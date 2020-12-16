Стоит ли торговать в выходные дни: нюансы OTC и советы от Binarium

Многие новички задаются вопросом: для чего торговать бинарными опционами в выходные дни, когда есть рабочая неделя с адекватной волатильностью рынка? У трейдинга в выходные дни есть, как минимум, две причины:

В будние дни на торговлю просто не остается времени. Отчасти эта проблема уже решена за счет использования мобильного приложения брокера Бинариум. Не каждый может полностью себя посвятить бинарным опционам. Выходные для них – единственный способ окунуться в мир трейдинга, заработать и постепенно улучшить свой профессиональный уровень. Новые возможности и больше заработка. Другая категория инвесторов наоборот торгуют в течение рабочей недели, знают тонкости и особенности каждого буднего дня, при этом не против попробовать торговать в выходные. Для них это возможность попробовать новые стратегии в условиях сниженной активности рынка, а также дополнительный заработок.

Так имеет ли смысл торговать в выходные дни, как работают ОТС и есть ли смысл вкладывать в них деньги? Эксперты Бинариум подробно опишут процедуру торговли БО на уикенд.

Содержание:

Что такое OTC?

Рынок OTC в уикенд: как заработать, пока все отдыхают?

Главные советы для OTC-трейдеров Binarium

Заключение

Что такое OTC?

ОТС – аббревиатура “over the counter”. В переводе означает “внебиржевые сделки”. Речь идет об активах, которыми предлагает торговать брокер в выходные, пока биржевые площадки закрыты. Откуда берутся котировки? Они генерируются самим брокером на основе предшествующей активности в будние дни. Платформа Binarium оставляет за собой право настраивать котировки, выставлять ценовые движения с учетом сделок, открываемых в реальном времени.

Насколько реально для трейдера зарабатывать, когда котировки и ценовые движения регулирует сам брокер? На самом деле, если компания работает честно, ничего не изменится. Ваша прибыль будет зависеть от точности прогнозов и размера ставки.

Другое дело, если брокер по выходным играет не по правилам и пытается таким образом нажиться на трейдерах. В таких случаях надеяться на справедливость не стоит в принципе. Не спасет аналитика, не помогут индикаторы. Результат будет не в пользу инвестора при любом повороте событий.

Рынок OTC в уикенд: как заработать, пока все отдыхают?

Чтобы зарабатывать даже в выходные, нужно уметь правильно анализировать и выбирать эффективные стратегии для торговли. Эксперты Бинариум советуют остановиться на следующих инструментах:

“Одно касание” – оптимальная экспирация неделя, ставка окажется выигрышной, если после установки брокером цены до показателя последний дойдет до страйк-уровня.

Over The Counter – способ увеличить сумму ставки на 90%, несмотря на специфику рынка в выходные. Котировки устанавливаются на основании данных прошлых дней. Чтобы выйти вы плюс, трейдеру достаточно не ошибиться с прогнозом.

Опять же, стратегии и инструменты сработают только в том случае, если брокер не попытается подстроить результаты. Брокеры-мошенники пользуются ситуацией, отсутствием связи с посредником, регулируют котировки по своему усмотрению, но всегда таким образом, чтобы трейдеры остались в минусе.

Поэтому, если на сайте компании вы недавно, сомневаетесь в его надежности и порядочности, воздержитесь от торговли по выходным. Проверьте компанию по всем пунктам, начиная от регуляции и заканчивая выводом денег. Убедитесь, что брокер выполнят обещания, выходит на связь, не подкручивает котировки. Только после этого имеет смысла пробовать торговать по выходным.

Главные советы для OTC-трейдеров Binarium

Если брокер работает честно, заработать с ним реально даже в относительно спокойные для рынка выходные. Эксперты Бинариум рекомендуют подготовиться к торговле заранее, следовать проверенному торговому плану.

Начинающим и всем, кто пока не справляется с эмоциями, субботняя и воскресная торговля в какой-то мере даже поможет. В это время ничто не отвлекает от анализа, настроение рынка стабильное, принимать решения проще.

В субботу и воскресенье выгодно торговать валютными парами и криптовалютой. Если сравнить трейдинг выходного дня с традиционной торговлей в будние дни, различия станут очевидными:

в уикенд доход ниже, а риски выше;

ограничены торговые объекты;

невозможно провести анализ по новостям;

торговать нужно без индикаторов.

Заключение

Итак, торговля бинарными опционами в выходные безусловно имеет право на жизнь при должном опыте, наличии стратегии и добросовестном отношении брокера к трейдерам. От традиционного трейдинга в будние она отличается относительно спокойным настроением рынка и котировками, которые брокер формирует по ценам прошедшей недели.

Чтобы повысить шансы на успех, трейдеры бинарных опционов могут пользоваться вспомогательными инструментами, например, графическими фигурами и паттернами японских свечей.

