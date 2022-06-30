        Как пройти регистрацию на бирже Binance 2022

        Регистрация на Binance: пошаговая инструкция 2022

        Криптовалюты набирают популярность с каждым годом, благодаря чему совершенствуются и криптовалютные биржи. И если ранее Binance регистрация была очень простой и не требовала обязательной верификации, то в 2022 году все наоборот. Несмотря на внесенные изменения, процесс все равно остается простым и не должен вызвать сложности.

        Далее в статье подробно и пошагово рассмотрим процесс регистрации на бирже Binance.

        Содержание:

        Регистрация на Binance: пошаговая инструкция

        Для того, чтобы открыть новый аккаунт, необходимо перейти на сайт, и в правом верхнем углу нажать на кнопку «Регистрация». Обычно сайт сразу предоставляется на русском языке, так как автоматически определяет страну, в которой вы находитесь, но если этого не произошло, то вы можете сами выбрать нужный язык там же, рядом с кнопкой регистрации:

        официальный сайт binance

        Обратите внимание, что некоторые кнопки, подписи и вкладки все равно могут переводиться неправильно, но это не должно быть проблемой, так как интерфейс на Бинанс интуитивно понятен.

        Требования и правила перед регистрацией в Бинанс для новичков

        После нажатия на указанную ссылку для создания нового аккаунта на Binance, официальный сайт для регистрации открывает окно, в котором необходимо указать ваши данные. Регистрацию можно завершить, указав:

        1. Электронную почту. Она потребуется не только для получения информации от биржи, но и для подтверждения внесенных данных, включения/отключения некоторых функций и дополнительной безопасности при выводе денег.
        2. Пароль. Он должен быть надежным, так как работа на Бинанс связана с финансами. Мошенники, получив доступ к аккаунту, могут снять все деньги с внутренних счетов.
        3. Номер телефона. Номер телефона необходим для входа в аккаунт в будущем, а также для вывода средств и дополнительной безопасности.

        И четвертым этапом является верификация аккаунта Binance, без которой завершить регистрацию не получится. Данное правило вступило в силу в августе 2021 года, и теперь, чтобы иметь возможно проводить какие-либо операции на этой криптобирже, необходимо пройти базовую верификацию:

        изменения в регистрации на binance

        Заполнение данных в Binance регистрации

        После начала регистрации первым открывается окно с выбором способа (почта/номер, Apple или Google), но независимо от выбора вам все равно придется использовать и почту, и номер телефона, поэтому рассмотрим первый вариант из предложенных:

        регистрация на сайте binance

        Далее система попросит указать страну проживания. Указывать следует реальное место проживания, так как эта информация будет использоваться при верификации:

        выбор страны

        Далее необходимо указать, какой тип акаунта вы создаете, поэтому выбираем личный аккаунт:

        создание аккаунта binance

        На следующем этапе необходимо ввести свою почту и придумать надежный пароль, так как в будущем вы будете работать с финансами и нужно максимально себя обезопасить:

        ввод почты

        Также советуем использовать наш реферальный ID – NN0EVPP2. Таким образом вы сможете получить 20% кэшбека от своей торговли с комиссий. На нашем сайте можно найти и другие промокоды для Binance для улучшения торговых условий:

        реферальный id для скидки в 20%

        После ввода данных на указанную почту придет письмо такого плана:

        проверочный код на почту от binance

        Этот шестизначный код необходимо ввести в поле для проверки:

        ввод кода

        Следующим шагом будет ввод и подтверждение номера телефона. Обратите внимание, что использовать нужно только тот номер, который принадлежит вам и который всегда будет активен, так как после завершения регистрации, чтобы войти в аккаунт, необходимо будет получать SMS на указанный вами номер телефона:

        верификация номера телефона на binance

        Указав номер, нажимаем кнопку «Далее» и вводим код из SMS, после чего жмем «Отправить»:

        подтверждение телефона

        На этом регистрация на бирже Бинанс завершена:

        завершение регистрации на binance

        Но чтобы начать использовать аккаунт полностью, необходимо сразу пройти верификацию, как уже говорилось выше. Для этого нажимаем кнопку «Пройти сейчас». В открывшемся окне необходимо указать:

        1. гражданство;
        2. имя;
        3. фамилию;
        4. отчество;
        5. дату рождения.

        личная информация для проверки

        В следующем окне указываем:

        1. адрес проживания (обязательно актуальный и тот, который вы сможете подтвердить при необходимости);
        2. почтовый индекс;
        3. город;
        4. телефон.

        адрес проживания

        В следующем окне нужно указать еще раз страну проживания и выбрать документ, при помощи которого вы подтвердите свою личность и ваши данные. На выбор это могут быть паспорт или водительское удостоверение:

        выбор документа

        Далее, перед загрузкой документов ознакомьтесь с требованиями биржи касательно них. Вы должны быть убеждены, что:

        • вы используете ваш государственный документ, срок которого не истек;
        • документ является оригиналом, а не копией;
        • нет держателей, обложек и других мешающих предметов;
        • документ размещен на однотонном фоне.

        требования к документам

        Если ваш документ в порядке, нажимаете «Продолжить» и в новом окне выбираете, какой из паспортов будете использовать для проверки. На выбор есть внутренний паспорт или заграничный:

        загрузка документов для верификации

        Обратите внимание, что паспорт нельзя загрузить готовым фото, его нужно фотографировать в момент прохождения верификации. Помимо него вам нужно будет сделать селфи, поэтому использовать для этого лучше всего смартфон, или в крайнем случае качественную веб-камеру. Если у вас нет приложения на смартфоне, то его можно скачать с Play Market или AppStore. После этого вы можете использовать QR-код для продолжения проверки:

        qr код для скачивания приложения бинанс

        После успешной проверки документов и вашего фото вы получите оповещение, что верификация пройдена и теперь можно точно сказать, что Binance регистрация аккаунта завершена.

        Первый вход на Binance com после регистрации

        Для повышения безопасности аккаунтов биржа не позволяет сразу заходить в личный кабинет с новых устройств. В этом случае площадка попросит повторно пройти авторизацию. То есть нужно будет ввести код, который Бинанс отправляет либо по SMS, либо через Google Authenticator, но так как ваш аккаунт новый, то двухфакторной авторизации через Google у вас не будет. Вводим полученный код по SMS, после чего авторизация произойдет автоматически, и вы попадете в свой личный кабинет:

        вход на бинанс

        Важно помнить, что при каждом заходе в личный кабинет нужно проверять то, что написано в адресной строке браузера. В Сети работает много мошеннических сайтов, которые копируют интерфейс Бинанс. Чтобы избежать попадания на подобные ресурсы, следует проверить:

        • правильность написания адреса площадки – binance.com;
        • наличие протокола https в адресной строке;
        • наличие значка закрытого замка рядом с адресом сайта.

        Если вход осуществляется через смартфон, то для повышения безопасности лучше скачивать приложение по ссылкам с официального сайта или через QR-код.

        Бинанс регистрация и верификация: нюансы безопасности

        После завершения описанных действий трейдеры могут приступать к торговле цифровыми валютами и проведению других финансовых операций, доступных на бирже. Но некоторые функции площадки открываются только после выполнения дополнительных действий, предназначенных для аутентификации пользователей и повышения защищенности аккаунта.

        Двухфакторная аутентификация

        Двухфакторная аутентификация (авторизация) – это специальная процедура, призванная повысить защищенность аккаунта и, как следствие, личных денег. Для клиентов биржи предусмотрены два способа проведения данной процедуры:

        1. через сервис Google Authenticator;
        2. через мобильный телефон.

        Вне зависимости от выбранного способа аутентификации пользователи для входа в аккаунт должны ввести не только придуманный пароль, но и специальный код. Он появляется в Google Authenticator либо отправляется в виде SMS.

        Верификация личности

        Первый этап проверки вы проходите сразу после регистрации на Бинанс, но существует еще второй этап, который не является обязательным.

        Верификация требуется для расширения числа опций, доступных на бирже. В частности, пройдя эту процедуру, трейдеры убирают лимиты на снятие денег с внутреннего счета в сутки. Владельцы верифицированных аккаунтов могут снимать до $50 000 ежедневно в фиате и до $8 000 000 в криптовалюте:

        преимущества верификации

        Верификация личности потребуется и для других целей. Так, если возникают сложности при проведении операций или иные ситуации, требующие вмешательства службы поддержки, специалистам Бинанс может потребоваться информация о том, с кем они общаются. Если аккаунт будет верифицирован, то общение со службой поддержкой пройдет быстрее.

        Заключение

        Регистрация на бирже Binance является легкой процедурой и завершается довольно быстро. Некоторую сложность может вызвать обязательная верификация, но она того стоит, так как после нее вы становитесь полноценным пользователем самой крупной и функциональной криптовалютной биржи в мире.

        Не забывайте всегда проверять электронный адрес перед входом в свой аккаунт и не забудьте максимально обезопасить его, включив все предложенные биржей функции безопасности.

        Смотрите также:

        Как получить 225$ от Binance

        Как купить криптовалюту за рубли или доллары?

        От чего зависит цена криптовалют?

        Рейтинг криптовалют

        Комментарии

        tirant
        Спасибо за мануал, но там и так всё понятно на какие кнопки нажимать.
        26 апреля 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        На любых биржах, кошельках, у брокеров требуется верификация. Правда у некоторых это напоминает допрос, или паранойю. ))))
        29 марта 2023
        Ответить
        Богдан
        Спасибо за инструкцию. Теперь знаю как не регистрируясь. А относительно верификации - так она практически везде присутствует в той или иной степени.
        23 марта 2023
        Ответить
        Роман
        нафиг вам та анонимность, как будто вы ворочаете миллиардами долларво и прячетесь или вы наркобароны или еще что, имеют до 10 000 баксов в крипте а прячуться как будто 10 000 0000 000000
        Арсен, А ты не думал про налоги? Это сейчас все так неоднозначно с регулированием и нет конкретных законов о налогообложении. Но в какой-то день тебе придет письмо, что ты должен государству кучу денег со своей крипты и все, уже ничего не докажешь. То, что эти доходы получены ещё до принятия нового закона и т.д.
        14 октября 2022
        Ответить
        Мирослава
        когда я регистрировался еще пару лет назад, было как и на других криптобиржах, можно вводить выводить крипту без верификации, что и удобно, и в этом был смысл, а сейчас друг регался на банане и верификацию надо пройти сразу...
        хоть бинанс и самая крупная биржа, но этот прикол с верификацией странный, не думал что так будет. я тоже счет там открыл еще давно, в 2018, но я не ввожу фиат, чисто крипта, для меня анонимность главное, и получается что теперь те кто хочет также. не могут. хотя можно выбрать другие биржи
        Григорий Туманов, Согласна с вами. Крипта создавалась как идея децентрализации, а т.к. власти и регуляторы этого не могут допустить, наблюдаем полную централизацию на таких биржах. Это печально...
        14 октября 2022
        Ответить
        Ольга
        Николай, Я тоже когда пару лет назад проходила регистрацию на Бинанс, все было просто. Потом они ввели новые правила и заставили всех старых пользователей пройти полную верфикацию иначе могли заблокировать счет. Пришлось проходить. Биржа классная, но я не сторонник отправлять не пойми кому свои документы.
        14 октября 2022
        Ответить
        Алексей
        Спасибо за пошаговость. Новым пользователям будет проще зарегистрироваться. Биржа классная рекомендую.
        15 июля 2022
        Ответить
        Костя
        нафиг вам та анонимность, как будто вы ворочаете миллиардами долларво и прячетесь или вы наркобароны или еще что, имеют до 10 000 баксов в крипте а прячуться как будто 10 000 0000 000000
        Арсен, ну да))) а кстати бывает наоборот, когда человек ворочает миллиардами, он вынужден быть публичным, потому что такие суммы не скроешь и опасно, придут и спросят - откуда деньги?))
        10 июля 2022
        Ответить
        Николай
        05 июля 2022
        Ответить
        Григорий Туманов
        когда я регистрировался еще пару лет назад, было как и на других криптобиржах, можно вводить выводить крипту без верификации, что и удобно, и в этом был смысл, а сейчас друг регался на банане и верификацию надо пройти сразу...
        хоть бинанс и самая крупная биржа, но этот прикол с верификацией странный, не думал что так будет. я тоже счет там открыл еще давно, в 2018, но я не ввожу фиат, чисто крипта, для меня анонимность главное, и получается что теперь те кто хочет также. не могут. хотя можно выбрать другие биржи
        05 июля 2022
        Ответить
        Арсен
        нафиг вам та анонимность, как будто вы ворочаете миллиардами долларво и прячетесь или вы наркобароны или еще что, имеют до 10 000 баксов в крипте а прячуться как будто 10 000 0000 000000
        05 июля 2022
        Ответить
