5 Советов, которые МГНОВЕННО улучшат вашу торговлю бинарными опционами

За долгие годы работы компанией WinOptionCrypto накоплен богатый опыт торговли бинарными опционами. Однако, честно признаемся - наш путь не был идеальным и гладким. Мы также, как и многие новички, поначалу совершали досадные ошибки, которых следовало бы избежать. И теперь с высоты своего опыта можем смело утверждать, что за все это время смогли выработать набор правил – систему, применив которую, даже абсолютный ноль в бинарных опционах, сможет похвастаться положительными результатами.

Сегодня поговорим о пяти наиболее важных правилах торговли, применимых к любой стратегии бинарных опционов и стилю трейдинга. На наш взгляд соблюдение этих постулатов, наверняка, сможет вывести Ваши результаты на совершенно новый уровень.

Всегда придерживайтесь торгового плана

Несомненно, многие из вас слышали выражение: «Трейдинг – это бизнес». И каждый, кто торговал, подтвердит это. От себя добавим: «Вы либо следуете своему бизнес-плану, либо сливаете депозит. Других вариантов просто нет!».

Действительно, было бы странно вкладывать деньги в какое-то предприятие, не имея четкого представления о его сильных и слабых сторонах – доходности и рисках. Ни одному инвестору никогда и в голову не придет вкладываться в компанию, не видя ее бухгалтерской отчетности или бизнес-плана.

С трейдингом точно также. Вы должны ясно понимать все свои действия еще до того, как совершите первую покупку бинарного опциона Call или Put. Почему покупаете именно Call, а не Put? В каких случаях следует действовать наоборот? Какие активы торговать и в какое время? По каким критериям отбирать перспективные инструменты для торговли? Казалось бы, банальные вопросы, но большинство новичков их игнорирует. Результат – соответствующий.

Дополнительным эффектом от применения четких инструкций, на все случаи вашей трейдерской жизни, будет внутреннее ментальное спокойствие и уверенность в собственных силах, что позволит продолжать торговать бинарными опционами даже в неминуемые периоды просадки торгового счета. Ваша торговля станет гораздо менее эмоциональной, а сделки более избирательными.

План торговли бинарными опционами:

1. Торговые цели:

На месяц

На год

2. На каких валютных парах лучше всего торговать?

3. Какой я буду использовать таймфрейм?

4. Какая у меня стратегия торговли?

5. Мои правила риск-менеджмента

6. Дневник трейдера

7. Что я буду делать для постоянного совершенствования?

Как видно из приведенного выше списка, с торговым планом трейдеру гораздо легче сосредоточиться на конкретных действиях. Цели становятся более четкими и вполне достижимыми.

Особенно подчеркнем, что у каждого трейдера бинарных опционов должен быть свой персональный торговый план с учетом его индивидуальных особенностей. Советуем использовать наш пример плана торговли бинарными опционами в качестве шаблона.

Покупайте бинарные опционы Call и Put в направлении тренда

Второй совет, актуальность которого бу дет вечной – торгуйте по тренду. Хотя более опытные трейдеры могут поспорить с этим утверждением, предпочитая покупать опцион Call у основания, а опцион Put у вершины ценового импульса, новичкам настоятельно рекомендуем применять этот принцип в своих сделках.

Тем же, кто предпочитает торговлю в канале, предлагаем перед заключением сделки дополнительно убедиться в том, что рынок достиг локального минимума или максимума, демонстрируя признаки перекупленности или перепроданности. Убедитесь в том, что вершина или дно уже сформированы. Не стоит пытаться поймать минимальную или максимальную цену. Как правило, это приводит только к дополнительным убыткам.

Всеобщее признание торговля бинарными опционами по тренду получила из-за стабильности результатов в долгосрочной перспективе. Гораздо проще и эффективнее покупать опционы Call и Put по тренду, чем против него. Не одно поколение трейдеров убедилось в том, что так можно заработать намного больше денег.

Дополнительным плюсом торговли по тренду выступает психологическая уверенность трейдера в своих действиях. Более того, большинство купленных вами бинарных опционов Call и Put сразу же войдут в деньги, демонстрируя положительный результат по еще открытой позиции. Согласитесь, гораздо легче держать открытой прибыльную позицию, чем переживать из-за ухода цены актива в отрицательную зону сразу же после открытия сделки.

Торговля по тренду выглядит именно так. Потому что давление покупателей или продавцов, в зависимости от направления тренда, не оставляет шанса противоположной стороне перехватить инициативу. Когда сила тренда велика, то цена, немного потоптавшись вблизи поддержки или сопротивления, отскакивает в направлении доминирующей тенденции. Все, кто успел открыть сделку в этот момент, моментально оказываются в прибыльной зоне.

Покупка бинарных опционов по тренду актуальна для разного времени экспирации. Этот подход активно используют как скальперы, так и любители посидеть в сделке в течение торгового дня. Поэтому его можно спокойно назвать универсальным подходом.

Придерживайтесь концепции Антимартингейла

Величайший трейдер Уолл-Стрит Пол Тюдор Джонс рекомендует трейдерам никогда не добавляться к убыточным сделкам. Его знаменитая цитата гласит: «Только лузеры добавляются к лузерам». Если план торговли бинарными опционами изначально не предполагал увеличение ставки в случае убытка по предыдущей сделке, то и делать этого не стоит.

Для повышения ставок в случае проигрыша необходимо четкое понимание серийности собственной торговой стратегии. Такое возможно, но в ограниченных вариантах и с оглядкой на то, к каким разрушительным последствиям может привести бездумное использование системы Мартингейла для вашего торгового счета.

Применяя Антимартингейл, вы уменьшаете ставку после проигрыша, и наоборот увеличиваете ее на фоне выигрышной серии. Таким образом, вы будете снижать объемы торговли в периоды просадки и наращивать их, когда ваша стратегия зарабатывает.

Как сильно повышать ставки в период заработка, и наоборот снижать их в просадке – это уже зависит от индивидуальных предпочтений каждого трейдера. Во многом эти коэффициенты будут обусловлены индивидуальной толерантностью к риску и будут зависеть от личных финансовых возможностей и психологии каждого.

Для более детального знакомства с этим принципом советуем воспользоваться калькулятором Антимартингейла на нашем сайте.

Всегда знайте, когда остановить торговлю

Реальная торговля на финансовых рынках предоставляет нам неисчислимое количество примеров того, почему трейдеры всегда должны пользоваться методами ограничения убытков. Если вы торгуете на Форекс всегда используйте защитный стоп-приказ, если у брокера бинарных опционов – знайте свой дневной лимит потерь и никогда не выходите за его пределы, иначе очень скоро вы можете «слить» депозит.

Следует всегда помнить, что тренды на рынках могут длится очень долго, пока не изменятся фундаментальные факторы их породившие. Также мы не однократно наблюдаем просто дикие колебания цен внутри одного торгового дня.

В такие дни нужно проявлять гибкость и чутко реагировать на изменение ценовой динамики вашего финансового инструмента. Если трейдер упорствует, и не хочет признавать свои ошибки и, хуже того, подвержен тильту, нарушая психологию бинарных опционов, негативные результаты не заставят себя ждать.

В таком случае самая хорошее решение – сделать перерыв в торговле. Рынок никуда не денется, а ваше психологическое состояние напрямую влияет на сумму заработанных денег. Если вы чувствуете, что теряете самообладание и контроль над ситуацией – остановитесь. Как минимум, сделайте перерыв на несколько часов или дней.

Не пытайтесь оты граться

Это правило перекликается с концепцией Антимартингейла. Никогда не покупайте опционы Call и Put в надежде отыграться. Действуя подобным образом, очень легко потерять контроль и скатиться к азартным играм. Не превращайте трейдерский бизнес в казино, когда вместо совершения сделок по тщательно выверенной стратегии, алчный игрок неистово жмет кнопку слот машины, ожидая получить немедленный выигрыш.

Желая быстро вернуть все потери, Вы действуете эмоционально, а не рационально. Дав волю эмоциям, Вы вряд ли обратите внимание на то, что вместе с возможной прибылью пропорционально растет и ваш возможный убыток. При этом, скорее всего, Вы будете торговать плохо и совершать необоснованные сделки, т.к. будете находится под влиянием эмоций и открытой позиции на большую сумму.

Гораздо эффективнее остановить торговлю, осмыслить происходящее и сделать паузу, минимум на несколько часов, а лучше вернуться к покупке бинарных опционов только на следующий день. Так Вы сможете начать все с «чистого листа», сосредоточившись исключительно на вашей торговой стратегии. Если Вы в ней разуверились или она по каким-то причинам перестала приносить тот уровень дохода, на который Вы изначально рассчитывали, можно подобрать себе новую в специальном разделе нашего сайта посвященному стратегиям для бинарных опционов.

Заключение

Выработайте в себе привычку начинать каждую торговую сессию с «чистого листа» вне зависимости от того была ли у вас за предыдущий день прибыль или убыток. Всегда соблюдайте правила мани-менеджмента, и пользуйтесь хотя бы простейшими методами торговли бинарными опционами. Если вы делаете только первые шаги советуем ознакомится с нашей статьей для новичков, посвященной обучению торговле.

Смотрите также: