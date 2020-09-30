Создатель криптовалюты

Первые идеи, которые легли в основу технологии блокчейн, на базе которой сегодня разрабатывают все криптовалюты, появились еще в конце прошлого века. Но первая в мире криптовалюта – Биткоин, была представлена только в 2008 году и в течение четырех следующих лет о ней знали немногие пользователи сети за счет новизны и очень низкой популярности. Однако уже в 2012 году произошел резкий рост интереса к криптовалютам, что привело к быстрому росту их стоимости.

Создателем блокчейна и Bitcoin считается Сатоши Накамото, но помимо него есть и другие известные личности, которые развили первоначальную идею и предложили несколько продуктов, превзошедших в некотором смысле BTC.

Сатоши Накамото

Пользователь сети, зарегистрировавшийся в 2008 году на одном из форумов под ником Сатоши Накамото, опубликовал многостраничный отчет, в котором было рассказано об особенностях данной технологии. Тогда же был создан и официальный сайт первой криптовалюты – bitcoin.org.

В следующем году Сатоши Накамото сообщил о регистрации криптовалютного кошелька для хранения монет Bitcoin, а позднее продолжил принимать участие в развитии проекта.

В 2010 году интерес к Биткоину неожиданно проявило Центральное Разведывательное Учреждение США (ЦРУ), но, как оказалось, вызвать на беседу Сатоши Накамото никто не мог, так как личность данного человека, как и его адрес, оставалась неизвестной.

После этого ЦРУ обратилось к одному из пользователей, который сотрудничал с Накамото, попросив передать приглашение на встречу создателю BTC, однако Сатоши не стал отвечать на данное сообщение. Более того, после того случая он официально (по крайней мере, под своим именем) не появлялся в сети.

Многие считают, что Сатоши Накамото – это вымышленное имя, а ряд исследователей полагает, что под данным ником скрываются Ник Сабо, Дориан Сатоши Накамото или Крейг Райт.

И появление в этом списке людей, носящих не японские имена, неслучайно, так как белая бумага (white paper) по Bitcoin была написана на хорошем английском языке.

Дориан Сатоши Накамото

Одним из возможных создателей Биткоина многие считают именно Дориана Сатоши Накамото, но под этим именем скрывается пожилой японец, о котором в среде профессиональных программистов ничего неизвестно.

Дориан Стаоши Накамото много раз заявлял о том, что не создавал Bitcoin и более того, он грозил судом тем, кто связывал его с этой криптовалютой.

В пользу того, что Дориан Сатоши Накамото не является разработчиком Биткоина является и тот факт, что данный человек находится в стесненной финансовой ситуации, что подозрительно, так как создатель Биткоина намайнил 1 миллион BTC еще в самом начале, после чего «разбил» эту сумму на множество частей по 50 BTC и отправил на разные кошельки.

Ник Сабо

Ник Сабо – это второй кандидат на звание создателя Bitcoin, но и он официально заявил о том, что не является разработчиком криптовалюты, однако подчеркнул, что разбирается в особенностях блокчейна.

Он предлагал подобные разработки еще до появления первой криптовалюты, из-за чего в последствии Сабо не раз принимал участие в конференциях, посвященных блокчейну, и предлагал собственные идеи по поводу развития технологии.

Крейг Райт

Райт в отличие от приведенных выше лиц заявил, что действительно является создателем Биткоина. Он даже опубликовал некоторые доказательства, показывающие его связь с первой криптовалютой, где сообщил, что приступил к майнингу биткоина еще в 2009 году и успел намайнить немало BTC, однако мировое криптосообщество отказывается верить словам Райта.

Виталик Бутерин

В некоторых источниках появлялась информация о том, что создателем Bitcoin является Виталиr Бутерин, но эти данные не имеют под собой никаких оснований. Виталик Бутерин – канадский программист с российским корнями, родившийся в 1994 году и с детства увлекающийся компьютерными технологиями.

В подростковом возрасте Бутерин познакомился с Биткоином и блокчейном, после чего загорелся идеей создать нечто новое на базе данной технологии. Итогом его работы стало появление криптовалюты Ethereum и платформы, предоставляющей смарт-контракты.

Согласно заявлениям создателя, Эфириум открывает совершенно иное направление для развития финансовых отношений и по его мнению поможет отказаться от банковской системы и контролирующих органов.

Чарльз Ли

Возможно, третьей по известности в мире криптовалютой считается Litecoin, создателем которой является Чарльз Ли.

Этот человек приступил к разработке новой монеты после знакомства с BTC, поэтому Лайткоин позаимствовал довольно много всего у первой криптовалюты, но в сравнении с Bitcoin монета Чарльза менее громоздкая.

Как и Бутерин, Чарльз Ли охотно общается с журналистами, не ведя в отличие от Накамото конспиративный образ жизни, а также в настоящий момент сотрудничает с одной из криптовалютных бирж.

Джед МакКалеб

Популярность Джед МакКалеб приобрел благодаря росту популярности криптовалюты Ripple, которую он создал. Позднее на основе этой монеты также была придумана криптовалюта Stellar.

В настоящий момент МакКалеб занимается созданием новых файлобменников и криптовалютных бирж, а также продолжает заниматься развитием Stellar.

Примечательно то, что после выхода очередного проекта Джед забрасывал его ради новых, более интересных идей.

Эван Даффилд

Имя Даффилда стало известным благодаря выходу на рынок криптовалюты Dash.

Эта монета в отличие от многих других предоставляет полную анонимность пользователям, но в среде профессиональных программистов имя Даффилда известно давно, так как он принимал участие в разработке Биткоина.

Он предлагал внедрить в данную систему несколько собственных идей, которые могли бы улучшить функционал криптовалюты, одна из которых была направлена на ускорение транзакций с Bitcoin, которые проводятся слишком медленно. Также разработчик обращал внимание на то, что данная монета ограничена в своем развитии, а ее система полностью не скрывает пользователей.

В связи с тем, что сообщество BTC отказалось от идей Даффилда, он решил создать собственный проект, получивший в дальнейшем название Dash. Основу этой криптовалюты составляют те же технологии, на базе которых реализован Bitcoin, но в сети Dash по-другому происходит перераспределение доходов от майнинга и 10% от общего заработка идет на развитие системы.

Зачем нужно знать этих людей?

Перечисленные выше лица – это легенды в криптовалютном мире, которые:

совершили революционные открытия в цифровом мире;

смогли привлечь множество людей на криптовалютный рынок;

получили практическую и экономическую выгоду от своих идей.

Все перечисленные выше люди к настоящему моменту благодаря своим разработкам стали долларовыми миллионерами, но самым богатым считается Сатоши Накамото, так как он владеет целым миллионом BTC, который при стоимости одного Биткоина в 10 000 долларов составляет 10 миллиардов долларов.

