MetaTrader 5 от брокера Pocket Option

Брокер бинарных опционов Pocket Option уже давно предоставляет качественный сервис и все необходимое для торговли бинарными опционами, включая функциональную торговую платформу. Одним из плюсов этой компании является то, что она не обошла стороной и рынок Форекс, предоставив на выбор трейдерам целых две браузерные версии торгового терминала MetaTrader5.

Благодаря этому трейдеры брокера могут торговать на любом рынке, не открывая счета в разных компаниях. Использовать для этого они могут либо всем знакомый терминал MT5 от MetaQuotes, веб-версия которого почти не уступает десктопной, либо веб-терминал Forex MT5 от PocketOption.

Далее рассмотрим плюсы и минусы, а также функционал терминала MetaTrader 5 у брокера Покет Опшен.

Содержание:

Что такое терминал MetaTrader 5

Сам по себе терминал MT5 является довольно популярным и используется многими брокерами, так как имеет привычный многим интерфейс и функционал. Предоставляет его компания MetaQuotes Ltd., которая работает с 2000 года:

Существует предыдущая версия данной платформы – MetaTrader 4, и основным отличием является то, что новая версия может работать с мировыми биржами, благодаря чему отрывается возможность торговли на фондовых рынках Америки, Европы, России и других стран. Также новый терминал обладает более профессиональным функционалом и новыми возможностями. Визуально же они почти не отличаются:

MT4 MT5

Терминал Forex MT5 от PocketOption

У брокера Pocket Option можно использовать как реальный, так и демо-счет для MT5. Чтобы войти в терминал, необходимо в левом боковом меню выбрать раздел “Торговля”, после чего выбрать либо “MT5 Forex Реальный счет”, либо “MT5 Forex Демо-счет”:

Открытый терминал Forex MT5 от PocketOption позволяет сразу приступить к торговле. Все ключевые элементы платформы расположены удобно и предсказуемо:

В платформе Forex MT5 от PocketOption можно:

переключаться между разными торговыми счетами;

открывать разное количество графиков одновременно;

добавлять на график индикаторы и графические построения;

открывать сделки на рынке Форекс;

отслеживать состояние торгового баланса и историю сделок;

управлять финансами;

управлять учетной записью;

контактировать со службой поддержки;

получать торговую аналитику и информацию об экономических событиях;

изменять настройки терминала.

Управление счетами на платформе Forex MT5 от PocketOption

В левом верхнем углу находится выпадающий список, который позволяет переключаться между демо и реальным счетом, а также выбирать между платформой для быстрой торговли бинарными опционами и MT5 платформой для Форекса. Здесь же находится кнопка выхода для учетной записи.

Настройки платформы Forex MT5 от PocketOption

Основные настройки платформы Forex MT5 находятся в боковом меню слева. Здесь можно:

выбрать язык платформы;

настроить звуковые оповещения;

выбрать между светлой и темной темой платформы;

включить отображение результатов сделок на торговом интерфейсе;

включить оптимизацию графика для уменьшения нагрузки на систему;

выбрать часовой пояс.

Работа с графиками на платформе Forex MT5 от PocketOption

Рядом с выпадающим списком для управления счетами находится кнопка “Мультиграфик”, позволяющая выбрать несколько вариантов расположения графиков на основном экране платформы. По умолчанию в торговом терминале отображается один график торгового актива:

Трейдер может выбрать отображение до четырех графиков в платформе Forex MT5 от PocketOption, а также удобный для себя вариант их организации. Это позволяет одновременно отслеживать изменения цены на разных таймфреймах и/или торговать сразу на нескольких активах:

Расположенные рядом в левом верхнем углу кнопки позволяют трейдеру выбирать между большим количеством торговых инструментов для отображения, сменять их таймфрейм и вид графика:

Кроме таймфрейма кнопка настроек вида графика позволяет отображать его в виде линии, свечей, баров или Хайкен Аши. Здесь же включаются дополнительные функции таймера, автопрокрутки и отображения позиций на графике. Цветовую гамму баров или свечей также можно сменить здесь:

Торговая панель платформы Forex MT5 от PocketOption

В правой части платформы Forex MT5 находится торговая панель. В ней можно:

выбрать направление сделки: покупку или продажу;

выбрать открытие сделки по рыночной цене или по заранее обозначенной цене;

установить объем сделки в лотах;

обозначить условия закрытия сделки.

Обратите внимание, что установить условия закрытия сделки можно по одному из трех критериев:

по прибыли (Take Profit) или убытку (Stop Loss) в долларах;

по пройденному ценой расстоянию;

по достижению определенной цены для закрытия.

Индикаторы платформы Forex MT5 от PocketOption

Добавить индикаторы на график в платформе Forex MT5 от PocketOption можно нажав на кнопку их вызова. В открывшемся списке следует выбрать нужный инструмент, и он тут же отобразится либо на графике, либо под ним, если речь идет об осцилляторе:

Добавить на график можно сколько угодно индикаторов и осцилляторов. Их названия будут отображаться в левой части экрана вместе с кнопками управления ними. Показания индикаторов можно временно скрыть, а можно полностью удалить соответствующими кнопками:

Нажатие на кнопку с изображением карандаша рядом с названием индикатора или осциллятора вызывает специальное окно для его индивидуальной настройки:

Графические элементы платформы Forex MT5 от PocketOption

Платформа ForexMT5 от PocketOption позволяет использовать следующие инструменты для графических построений:

горизонтальные линии;

вертикальные линии;

луч;

линии Фибоначчи;

линии тренда;

параллельные каналы;

прямоугольник;

вилы Эндрюса.

Они вызываются кнопкой с кистью в левом верхнем углу:

Редактировать свои построения можно двумя способами: непосредственно на графике, перемещая ключевые точки построений, либо используя индивидуальные настройки из меню. Для второго способа в меню кнопки с кистью следует выбрать “Активные” и нажать на шестеренку рядом с нужным графическим построением:

Дополнительные функции и настройки платформы Forex MT5 от PocketOption

Боковое меню в левой части Forex MT5 помимо управления основными настройками платформы позволяет:

управлять финансами;

вносить изменения в учетную запись;

перейти в чаты;

получать аналитику и отслеживать экономический календарь;

выйти из учетной записи;

перейти на платформу MT5 от MetaQuotes.

Кнопка управления финансами вызывает меню, пользуясь подсказками которого можно пополнить свой торговый баланс, вывести заработанные средства, посмотреть историю платежей или сделать внутренний перевод между счетами PocketOption для торговли бинарными опционами и на рынке Форекс:

Используя кнопку настроек учетной записи можно перейти в меню информации о профиле пользователя, в настройки безопасности аккаунта и просмотреть подробную информацию об истории торговли:

Нажатие на кнопку “Чаты” вызывает или скрывает дополнительное окно, где можно переключаться между чатами и информационными каналами, смотреть уведомления, делать поиск по чатам и пользователям и даже создать свой собственный чат или канал:

Кнопка с изображением лупы в левом боковом меню вызывает полезные функции экономического календаря и торговой аналитики от PocketOption, а также позволяет легко перейти к дополнительным приложениям для аналитики под мобильные устройства:

Самая нижняя кнопка бокового левого меню платформы ForexMT5 предназначена для выхода из торговой платформы. Самая верхняя позволяет переключиться на торговую через веб-терминал MetaTrader5 разработки MetaQuotes.

Веб-терминал MetaTrader 5 для PocketOption разработки MetaQuotes

Переключение на веб-терминал MetaTrader 5 разработки MetaQuotes происходит через нажатие верхней кнопки левого бокового меню платформы Forex MT5 от PocketOption:

Данные для входа в демо-счет будут на открывшейся странице, а сам принцип логина является стандартным для MT4/5:

После логина у нас откроется сам терминал, и вы сразу же можете приступить к торговле:

Функционал и возможности MetaTrader 5 в Pocket Option

Функционал веб-терминала немного более ограниченный в отличии от версии для ПК, и в него нельзя загрузить сторонние индикаторы, но во всем остальном он идентичен декстопному. В веб-версии можно:

открывать любое количество графиков;

следить за состоянием торгового счета и сделками;

использовать базовые индикаторы брокера Pocket Option;

использовать графические инструменты;

менять вид графиков (свечи, бары, линия);

использовать торговлю в один клик.

Работа с графиками

Для открытия графика можно использовать панель «Обзор рынка» или нажать на «Файл» на верхней панели и выбрать пункт «Новый график»:

При желании вы можете открыть любое количество графиков, после чего переключаться между ними благодаря вкладкам внизу. Также вы можете менять таймфрейм любого графика на верхней панели:

Торговая панель

На вкладке «Вид» можно включить панель «Инструменты», которая является торговой панелью, где отображаются все сделки, состояние текущего счета и журнал действий:

Индикаторы

MetaTrader 5 в Покет Опшен содержит все базовые индикаторы, которые есть и в обычной версии терминала. И среди них можно найти множество индикаторов, включая:

Для добавления индикаторов на график необходимо в верхнем меню выбрать «Вставка», потом «Индикаторы»:

После выбора индикатора можно поменять настройки, если необходимо, и нажать «ОК»:

Для управления добавленными индикаторами нужно на графике нажать правой кнопокй мыши, и в открывшемся меню выбрать «Список индикаторов»:

После чего можно менять в них настройки или удалять с графика.

Графические инструменты

Графические инструменты добавляются точно также, как и индикаторы, только выбирать стоит уже сами инструменты. Добавить на график и использовать для анализа в MT5 в PocketOption можно:

линии;

каналы;

инструменты Ганна;

инструменты Фибоначчи;

инструменты Эллиота;

графические объекты (прямоугольник).

Также для удобства некоторые из инструментов вынесены на рабочую панель:

Для удаления их с графика нужно нажать на выбранном элементе правой кнопкой мыши и выбрать «Удалить объект». Для изменения цвета и других настроек необходимо выбрать «Свойства»:

Работа с графиком

Если нажать на графике правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства», то откроется окно с графические параметрами, где можно выбрать одну из трех цветовых тем:

Желтый на черном; Черный на белом; Зеленый на черном.

Также там можно выбрать отображение цены в виде баров, свечей или линии. Помимо этого, можно настроить отображение сетки, линий Bid и Ask, объемов и многое другое:

Торговля в один клик

Также в терминале MetaTrader 5 в PocketOption можно использовать торговлю в один клик, как и в стандартных терминалах MT4/5. Для этого нужно нажать на маленький красно-синий значок в левом верхнем углу графика, после чего открывшуюся панель можно использовать для быстрой торговли:

Для торговли на рынке Форекс брокер Pocket Option предоставляет такие активы, как:

Заключение

Торговля на Форекс у брокера PocketOption возможна сразу на двух торговых терминалах: платформу Forex MT5 от PocketOption и веб-терминал MT5 разработки MetaQuotes.

Пользователям, привыкшим к стандартному интерфейсу PocketOption для торговли бинарными опционами, несомненно, более удобным окажется терминал Forex MT5, который имеет все необходимые инструменты для технического анализа и графических построений. Тем не менее, многие трейдеры, привыкшие к торговле через знаменитые платформы MT4 или MT5, найдут более привычным и удобным в использовании веб-терминал MT5 для PocketOption.

Оба терминала, предоставленные брокером для Форекс-торговли немного уступают в функциональности версиям MetaTrader 5 для ПК, но если вы не планируете пользоваться авторскими платными индикаторами и бэк-тестером, обе браузерные версии MT5 от PocketOption позволят выполнять полноценный технический и графический анализ и без ограничений торговать на Forex с этим брокером.

Если вы только начинаете знакомство с торговлей бинарными опционами, обязательно начинайте с демо-счета, чтобы опробовать функционал терминала в торговле виртуальными деньгами перед переходом на реальный счет.

Открыть счет в PocketOption

Смотрите также: