        Вся правда о брокере Pocket Option
        MetaTrader 5 от брокера Pocket Option

        Брокер бинарных опционов Pocket Option уже давно предоставляет качественный сервис и все необходимое для торговли бинарными опционами, включая функциональную торговую платформу. Одним из плюсов этой компании является то, что она не обошла стороной и рынок Форекс, предоставив на выбор трейдерам целых две браузерные версии торгового терминала MetaTrader5.

        Благодаря этому трейдеры брокера могут торговать на любом рынке, не открывая счета в разных компаниях. Использовать для этого они могут либо всем знакомый терминал MT5 от MetaQuotes, веб-версия которого почти не уступает десктопной, либо веб-терминал Forex MT5 от PocketOption.

        Далее рассмотрим плюсы и минусы, а также функционал терминала MetaTrader 5 у брокера Покет Опшен.

        Содержание:

        Что такое терминал MetaTrader 5

        Сам по себе терминал MT5 является довольно популярным и используется многими брокерами, так как имеет привычный многим интерфейс и функционал. Предоставляет его компания MetaQuotes Ltd., которая работает с 2000 года:

        официальный сайт мт5

        Существует предыдущая версия данной платформы – MetaTrader 4, и основным отличием является то, что новая версия может работать с мировыми биржами, благодаря чему отрывается возможность торговли на фондовых рынках Америки, Европы, России и других стран. Также новый терминал обладает более профессиональным функционалом и новыми возможностями. Визуально же они почти не отличаются:

        MT4 MT5
        мт4 для пк мт5 для пк
         

        Терминал Forex MT5 от PocketOption

        У брокера Pocket Option можно использовать как реальный, так и демо-счет для MT5. Чтобы войти в терминал, необходимо в левом боковом меню выбрать раздел “Торговля”, после чего выбрать либо “MT5 Forex Реальный счет”, либо “MT5 Forex Демо-счет”:

        вкладка торговля в покет опшен

        Открытый терминал Forex MT5 от PocketOption позволяет сразу приступить к торговле. Все ключевые элементы платформы расположены удобно и предсказуемо:

        пользовательский интерфейс Forex MT5 от PocketOption

        В платформе Forex MT5 от PocketOption можно:

        • переключаться между разными торговыми счетами;
        • открывать разное количество графиков одновременно;
        • добавлять на график индикаторы и графические построения;
        • открывать сделки на рынке Форекс;
        • отслеживать состояние торгового баланса и историю сделок;
        • управлять финансами;
        • управлять учетной записью;
        • контактировать со службой поддержки;
        • получать торговую аналитику и информацию об экономических событиях;
        • изменять настройки терминала.

        Управление счетами на платформе Forex MT5 от PocketOption

        В левом верхнем углу находится выпадающий список, который позволяет переключаться между демо и реальным счетом, а также выбирать между платформой для быстрой торговли бинарными опционами и MT5 платформой для Форекса. Здесь же находится кнопка выхода для учетной записи.

        список учетных записей в Forex MT5 от PocketOption

        Настройки платформы Forex MT5 от PocketOption

        Основные настройки платформы Forex MT5 находятся в боковом меню слева. Здесь можно:

        • выбрать язык платформы;
        • настроить звуковые оповещения;
        • выбрать между светлой и темной темой платформы;
        • включить отображение результатов сделок на торговом интерфейсе;
        • включить оптимизацию графика для уменьшения нагрузки на систему;
        • выбрать часовой пояс.

        настройка часового пояса в Forex MT5 от PocketOption

        Работа с графиками на платформе Forex MT5 от PocketOption

        Рядом с выпадающим списком для управления счетами находится кнопка “Мультиграфик”, позволяющая выбрать несколько вариантов расположения графиков на основном экране платформы. По умолчанию в торговом терминале отображается один график торгового актива:

        настройка мультиграфика в Forex MT5 от PocketOption

        Трейдер может выбрать отображение до четырех графиков в платформе Forex MT5 от PocketOption, а также удобный для себя вариант их организации. Это позволяет одновременно отслеживать изменения цены на разных таймфреймах и/или торговать сразу на нескольких активах:

        отображение нескольких графиков в Forex MT5 от PocketOption 

        Расположенные рядом в левом верхнем углу кнопки позволяют трейдеру выбирать между большим количеством торговых инструментов для отображения, сменять их таймфрейм и вид графика:

        отображение инструментов и графиков Forex MT5 от PocketOption

        Кроме таймфрейма кнопка настроек вида графика позволяет отображать его в виде линии, свечей, баров или Хайкен Аши. Здесь же включаются дополнительные функции таймера, автопрокрутки и отображения позиций на графике. Цветовую гамму баров или свечей также можно сменить здесь:

        настройки баров в Forex MT5 от PocketOption

        Торговая панель платформы Forex MT5 от PocketOption

        В правой части платформы Forex MT5 находится торговая панель. В ней можно:

        • выбрать направление сделки: покупку или продажу;
        • выбрать открытие сделки по рыночной цене или по заранее обозначенной цене;
        • установить объем сделки в лотах;
        • обозначить условия закрытия сделки.

        торговая панель в Forex MT5 от PocketOption

        Обратите внимание, что установить условия закрытия сделки можно по одному из трех критериев:

        • по прибыли (Take Profit) или убытку (Stop Loss) в долларах;
        • по пройденному ценой расстоянию;
        • по достижению определенной цены для закрытия.

        Индикаторы платформы Forex MT5 от PocketOption

        Добавить индикаторы на график в платформе Forex MT5 от PocketOption можно нажав на кнопку их вызова. В открывшемся списке следует выбрать нужный инструмент, и он тут же отобразится либо на графике, либо под ним, если речь идет об осцилляторе:

        индикаторы платформы Forex MT5 от PocketOption

        Добавить на график можно сколько угодно индикаторов и осцилляторов. Их названия будут отображаться в левой части экрана вместе с кнопками управления ними. Показания индикаторов можно временно скрыть, а можно полностью удалить соответствующими кнопками:

        настройка отображения индикаторов в Forex MT5 от PocketOption

        Нажатие на кнопку с изображением карандаша рядом с названием индикатора или осциллятора вызывает специальное окно для его индивидуальной настройки:

        настройки индикатора в Forex MT5 от PocketOption

        Графические элементы платформы Forex MT5 от PocketOption

        Платформа ForexMT5 от PocketOption позволяет использовать следующие инструменты для графических построений:

        • горизонтальные линии;
        • вертикальные линии;
        • луч;
        • линии Фибоначчи;
        • линии тренда;
        • параллельные каналы;
        • прямоугольник;
        • вилы Эндрюса.

        Они вызываются кнопкой с кистью в левом верхнем углу:

        кнопка графических инструментов в Forex MT5 от PocketOption

        Редактировать свои построения можно двумя способами: непосредственно на графике, перемещая ключевые точки построений, либо используя индивидуальные настройки из меню. Для второго способа в меню кнопки с кистью следует выбрать “Активные” и нажать на шестеренку рядом с нужным графическим построением:

        настройка инструментов графики Forex MT5 от PocketOption

        Дополнительные функции и настройки платформы Forex MT5 от PocketOption

        Боковое меню в левой части Forex MT5 помимо управления основными настройками платформы позволяет:

        • управлять финансами;
        • вносить изменения в учетную запись;
        • перейти в чаты;
        • получать аналитику и отслеживать экономический календарь;
        • выйти из учетной записи;
        • перейти на платформу MT5 от MetaQuotes.

        боковое меню в Forex MT5 от PocketOption

        Кнопка управления финансами вызывает меню, пользуясь подсказками которого можно пополнить свой торговый баланс, вывести заработанные средства, посмотреть историю платежей или сделать внутренний перевод между счетами PocketOption для торговли бинарными опционами и на рынке Форекс: 

        управление финансами в Forex MT5 от PocketOption

        Используя кнопку настроек учетной записи можно перейти в меню информации о профиле пользователя, в настройки безопасности аккаунта и просмотреть подробную информацию об истории торговли:

        настройка профиля в Forex MT5 от PocketOption

        Нажатие на кнопку “Чаты” вызывает или скрывает дополнительное окно, где можно переключаться между чатами и информационными каналами, смотреть уведомления, делать поиск по чатам и пользователям и даже создать свой собственный чат или канал:

        чат поддержки Forex MT5 от PocketOption

        Кнопка с изображением лупы в левом боковом меню вызывает полезные функции экономического календаря и торговой аналитики от PocketOption, а также позволяет легко перейти к дополнительным приложениям для аналитики под мобильные устройства:

        экономический календарь в Forex MT5 от PocketOption

        Самая нижняя кнопка бокового левого меню платформы ForexMT5 предназначена для выхода из торговой платформы. Самая верхняя позволяет переключиться на торговую через веб-терминал MetaTrader5 разработки MetaQuotes.

        Веб-терминал MetaTrader 5 для PocketOption разработки MetaQuotes

        Переключение на веб-терминал MetaTrader 5 разработки MetaQuotes происходит через нажатие верхней кнопки левого бокового меню платформы Forex MT5 от PocketOption:

        переход в веб терминал в Forex MT5 от PocketOption

        Данные для входа в демо-счет будут на открывшейся странице, а сам принцип логина является стандартным для MT4/5:

        подключение к торговому счету

        После логина у нас откроется сам терминал, и вы сразу же можете приступить к торговле:

        мт5 веб версия

        Функционал и возможности MetaTrader 5 в Pocket Option

        Функционал веб-терминала немного более ограниченный в отличии от версии для ПК, и в него нельзя загрузить сторонние индикаторы, но во всем остальном он идентичен декстопному. В веб-версии можно:

        • открывать любое количество графиков;
        • следить за состоянием торгового счета и сделками;
        • использовать базовые индикаторы брокера Pocket Option;
        • использовать графические инструменты;
        • менять вид графиков (свечи, бары, линия);
        • использовать торговлю в один клик.

        Работа с графиками

        Для открытия графика можно использовать панель «Обзор рынка» или нажать на «Файл» на верхней панели и выбрать пункт «Новый график»:

        как открыть график

        При желании вы можете открыть любое количество графиков, после чего переключаться между ними благодаря вкладкам внизу. Также вы можете менять таймфрейм любого графика на верхней панели:

        таймфреймы

        Торговая панель

        На вкладке «Вид» можно включить панель «Инструменты», которая является торговой панелью, где отображаются все сделки, состояние текущего счета и журнал действий:

        торговая панель

        Индикаторы

        MetaTrader 5 в Покет Опшен содержит все базовые индикаторы, которые есть и в обычной версии терминала. И среди них можно найти множество индикаторов, включая:

        Для добавления индикаторов на график необходимо в верхнем меню выбрать «Вставка», потом «Индикаторы»:

        индикаторы мт5 покет опшн

        После выбора индикатора можно поменять настройки, если необходимо, и нажать «ОК»:

        настройки аллигатора

        Для управления добавленными индикаторами нужно на графике нажать правой кнопокй мыши, и в открывшемся меню выбрать «Список индикаторов»:

        управление индикаторами

        После чего можно менять в них настройки или удалять с графика.

        Графические инструменты

        Графические инструменты добавляются точно также, как и индикаторы, только выбирать стоит уже сами инструменты. Добавить на график и использовать для анализа в MT5 в PocketOption можно:

        • линии;
        • каналы;
        • инструменты Ганна;
        • инструменты Фибоначчи;
        • инструменты Эллиота;
        • графические объекты (прямоугольник).

        Также для удобства некоторые из инструментов вынесены на рабочую панель:

        графические инструменты

        Для удаления их с графика нужно нажать на выбранном элементе правой кнопкой мыши и выбрать «Удалить объект». Для изменения цвета и других настроек необходимо выбрать «Свойства»:

        управление графическими инструментами

        Работа с графиком

        Если нажать на графике правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства», то откроется окно с графические параметрами, где можно выбрать одну из трех цветовых тем:

        1. Желтый на черном;
        2. Черный на белом;
        3. Зеленый на черном.

        Также там можно выбрать отображение цены в виде баров, свечей или линии. Помимо этого, можно настроить отображение сетки, линий Bid и Ask, объемов и многое другое:

        настройки графика

        Торговля в один клик

        Также в терминале MetaTrader 5 в PocketOption можно использовать торговлю в один клик, как и в стандартных терминалах MT4/5. Для этого нужно нажать на маленький красно-синий значок в левом верхнем углу графика, после чего открывшуюся панель можно использовать для быстрой торговли:

        торговля в один клик

        Для торговли на рынке Форекс брокер Pocket Option предоставляет такие активы, как:

        Заключение

        Торговля на Форекс у брокера PocketOption возможна сразу на двух торговых терминалах: платформу Forex MT5 от PocketOption и веб-терминал MT5 разработки MetaQuotes.

        Пользователям, привыкшим к стандартному интерфейсу PocketOption для торговли бинарными опционами, несомненно, более удобным окажется терминал Forex MT5, который имеет все необходимые инструменты для технического анализа и графических построений. Тем не менее, многие трейдеры, привыкшие к торговле через знаменитые платформы MT4 или MT5, найдут более привычным и удобным в использовании веб-терминал MT5 для PocketOption.

        Оба терминала, предоставленные брокером для Форекс-торговли немного уступают в функциональности версиям MetaTrader 5 для ПК, но если вы не планируете пользоваться авторскими платными индикаторами и бэк-тестером, обе браузерные версии MT5 от PocketOption позволят выполнять полноценный технический и графический анализ и без ограничений торговать на Forex с этим брокером.

        Если вы только начинаете знакомство с торговлей бинарными опционами, обязательно начинайте с демо-счета, чтобы опробовать функционал терминала в торговле виртуальными деньгами перед переходом на реальный счет.

        Смотрите также:

        Трейдер БО
        Вшитые новости и экономический календарь, это только у покета, или во всех МТ5?
        28 апреля 2023
        Руслан
        Чем версивя MT5 от Покета лучше чем например у Альпари!?
        Option Bull, по-хорошому ничем существенным
        12 ноября 2022
        Ольга
        Какие основные типы ордеров есть на MetaTrader 5?
        Мирослава, На платформе MetaTrader присутствуют пять основных типов ордеров для торгов на Форексе: рыночные, лимитные, стоповые, годные до отмены (GTC) и годные до времени (GTT).
        07 ноября 2022
        Мирослава
        Option Bull
        Чем версивя MT5 от Покета лучше чем например у Альпари!?
        04 ноября 2022
        Костя
        Интересно, а чем всё-таки уступает ТМ5 от Покета десктопной версии?
        Вячеслав, скорее всего ничем существенным, МТ4 или МТ5 это классный терминал, который доказал свою надёжность и качество в течение долгого времени...
        10 июля 2022
        Вячеслав
        Интересно, а чем всё-таки уступает ТМ5 от Покета десктопной версии?
        15 июня 2022
        Сергей
        там по моему были требования 1000 баксов минимум на реальный счет чтобы торговать не у каждого есть столько
        Дмитрий, да вроде поменьше будет)) Слишком высокая цена входа для пользования, тем более на текущий не особо радужный момент давления медведей на рынке
        15 июня 2022
        Алексей Алексеев
        круто что покет дает возможность на форе торговать только мне кажется что мало кто там торгует через покет
        13 июня 2022
        Дмитрий
        там по моему были требования 1000 баксов минимум на реальный счет чтобы торговать не у каждого есть столько
        13 июня 2022
        Олег
        круто что покет дает возможность на форе торговать только мне кажется что мало кто там торгует через покет
        кто-то точно торгует, но я согласен, просто именно для форекс есть более старые брокеры с мт4 где можно и индюки подгрузить, и тс прогнать и бота поставить
        13 июня 2022
        Вячеслав
        Ну вот! Наконец-то. Ждал эту новость и статью с нетерпением. Спасибо!
        13 июня 2022
