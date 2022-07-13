Верификация на Binance 2022

В современном мире все больше людей узнают про криптовалюты и криптовалютные биржи, но некоторые моменты до сих пор вызывают много вопросов. В частности, не все начинающие трейдеры понимают, нужна ли верификация на Binance – платформе, которая выделяется на фоне аналогов обширным функционалом и инструментами, позволяющими зарабатывать на криптовалютных активах.

Основным преимуществом криптовалют всегда считалась анонимность (именно это было основой при создании самой популярной монеты – Биткоина). А так как в августе 2021 года биржа внесла изменения в пользовательское соглашение и обязала всех пользователей пройти обязательную верификацию, некоторые из них стали скептически относится к возможностям этой биржи, так как хотят, чтобы их криптовалютные транзакции оставались анонимными.

Несмотря на это, данная биржа все равно остается самой крупной и популярной, поэтому далее мы разберем, как пройти верификацию Binance и что это дает.

Общая информация о KYC верификации на Binance

Для клиентов Binance верификация считается обязательной процедурой с августа 2021 года:

Объясняется это тем, что биржа, придерживаясь правил KYC, или «Знай своего клиента», заставляет пользователей полностью раскрывать свою личность. Данный подход объясняется несколькими причинами: предупреждение незаконных операций и защита личных средств и данных.

Подтверждение личности проводится в два этапа:

базовая верификация; верификация PLUS.

Но обратите внимание, что обязательной является только базовая верификация, а верификацию PLUS уже можно проходить по желанию.

Также некоторых трейдеров из России может интересовать вопрос, возможно ли верификация на Binance с русским паспортом? Связан этот вопрос с тем, что биржа ввела ограничения на количество хранимых на счетах средств. Лимит составляет $10 000 и их эквивалент. Но касательно открытия и верификации счетов никаких ограничений не вводилось, и трейдеры из РФ могут регистрировать новые аккаунты.

Как пройти верификацию на Бинансе: инструкция для ПК и ноутбуков

Прежде чем начать проходить верификацию, необходимо зарегистрировать аккаунт.

Процесс регистрации не занимает много времени и пройти его довольно легко. Чтобы зарегистрироваться, необходимо на главной странице нажать на кнопку «Регистрация» и там же можно поменять язык при необходимости:

Далее указываем свои данные, а именно:

страну проживания; e-mail; номер телефон; пароль.

После этого регистрации будет завершена, и вы сможете начать проверку личности:

Если у вас уже есть зарегистрированный счет, то для прохождения проверки необходимо выбрать значок своего профиля и нажать на «Верификация», после чего на кнопку «Начать»:

Для подтверждения личности в соответствующих полях нужно указать страну проживания, ФИО и дату рождения:

После введения этой информации биржевая платформа запросит сведения о местонахождении:

город проживания;

текущий адрес;

почтовый индекс;

номер телефона.

Нужно учитывать, что при заполнении анкеты система автоматически определяет страну, из которой пользователь зашел на сайт. Но если человек имеет другое гражданство, то в графе с паспортными данными нужно выбрать из выпадающего списка название соответствующего государства. Допустим, пользователь начал процесс подтверждения личности в России. При этом трейдер является гражданином Казахстана. Поэтому в верхнем поле страной проживания может быть указана Россия, но гражданство – Казахстан.

С недавнего времени Бинанс поменял правила заполнения анкеты, убрав требование о загрузке сканов (фотографий) паспорта или других документов. Вместо этого обязательства площадка ввела другое – все этапы верификации теперь проходя в онлайн-режиме. Поэтому после заполнения приведенных ранее полей пользователям предлагается выбрать тип документа, который будет направлен на проверку. Если это паспорт, то нужно указать его тип: внутренний (на кириллице), международного образца или заграничный. Также верификация личности Binance возможна с помощью водительского удостоверения:

Далее сайт предлагает сделать фотографию документа посредством веб-камеры:

загранпаспорт – первая и вторая страницы;

внутренний – вторая и третья страницы.

Чтобы пользователи не запутались в требованиях, на основной странице биржи приведены рекомендации о том, как нужно сделать фотографию. Если требования не соблюдается, система потребует повторно выполнить операцию:

Если с вашим документом все в порядке, и он подходит, то нажав кнопку «Продолжить», откроется окно, где можно будет выбрать вид документа и сделать его фото:

После загрузки снимка откроется страница для прохождения динамической проверки лица, то есть потребуется сделать селфи. На этом верификация аккаунта Бинанс будет завершена и останется дождаться ее окончания.

Binance: верификация аккаунта при помощи смартфона

В отсутствии веб-камеры биржа предложит пройти процедуру с помощью мобильного приложения. Для проведения такой процедуры потребуется:

Загрузить официальное приложение с Play Market или AppStore. Открыть личный кабинет, введя логин и пароль, которые были указаны при регистрации.

Также можно использовать QR-код, который появляется на экране компьютера, если нажать на надпись – «У моего устройства нет камеры». Найти эту надпись можно при фотографировании документов через ПК:

Если вы вводили личные данные при помощи ПК, то после сканирования кода встроенные алгоритмы автоматически синхронизируют мобильное приложение и сайт. То есть вам не потребуется повторно вводить эти данные.

Далее точно также нужно сфотографировать паспорт и загрузить снимок на Бинанс. После этого площадка попросит сделать селфи. Перед началом процедуры рекомендуется встать в хорошо освещенное место, снять очки и другие предметы, которые могут изменить внешность. Затем после загрузки селфи откроется еще одно окно для динамической проверки личности. В этом случае нужно, удерживая объектив камеры напротив лица, совершить те действия, которые приведены на экране: повернуть голову из стороны в сторону, покивать и так далее (перечень и порядок выполнения процедуры постоянно меняется). Внедрение данного требования обусловлено тем, что администрация биржи должна понимать, что в качестве нового трейдера регистрируется реальный человек.

После завершения проверки нужно нажать на «Готово» в мобильном приложении и подтвердить прохождение процедуры на официальном сайте. При этом бирже потребуется определенное время для анализа предоставленных документов. Процесс может занять от нескольких минут до трех дней. Результаты проверки будут отправлены на указанный электронный адрес.

Как пройти расширенную верификацию на Binance

Как уже говорилось выше, этот этап проверки не является обязательным. Пройдя базовую проверку с помощью паспорта и селфи, вы предоставляете всю необходимую информацию и Бинанс открывает доступ к каждому разделу, а также снимает ограничения на вывод средств. Однако снимать со счета ежесуточно можно не более $50 000 (ранее это было 2 BTC). Поэтому для трейдеров, которые оперируют более крупными суммами (от $50 000 до $2 000 000), создана верификация Plus от Бинанс. После прохождения данной процедуры соответственно увеличиваются лимиты на пополнение и снятие в фиатных деньгах. Помимо этого, расширенная проверка позволяет получить карту от Бинанс:

Чтобы получить эти «бонусы», необходимо подтвердить адрес проживания. Для этого потребуется предоставить документ, подтверждающий указанный адрес проживания. Это может быть квитанция об оплате коммунальных услуг или выписка из банка с адресом и вашими данными. Сроком таких документов – не старше трех месяцев.

Верификация корпоративных аккаунтов на Binance

Binance позволяет проводить торговые операции не только частным трейдерам, но и компаниям (например, брокерским конторам или фондам). Такие организации также должны пройти верификацию для юридического лица:

Для регистрации подобных аккаунтов потребуется указать адрес корпоративной электронной почты.

Процедура в данном случае проводится в два этапа. Сначала верифицируется корпоративный (или базовый) аккаунт, после этого – расширенный (Enterprise Advanced).

Список документов для регистрации юридических лиц больше, чем для физических. Причем перечень меняется в зависимости от страны, в которой оформлена организация, и направления деятельности фирмы. Несмотря на это, Бинанс требует подтверждение личности ведущего трейдера. Этот человек должен пройти аналогичные этапы, в том числе:

предоставить копии паспорта или ID-карты;

сделать селфи;

пройти динамическую проверку лица.

Уточнить информацию о перечне документов, которые должны предоставлять компании, можно на сайте биржи.

Частые ошибки пользователей Бинанс при верификации

В основном проблемы возникают из-за несоблюдения требований биржи к предоставляемым документам или селфи. Фотографируя паспорт, необходимо, чтобы снимок получился качественным. Это позволит алгоритмам разобрать все данные, указанные в документе.

Проблемы с идентификацией лица при динамической проверке могут возникать по следующим причинам:

слабая освещенность в помещении;

низкое разрешение веб-камеры;

низкое разрешение камеры смартфона.

Если фотография в паспорте сильно отличается от лица, запечатленного на снимке при динамической проверке, то алгоритмы для верификации могут потребовать предоставить другие документы.

Заключение

Прочитав нашу статью, станет понятно, что торговать на Binance без верификации теперь нельзя. Выполняя требования биржи, проверка не должна вызвать затруднений. Эта процедура не несет угрозы человеку, так как все предоставленные сведения надежно защищены и не передаются третьим лицам.

Верифицированные пользователи быстрее восстанавливают доступ к аккаунту в случае утраты, повышают защищенность средств, которые хранятся на внутренних кошельках, и получают доступ ко всему инструментарию площадки.

Смотрите также:

Как купить криптовалюту за рубли или доллары

Криптовалюта – это развод?

Что такое токены?

Рейтинг криптовалют