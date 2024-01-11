Биткоин ETF одобрен. Что это значит для крипто рынка?

Сегодня произошло событие, которого так долго ждали трейдеры и криптоинвесторы всего мира. Наконец-то Комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам США одобрила заявки 11 эмитентов на запуск в обращение спотовых биткоин-ETF. Но, как всегда в крипто-индустрии, не обошлось без скандала. И развивались события практически как в детективе: с расследованиями, разоблачениями, неоправданной эйфорией и разочарованиями. Но давайте обо все по порядку.

Все началось с одного поста. 9 января в аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) действующего главы американской Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера было опубликовано сообщение об одобрении спотового биткоин-ETF.

И хотя очень быстро выяснилось, что это сообщение всего лишь фэйк и чья-то неудачная попытка раскачать рынок в преддверии судьбоносного решения SEC по запуску в обращение ценных бумаг биржевого индексного фонда с привязкой к курсу биткоина Ishares Bitcoin Trust, оно спровоцировало бурю эмоций в криптовалютном сообществе.

Реакция криптовалютного рынка на «одобрение» биткоин-ETF

В момент публикации фейкового твитта котировки пары BTC/USD биржи Binance подскочили до 48036 долларов за биткоин. Настолько сильно участники торгов желали услышать информацию с одобрением американского регулятора.

Как видно на графике, скачок курса биткоина по отношению к доллару США произошел минута в минуту с фейковой публикацией в социальной сети X. Это еще раз подтверждает, что всплеск торговой активности по паре BTC/USD, наблюдавшийся рано утром 10 января, связан исключительно со спекуляциями вокруг темы одобрения SEC спотовых биткоин-ETF.

Эйфория быстро сменилась разочарованием

Но, как видим, радость адептов биржевых фондов была недолгой. Всего через 5 мин после появления шокирующей новости, курс BTC/USD обновил локальный минимум 45681 и уткнулся в поддержку 44865 – 45015 долларов за биткоин.

Резкий откат котировок вызвала публикация главы SEC Гэнри Генслера о том, что его аккаунт соцсети X взломан, и никаких решений Комиссия по ценным бумагам и биржам США в отношении фонда Ishares Bitcoin Trust, как и других институтов совместного инвестирования, ожидающих аналогичных решений регулятора, не принимала.

Разоблачающий пост Генслера вызвал настоящий ажиотаж на криптовалютном рынке. Объемы торгов по паре BTC/USD резко выросли. Трейдеры и инвесторы, купившиеся на слух о начале новой эры цифровых активов, быстро осознали свою ошибку, и принялись в спешке закрывать ранее открытые сделки на покупку биткоина.

Как всегда, бывает в таких случаях, к резким ценовым колебаниям присоединились спекулянты. Своими действиями они дополнительно усилили и без того многократно возросшие продажи первой криптовалюты, что незамедлительно сказалось на ее биржевом курсе.

Биткоин резко «покраснел» на всех основных биржевых площадках. При этом наибольшее снижение курса первой цифровой валюты по отношению к доллару США было зафиксировано на биржах BitStamp и CoinBase с результатом -1,85%.

BTC/USD 09.01.2024 Биржа Итоги торгов BitStamp -1.85% CoinBase -1.85% KRAKEN -1.83% Binance -1.77%

Расследование взлома аккаунта главы SEC

После инцидента с несанкционированным постом в аккаунте главы SEC, американский регулятор заявил о начале расследования. Вероятно, это был ответ не только на запрос инвестиционного сообщества, но и ведущих американских СМИ. Журналисты деловых изданий США моментально подхватили «горячую новость» и начали задавать чиновникам неудобные вопросы.

Например, популярный обозреватель FOX Business Network (FBN) Чарльз Гаспарино со страниц своего аккаунта в социальной сети X открыто сообщает о намерении чиновников SEC провести расследование. Однако вместе с тем он подчеркивает, что упорное нежелание регулятора запустить в обращение биржевые фонды с привязкой к биткоину вызывает у многих участников рынка недоумение.

К расследованию SEC подключилась и сама социальная платформа X, о чем 10 января в своем аккаунте разместил пост известный предприниматель и криптоактивист Уолтер Блумберг.

Поразительно, но сам владелец социальной сети X Илон Маск проигнорировал столь важное событие, отдав предпочтение развлекательным программам. Тем не менее, сотрудники отдела безопасности и клиентской поддержки платформы Х не теряли времени даром и оперативно провели собственное расследование инцидента с аккаунтом Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам США.

Как показало следствие Safety, чиновники SEC не придерживались элементарных правил сетевой безопасности и не подключили сервис двухфакторной авторизации к своей учетной записи. В результате чего злоумышленники получили к ней доступ путем подмены, привязанной к аккаунту SIM-карты, о чем сообщает официальный твиттер медиакомпании Cointelegraph.

История фейков о биткоин-ETF

Человеку не интересующемуся криптовалютой может показаться, что публикация ложной информации со страниц официального источника является чем невероятным и экстраординарным. Однако, если изучить этот вопрос чуть глубже, быстро понимаешь: хайп и фейки – неотъемлемая часть криптовалютного рынка. Они неизбежно сопровождают многие проекты, и эта участь не обошла стороной и ETF на биткоин.

В частности, 16 октября 2023 года многие криптоэнтузиасты по всему миру запомнили, как «День запуска первого в истории США биткоин-ETF». Тогда все началось с публикации поста в аккаунте X медиагруппы Cointelegraph.

Как сейчас, так и тогда участники криптовалютного рынка ожидали импульса к росту цифровых активов на фоне распространившихся слухов о запуске нового инвестиционного продукта.

Информация об одобрении заявки международной инвестиционной компании BlackRock на запуск в обращение биржевого индексного фонда с привязкой к первой криптовалюте буквально взорвала рынок. В результате чего котировки пары BTC/USD на бирже Binance за считанные минуты на повышенных объемах взлетели к отметке 30000 долларов за биткоин.

Однако, как часто бывает в подобных ситуациях, безумный рост сменился молниеносным снижением обменного курса BTC/USD. Так было и в этот раз. Как только в сети появились первые разоблачения фейка и доказательства ложной информации, котировки биткоина моментально вернулись на исходные рубежи в район 27750 долларов за биткоин.

Расследование октябрьского фейка

Спустя несколько часов после публикации информации об «одобрении заявки на запуск биткоин-ETF» Cointelegraph стала извиняться перед читателями, сославшись на непроверенную редактором информацию «из конфиденциальных источников».

Как вскоре выяснилось, корнем всех проблем стал скриншот якобы из терминала Bloomberg, полученный в частной переписке сотрудником компании. Он не был проверен редакцией на валидность, а учитывая большой ажиотаж вокруг темы, связанной со спотовым биржевым биткойн-фондом (ETF) iShares от BlackRock, редакция поспешила разместить его на своих ресурсах, чтобы опередить конкурентов.

Итог? Подмоченная репутация криптовалютного издания с 10 летней историей и очередной ничем не подкрепленный курсовой рост главной цифровой валюты нашей планеты. Эта история обросла дополнительным негативом после того, как по сети поползли слухи, что этот взрывной рост биткоина был вовсе не случаен, как это хотели представить сотрудники Cointelegraph, а был запланированной акцией по манипуляции рынком, на котором кто-то очень неплохо заработал…

Так ли это на самом деле сказать невозможно, но, как говорят в таких случаях – осадочек остался. Ведь в результате чей-то откровенной глупости и желании попиарить свое издание на хайпе, кто-то потерял вполне приличные деньги.

По самым скромным подсчетам, в результате неудавшейся (или очень даже удавшейся, как посмотреть) интриги Cointelegraph на неожиданных ценовых колебаниях трейдеры потеряли порядка 190 млн. долларов США. Как раз тот случай, когда стоит вспомнить о «скучных лекциях» по рискам и психологии. Не так ли?

ETF на биткоин – новый этап развития криптоиндустрии

Прежде чем разбираться с новомодным финансовым инструментом, следует понять, как в принципе работает биржевой индексный фонд. Для тех, кто не знает ETF на криптовалюты – биржевой фонд, цена которого привязана к одному или нескольким цифровым активам (иногда их еще называют корзиной). Узнать обо всех тонкостях работы с этим финансовым инструментом Вы сможете из статьи на нашем сайте.

Популярность биткоин-ETF

С каждым годом инвесторов в крипто-фонды становится все больше. Не исключением стал и минувший 2023 год. По информации европейского инвестиционного банка CoinShares, специализирующегося на цифровых активах, за прошлый год приток инвестиций в различные криптовалютные продукты составил 2,2 млрд. долларов США, что в 2,7 раза выше аналогичного показателя 2022 года.

При этом по словам руководителя отдела исследований CoinShares Джеймса Баттерфилла, наибольший приток инвестиций в криптопродукты наблюдался в IV квартале, что обусловлено ожиданиями инвесторов запуска в обращение новых ETF на биткоин вначале 2024 года.

Это подтверждает и структура инвестиций. В 2023 году на биткоин-фонды пришлось 1,9 млрд. долларов США или 86% общего объема инвестиций. Это новый рекорд после 80%, достигнутых в 2020 году. Аналитики CoinShares считают главной причиной безудержного роста интереса к биткоин-фондам – запуск новых крипто-ETF.

Преимущества биткоин-ETF

Главным преимуществом биржевого фонда на биткоин выступает его доступность для большинства инвесторов. Далеко не каждый участник торгов может приобрести биткоин напрямую через биржу из-за имеющихся юридических трудностей, обусловленных неопределенным правовым статусом самой криптовалюты.

Кроме того, существует ряд проблем с ее хранением и обеспечением безопасности транзакций. Поэтому многим гораздо проще иметь дело с привычным биржевым инструментом, привязанным к традиционной мировой финансовой инфраструктуре.

Помимо этого ETF – высоколиквидный актив, который можно относительно быстро разместить на крупнейших мировых фондовых биржах, открыв доступ для инвестиций в криптовалюту как институциональным игрокам, так и розничным инвесторам. При этом вся ответственность за хранение цифровых активов ляжет на компанию-оператора такого фонда.

Какие биткоин-ETF уже торгуются

На сегодняшний день на рынке публично торгуются несколько фондов так или иначе связанных с криптоиндустрией. Часть из них привязана к акциям публичных компаний, работающих в сфере блокчейн. Однако, наибольший интерес инвесторов и криптоэнтузиастов всего мира вызывают биржевые фонды с привязкой к самим криптовалютам.

Объясняется это очень просто – компания-оператор такого фонда своей активностью создает дополнительный спрос на цифровые активы, т.к. цена одной акции биткоин-ETF зависит от спотовых цен на сам биткоин.

С 2018 года очень много компаний подавали заявки в Комиссию по ценным бумагам и фондовым рынкам США на регистрацию подобных фондов, но ни одна из них так и не была удовлетворена. В этом смысле регулятор Канады оказался куда более прогрессивным, и 11 февраля 2021 года зарегистрировал первый в Северной Америке публично торгуемый биржевой фонд с биткоином в качестве базового актива.

Тикер фонда BTCC. Найти проспект эмиссии данного фонда Вы можете по этой ссылке.

Какие новые биткоин-ETF допущены к торгам

Неожиданно для многих, но 10 января SEC все-таки приняла решение о допуске 11 биткоин-ETF к торгам на бирже. Среди допущенных к торгам эмитентов оказались следующие:

Bitwise;

Grayscalel;

Hashdex;

BlackRock;

Valkyrie;

BZX;

Invesco;

VanEck;

WisdomTree;

Fidelity;

Franklin Templeton

Заключение

Существует три основных преимущества от запуска в обращение биржевых фондов c привязкой к биткоину.

Во-первых, это возможность привлекать инвестиции крупного капитала.

Во-вторых, обращение таких фондов снижает давление на продажи первой цифровой валюты, т.к. эмитентам понадобиться ликвидировать меньше монет для покрытия собственных издержек.

В-третьих, широкие слои инвесторов могут получить доступ к покупке биткоина экономичным и эффективным способом.

Трейдерам и инвесторам по всему миру остается только надеется на то, что криптовалютной бирже Coinbase, которая будет выступать хранителем для большинства биткойн-ETF, приняла все необходимые меры безопасности.

