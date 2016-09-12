Основные проблемы в торговле бинарными опционами

Получение прибыли на финансовых рынках напрямую связано с тем, насколько глубоко трейдер усвоил обучающий материал и как успешно он применял его для тестирования стратегий и анализа ситуации на финансовом рынке. Без базовой подготовки торговля бинарными опционами не будет удачной, даже те, кто ранее работал на Форексе, должны понять основные отличия этих видов заработка, проштудировать несколько электронных учебников признанных экспертов в этой отрасли, пройти обучение бинарным опционам, проверить, насколько он понял все изложенное, торгуя на демо-счете. Преграды возникают для того, чтобы преодолевать их, становясь опытнее и увереннее.

Основные проблемы новичков в бинарных опционах

На пути к успеху начинающие трейдеры встречают немало трудностей, среди которых сложности в "чтении" графика, так как новички без опыта не могут понять, что означают свечи или бары, и почему растет или падает цена. Также неопытные трейдеры часто неправильно прогнозируют рынок и полагаются на интуицию или удачу, так как не знают, как по другому можно прогнозировать поведение рынков. Невозможность определения цены торгового актива в определенный момент и несдержанность также негативно влияют на торговлю бинарными опционами. Далее более подробно рассмотри каждый из этих пунктов:

Сложность в «считывании» графика. У многих несмотря на все приложенные усилия сделки не закрываются в плюс. Приходит мысль, что котировки двигаются абсолютно хаотично, не подчиняясь никаким законам. Особенно это касается краткосрочных опционов, имеющих время экспирации от минуты до часа. Даже если общее направление тренда оказалось верным, график отрабатывает его не прямолинейно, а зигзагами, они то и могут все испортить. Относительно правильная картина складывается только при торговле на новостях. Совершенно ясно одно: деньги придется зарабатывать тяжелым трудом, сами они в руки не приплывут; Неудачное прогнозирование движения котировок. Многие, насмотревшись рекламы, приходят с уверенностью, что угадать цену — совсем просто. Однако это не так, более того, нельзя относиться к бинарным опционам, как к лотерее, иначе ни о какой прибыли можно даже не говорить. Успешными становятся только те трейдеры, которые действуют по четко отработанному механизму, заключая сделки лишь при подходящих условиях. Каждая стратегия должна сначала пройти длительную проверку на демо-счете, только затем принимается решение о ее переносе на реальный депозит. Схемы действий можно найти в интернете или создать самому, комбинируя несколько наиболее перспективных индикаторов, демонстрирующих хорошие результаты; Невозможность четкого определения уровня цены актива в нужный момент времени. Даже если вы грамотно указали направление тренда, вероятны откаты в противоположную сторону. Именно поэтому время экспирации должно быть продолжительным настолько, чтобы котировки благополучно покинули зону коррекции и устремились согласно нашему плану вверх или вниз. Несдержанность. Хладнокровие в любой ситуации — это настоящее мастерство, особенно, когда речь идет о деньгах. Умение держать себя в руках убережет от многих убыточных сделок. Проблема многих трейдеров — покупка контракта без ясного сигнала, хаотичное открытие нескольких сделок подряд. Если на Форексе вы иногда закрываете потенциально прибыльную позицию не вовремя и сожалеете об этом, бинарные опционы лишают вас такой возможности, приходится ждать окончания времени экспирации. Уметь контролировать свои действия и отказаться в нужный момент от явной ошибки очень важно.

Торговля бинарными опционами — настоящая работа, требующая времени и внимания, усердного обучения и ежедневного оттачивания навыков. Материалы предоставляет любой брокер бинарных опционов, причем абсолютно бесплатно. Не верьте пустым обещаниям рекламных агентов, сулящих «золотые горы» без каких-либо усилий, попотеть для получения результата придется немало. Только самообразование и тяга к новым вершинам сделают из вас финансово независимого профессионала. За считанные недели любой способен получить фактически новую профессию и стать успешным.

