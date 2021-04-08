Торговля опционами как финансовым инструментом с определенным сроком действия и высокой доходностью существует на биржевых площадках не один десяток лет. А вот бинарные опционы появились сравнительно недавно. Отличие опционов от бинарных опционов довольно велико, однако некоторые трейдеры, особенно новички, часто путают эти два совершенно разных понятия.

Мы абсолютно убеждены, и опытные инвесторы и трейдеры наверняка согласятся с нами, что без правильного понимания специальных финансовых терминов невозможен профессиональный рост в торговле бинарными опционами. Поэтому предлагаем внести ясность и определить отличия опционов от бинарных опционов.

Что такое обычные биржевые опционы

Обычный опцион торгуется на бирже и представляет собой двусторонний договор, согласно которому покупатель базового актива (акций, товаров, фьючерсов, валют, криптовалют и тому подобное) приобретает право (но не обязанность) реализовать (купить/продать) данный актив в будущем по оговоренной цене и в определенный момент времени. Соответственно, продавец биржевого обычного опциона будет обязан продать или купить актив у покупателя в соответствии с условиями сделки.

Биржевые (обычные) опционы подразделяют на американские, европейские и азиатские. Также существует деление на Call Option (на покупку) и Put Option (на продажу). Это две основные классификации данных финансовых инструментов. Существует еще множество других разновидностей деления, но рассматривать их сейчас не имеет смысла.

Обычные опционы на биржах используют для различных целей, например, для совершения спекулятивных операций и извлечения прибыли или хеджирования позиций. Данный торговый инструмент дает возможность биржевым игрокам значительно уменьшить риски. При этом возможная прибыль ничем не ограничена и зависит только от рыночных котировок инвестиционного актива.

Вариантов операций с биржевыми опционами множество, но чтобы получать от них доход, трейдер должен иметь соответствующий уровень подготовки, понимать суть биржевой торговли, освоить фундаментальный анализ и технический анализ. Помимо этого, минимальный стартовый капитал для входа на биржевой рынок составляет несколько тысяч долларов.

Главное, что следует осознать – бинарные опционы, которые завоевывают все большую популярность в сети интернет, очень отличаются от обычных опционов. Последние покупаются и продаются на срочных биржевых рынках, в том числе на Московской бирже, которая является крупнейшей торговой площадкой не только в России, но и в Восточной Европе. Для примера можно увидеть статистку срочного рынка:

В структуру этой биржи входит пять рынков, на которых совершаются сделки с разными торговыми активами. Так, на товарном рынке проводят операции с реальными товарами (нефть, зерно, металлы и тому подобное), на фондовом – с облигациями и другими ценными бумагами. На валютном рынке происходит обмен валюты разных государств, а на денежном заключаются контракты РЕПО и оформляются кредиты. На срочном рынке торгуются опционы и фьючерсы. Как уже сказано выше, опцион – это приобретение права заключения сделки с инвестиционным активом до определенного срока (экспирации) на заранее согласованных условиях. На самом деле биржевые трейдеры используют этот финансовый инструмент с разными целями, в том числе:

Для получения прибыли на линейном движении рынка – росте или падении;

Для хеджирования рисков в инвестиционной деятельности;

Для извлечения дохода от нелинейной торговли. Опционы можно использовать для заработка на невыходе котировок из коридора, на сильных импульсных движениях и в иных случаях.

Для успешных операций с биржевыми опционами необходимо иметь опыт работы на рынке с линейными активами и четко понимать, что это за инструмент. Начинать изучение опционов лучше с момента первой инвестиции в ценные бумаги, так как они позволяют страховать риски (хеджировать позиции). Рассмотрим это на примере фьючерса на акции ПАО «Газпром». Допустим, вы покупаете этот базовый актив за 22 450 рублей. Вам неизвестно, за сколько вы сможете его продать через какое-то время. Но, приобретая опцион Put сроком на 3 месяца за 530 рублей, вы покупаете право продать фьючерс на ПАО «Газпром» через 3 месяца по фиксированной цене 22 450 рублей. То есть, вы таким образом страхуете свои риски на тот случай, если котировки фьючерса пойдут вниз, так как в этой ситуации вы сможете продать его за 22 450 рублей, потеряв только страховую премию в размере 530 рублей. Движение фьючерса зачастую повторяет движение самой акции, поэтому опционами можно страховать и сами ценные бумаги:

Помимо страхования рисков, опционы позволяют зарабатывать на линейном движении цены актива (вверх/вниз). Например, при текущих котировках фьючерса 12 250 рублей, за 240 рублей вы покупаете право (опцион Call) приобрести актив по цене 12 300 рублей через месяц. Если котировки за месяц вырастают до 12 900 рублей, вы выкупаете актив по страйк-цене 12 300 рублей и таким образом зарабатываете 12 900 – 12 300 – 240 = 360 рублей. Если цена падает или не доходит до страйк-цены, вы не используете право выкупа и терпите убыток в размере стоимости опциона – 240 рублей. Также и при покупке опциона Put при его стоимости 220 рублей и страйк-цене 11 900 рублей, для получения прибыли необходимо снижение цены ниже 11 900 рублей на стоимость опциона, то есть до 11 680 рублей, где дальнейшее понижение – это доход трейдера:

Конструкции, позволяющие зарабатывать на нелинейных ценовых изменениях, требуют понимания рыночных процессов и умения проводить анализ ситуации. Опытные биржевые трейдеры рекомендуют на подобные операции отводить не более 10% своего капитала (мани-менеджмент). Допустим, при стоимости базового актива 73 050 пунктов, на страйке 74 000 пунктов вы можете приобрести Call-опцион и Put-опцион сроком на семь дней за 760 и 1 740 пунктов соответственно. При этом, чтобы получить прибыль, котировки базового актива должны либо подняться выше 74 000 – на 2 500 (760 + 1 740), либо на столько же опуститься ниже. То есть, в данном случае имеет значение не направление движения цены, а его мощь и сила:

Как видите, операции с обычгными опционами в отличе от бинарных опционов могут быть весьма разнообразными, и помогать в создании инвестиционного портфеля, преумножая его и позволяя страховать риски.

Бинарные опционы и их отличия от обычных биржевых опционов

Бинарные опционы являются иным финансовым инструментом и не имеют прямого отношения к рыночным биржам. Косвенная связь заключается в том, что на платформах для торговли бинарными опционами показывается действительное движение цены базовых активов с бирж, на которых они реально торгуются. Терминология, а также процедура открытия позиций в бинарных опционах заимствованы на биржах. Имеются в виду сделки Call и Put, срок экспирации и так далее.

Задача участника рынка бинарных опционов – построить верный прогноз направления движения котировок базового актива. На выбор брокеры также могут предоставлять большое количество видов бинарных опционов. На этом сходство с опционами заканчивается и дальше идут отличия бинарных опционов от обычных.

Для работы с бинарными опционами пользователю не потребуются фундаментальные знания в области биржевых торгов. Этот финансовый инструмент гораздо проще, понятнее и доступнее для инвестирования. Чтобы правильно спрогнозировать направление рынка, достаточно анализа с помощью индикаторов для бинарных опционов, имеющихся на торговой онлайн-площадке практически каждого брокера бинарных опционов.

Для начала торговли не нужен большой капитал. Так, брокер Pocket Option предоставляет возможность торговли бинарными опционами при наличии на депозите трейдера $5. Такие же условия и у брокера бинарных опционов Quotex;

Минимальная стоимость открытия одной позиции у большинства брокеров бинарных опционов составляет 1$. При этом потенциальная прибыль известна заранее и достигает 90% с одной успешной сделки;

Для торговли опционами брокеры бинарных опционов предоставляют множество базовых финансовых активов, в том числе акции крупнейших эмитентов, товары, индексы, валютные пары, криптовалюты. Выбор инвестиционного объекта всегда остается за участником торгов;

Бинарные опционы отличаются короткими сроками экспирации, хотя есть и долгосрочные. Так, торговля турбо-опционами (скальпинг) могут длиться 30-60 секунд, а иногда и меньше. Трейдер имеет возможность за один день открыть большое количество ордеров и быстро разгогнать депозит (или наоборот слить часть депозита).

Исходя из изложенного, можно прийти к выводу, что опционы отличаюстя от бинарных опционов и имеют очень много плюсов, а также являются гораздо привлекательнее в работе, особенно для новичков рыночной онлайн-торговли. При этом речь не идет о легком заработке, так как чтобы добиться успеха и получать регулярную прибыль, придется набраться терпения и потратить время на обучение и чтение книг по трейдингу.

Заключение

Итак, теперь вы понимаете, чем отличаются опционы от бинарных опционов. Как видите, биржевые опционы – это инструмент для профессионалов, имеющих большой опыт работы с линейными активами, понимающих механизм ценообразования и ход биржевых процессов. Они предлагают интересные возможности для заработка, но присматриваться к ним лучше после нескольких лет серьезной работы с рынком. Бинарные опционы обеспечивают легкий старт с небольшим инвестиционным капиталом, позволяют новичкам быстро освоиться на торговой площадке, при этом имеют потенциально высокий уровень дохода, чем привлекают не только начинающих, но и опытных трейдеров.

