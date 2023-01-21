QUOTEX заблокирован в России! Как войти на платформу

Проблема с блокировкой домена Quotex в 2023 году приобрела масштабный характер и в самом начале года брокером было принято решение отказаться от смены доменов и перейти на доступ из России только посредством VPN.

По этому теперь, если вы не можете попасть на сайт платформы брокера квотекс из России, вам потребуется установить VPN (например это бесплатное расширение для google chrome VPN). После установки VPN вам нужно сменить регион на любой другой кроме РФ и вы сможете войти на сайт Quotex по любому из его старых доменов, например по ссылке ниже.

*Домен Quotex работает в России только через VPN.

Напомним, что начиная с апреля 2021 года, трейдеры брокера Quotex начали сталкиваться с проблемой, что их торговая платформа quotex.io не работает или вовсе ЗАБЛОКИРОВАНА. Поэтому это уже не первая блокировка домена брокера, но при этом компания продолжает свою работу и позволяет торговать бинарными опционами.

Давайте разберемся, в чем была причина блокировки доменов сайта quotex.io, quotex.com, qxbroker.com, quotex-broker.com, quotex.market, qtxbrk.com и market-qtx.com, стоит ли считать брокера мошенником и как теперь попасть на платформу брокера Quotex из России.

Самую подробную информацию о брокере Quotex, а так же отзывы и промокоды для брокера вы можете узнать из этой статьи на нашем сайте

Причины блокировки Quotex.io в России

Причина блокировки сайта в России совсем не нова и уже постигла массу других топ-брокеров бинарных опционов. Причина блокировки – отсутствие лицензии ЦБ РФ на осуществление брокерской деятельности в России. Лицензия у брокера бинарных опционов Quotex конечно же есть, но это лицензия такого регулятора как ЦРОФР, которую многие считают ничего не значащей и одним из видов мошенничества в бинарных опционах. Но все же лучше если она есть, чем когда деятельность ведется вовсе без лицензии, как например делает брокер IntradeBar, который вовсе не имеет ни одной лицензии.

Всех брокеров с лицензией от ЦБ РФ можно найти на их официальном сайте, в реестре рынка ценных бумаг, но скажем сразу, что там вы не найдете ни одного брокера, предоставляющего торговлю именно бинарными опционами, так как понятие бинарных опционов в России считается мошенническим ввиду их сверх доходности и зачастую мошеннической деятельности со стороны черных брокеров-мошенников. Поэтому даже честные брокеры прибегают к уловкам и меняют, к примеру, название с бинарных опционов на fix-contract или диджтал опционы, что, по сути, одно и тоже.

Такая судьба уже постигала таких топовых брокеров, как IQ Option, Olymp Trade, 24option и другие. Но брокеры вовремя спохватились и приостановили работу с трейдерами из РФ самостоятельно, точнее ограничили новые регистрации из России, в то время как уже зарегистрированные трейдеры могли продолжить торговлю на торговых платформах, либо вывести деньги в полном объёме.

Почему же тогда брокер Quotex не поступил так же со своими доменами www.quotex.com, www.quotex.io, quotex-broker.com и qxbroker.com, quotex.market, qtxbrk.com, market-qtx.com и не ограничил доступ к платформе самостоятельно? Все дело в том, что брокер бинарных опционов Quotex еще достаточно молодой, но при этом очень амбициозный брокер и ведет свою деятельность с октября 2020 года, все время работая над улучшением платформы именно на стороне трейдеров, что привело к взлету популярности этой компании среди трейдеров из России в 2021 году. Брокер Quotex, скорее всего, просто не ожидал столь быстрого роста популярности и как результат пристального внимания регулирующих органов, что и привело к блокировке домена quotex io, quotex.com, quotex-broker.com, qxbroker.com, quotex.market и market-qtx.com в России.