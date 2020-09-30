Нужна ли криптовалюта?

Большинство людей не понимает, для чего создавалась, развивается и существует криптовалюта. Цифровые монеты со стороны представляют собой только набор цифр, которые хранятся на компьютере, однако при более детальном рассмотрении этих вопросов становится понятно, что криптовалюта способна изменить мировую экономику.

Суть и принципы работы криптовалюты

С помощью криптовалюты приобрести товар в магазине или совершить другие покупки можно только в некоторых странах и далеко не во всех магазинах. Указанное ограничение обусловлено несколькими причинами:

в большинстве стран в законодательстве не закреплены ни термин «криптовалюта», ни способы регулирования операций с цифровыми монетами;

среди массы населения пока сохраняется высокий уровень недоверия к криптовалютам, так как некоторые из них сложны в понимании, а другие не удобны в повседневном использовании;

низкая масштабируемость некоторых криптовалют, обусловленная особенностями технологии блокчейн, на которой цифровые монеты базируются.

Говоря о масштабируемости, при переводе криптовалют другим пользователям необходимо подтверждение сети, и иногда этот процесс занимает достаточно много времени. В частности, сеть Биткоина в некоторые периоды перегружена настолько, что для перевода средств требуется несколько суток. Но стоит отметить, что существуют криптовалюты, которые позволяют проводить огромное количество транзакций в секунду без каких-либо задержек.

При этом блокчейн, несмотря на существующие ограничения, открывает новые возможности для развития финансового и других секторов при помощи платформ, построенных с использованием данной технологии. Также благодаря ей можно решить множество социальных, экономических и иных проблем.

Сама по себе криптовалюта базируется на трех принципах, введенных еще создателем Bitcoin:

децентрализация;

масштабируемость;

анонимность.

И использование криптовалют по мнению экспертов позволит вывести макроэкономику на совершенно новый уровень, так как одна из важных особенностей цифровых денег, из-за которой они во многом и стали популярными – это отсутствие единого центра управления. То есть технология блокчейн позволяет людям самостоятельно управлять различными аспектами жизнедеятельности и финансами.

Основные ценности криптовалют

Для криптовалют характерны следующие особенности, которые определяют ценность цифровых монет:

Открытость. Любой пользователь, подключенный к сети конкретной криптовалюты, может получить доступ к коду и информации о способах майнинга. То есть каждый человек имеет возможность оказать влияние на развитие цифровой монеты, а некоторые разработчики позволяют вносить изменения в исходный код. Анонимность. Блокчейн-платформы позволяют настраивать тот уровень анонимности, который нужен бизнесу и эта особенность криптовалют ценится как обычными людьми, так и компаниями. Децентрализация. Отсутствие единого центра управления операциями приводит к тому, что все транзакции внутри отдельной сети проводятся без участия третьих лиц. То есть благодаря децентрализации участники системы могут уменьшить размер комиссии, взимаемой за совершение операций, а также исключить распространение информации о сделках и соглашениях, тогда как в традиционной финансовой парадигме при проведении транзакций всегда принимают участие банки или другие организации. С нижение инфляционных рисков. В стандартной экономической системе деньги печатаются по заданию Центробанков, тогда как в мире криптовалют эмиссия цифровых монет ограничена определенным пределом (например, максимальное количество монет Биткоина не может превысить 21 миллиона единиц). Безопасность. В блокчейн-сети защищены от стороннего вмешательства не только сделки, но и сами криптовалюты, благодаря чему мошенники не могут проникнуть в криптовалютный кошелек пользователя без данных для входа. Также криптовалюту нельзя скопировать или подделать за счет прозрачности, чего не скажешь о реальных деньгах.

Говоря о реальных деньгах, криптовалюты обладают и другими преимуществами. Так, национальную валюту контролируют Центробанки, и это означает, что деньгами управляет определенный круг привилегированных лиц, но на криптовалютном рынке все участники имеют одинаковые права и возможности для управления движением цифровых монет, причем доступ на криптовалютный рынок открыт для любого человека.

Если речь идет о переводе средств, то криптовалюты функционируют на базе технологии блокчейн, которая обеспечивает передачу информации (или транзакции) с помощью сравнительно простых алгоритмов, тогда как в мире фиатных денег для совершения операций в цифровом пространстве требуются сложные системы (например, SWIFT), обслуживание которых стоит в разы дороже, из-за чего взимаются большие комиссии, а сам перевод занимает намного больше времени.

Также стоит отметить, что изначально все криптовалюты воспринимались как один из видов цифровых денег. Но в 2014 году была представлена платформа Ethereum, благодаря которой был создан совершенно новый тип смарт-контрактов и были расширены возможности для использования технологии блокчейн. «Умные» контракты способны кардинально изменить подход к бизнес-процессам, так как благодаря им сделки между контрагентами теперь максимально защищены благодаря тому, что в договор невозможно внести изменения и также данный продукт делает бизнес-процессы более гибкими.

Основные недостатки криптовалют

Криптовалюты появились сравнительно недавно, из-за чего в них еще можно наблюдать некоторые минусы и недостатки, но по мере совершенствования блокчейна все они могут быть устранены. К числу минусов цифровых денег относят следующее:

Отсутствие законодательной базы и, как следствие, правил регулирования операций, из-за чего в некоторых странах криптовалюты являются очень непопулярными. Высокие риски. Хранение криптовалют на сторонних сервисах (горячих кошельках или криптовалютных биржах) чревато тем, что они могут быть взломаны злоумышленниками, после чего вернуть такие средства не представляется возможным, тогда как в банках существуют фонды гарантирования или страховые выплаты. Высокая волатильность. Курс криптовалют постоянно меняется, причем цена может достаточно резко может как вырасти, так и упасть, что делает невозможным их использование в качестве стабильного платежного средства в отличие от того же доллара США.

К минусам также относят ограниченность эмиссии, из-за которой по мере увеличения числа монет, находящихся в обороте, растет сложность майнинга, вследствие чего ускоряется расход электроэнергии, необходимой для майнинга.

Мнения экспертов о криптовалютах

Если сравнить мнения экспертов (политиков, экономистов и разработчиков в сфере технологий) о криптовалюте и блокчейн технологиях, то они будут максимально разными, так как не все осознают потенциал цифровых денег, а некоторые, наоборот, его переоценивают.

Так, ранее японский премьер-министр заявил, что криптовалюты нельзя пока считать полноценным средством платежа и указал на то, что Биткоин в настоящий момент менее надежен, чем реальные деньги. По мнению японского премьер-министра, руководству стран необходимо выждать определенное время, чтобы определиться с будущим криптовалют.

Иной точки зрения придерживаются те специалисты, которые непосредственно связаны с блокчейном. Так, Виталик Бутерин, создавший криптовалюту Эфириум, заявил, что даже его экосистема обладает потенциалом для тысячекратного роста и в денежном выражении это означает, что при достижении указанного результата капитализация криптовалютного рынка достигнет 200 триллионов долларов, или 70% всего мирового богатства.

В целом, многие эксперты уверены, что за цифровыми деньгами будущее, однако пока перспективы развития криптовалют до конца непонятны. Немалую роль в этом играет и позиция правительств многих стран, которые на данный момент даже не планируют разработку законодательной базы для криптовалют.

Нужна ли криптовалюта?

Многие эксперты уверены в том, что цифровые деньги – это валюта будущего, а блокчейн способен кардинально изменить макроэкономику и социальную сферу жизни людей. Поэтому в будущем с высокой долей вероятности он будет внедрен во многие процессы, включая социальные, финансовые и политические, так как отличается гибкостью и другими преимуществами.

