ejemplo (¡pero no como consejo de inversión!), un ejemplo de distribución de inversiones en diferentes criptomonedas según su finalidad.

Entonces, para una mayor diversificación del riesgo, puede distribuir una parte de sus fondos para la compra de monedas de plataformas blockchain como Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) o Solana (SOL), que proporcionan infraestructura para el desarrollo y lanzamiento de aplicaciones descentralizadas (DApps), y el segundo – para la compra de proyectos DeFi – Uniswap (UNI) y Aave (AAVE).

Por tanto, invertir en diferentes sectores de la industria de las criptomonedas ayudará a reducir los riesgos. También vale la pena mirar hacia instrumentos de inversión como el ETF de Bitcoin .

¿Por dónde empezar a aprender sobre criptomonedas por tu cuenta?

Recursos para aprender criptomonedas

Para aquellos que quieran profundizar sus conocimientos sobre las criptomonedas, existen muchos recursos útiles. Puede comenzar con los sitios web CoinMarketCap y CoinGecko. Este es un lugar conveniente para monitorear los precios y la capitalización de mercado . Investopedia y Coinbase Learn son recursos recomendados para aprender los conceptos básicos de blockchain y proyectos criptográficos. Puede ver análisis y reseñas en los canales de YouTube, y estudiar análisis técnicos y estrategias de inversión utilizando materiales del intercambio Binance. No se olvide de los podcasts y las redes sociales para debates y consejos de expertos. Estos recursos no sólo le ayudarán a ampliar sus conocimientos sobre las criptomonedas, sino que también le ayudarán a convertirse en un participante exitoso en este mercado.

Noticias sobre criptomonedas en línea

Para mantenerse actualizado con las novedades sobre criptomonedas, debe utilizar una amplia variedad de recursos. Comience con blogs y sitios de noticias como CoinDesk, CoinTelegraph y CryptoSlate, que publican periódicamente las últimas noticias de la industria. Suscribirse a sus boletines también le ayudará a mantenerse actualizado. Además, para recibir rápidamente las últimas novedades, puedes seguir las cuentas oficiales de una variedad de proyectos de criptomonedas o personalidades famosas en las redes sociales.

Las aplicaciones móviles como Blockfolio y CoinStats también brindan información actualizada sobre los precios de las criptomonedas y la capitalización de mercado. No te olvides de los agregadores de noticias como Flipboard o Feedly, que pueden ayudarte a recopilar información de múltiples fuentes en un solo lugar. Sin embargo, no importa qué fuente utilices, siempre es importante comprobar su fiabilidad, especialmente si hablamos de analistas técnicos de mercado o algún tipo de información privilegiada. Siempre que sea posible, trate de ceñirse siempre a fuentes confiables y acreditadas.

Conclusión

En esta guía para principiantes sobre criptomonedas, hemos cubierto todos los términos básicos, así como todas las preguntas comunes para principiantes sobre criptomonedas relacionadas con la compra, venta y comercio. Este es un tutorial sencillo sobre activos financieros digitales, desde los fundamentos más básicos hasta consejos útiles para operar de forma segura y eficaz. Cada sección tiene como objetivo explicar un tema específico: desde explicar el concepto de criptomonedas y su papel en el mundo financiero moderno hasta los principios de diversificación de carteras de inversión en criptomonedas.

Estos conocimientos básicos serán suficientes para empezar con éxito en el mercado de las criptomonedas. Marcar y compartir con amigos.

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Ver también:

Cómo comprar criptomonedas por rublos o dólares

¿Es necesaria la criptomoneda en el mundo moderno?

¿Quién inventó las criptomonedas?

Calificación de criptomonedas