Как установить (добавить) индикатор в МТ4 (MetaTrader4)

Это видео мы начнем с азов, и рассмотрим, как правильно добавить индикатор на платформу метатрейдер 4.

Скачать платформу MetaTrader4 вы так же можете на нашем сайте, либо получить у одного из брокеров, который поддерживает торговлю через нее.

В нашем случае это будет платформа брокера Grand Capital, который предоставляет своим клиентам торговлю бинарными опционами прямо на платформе MT4.

Добавление индикатора в MetaTrader 4

И так, после установки платформы, находим нужный вам индикатор для MT4 и скачиваем его архив. В архиве файлы могут быть уже разбиты по папкам, либо могут содержать только сам файл индикатора. В нашем случае архив содержит только файл, но в конце видео мы покажем как скопировать индикатор если все уже разбито по папкам.

Сам индикатор может быть двух расширений mq4 и ex4. Формат mq4 означает, что индикатор с открытым кодом и более опытные трейдеры могут вносить изменения в его алгоритм работы.

Нажимаем копировать этот файл и переходим в терминал метатрейдер. Здесь нужно открыть меню «файл» и выбрать пункт «открыть каталог данных»

В открывшемся окне нас в первую очередь будет интересовать папка MQL 4, в ней и будет папка в которую нужно скопировать скачанный с сайта индикатор. Заходим в папку и находим папку Indicators.

Вставляем файл, если просит что-то заменить то нажимаем заменить. Теперь нужно перезагрузить терминал. Закрываем и открываем терминал заново.

Что бы найти нужный нам индикатор нажимаем на ярлычок навигатор либо нажимаем комбинацию ctrl+N

Здесь в индикаторах и будут все установленные индикаторы, нам остается только найти нужный нам и добавить его на график. Нажимаем два раза на индикатор либо перетаскиваем на график. Мы видим окно индикатора и если в описании к индикатору на сайте написано что какие то настройки вам нужно изменять, вы можете их задать здесь. Нажимаем ок и индикатор добавлен на график.

Смотрите так же:

Самые точные индикаторы для MT4

Лучшие импульсные индикаторы

3 лучших индикатора без перерисовки

Точные стрелочные индикаторы

Сигналы для бинарных опционов онлайн

Живой график для бинарных опционов

Рейтинг брокеров бинарных опционов