    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Binarium
        /
        Стратегии для брокера Binarium
        /
        Стратегия Торговля по тренду

        Стратегия для Binarium "Торговля по тренду"

        Стратегия для брокера Binarium «Торговля по тренду» является одним из самых надежных подходов в бинарных опционах, и именно с нее рекомендуют начинать большинство опытных трейдеров. Как известно, цена любого актива большую часть времени движется направленно. Поэтому трейдеру необходимо не пытаться угадать рыночный разворот, а научиться открывать сделки в направлении действующего тренда. Стратегия, которую мы разберем в этом обзоре, построена именно на этом принципе и адаптирована под условия торговли на платформе Binarium.

        Все, кто дочитают до конца, узнают, как правильно определить направление тренда, когда открывать опционы Call и Put, а также на какие сигналы ориентироваться при входе в сделку. Ничего лишнего – только конкретные правила, которые можно проверить прямо сейчас на демо-счете Binarium без риска для реальных средств. Если вы хотите избавиться от хаотичных сделок и перейти к системной торговле, эта стратегия для бинарных опционов станет отличной отправной точкой.

        Содержание:

        В чем преимущество стратегии «Торговля по тренду»?

        Главное преимущество этой стратегии в том, что она опирается на логику самого рынка. Тренд представляет собой направленное движение цены, которое формируется под влиянием реального спроса и предложения. Когда трейдер бинарных опционов открывает сделку по направлению тренда, он действует вместе с большинством участников рынка, а это существенно повышает вероятность правильного прогноза. Именно поэтому трендовая торговля считается одним из наиболее стабильных подходов как для новичков, так и для опытных трейдеров на платформе Binarium.

        Второе важное преимущество – простота. Стратегия строится на четких сигналах, которые легко читаются на графике без сложного технического анализа. Начинающий трейдер может освоить ее базовые правила буквально за один вечер, а затем проверить их на демо-счете Binarium. Такой подход формирует торговую дисциплину с первых шагов: вы действуете по системе, а не по интуиции, и со временем начинаете видеть повторяющиеся паттерны, которые приносят стабильный результат.

        Как торговать по системе «Торговля по тренду» на Бинариум

        Прежде чем открывать сделки по этой системе, необходимо определить направление тренда. Для этого в терминале брокера Binarium проведите прямую линию через глобальные минимумы и максимумы анализируемого актива. Ее направление покажет, куда движется тренд. На рисунке ниже видно, что тенденция восходящая.

        Затем определите локальный максимум или минимум в зависимости от направления тренда. В нашем примере необходимо найти локальный максимум.

        Применяя эту стратегию для Binarium, следует открывать сделку после того, как цена пробьет локальный максимум, что будет указывать на возобновление движения тренда в прежнем направлении.

        На изображении выше видно, насколько эффективна эта стратегия. После пробития локального максимума цена продолжила движение вверх.

        Для данной торговой стратегии рекомендуется использовать экспирацию 15 минут. Риск по одной сделке не должен превышать 2 процента от депозита. Также можно воспользоваться промокодом при пополнении счета.

        Заключение

        С изучения торговли по тренду стоит начинать любому трейдеру бинарных опционов. Стратегия для Binarium, которую мы разобрали, в очередной раз доказывает, что системный подход доступен каждому. Вы получили четкие правила определения тренда, конкретные торговые сигналы для входа в сделку и понимание того, как применять эти знания на практике.

        Следующий шаг за вами. Откройте демо-счет у брокера бинарных опционов Binarium и отработайте эту методику на реальных графиках без риска для собственных средств. Платформа предоставляет все необходимые инструменты, чтобы вы могли тренироваться в условиях, максимально приближенных к реальной торговле. Когда результаты на демо-счете начнут вас устраивать, переходите на реальный счет.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите также:

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Богдан
        И здесь есть торговля по тренду.
        18 декабря 2023
        Ответить
        Артур
        Я не уверен стратегия ли это. Обыкновенная торговля.
        Трейдер БО, Любое руководство к действию можно считать стратегией.
        13 декабря 2023
        Ответить
        tirant
        Я не уверен стратегия ли это. Обыкновенная торговля.
        Трейдер БО, Это очень даже может быть стратегией.
        08 декабря 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Я не уверен стратегия ли это. Обыкновенная торговля.
        08 декабря 2023
        Ответить
        Tom
        Самая лучшая торговля!)))
        Игорь Игоревич, Как по мне, то по тренду торговать проще, но, чтобы набрать больше опыта, нужно пробовать и другие стратегии.
        10 марта 2021
        Ответить
        Beethoven Nakamoto
        Самая распространенная стратегия, хочешь не хочешь а торговать по тренду надо и никак иначе. Конкретно в бинариуме со сроком экспирации в 15 минут лучше всего входить в сделку в статье так и написали и я это подтверждаю
        08 февраля 2021
        Ответить
        Макс Светлов
        Тренд - это основа основ в трейдинге и все надо начинать изучение именно с этого, а не то где какие активы и так далее))
        21 мая 2020
        Ответить
        Игорь Игоревич
        Самая лучшая торговля!)))
        21 мая 2020
        Ответить
        Олег
        По тренду отлично можно торговать с машками, видно все коррекции и можно входить на них по тренду
        21 мая 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!