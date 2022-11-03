Quotex: мобильное приложение брокера

Как и многие другие виды деятельности, торговля бинарными опционами и другими торговыми активами уже давно стала мобильной. Все больше людей используют смартфоны или планшеты для трейдинга бинарными опционами. В связи с этим увеличивается спрос на мобильные приложения, которые позволяют торговать на рынке. К числу таких приложений можно отнести Quotex приложение от брокера бинарных опционов Quotex, которое можно скачать на Андроид с Play Market.

Квотекс мобильное приложение почти не отличается от веб-терминала и поэтому трудностей в работе с ним возникнуть не должно.

Где и как скачать мобильное приложение Quotex

Для работы с Quotex скачать приложение на Андроид можно при условии, если на мобильном устройстве установлена операционная система версии не ниже 4.4. Мобильное приложение Квотекс распространяется бесплатно. При этом для владельцев устройств на базе операционной системы iOS пока не создан аналогичный продукт. Но возможно уже скоро можно будет скачать Quotex приложение на смартфоны и планшеты от Apple.

Важно отметить, что приложение Quotex – это единственный безопасный и официальный мобильный терминал. Поэтому, прежде чем его скачивать, необходимо обратить внимание на название разработчика. Эту программу распространяет компания Quotex Limited. Не устанавливайте другие приложения с похожим названием и также скачивайте приложение только с Play Market:

После завершения скачивания и установки можно войти на свой торговый счет, если он уже есть, или же зарегистрировать новый аккаунт у брокера Quotex.

При создании нового аккаунта необходимо указать следующую информацию:

E-mail;

Тип валюты, которой будет вестись торговля на депозите (поддерживаются разные виды валют);

Пароль.

Также не забывайте ознакомится с условиями пользовательского соглашения, после чего отметить, что вы были ознакомлены:

Если у вас уже есть торговый счет, то просто введите свои данные и войдите в приложение:

После входа в мобильное приложение Квотекс открывается основное меню. Для упрощения входа в приложение и повышение безопасности аккаунта рекомендуется пройти двухфакторную верификацию. После этого пользователь сможет каждый раз открывать программу, вводя короткий PIN-код.

Особенности интерфейса мобильного приложения Квотекс

Работа с приложением Квотекс скорее всего будет максимально удобной, так как интерфейс приложения полностью схож с веб-терминалом брокера и сразу после входа в приложение открывается торговый график. И если скачать Quotex приложение и сравнить его с веб-терминалом, то станет понятно, что они не отличаются по функциональности друг от друга. В частности, при альбомной ориентации меню сворачивается в небольшой значок, который располагается в верхнем левом углу экрана. Это позволяет не отвлекаться от графика на посторонние кнопки:

На графике вы можете:

Выбирать торговые активы; Добавлять на график графические инструменты; Выбирать таймфрейм (от 5 секунд до 1 дня); Выбирать тип графика (свечи, бары, зоны, Heiken Ashi); Добавлять на график технические индикаторы; Совершать сделки, покупая опционы Call и Put.

На график можно добавить несколько торговых активов, после чего переключаться между ними при помощи вкладок. На выбор предоставляются все те же активы, которые есть и в обычной версии терминала:

В левом нижнем углу можно найти множество графических инструментов, которые позволят сделать трендовую разметку, провести графический анализ или нанести уровни. Основными инструментами являются:

Уровни;

Каналы;

Текстовые пометки;

Инструменты Ганна;

Треугольники;

Инструменты Фибоначчи.

Следующие две иконки позволяют выбирать таймфрейм и тип графика:

Также в мобильном приложении брокера Quotex есть множество индикаторов, которые делятся на трендовые и осцилляторы:

Торговая панель в мобильном приложении Квотекс

Торговая панель является стандартной и на ней можно выбрать экспирацию и сумму сделки, после чего нажать на кнопку Call или Put:

Под самой торговой панелью можно видеть историю своих сделок.

Графические настройки мобильного приложения Quotex

После скачивания Quotex приложение можно настроить, перейдя в соответствующий раздел. В этом разделе можно настроить множество как визуальных, так и технических параметров, включая:

Язык интерфейса;

Часовой пояс для корректного отображения времени на графике и сделках в истории;

Цветовую тему платформы («День», «Сумерки», «Ночь»);

Прозрачность сетки;

Включить или выключить автопрокрутку;

Включить или выключить сделки в один клик;

Включить или выключить оптимизированный режим (чтобы ускорить работу приложения Quotex);

Включить или выключить краткий вид сделок;

Выбрать цвета графика;

Поставить свое изображение на задний фон графика.

Меню полезных функций мобильного приложения Quotex

Данное меню можно видеть на графике слева, и оно включает в себя разделы:

Через раздел помощи пользователи могут задать интересующие вопросы службе поддержки Quotex. Там же хранится история переписки с поддержкой:

Во избежание лишней траты времени разработчики приложения встроили в раздел «Помощь» пункты с часто задаваемыми вопросами. В частности, здесь можно узнать о платформе, профиле, верификации, пополнении счета и выплатах:

Кнопки торговли и демо-счета позволяют переключаться между графиками реального и демо-счетов.

В разделе профиля в Квотекс приложении на Андроид можно:

Пополнить счет.

Снять деньги со счета.

Ввести личные данные пользователя;

Верифицировать торговый счет;

Войти в маркет;

Посмотреть аналитику своей торговли.

Стоит отметить, что при заполнении полей с личными данными пользователя необходимо вписывать верную информацию, так как это важно при прохождении верификации у брокера Quotex. В случае выявления несоответствия предоставленной информации аккаунт может быть заблокирован либо в отношении пользователя введут ограничения на финансовые операции.

В этом же разделе пользователи могут сменить ранее созданный пароль либо удалить собственный аккаунт.

После завершения установки и регистрации Quotex приложения необходимо пройти двухфакторную верификацию, что можно сделать через раздел «Настройки аккаунта». Эта процедура проводится с целью повышения безопасности. А при списании с депозита на e-mail трейдера будет приходить специальный пин-код:

Раздел «Топ» в меню слева покажет, какие трейдеры сейчас находятся на первом месте и считаются самыми прибыльными.

Также в мобильном приложении, как и в веб-терминале, присутствуют сигналы для бинарных опционов. Здесь представлена полная информация о бесплатных торговых сигналах. В частности, зайдя в данный раздел, пользователь получает сведения об оптимальном моменте для открытия сделки и времени экспирации, определяемых в отношении конкретного актива. Помимо этого, можно посмотреть и прошлые сигналы пи оценить их прибыльность:

Также в меню слева можно найти Маркет, который позволяет использовать различные бонусы и промокоды для брокера Quotex. К таким бонусам можно отнести как промкоды на пополнение счета, так и отмены убыточных сделок на различные суммы:

Возможные ошибки при работе с мобильным приложением Quotex

Quotex приложение вышло недавно. В связи с этим разработчики пока не устранили ряд ошибок, характерных для новых программ. Поэтому, прежде чем скачать Quotex приложение Андроид, следует обратить внимание на ряд характерных недостатков, на которые обычно указывают пользователи:

Деньги зачисляются на депозит с задержкой. Эта проблема в основном возникает при пополнении баланса с электронных кошельков. Чтобы ускорить зачисление средств, рекомендуется отправить соответствующее письмо в службу поддержки. Ошибки при авторизации. Решить эту проблему не всегда удается даже если скачать Quotex приложение повторно. Появление данной ошибки обусловлено в основном постоянным улучшением программы. Поэтому при возникновении проблем с входом на платформу рекомендуется обратиться в службу поддержки либо проверить, не вышли ли обновления. Но если таким образом не удается устранить ошибку в Quotex, следует скачать приложение на Андроид и попробовать повторно пройти авторизацию. Появился белый экран. Если появляется данная ошибка, нужно повторно скачать Quotex приложение.

Разработчики постепенно устраняют эти и другие ошибки в приложении. Несмотря на указанные недостатки, пользователи отмечают, что приложение Quotex позволяет торговать бинарными опционами даже при нестабильном интернет-соединении.

Заключение

Приложение Quotex предоставляет возможность торговать бинарными опционами в любом месте и для этого достаточно иметь постоянное интернет-соединение. Однако пока приложение нельзя установить на устройства от Apple.

Скачать Quotex приложение рекомендуется каждому трейдеру, так как это позволяет торговать в любом месте и в любое время, даже не находясь дома.

Лучшие бонусы, промокоды, а также конкурсы для брокера Quotex ищите в наших соц. сетях: Группа в Telegram | Группа в Facebook.

*Открыть сайт с территории Росиии можно только через VPN

