        Стратегия для Pocket Option Vortex

        Стратегия для бинарных опционов на платформе Pocket Option “Vortex” основана на сочетании двух популярных индикаторов технического анализа. С их помощью трейдер может не только вовремя определить начало нового тренда, но и подтвердить направление уже действующего. Эта методика отлично подходит для активной торговли бинарными опционами, так как эффективно фильтрует рыночный шум и помогает сосредоточиться на сильных ценовых движениях. О том, как правильно использовать сигналы этой системы для достижения максимальных результатов, расскажем в этом обзоре.

        Характеристики стратегии Pocket Option для бинарных опционов

        • Терминал: webtrader Pocket Option
        • Таймфрейм: М5
        • Экспирация: 2 свечи
        • Типы опционов: Call/Put
        • Встроенные индикаторы: Vortex (5), EMA (21)
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)
        • Рекомендуемые брокеры: Pocket Option

        Установка стратегии Pocket Option "Vortex" для бинарных опционов

        Индикаторы стратегии Pocket Option "Vortex" устанавливается стандартным образом. Чтобы добавить их на график, откройте основное окно торговой платформы, кликните по иконке «Индикаторы» и перейдите в меню выбора индикаторов. В появившемся списке выберите нужный инструмент и задайте его параметры.

        Обзор и настройки стратегии Pocket Option "Vortex" для бинарных опционов

        Основой этой торговой системы является индикатор Vortex, название которого в переводе с английского означает “вихрь”. Это сравнительно новый инструмент технического анализа, созданный для определения начала нового тренда и подтверждения его текущего направления.

        История его появления примечательна тем, что два трейдера – Этьен Ботес и Дуглас Сипман – решили проверить идеи австрийского изобретателя Виктора Шаубергера, изучавшего вихревые потоки воды. Они предположили, что схожие циклические движения могут наблюдаться и на финансовых рынках.

        Кроме того, на разработку индикатора Vortex повлияла концепция “Направленного движения” Уэллса Уайлдера – создателя известных инструментов ADX и RSI. Впервые об этом индикаторе стало известно в январе 2010 года, когда он был опубликован на страницах журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities.

        Сам индикатор состоит из двух пересекающихся линий, расположенных под графиком цены:

        • viPlus – положительный вихрь, измеряющий восходящее ценовое движение;
        • viMinus – отрицательный вихрь, измеряющий нисходящее ценовое движение.

        В настройках индикатора можно указать период расчета. По умолчанию он равен 14, однако для торговли бинарными опционами на пятиминутном таймфрейме оптимальным считается значение 5.

        Сигналы индикатора формируются в момент пересечения его линий.

        Если зеленая линия viPlus пересекает красную viMinus снизу вверх, это сигнал на покупку опциона Call или открытие длинной позиции на Форекс. При обратном пересечении формируется сигнал на продажу – для рынка Форекс, а для бинарных опционов – покупка опциона Put.

        Однако, несмотря на очевидные преимущества, индикатор Vortex иногда дает ложные сигналы. Чтобы снизить их влияние и повысить точность торговли, в стратегию добавлен дополнительный фильтр – экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 21. Согласно правилам системы, сделки Call открываются только при закрытии свечей выше EMA(21), а опционы Put – если свечи закрываются ниже этой линии.

        Настроить скользящую среднюю очень просто. Трейдер может задать период расчета, выбрать ее тип – простую, экспоненциальную, взвешенную или сглаженную, а также настроить цвет и толщину линии.

        Правила торговли по стратегии Pocket Option "Vortex"

        Сначала необходимо определить направление текущего тренда, наблюдая за расположением свечей относительно экспоненциальной скользящей средней. Если свечи закрываются выше EMA (21) – на рынке преобладает бычий тренд, если ниже – медвежий.

        Затем проверяем показания индикатора Vortex: зеленая линия должна находиться над красной в восходящем тренде и под ней – в нисходящем.

        Когда оба условия совпадают, дождитесь появления сигнального паттерна: последняя свеча должна закрыться выше максимума предыдущей для открытия опциона Call и ниже минимума предыдущей – для открытия опциона Put.

        Если вам интересно узнать, как формируются свечные паттерны и как их использовать с максимальной пользой в торговле бинарными опционами, рекомендуем ознакомиться с подборкой статей на эту тему:

        Открытие опциона Call

        1. Цены выше EMA (21) – на рынке бычий тренд.
        2. Зеленая линия viPlus находится над красной линией viMinus.
        3. Последняя свеча закрылась выше максимума предыдущей.
        4. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.
        Открытие опциона Put

        1. Цены ниже EMA (21) – на рынке медвежий тренд.
        2. Красная линия viMinus находится над зеленой линией viPlus.
        3. Последняя свеча закрылась ниже минимума предыдущей.
        4. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.
        Время экспирации следует установить на две свечи. Хотя можете поэкспериментировать и с другими периодами.

        Специфика применения стратегии бинарных опционов "Vortex" для Pocket Option

        У главного индикатора этой торговой системы есть несколько особенностей, о которых следует знать, прежде чем использовать ее на практике. С помощью Vortex трейдер может не только определить предпочтительное направление торговли, но и оценить силу тренда. Это можно сделать, измерив расстояние между линиями viPlus и viMinus: чем оно больше, тем сильнее и устойчивее текущий тренд. Если же линии часто пересекаются или движутся почти параллельно, на рынке наблюдается флэт.

        Плюсы стратегии Pocket Option "Vortex"

        Главное преимущество этой стратегии – раннее предупреждение о начале нового тренда. Основной индикатор системы гораздо раньше многих классических технических индикаторов сигнализирует трейдеру о зарождении новой ценовой тенденции. Кроме того, система универсальна и может применяться не только для скальпинга на краткосрочных таймфреймах, но и для открытия среднесрочных сделок.

        Минусы стратегии Pocket Option "Vortex"

        К недостаткам системы относятся ложные сигналы во флэте. В боковике линии Vortex часто пересекаются, генерируя ложные точки входа. При увеличении периода расчета с целью снизить количество таких сигналов может возникать запаздывание. В результате торговый сигнал о начале нового тренда поступает позже, и трейдер рискует пропустить значительную часть движения.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов на платформе Pocket Option «Vortex» представляет собой удачную комбинацию нескольких проверенных временем инструментов технического анализа. Каждый из них выполняет свою функцию: Vortex и EMA(21) отвечают за направление торговли, подтверждая сигналы друг друга, в то время как свечной паттерн указывает оптимальный момент для открытия сделок.

        Несмотря на высокую эффективность, главный индикатор стратегии считается относительно новым и не таким надежным, как классические RSI, MACD и Stochastic. Поэтому прежде чем переходить к торговле бинарными опционами на реальные средства по этой методике, обязательно протестируйте ее на демо-счете брокера Pocket Option. Не забывайте про управление рисками и капиталом. Удачной торговли!

        Смотрите также:

        Rec Apple
        The Vortex Strategy explained on WinOptionCrypto is quite interesting because it’s based on a real technical indicator — the Vortex — which is designed to identify trends and potential shifts in market direction. That already makes it more serious than many of the “magic strategies” that circulate in binary options. However, it’s also important to point out that this indicator on its own is not enough to make precise entry decisions, especially in sideways markets where it tends to produce false signals. What I do find positive is that it helps you understand the structure of price movement more clearly, and it can work well when combined with additional confirmations such as volume, support/resistance zones, and volatility analysis. But believing that it works automatically or guarantees consistent wins is a mistake that can become expensive. In summary: it’s an interesting and useful strategy for traders who already understand price action and know how to filter signals, but it’s not a profit formula. With proper risk management and extra confirmations it can add value; without those filters, it can be just as risky as any system based on a single indicator.
        08 декабря 2025
        Rec Apple
        La estrategia Vortex Strategy explicada en WinOptionCrypto me parece llamativa porque se basa en un indicador técnico real —el Vortex— que sirve para identificar tendencias y potenciales cambios de dirección. Eso ya la hace más seria que muchas “estrategias mágicas” que circulan en binarias. Sin embargo, también es importante decir que este indicador, por sí solo, no es suficiente para tomar decisiones de entrada precisas, especialmente en mercados laterales donde suele generar señales falsas. Lo que sí me parece positivo es que ayuda a entender mejor la estructura del movimiento del precio y puede funcionar bien si se combina con confirmaciones adicionales como volumen, zonas de soporte/resistencia y análisis de la volatilidad. Pero pensar que funciona de forma automática o que garantiza aciertos constantes es un error que puede salir caro. En resumen: es una estrategia interesante y útil para quien ya entiende la acción del precio y sabe filtrar señales, pero no es una fórmula de ganancias. Con una buena gestión del riesgo y confirmaciones extra puede aportar valor; sin esos filtros, puede ser tan peligrosa como cualquier sistema basado en un solo indicador.
        05 декабря 2025
        Daniel
        Daniel
        Nice breakdown of the Vortex setup for PocketOption. I like how the article highlights the importance of trend confirmation and doesn’t sugarcoat the risks. Used similar logic myself — when the trend aligns with Vortex signals, entries became cleaner. Worth testing, but always treat it like a tool, not a magic bullet.
        02 декабря 2025
        Option Bull
        Option Bull
        Хорошая статья, все четко и прозрачно: настройка Vortex, примеры сделок, акценты на фильтры. Мне нравится, что стратегия может стать рабочим инструментом, особенно на трендовых активах.
        02 декабря 2025
