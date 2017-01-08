Хеджирование сделок на бинарных опционах

        Хеджирование сделок

        Хеджирование рисков в бинарных опционахИнвестирующий в любую сферу деятельности стремится не только минимизировать потери, но и значительно улучшить финансовый результат. Трейдеры бинарных опционов — не исключение. Торговля ними сопряжена с повышенными рисками. Данный вид заработка имеет свои преимущества и недостатки. Главный минус — шанс потерять поставленную сумму выше, чем вероятность получить доход.

        Например, прибыль с одного опциона установлена в размере 75%. Процент доходных контрактов должен составлять: 100% / (100% + 75%) = 57%. Если практический результат меньше, трейдер постепенно теряет средства на депозите. Торговля будет прибыльной, если из каждых 10 опционов не менее 7 закроются в плюс.Чтобы добиться от трейдинга максимального эффекта, инвесторы применяют различные подходы, снижающее риски. Неплохой способ «подстраховки», позволяющий покрывать предполагаемые убытки — хеджирование. Благодаря хеджированию сделок в бинарных опционов можно в разы снизить риски, тем самым обезопасив свой депозит от слива. Также хеджирование можно совмещать с такими методами снижения рисков, как мани-менеджмент и риск-менеджмент.

        Хеджирование рисков — актуальный способ минимизации рисков

        Хеджирование не является отдельной торговой стратегией, скорее, оно дополняет применяемую трейдером. Решение о покупке опциона принимается по сигналу эффективной торговой системы с прибыльным количеством сделок не менее 60%.

        Рассмотрим несколько примеров реальных торговых ситуаций.

        1. Опцион, который при немедленном закрытии убыточен, называют иначе Out-of-The-Money. Если открыта позиция Call – котировки опускаются ниже страйк-уровня, Put – соответственно, выше. Опцион глубоко убыточен (OTM), когда нынешняя цена находится на значительном удалении от цены исполнения.

        Многие инвесторы решают применить хеджирование для покрытия убытков неудачной сделки, хотя правильнее было бы признать ошибку и потерять деньги.

        Пример:

        Трейдер поставил 10$ на понижение, но рынок развернулся в другую сторону. Логичным было бы решение открыть сделку на покупку на очередном экстремуме, но не для опционов: инвестор неверно проанализировал ситуацию и сам создал неблагоприятные условия, ведущие к утрате обоих ставок. Хеджирование не помогло.

        2. At-The-Money называют опцион, который не приносит ни прибыли, ни убытка — трейдеру возвращается вложенная сумма. Это происходит, когда цена открытия и цена закрытия контракта — одинаковы.

        Пример:

        Если вы приобрели опцион Put, а котировки вдруг ушли к линии сопротивления и пробили ее, ожидаем, когда новый уровень поддержки подтвердится — цена коснется линии с другой стороны. После этого заключаем сделку Call на такую же сумму и с таким же временем экспирации, как и предыдущий контракт. Так мы выровняем позиции, сведя общий результат к нулю. Хеджированием инвестор формирует безубыточную зону.

        3. Если опцион закрыть на нынешнем уровне и он будет прибыльным, его называют In-The-Money или «в деньгах». Опцион Call дает положительный результат, если котировки превысили страйк-цену. Put-опцион приносит прибыль при противоположных условиях. Когда актуальная цена находится на значительном расстоянии от цены закрытия, считают, что контракт - «глубоко в деньгах» (ITM).

        Для заключения сделок находят максимум и минимум за определенный период, открывая соответственно позиции Put или Call внизу и вверху канала. Торговля осуществляется в ценовом коридоре, особенно такой подход эффективен при незначительных колебаниях. Чаще всего обе ставки оказываются доходными.

        Пример:

        По сигналу торговой стратегии открываем Call-позицию. Тенденция благоприятна, цена повышается и достигает верхней линии коридора. Инвестор должен в этом случае открыть новую сделку, теперь в противоположном направлении. Размер ставки и время экспирации такие же, как у первого опциона. Теперь трейдер при любом развитии событий не потеряет деньги: контракты либо выйдут в зону безубытка, либо закроются с прибылью.

        Правила открытия сделок

        Страхование осуществляется в несколько шагов:

        1. получение сигнала от вашей торговой стратегии;
        2. открытие сделки, выбор времени истечения опциона;
        3. котировки идут в нужную сторону, но стратегия сигнализирует о развороте;
        4. заключаем контракт, противоположный первому. Время экспирации должно быть таким же, как у первого опциона, чтобы они закрылись одновременно;
        5. ожидаем результат.

        Пример №1

        Рассмотрим часть графика валютной пары EURGBP, интервал — H4.

        Колебания цены происходят в боковом канале, на графике установлены линии поддержки и сопротивления. При касании верхнего уровня была открыта Put-позиция, затем котировки достигли границы канала, являющейся линией поддержки — актуальной стала сделка на покупку. Когда подошло время истечения опционов, обе сделки закрылись с доходом, цена актива осталась в зафиксированном коридоре.

        Пример №2.

        Валютная пара -  EURGBP, период - M5.

        Когда котировки пересекли уровень поддержки, трейдер приобрел Put-опцион, установив время экспирации равным 4 часам. Цена некоторое время двигалась по плану, сформировался новый уровень поддержки, затем котировки сменили направление и устремились вверх. Оттолкнувшись от линии сопротивления, она продемонстрировала откат, затем снова начала расти, все-таки пробив уровень со второй попытки. Трейдер изучил ситуацию и, дождавшись касания ключевой линии, заключил сделку на повышение, время истечения обоих контрактов совпало. В результате, первая сделка оказалась неудачной, а вторая закрылась в деньгах.

        В заключение...

        Хеджирование как один из способов эффективного управления капиталом популярно у многих инвесторов. Изначально его применяли на рынке Форекс, но для снижения рисков такой подход не менее успешен и на бинарных опционах, позволяя при удачном стечении обстоятельств получать двойной доход. Трейдеры пользуются хеджированием при торговле разными видами опционов — от турбо до долгосрочных.

        Перед тем, как использовать хеджирование, убедитесь, что ваш брокер предлагает гибкий подход к выбору времени экспирации, иначе тактика не сработает. Кроме того, ваша стратегия должна обеспечивать прибыль в 60% сделок, только в этом случае вы добьетесь ощутимого эффекта.

        Комментарии

        Отличная статья! Хеджирование сделок - это важная стратегия для снижения рисков и защиты капитала. Благодарю за полезную информацию!
        Руслан, согласен, хеджирование сделок действительно имеет свои преимущества, особенно когда речь идет о снижении рисков на рынке. Важно выбрать подходящую стратегию в зависимости от таймфрейма и целей трейдера.
        13 июня 2023
        Отличная статья! Хеджирование сделок - это важная стратегия для снижения рисков и защиты капитала. Благодарю за полезную информацию!
        13 июня 2023
        Не очень подходит для маленького таймфрейма,но всеравно спасибо за статью
        Николай, согласен, эта стратегия может быть не совсем подходящей для маленького таймфрейма, но всё равно полезная статья. Спасибо автору за материал!
        13 июня 2023
        Резак
        как инвестору мне это близко, спасибо за материал!
        18 января 2020
        Marta
        Я слышала про хеджирование, но не знала что это такое. спасибо за статью, будем развиваться)))
        29 декабря 2019
        для игнтрадея нафиг не надо это, но для общего развития почему бы не знать о хеджировании рисков
        23 ноября 2019
        Полностью согласен с Андреем. Конечно скальперам это ни к чему, но если торгуете в долгосрок, то обязательно к прочтению)
        15 октября 2019
        Хеджирование - так вещь, о которой должен знать каждый, кто вообще влез в эти джунгли финансовых рынков)
        06 сентября 2019
        Виктория
        Статься хорошая,но все же новичкам лучше не делать такого
        08 ноября 2017
        Николай
        Не очень подходит для маленького таймфрейма,но всеравно спасибо за статью
        15 октября 2017
        Мария
        Очень доступно разъяснили,спасибо большое за вашу работу
        11 октября 2017
        Хеджирование хорошо применять, когда депозит позволяет.
        01 февраля 2017
        Рустам
        Полезная статья. Спасибо за рассылку новых статей на сайте, всегда что-то новое узнаю.
        11 января 2017
        Спасибо, очень полезная статья
        09 января 2017
        Актуально для длительного времени экспирации. Я с 5-ти минутками прохожу мимо)
        09 января 2017
