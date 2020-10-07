        Стратегия Полосы Боллинджера и RSI

        Стратегия для Pocket Option "Полосы Боллинджера и RSI"

        Благодаря тому, что брокер Pocket Option расширил список индикаторов для бинарных опционов на своей платформе, появилась возможность применять множество новых стратегий, не используя при этом сторонние терминалы. И одной из таких стратегий для бинарных опционов является торговля с Полосами Болинджера и RSI.

        Данная стратегия имеет простые правила и может использоваться в торговле любыми валютными парами или другими активами на платформе Покет Опшн, а значит новички легко смогут применять ее в торговле бинарными опционами.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        Добавление и настройка индикаторов в Pocket Option

        Для начала стоит сказать несколько слов об индикаторах из данной стратегии.

        Полосы Болинджера представляют собой ценовой канал с границами, в котором актив проводит большую часть времени, и пробивает их только в импульсные моменты, которые бывают примерно в 20% случаев. Во время флэта цена очень редко может выйти за границы, поэтому торговать можно внутрь канала. Bollinger Bands служит как фильтр для покупки опционов и как индикатор, который указывает тренд:

        Полосы Боллинджера в Pocket Option

        Индикатор RSI – это осциллятор относительной силы, который показывает силу движения и сигнализирует о возможном изменении тренда, когда его показания находятся в зонах перепроданности (ниже «30») или перекупленности (выше «70»):

        RSI в Pocket Option

        Стоит отметить, что данные индикаторы могут применяться довольно эффективно и по отдельности, так как есть немало стратегий для торговли по Полосам Болинджера или по RSI. Также важно торговать по тренду, используя данные индикаторы для бинарных опционов, так как в этом случае повышается шанс на получение прибыли.

        Для добавления индикаторов на платформе PocketOption необходимо найти иконку панели индикаторов, и после ее открытия выбрать необходимые индикаторы:

        Добавление индикаторов в Покет Опшн

        По итогу нужно добавить Bollinger Bands и RSI, после чего поменять параметры Полос Болинджера на «20» и «2»:

        Настройки Bollinger Bands в Pocket Option

        Индикатор RSI можно оставить с параметрами по умолчанию:

        Настройки RSI в Pocket Option

        Примеры торговли в Pocket Option

        После того, как индикаторы были добавлены, можно приступить к торговле, используя следующие правила:

        Опционы Call покупаются, когда:

        1. Цена находится возле нижней границы индикатора Полос Болинджера.
        2. Линия индикатора RSI была ниже зоны «30» и пробивает ее вверх.

        Опционы Put покупаются, когда:

        1. Цена находится возле верхней границы индикатора Полос Болинджера.
        2. Линия индикатора RSI была выше зоны «70» и пробивает ее вниз.

        Стоит отметить, что нередко значения индикатора RSI будут находится рядом с уровнями перекупленности и перепроданности, что также может говорить о покупке опционов, но для большей точности лучше дожидаться момента, когда линия индикатора будет ниже или выше уровней, а не рядом с ними.

        Экспирация в торговле по стратегии Полос Болинджера и RSI используется в количестве 5-ти свечей.

        Далее можно увидеть один из примеров для возможной покупки опциона Call, где цена находилась у нижней границы Полос Болинджера, а индикатор RSI начал выходить из зоны перепроданности:

        Опцион Call в Pocket Option

        Опцион Put покупается уже по обратным условиям, и цена в данном случае находилась около верхней границы Полос Болинджера, а RSI пересекал обратно уровень «70»:

        Опцион Put в Pocket Option

        Заключение

        Как можно видеть, торгуя стандартными индикаторами, можно получать прибыль, если следовать всем правилам. Но прежде, чем приступать к торговле на реальном счету, обязательно стоит потренироваться на демо-счете.

        Также при торговле у брокера Покет Опшн стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, что позволит не потерять весь депозит. Желаем удачной торговли!

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

        Комментарии

        Артур
        Данную стратегию использую давно и статья подтвердила мои ожидания.
        игорь, Самое интересное что не надо ничего покупать. Всё даётся в базе.
        14 ноября 2023
        игорь
        Данную стратегию использую давно и статья подтвердила мои ожидания.
        13 ноября 2023
        tirant
        Эти два индюка всегда будут работать как вместе, так и по отдельности.
        26 сентября 2023
        Артур
        Так это не полноценная стратегия, это просто инструкция как работать с двумя индюками.
        26 сентября 2023
        Трейдер БО
        Хорошая классика, но переделанная под бинарные опционы.
        26 сентября 2023
        Богдан
        Обычный болинджер, обычный RSI. Ничего нового.
        25 сентября 2023
        Руслан
        Обязательно ли использовать полосы Боллинджера именно в комбинации с RSI?
        Option Bull, можете еще попробовать стратегию на основе сочетания Боллинджера с Макди. Не знаю лучше ли она этой стратегии, но точно входит число лучших.
        22 февраля 2023
        Option Bull
        Обязательно ли использовать полосы Боллинджера именно в комбинации с RSI?
        22 февраля 2023
        Option Bull
        Спасибо Вам ! Если подойти с умом, и делать всё как Вы рассказали, то всё работает, даже на УРА ! Вчера был свободен, сидел тестировал. Из 8- ми сделок, 5 зашли в плюс. Не ожидал такого от покет стратегии
        Олег, эту стратегию могут применять даже начинающие трейдеры. Ее можно использовать м любыми валютными парами.
        Яков, а не подскажите пожалуйста, какой совокупный процент прибыльных сделок у этих двух индикаторов вместе взятых? Помню мне когда-то доказывали, что Полосы Боллинджера отдельно не очень прибыльный индюк, который не стоит внимания.
        22 февраля 2023
        Яков
        Спасибо Вам ! Если подойти с умом, и делать всё как Вы рассказали, то всё работает, даже на УРА ! Вчера был свободен, сидел тестировал. Из 8- ми сделок, 5 зашли в плюс. Не ожидал такого от покет стратегии
        Олег, эту стратегию могут применять даже начинающие трейдеры. Ее можно использовать м любыми валютными парами.
        23 марта 2021
        Олег
        Спасибо Вам ! Если подойти с умом, и делать всё как Вы рассказали, то всё работает, даже на УРА ! Вчера был свободен, сидел тестировал. Из 8- ми сделок, 5 зашли в плюс. Не ожидал такого от покет стратегии
        05 февраля 2021
        Колизей
        Могу сказать одно - брокер так себе, кто поставщик котировок - ответ только один «лицензированный поставщик» Сверял их котировки с разными поставщиками - разница очень большая и такое впечатление что график у них живет своей жизнью! Так что этого брокера можно отправить в корзину
        так же история, подумал что уже все понимаю стартанул, был и профит, но потом серия убытков и потерял .а оказалось что просто не по тренду фигачил, на демке это точно стало бы понятно
        07 октября 2020
        Михаил Петров
        спасибо за стратегию, видел где-то ее раньше, но для общей информации не помешает вспомнить
        07 октября 2020
        CALL
        полосы болинджера и rsi даже сами по себе раздельно хорошие индикаторы, так что стратегия достойна внимания, но начинать лучше с демки а то помню как сразу с реала начал и потерял 30% депозита!
        07 октября 2020
