Где и как лучше всего хранить криптовалюту?

Биткоин является одной из самых популярных цифровых валют на рынке. Это форма криптовалюты, которая представляет собой децентрализованный метод оплаты, использующий технологию, называемую блокчейн.

Блокчейн делает вашу валюту более безопасной и демократизированной, что означает, что у Bitcoin есть закрытые ключи, которые хранят ваш адрес, чтобы оставаться анонимным. Ваши открытые ключи предназначены для получения транзакций, и они меняются каждый раз, когда вы совершаете новую транзакцию. Эти закрытые ключи надежно хранятся в кошельке.

Эта статья объяснит, что такое криптовалютный кошелек, как он работает и какие кошельки считаются лучшими.

Содержание:

Криптовалютный кошелек — что это?

Биткоин-кошельки бывают разные, но все они хранят личные ключи человека. Одни делают это онлайн, другие офлайн.

Вместо цифрового еще есть аппаратный кошелек — это физический объект, который может выглядеть как USB-накопитель или внешний жесткий диск. Его главная роль - хранить ваши личные ключи, и это на самом деле самый безопасный способ хранения вашей криптовалюты.

Аппаратные кошельки защищены от любых компьютерных вирусов. Ваши деньги будут надежно храниться в аппаратном кошельке, и это идеальный способ сохранить ваши Биткоины портативным и доступным способом.

Какие криптовалютные кошельки существуют?

Существует пять основных типов кошельков:

Аппаратные

Настольные

Мобильные

Онлайн

Бумажные

Аппаратные кошельки

Это кошельки, которые хранят ваши личные ключи на таких устройствах, как USB-накопители. Аппаратные кошельки еще называются холодными, и они максимально безопасны. Поэтому рекомендуется приобретать их только в том случае, если вы планируете хранить большие суммы в крипто-активах в течение длительного времени.

К популярным аппаратным биткойн-кошелькам относят устройства:

Ledger

Trezor

KeepKey

BitLox

Настольные кошельки

Настольные кошельки устанавливаются на персональные компьютеры или ноутбуки. Если устройство постоянно подключено к интернету, оно классифицируется, как горячее. Как правило, они считаются безопасными, но они уязвимы для различных вредоносных программ и компьютерных вирусов. К таким кошелькам относятся:

Electrum

Jaxx

Exodus

Wasabi Wallet

Мобильные кошельки

Мобильные кошельки, как и настольные, являются программными кошельками. В отличие от настольных они значительно меньше и проще и устанавливаются на планшет или смартфон. Больше всего такие кошельки подойдут для ежедневного использования. Самые популярные:

Jaxx

Breadwallet

Exodus

Electrum

SamouraiWallet

MyCelium

Онлайн кошельки

Это кошельки, которые считаются менее безопасными, чем другие типы кошельков, но они могут быть очень удобными. Веб-кошельки включают в себя плагины для браузеров, кошельки для сайтов, биржевые кошельки. Популярными являются:

Coinbase

Guarda

GreenAddress

Binance

Xapo

Rahakott

Exmo

Бумажные кошельки

Бумажные кошельки являются холодными. Кошелек называется бумажным, потому что таким и является в прямом смысле слова. Вы генерируете адрес для ваших Биткоинов и получаете файл, который потом можете распечатать. Вы можете оставить его и в электронном виде, но хранить его на сторонних ресурсах не стоит, так как их могут взломать и украсть ваши средства.

Бумажные кошельки могут обеспечить вам относительно высокий уровень безопасности. Вы можете использовать Bitcoin Paper Wallet Generator, чтобы сгенерировать бумажный кошелек для Bitcoin.

Если вы решили использовать бумажный кошелек, не стоит забывать, что существует очень высокий риск того, что он может испортиться от воды, огня и любых других физических факторов. Такие кошельки стоит хранить в надежном месте, например в сейфе.

Почему аппаратные кошельки являются самыми лучшими для хранения криптовалют и Биткоина?

У аппаратных технологий есть два основных преимущества:

Независимость

Автономное хранение

Владея аппаратным кошельком, вы единственный, кому известны личные ключи, а это означает, что вы будете единственным, кто сможет получить доступ к вашим деньгам.

Используя кошелек, ваш личный ключ остается в ваших руках. Между тем, онлайн-кошельки требуют, чтобы вы хранили свои ключи на стороннем сервисе.

Крупнейшие биржи криптовалют имеют значительную безопасность, но всегда существует небольшой риск того, что ваш личный ключ может быть скомпрометирован при размещении на онлайн-бирже. Держа ваши ключи в автономном кошельке, вы добавляете себе дополнительный уровень защиты и безопасности.

Автономные аппаратные кошельки также обеспечивают защиту от вирусов и сторонних программ. Даже при подключении к интернету или любому другому компьютеру с вирусами вы не потеряете свои средства, потому что аппаратные кошельки не работают на получение данных. Они могут лишь отправлять их.

И самое главное, что аппаратные кошельки защищены на 100% от кибер-атака и хакеров, потому что они просто не имеют доступа к ним. Чего не скажешь о криптовалютных биржах, которые периодически взламываются, несмотря на то что они тратят миллионы долларов на улучшение безопасности. Многие люди потеряли свои деньги безвозвратно, храня их на бирже.

Использование аппаратного кошелька

Разные аппаратные кошельки имеют разные особенности, но суть их в основном одна и та же. Вы подключаете аппаратный кошелек к компьютеру и используете кнопки на устройстве для перемещения по меню и подтверждения выбора.

При первом подключении вы установите пин-код для входа.

Во время настройки вы получите SEED-фразу для восстановления кошелька в случае его неисправности или потери. Длина фразы — 24 слова. Ее нужно обязательно записать, потому что именно она дает вам доступ ко всему. Если вы когда-нибудь потеряете свой кошелек, то сможете приобрести новый, ввести фразу из этих 24 слов и восстановить все ваши средства.

Переводы криптовалют осуществляются с помощью компьютера или ноутбука при подключенном кошельке.

Заключение

Теперь вы знаете, с помощью каких способов можно хранить средства в криптовалюте. Если у вас не большая сумма, то вы можете держать ее на любой бирже, но крупные суммы лучше хранить на собственных кошельках. Если вы выбрали аппаратный кошелек, всегда записывайте на бумаге свои пароли и секретные фразы, потому что если вы потеряете свою фразу, то никогда не сможете восстановить доступ к своим средствам.

Смотрите также: