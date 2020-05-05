Стратегия для Binarium "Поглощение"

Стратегия для брокера Binarium «Поглощение» позволяет вовремя заметить разворот тренда. Каждый трейдер хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда цена внезапно меняет свое направление и ломает все прогнозы. Но что если рынок сам подает четкие сигналы о грядущих переменах? Одним из таких сигналов является свечной паттерн «Поглощение». Это не просто очередная формация на графике, а готовый сценарий поведения цены. Опытные трейдеры бинарных опционов используют его для открытия прибыльных сделок.

В этом обзоре мы рассмотрим, как применять стратегию для бинарных опционов «Поглощение» на платформе Binarium. Покажем, как находить этот паттерн на графике и использовать его для открытия надежных сделок. Вы получите простой алгоритм, который поможет повысить точность прогнозов и превратить развороты рынка из угрозы в возможность для заработка. Вы убедитесь, что мощные стратегии могут быть простыми, особенно в сочетании с удобными инструментами платформы Binarium.

Как найти паттерн «Поглощение» на графике

Найти паттерн «Поглощение» на графике проще, чем кажется. Ваша задача искать формацию из двух японских свечей, где вторая свеча своим телом полностью перекрывает, то есть «поглощает» тело предыдущей. Существует два вида этого сигнала. Первый это «бычье поглощение», которое предсказывает рост цены. Вы увидите его после нисходящего движения: маленькая красная свеча, за которой следует большая зеленая, полностью ее перекрывающая.

Второй вид — это «медвежье поглощение», которое говорит о скором падении. Оно появляется на вершине тренда: небольшая зеленая свеча, которую полностью поглощает следующая за ней крупная красная свеча.

Чтобы не ошибиться, всегда действуйте по простому алгоритму из трех шагов. Сначала убедитесь, что на рынке есть четкий тренд, восходящий или нисходящий. Затем найдите саму формацию поглощения, где тело второй свечи полностью покрывает тело первой. Наконец, проверьте, что поглощающая свеча закрылась. На платформе Binarium благодаря точному графику и возможности настроить таймфрейм вы сможете легко заметить эти формации. Просто внимательно следите за последними свечами после заметного движения цены, и рынок сам подскажет вам точку входа.

Больше точных сигналов, меньше рисков

Главная ценность стратегии «Поглощение» заключается в ее высокой точности. В отличие от многих других индикаторов этот паттерн не просто предполагает, а прямо указывает на резкую смену рыночных настроений. Когда крупная свеча поглощает предыдущую, это означает, что инициативу перехватили быки или медведи и у них достаточно сил для запуска нового движения. Для трейдера это возможность отфильтровать рыночный шум и войти в сделку с высокой вероятностью успеха, опираясь на один из самых сильных сигналов, которые может дать график.

Использование такого четкого сигнала напрямую ведет к снижению торговых рисков. Вместо того чтобы гадать, куда пойдет цена, вы получаете конкретную точку входа, подтвержденную реальной борьбой покупателей и продавцов. Это позволяет избегать сделок, основанных на слабой или неоднозначной информации.

Поэтому стратегия «Поглощение» для Binarium дает вам дополнительное преимущество. Когда вы уверены в своем сигнале, торговля на платформе Binarium становится не только более прибыльной, но и более комфортной.

Как торговать по паттерну «Поглощение» на Бинариум

Перед началом торговли по стратегии для бинарных опционов «Поглощение» откройте в терминале Бинариум свечной график.

Рекомендуем использовать эту стратегию при наличии выраженного тренда. В противном случае на графике будет сложно определить точный сигнал. Открывать сделку следует в момент, когда на графике сформировался паттерн «Поглощение», состоящий из одной крупной и одной небольшой разнонаправленной свечи.

На изображении выше показано, как медвежья красная свеча перекрывает своим телом, то есть поглощает, меньшую бычью зеленую свечу. Это является сигналом начала нисходящего тренда, при котором на рынке преобладают продавцы. Таким образом, при появлении этой свечной формации в терминале брокера Binarium необходимо открыть ордер на покупку опциона Put.

Рекомендуется открывать сделки по этой стратегии со сроком экспирации 15–30 минут, инвестируя в одну сделку не более 2% от депозита.

Заключение

Теперь у вас есть простой и в то же время мощный инструмент для получения прибыли на бинарных опционах. В паттерне «Поглощение» нет ничего сложного. Это четкий рыночный сигнал, с помощью которого вы сможете заключать больше успешных сделок. Если вы искали рабочий алгоритм для торговли бинарными опционами, теперь он у вас есть. Откройте платформу Binarium и попробуйте найти свой первый паттерн «Поглощение» на графике. Это первый шаг к заработку, который вы можете сделать уже сегодня.

