Хеджирование сделок на бинарных опционах

Инвестирующий в любую сферу деятельности стремится не только минимизировать потери, но и значительно улучшить финансовый результат. Трейдеры бинарных опционов — не исключение. Торговля ними сопряжена с повышенными рисками. Данный вид заработка имеет свои преимущества и недостатки. Главный минус — шанс потерять поставленную сумму выше, чем вероятность получить доход.

Например, прибыль с одного опциона установлена в размере 75%. Процент доходных контрактов должен составлять: 100% / (100% + 75%) = 57%. Если практический результат меньше, трейдер постепенно теряет средства на депозите. Торговля будет прибыльной, если из каждых 10 опционов не менее 7 закроются в плюс.Чтобы добиться от трейдинга максимального эффекта, инвесторы применяют различные подходы, снижающее риски. Неплохой способ «подстраховки», позволяющий покрывать предполагаемые убытки — хеджирование. Благодаря хеджированию сделок в бинарных опционов можно в разы снизить риски, тем самым обезопасив свой депозит от слива. Также хеджирование можно совмещать с такими методами снижения рисков, как мани-менеджмент и риск-менеджмент.

Хеджирование рисков — актуальный способ минимизации рисков

Хеджирование не является отдельной торговой стратегией, скорее, оно дополняет применяемую трейдером. Решение о покупке опциона принимается по сигналу эффективной торговой системы с прибыльным количеством сделок не менее 60%.

Рассмотрим несколько примеров реальных торговых ситуаций.

1. Опцион, который при немедленном закрытии убыточен, называют иначе Out-of-The-Money. Если открыта позиция Call – котировки опускаются ниже страйк-уровня, Put – соответственно, выше. Опцион глубоко убыточен (OTM), когда нынешняя цена находится на значительном удалении от цены исполнения.

Многие инвесторы решают применить хеджирование для покрытия убытков неудачной сделки, хотя правильнее было бы признать ошибку и потерять деньги.

Пример:

Трейдер поставил 10$ на понижение, но рынок развернулся в другую сторону. Логичным было бы решение открыть сделку на покупку на очередном экстремуме, но не для опционов: инвестор неверно проанализировал ситуацию и сам создал неблагоприятные условия, ведущие к утрате обоих ставок. Хеджирование не помогло.

2. At-The-Money называют опцион, который не приносит ни прибыли, ни убытка — трейдеру возвращается вложенная сумма. Это происходит, когда цена открытия и цена закрытия контракта — одинаковы.

Пример:

Если вы приобрели опцион Put, а котировки вдруг ушли к линии сопротивления и пробили ее, ожидаем, когда новый уровень поддержки подтвердится — цена коснется линии с другой стороны. После этого заключаем сделку Call на такую же сумму и с таким же временем экспирации, как и предыдущий контракт. Так мы выровняем позиции, сведя общий результат к нулю. Хеджированием инвестор формирует безубыточную зону.

3. Если опцион закрыть на нынешнем уровне и он будет прибыльным, его называют In-The-Money или «в деньгах». Опцион Call дает положительный результат, если котировки превысили страйк-цену. Put-опцион приносит прибыль при противоположных условиях. Когда актуальная цена находится на значительном расстоянии от цены закрытия, считают, что контракт - «глубоко в деньгах» (ITM).

Для заключения сделок находят максимум и минимум за определенный период, открывая соответственно позиции Put или Call внизу и вверху канала. Торговля осуществляется в ценовом коридоре, особенно такой подход эффективен при незначительных колебаниях. Чаще всего обе ставки оказываются доходными.

Пример:

По сигналу торговой стратегии открываем Call-позицию. Тенденция благоприятна, цена повышается и достигает верхней линии коридора. Инвестор должен в этом случае открыть новую сделку, теперь в противоположном направлении. Размер ставки и время экспирации такие же, как у первого опциона. Теперь трейдер при любом развитии событий не потеряет деньги: контракты либо выйдут в зону безубытка, либо закроются с прибылью.

Правила открытия сделок

Страхование осуществляется в несколько шагов:

получение сигнала от вашей торговой стратегии; открытие сделки, выбор времени истечения опциона; котировки идут в нужную сторону, но стратегия сигнализирует о развороте; заключаем контракт, противоположный первому. Время экспирации должно быть таким же, как у первого опциона, чтобы они закрылись одновременно; ожидаем результат.

Пример №1

Рассмотрим часть графика валютной пары EURGBP, интервал — H4.

Колебания цены происходят в боковом канале, на графике установлены линии поддержки и сопротивления. При касании верхнего уровня была открыта Put-позиция, затем котировки достигли границы канала, являющейся линией поддержки — актуальной стала сделка на покупку. Когда подошло время истечения опционов, обе сделки закрылись с доходом, цена актива осталась в зафиксированном коридоре.

Пример №2.

Валютная пара - EURGBP, период - M5.

Когда котировки пересекли уровень поддержки, трейдер приобрел Put-опцион, установив время экспирации равным 4 часам. Цена некоторое время двигалась по плану, сформировался новый уровень поддержки, затем котировки сменили направление и устремились вверх. Оттолкнувшись от линии сопротивления, она продемонстрировала откат, затем снова начала расти, все-таки пробив уровень со второй попытки. Трейдер изучил ситуацию и, дождавшись касания ключевой линии, заключил сделку на повышение, время истечения обоих контрактов совпало. В результате, первая сделка оказалась неудачной, а вторая закрылась в деньгах.

В заключение...

Хеджирование как один из способов эффективного управления капиталом популярно у многих инвесторов. Изначально его применяли на рынке Форекс, но для снижения рисков такой подход не менее успешен и на бинарных опционах, позволяя при удачном стечении обстоятельств получать двойной доход. Трейдеры пользуются хеджированием при торговле разными видами опционов — от турбо до долгосрочных.

Перед тем, как использовать хеджирование, убедитесь, что ваш брокер предлагает гибкий подход к выбору времени экспирации, иначе тактика не сработает. Кроме того, ваша стратегия должна обеспечивать прибыль в 60% сделок, только в этом случае вы добьетесь ощутимого эффекта.

