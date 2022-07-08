Как пополнить баланс на Binance 2022

Введение санкций в отношении российского бизнеса и банков закрыло или ограничило доступ многим пользователям к иностранным площадкам. Это решение, в частности, коснулось и криптовалютных бирж, из-за чего трейдеры столкнулись с проблемами, связанными с вводом и выводом средств.

Вследствие введенных ограничений и отказа от обслуживания карт Visa и MasterCard у многих пользователей возник вопрос, как пополнить фиатный баланс на Binance рублями. Но несмотря на введенные ограничения, все равно остается возможность пополнять счет из России в рублях при помощи карты, и далее мы подробно разберем каждый из способов.

Как пополнить Binance рублями с карты

Прежде чем приступать к пополнению счета, необходимо его зарегистрировать. Также можно использовать и другие промокоды для Binance для улучшения торговых условий.

А теперь перейдем к пополнению счета. До ввода санкций пополнять счет с рублевой карты можно было через раздел кошелька «Фиат и спот», или выбрав в верхнем меню вкладку «Купить криптовалюту» (RUB):

Но на данный момент пополнение таким способом закрыто:

Advcash Binance: как пополнить рублями

Как можно было видеть на изображении выше, пополнить счет рублями можно и через электронные кошельки. Чтобы пополнить счет Binance через Advcash, там же выбираем данный способ и жмем «Продолжить». Обратите внимание, что вам необходимо иметь открытый и верифицированный аккаунт в Advcash, о чем предупредит Бинанс:

Нажимаем «Продолжить» и на открывшейся странице вводим сумму пополнения, и снова жмем «Продолжить»:

Откроется окно для входа в ваш кошелек, и после авторизации появится окно оплаты, где можно выбрать счет, после чего останется только подтвердить оплату:

Как пополнить Binance через Payeer

Процесс пополнения Binance с Payeer ничем не отличается от предыдущего способа за исключением окна оплаты. После того, как вы ввели сумму депозита и нажали «Продолжить», в открывшемся окне вы можете выбрать счет Payeer (USD, RUB, EUR):

Также можно выбрать и другой кошелек в этом окне (QIWI или Perfect Money):

Но обратите внимание, что пополнение все равно будет идти через Payeer.

Как пополнить Binance через P2P

Несмотря на введенные ограничения в отношении пользователей из России, такие клиенты биржи имеют несколько вариантов того, как как пополнить рубли на Бинанс. Для этого на площадке предусматривается раздел для P2P. Эта функция позволяет путем банковского перевода с карты приобретать криптовалюты.

Пополнить счет через P2P можно благодаря тому, что все переводы осуществляются между физическими лицами (к примеру, с карты на карту). И это ответ на вопрос – как пополнить Бинанс без комиссии. Однако в некоторых случаях все равно придется переплатить, так как мерчанты завышают курс, чтобы заработать на этом.

Чтобы воспользоваться данной функцией, нужно:

Перейти в раздел P2P. Сделать это можно через вкладку «Купить криптовалюту» или «Торговля». Выбрать способ оплаты. Если банк, который выпустил карту, находится под санкциями, то необходимо указать «Перевод по карте» или «Перевод через конкретный банк». Указать сумму и произвести оплату. Для примера, если вы покупаете USDT, то нужно ввести сумму, которую вы хотите получить и нажать «Купить USDT», после чего произвести перевод продавцу и нажать на кнопку «Перевод выполнен». Как только продавец подтвердит это, вы получите на свой счет USDT.

А теперь рассмотрим все более подробно. Найти раздел P2P можно все на тех же вкладках «Купить криптовалюту» или «Торговля»:

Далее нужно:

Указать, что вы хотите сделать – купить или продать. Выбрать валюту или криптовалюту, которую вы хотите купить. Выбрать ту валюту, за которую будете покупать. Выбрать способ оплаты.

При желании также можно выбрать регион:

Далее открывается список предложений по обмену, из которого можно выбрать подходящий:

После выбора мерчанта нажимаем «Купить USDT», и в открытом окне можно будет увидеть информацию, если ее указывал мерчант. Это может быть название банка, на счет которого следует перевести деньги или другие условия сделки. Если вам все подходит, вводите сумму и нажимаете «Купить USDT»:

Далее открывается новое окно с реквизитами для перевода. Как только вы переведете деньги, нужно будет подтвердить это, нажав на кнопку «Оплачено, далее».

После того, как мерчант подтвердит перевод (обычно не более 10 минут), деньги поступят вам на счет.

При выборе вариантов обмена (данная операция проводится именно как обмен) следует учитывать, что у продавцов валют и криптовалют могут быть определенные ограничения по типу лимитов на переводы из-за отсутствия достаточного количества средств. То есть вы можете купить не больше той суммы, которая указана в соответствующей графе:

Важно также учитывать процент исполненных ордеров. Этот показатель должен быть выше 90%. При обмене рекомендуется отдавать предпочтение продавцам со значком «проверенный мерчант». Кроме того, цена продажи должна быть наименьшей. В этом случае курс будет более выгодным для трейдера, который переводит с карты:

FAQ по P2P

Преимуществом данного способа пополнения является то, что вы в любом случае получите свои средства, так как согласно условиям сотрудничества с Binance:

все мерчанты перед размещением объявления об обмене должны пополнить собственный баланс;

сумма сделки после открытия ордера и до его исполнения замораживается площадкой, что гарантирует честность и прозрачность проводимой транзакции;

сроки исполнения ордера составляют в среднем 15 минут, в течение которых трейдер должен перевести продавцу деньги и нажать на кнопку «Оплачено»;

криптовалюта, купленная в рамках P2P, переводится на личный счет пользователя.

P2P-обмен доступен для следующих активов:

BTC;

USTD;

ETH;

BUSD;

RUB;

SHIB;

BNB.

Деньги, полученные в рамках такого обмена, можно использовать для совершения транзакций с криптовалютами или фьючерсами. Выводить средства с биржи также разрешено через P2P.

Как пополнить баланс Binance картой через партнеров

Несмотря на введенные санкции и ограничения, пользователям доступно множество вариантов решения вопроса, как пополнить Binance в России. Трейдерам, которые собираются провести подобную операцию с банковской карты, доступны транзакции через партнеров площадки. Правда пополнить счет таким способом нельзя при помощи рублей. Использовать можно долларовые и другие валютные карты.

Для пополнения таким способом необходимо нажать на вкладку «Купить криптовалюту», после чего указать нужную валюту, к примеру, USD:

Далее появится кнопка «Сторонние партнеры», и нажав на нее откроется страница, где можно купить криптовалюту через:

Simplex;

Banxa;

Paxos.

Используя этот метод, также следует учесть, что сторонние сервисы взимают комиссию и ставят более высокий курс, чтобы получить прибыль. Размер переплаты может составить от 5% и более (зависит от партнера и суммы пополнения). Но в отличие от обмена, совершаемого через мерчантов, данная транзакция совершается мгновенно, и криптовалюты зачисляются на внутренний счет.

Всю информацию с учетом курсов и комиссий можно будет увидеть заранее, выбрав партнера и введя сумму пополнения:

После нажатия на кнопку «Продолжить» площадка автоматически перенаправит вас на сайт партнера, на котором нужно будет завершить оплату. На этой площадке потребуется указать личные данные: адрес электронной почты и номер телефона. После заполнения полей заявка будет обработана, и деньги поступят на счет. При возникновении непредвиденных ситуаций можно обратиться в круглосуточную службу поддержки.

Как пополнить Бинанс в России другими способами

Пополнить счет Binance можно и через сторонние сервисы, используя криптовалютные кошельки или сервисы по обмену криптовалют.

Обменники

Такие сайты позволяют пополнять баланс на Бинанс в любых валютах. Эти ресурсы созданы для обмена, например, рублей на BTC, ETH и другие криптомонеты. Чтобы подобрать подходящий обменник, рекомендуется воспользоваться возможностями агрегаторов типа Bestchange (считается наиболее популярным):

Эти площадки постоянно обновляют список ресурсов с учетом количества имеющейся валюты для перевода, отзывов, репутации и других факторов. То есть агрегаторы помогают подобрать надежный сервис. Также эти площадки упрощают подбор ресурса с учетом направления обмена (или типа продаваемой и покупаемой валюты).

Bestchange отличается простым интерфейсом. Чтобы совершить обмен, необходимо задать направление операции (например, Сбербанк RUB – BTC). После этого появится список из сайтов, которые совершают подобные транзакции. Наверху располагаются площадки, предлагающие наиболее выгодный курс.

Перейдя по ссылке на ресурс, нужно ввести запрашиваемые данные и совершить обмен. После заполнения полей можно проводить обмен. Скорость исполнения заявки зависит от загруженности сети и других факторов, поэтому иногда может занять более одного часа.

Криптовалютные кошельки

Храня средства на некастодиальных или холодных кошельках (MetaMask, Trustwallet и других), пользователи могут пополнить баланс на бирже, обойдя санкционные ограничения.

Такие транзакции проводятся через раздел «Ввод криптовалюты», в котором задается тип токена, который отправляется на внутренний счет. Далее нужно выбрать тип сети, через которую будет осуществлен перевод, и скопировать адрес. Совершая подобные действия, рекомендуется копировать МЕМО, если он есть. Это исключит потерю денег при их отправке.

Средства не сразу поступают на внутренний счет. Скорость проведения перевода зависит от загруженности сети и других факторов.

Как пополнить баланс на Бинанс с карты в гривне

Так как пополнить фиатный баланс на Binance можно с любой банковской карты, не выпущенной в России, пользователям из Украины доступны все варианты переводов. Чтобы отправить деньги на внутренний счет, достаточно нажать на «Купить криптовалюту» и выбрать подходящий вариант. В рассматриваемом примере это «Пополнение с карты (Пополнение в UAH с карты)». Далее необходимо выбрать нужный тип валюты, если это не было сделано ранее и выбрать способ пополнения:

Использовать можно:

Settle Pay (Visa/MC); GEO Pay; ADVCash.

Комиссия составляет 1.5% при использовании первых двух способов и 0.5% при последнем.

После того, как вы выбрали валюту и способ пополнения, нажимаете «Продолжить». На новой странице нужно ввести сумму и добавить банковскую карту. Когда карта будет добавлена, вы сможете выбирать ее в будущем:

После того, как карта была добавлена и введена сумма пополнения, нажимаете продолжить и останется только ввести CVV-код, после чего подтвердить платеж:

Пополнение Binance через криптобиржи (на примере EXMO)

Криптовалюты хороши тем, что переводы можно делать с любого кошелька, даже если он привязан к какой-либо бирже. С гривнами на данный момент работает немало бирж, но основной популярностью пользуются WhiteBIT и EXMO. Несмотря на то, что площадки различаются между собой интерфейсом, финансовыми инструментами и другими функциями, алгоритм пополнения баланса на Бинанс в каждом случае схож между собой.

Рассмотрим перевод криптовалюты на примере биржи EXMO. Для пополнения баланса на EXMO потребуется пройти регистрацию и верификацию аккаунта. После этого можно пополнить счет гривнами, перейдя в свой кошелек и нажав на кнопку «Пополнить» напротив UAH:

Далее нужно выбрать метод «Visa/MasterCard» и ввести сумму. Комиссия обычно составляет 2.6%, но иногда она может равняться 0%:

После того, как счет был пополнен, можно купить необходимую криптовалюту и перевести ее на Binance. Для этого следует перейти в личный кабинет Бинанс, выбрать нужную криптовалюту и нажать на «Ввод», после чего скопировать адрес кошелька. Затем через аккаунт на Exmo необходимо перейти в раздел «Баланс» и кликнуть по кнопке «Вывести» напротив названия выбранной монеты. В появившемся окне следует ввести адрес кошелька Бинанс и сумму.

При выборе такого варианта совершения переводов важно учитывать, что не все площадки поддерживают одинаковые сети блокчейна. Также могут меняться комиссии, взимаемые при транзакциях.

Заключение

После прочтения нашей статьи у вас скорее всего не останется вопросов о том, как пополнить фиатный баланс на Binance рублями или другой валютой. Процесс пополнения картой является простым и понятным, так как не сильно отличается от пополнений любых других сервисов. Использование P2P выглядит более сложным, но после нескольких переводов и он перестанет вызывать трудности.

Если же вам будет совсем сложно пополнять биржу напрямую, то используйте обменники, где пополнить счет можно будет при помощи любой банковской карты в несколько кликов.

