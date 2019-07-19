Стратегия для Pocket Option Vortex

Стратегия для бинарных опционов на платформе Pocket Option “Vortex” основана на сочетании двух популярных индикаторов технического анализа. С их помощью трейдер может не только вовремя определить начало нового тренда, но и подтвердить направление уже действующего. Эта методика отлично подходит для активной торговли бинарными опционами, так как эффективно фильтрует рыночный шум и помогает сосредоточиться на сильных ценовых движениях. О том, как правильно использовать сигналы этой системы для достижения максимальных результатов, расскажем в этом обзоре.

Характеристики стратегии Pocket Option для бинарных опционов

Терминал: webtrader Pocket Option

Таймфрейм: М5

Экспирация: 2 свечи

Типы опционов: Call/Put

Встроенные индикаторы: Vortex (5), EMA (21)

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)

Рекомендуемые брокеры: Pocket Option

Установка стратегии Pocket Option "Vortex" для бинарных опционов

Индикаторы стратегии Pocket Option "Vortex" устанавливается стандартным образом. Чтобы добавить их на график, откройте основное окно торговой платформы, кликните по иконке «Индикаторы» и перейдите в меню выбора индикаторов. В появившемся списке выберите нужный инструмент и задайте его параметры.

Обзор и настройки стратегии Pocket Option "Vortex" для бинарных опционов

Основой этой торговой системы является индикатор Vortex, название которого в переводе с английского означает “вихрь”. Это сравнительно новый инструмент технического анализа, созданный для определения начала нового тренда и подтверждения его текущего направления.

История его появления примечательна тем, что два трейдера – Этьен Ботес и Дуглас Сипман – решили проверить идеи австрийского изобретателя Виктора Шаубергера, изучавшего вихревые потоки воды. Они предположили, что схожие циклические движения могут наблюдаться и на финансовых рынках.

Кроме того, на разработку индикатора Vortex повлияла концепция “Направленного движения” Уэллса Уайлдера – создателя известных инструментов ADX и RSI. Впервые об этом индикаторе стало известно в январе 2010 года, когда он был опубликован на страницах журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Сам индикатор состоит из двух пересекающихся линий, расположенных под графиком цены:

viPlus – положительный вихрь, измеряющий восходящее ценовое движение;

viMinus – отрицательный вихрь, измеряющий нисходящее ценовое движение.

В настройках индикатора можно указать период расчета. По умолчанию он равен 14, однако для торговли бинарными опционами на пятиминутном таймфрейме оптимальным считается значение 5.

Сигналы индикатора формируются в момент пересечения его линий.

Если зеленая линия viPlus пересекает красную viMinus снизу вверх, это сигнал на покупку опциона Call или открытие длинной позиции на Форекс. При обратном пересечении формируется сигнал на продажу – для рынка Форекс, а для бинарных опционов – покупка опциона Put.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, индикатор Vortex иногда дает ложные сигналы. Чтобы снизить их влияние и повысить точность торговли, в стратегию добавлен дополнительный фильтр – экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 21. Согласно правилам системы, сделки Call открываются только при закрытии свечей выше EMA(21), а опционы Put – если свечи закрываются ниже этой линии.

Настроить скользящую среднюю очень просто. Трейдер может задать период расчета, выбрать ее тип – простую, экспоненциальную, взвешенную или сглаженную, а также настроить цвет и толщину линии.

Правила торговли по стратегии Pocket Option "Vortex"

Сначала необходимо определить направление текущего тренда, наблюдая за расположением свечей относительно экспоненциальной скользящей средней. Если свечи закрываются выше EMA (21) – на рынке преобладает бычий тренд, если ниже – медвежий.

Затем проверяем показания индикатора Vortex: зеленая линия должна находиться над красной в восходящем тренде и под ней – в нисходящем.

Когда оба условия совпадают, дождитесь появления сигнального паттерна: последняя свеча должна закрыться выше максимума предыдущей для открытия опциона Call и ниже минимума предыдущей – для открытия опциона Put.

Открытие опциона Call

Цены выше EMA (21) – на рынке бычий тренд. Зеленая линия viPlus находится над красной линией viMinus. Последняя свеча закрылась выше максимума предыдущей. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Цены ниже EMA (21) – на рынке медвежий тренд. Красная линия viMinus находится над зеленой линией viPlus. Последняя свеча закрылась ниже минимума предыдущей. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

Время экспирации следует установить на две свечи. Хотя можете поэкспериментировать и с другими периодами.

Специфика применения стратегии бинарных опционов "Vortex" для Pocket Option

У главного индикатора этой торговой системы есть несколько особенностей, о которых следует знать, прежде чем использовать ее на практике. С помощью Vortex трейдер может не только определить предпочтительное направление торговли, но и оценить силу тренда. Это можно сделать, измерив расстояние между линиями viPlus и viMinus: чем оно больше, тем сильнее и устойчивее текущий тренд. Если же линии часто пересекаются или движутся почти параллельно, на рынке наблюдается флэт.

Плюсы стратегии Pocket Option "Vortex"

Главное преимущество этой стратегии – раннее предупреждение о начале нового тренда. Основной индикатор системы гораздо раньше многих классических технических индикаторов сигнализирует трейдеру о зарождении новой ценовой тенденции. Кроме того, система универсальна и может применяться не только для скальпинга на краткосрочных таймфреймах, но и для открытия среднесрочных сделок.

Минусы стратегии Pocket Option "Vortex"

К недостаткам системы относятся ложные сигналы во флэте. В боковике линии Vortex часто пересекаются, генерируя ложные точки входа. При увеличении периода расчета с целью снизить количество таких сигналов может возникать запаздывание. В результате торговый сигнал о начале нового тренда поступает позже, и трейдер рискует пропустить значительную часть движения.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов на платформе Pocket Option «Vortex» представляет собой удачную комбинацию нескольких проверенных временем инструментов технического анализа. Каждый из них выполняет свою функцию: Vortex и EMA(21) отвечают за направление торговли, подтверждая сигналы друг друга, в то время как свечной паттерн указывает оптимальный момент для открытия сделок.

Несмотря на высокую эффективность, главный индикатор стратегии считается относительно новым и не таким надежным, как классические RSI, MACD и Stochastic. Поэтому прежде чем переходить к торговле бинарными опционами на реальные средства по этой методике, обязательно протестируйте ее на демо-счете брокера Pocket Option. Не забывайте про управление рисками и капиталом. Удачной торговли!

