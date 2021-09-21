Стратегия для Pocket Option "Три Канадца"

        Вся правда о брокере Pocket Option
        Торговые стратегии для Pocket Option
        Стратегия Три Канадца

        Если вам нужна простая стратегия для бинарных опционов с практическим применением Price Action, где используется не более одного индикатора, – стратегия «Три Канадца» для вас. В этой системе отсутствуют непонятные механизмы анализа рынка, запаздывающие индикаторы и сложные комбинации фрактального анализа. Через 5-10 минут после ознакомления с основными понятиями, вы сможете торговать бинарными опционами – покупать контракты Call и Put. Для этого не требуется наличие навыков технического, графического, или даже свечного анализа. Стратегия действительно проста, понятна и эффективна.

        Почему название именно «Три Канадца»? Потому что все биржевые контракты заключаются исключительно на валютной паре USD/CAD – Доллар/Канадец. При чем здесь число «3»? Это число соответствует количеству свечей, которые формируют ценовой паттерн (PA) и генерируют сигнал для входа в рынок.

        Индикаторы стратегии для Pocket Option "Три Канадца" 

        Успех в трейдинге гарантируется, если инвестор будет следовать за основными ценовыми тенденциями – трендами. Тренды бывают «Медвежьими», где побеждают продавцы, а цена (акции, фьючерса, опциона) снижается. Также, тренды бывают «Бычьими» – когда на рынке побеждают быки, двигая котировки вверх. Существует большое количество способов определить направление тренда на графике, конкретно в нашем торговом плане эту задачу выполняет Скользящая Средняя (Moving Average, MA).

        Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)

        Moving Average – это усредненное значение цены за определенный период времени. Индикатор сглаживает краткосрочные колебания и используется для выделения основной тенденции финансового актива.

        Для того, чтобы добавить этот инструмент на график платформы Pocket Option, выберите его в списке индикаторов:

        Как добавить индикатор на платформе брокера Pocket Option

        В данной торговой системе для MA выбран период 10, тип – Simple Moving Average (SMA). При этом основным показателем является не вектор направления линии, а отклонение и возвращение цены от своего среднего значения, где отклонение принимается за ценовой импульс, а возвращение – за коррекцию.

        Как установить период скользящей средней на платформе брокера Pocket Option

        Цена не может двигаться беспрепятственно вверх или вниз. На своем пути она встречает уровни сопротивления, которые ограничивают движения, после чего наблюдается коррекция – откат рынка. Откат цены можно назвать наиболее желательным местом для открытия сделки по тренду. Любая биржевая операция совершенная в районе отката будет сопровождаться минимальным риском и практически гарантированной прибылью.

        Откат цены от скользящей средней

        Завершение коррекции можно наблюдать в пределах среднего значения цены. В случае этой торговой стратегии – на уровне Скользящей средней с периодом 10. То есть: закрытие свечи ниже/выше скользящей средней на бычьем/медвежьем тренде, по правилам этой стратегии, расценивается как возможное окончание коррекции и первый сигнал для открытия сделки.

        Завершение коррекции по индикатору скользящая средняя

        После завершения отката подтверждающим фактором для нашей цели будет появление 2 последовательных свечей в прежнем направлении. Например, при бычьем тренде требуется соблюсти структуру из 1 откатной свечи вниз, и 2 свечей в прежнем направлении – вверх. Заключительным элементом будет положение цены закрытия ниже/выше средней скользящей средней.

        Покупка бинарных опционов от скользящей средней

        Правила входа

        Покупка Call-опциона (ставка «Выше»):

        1. Убедитесь что на рынке присутствует импульс вверх. Об этом может говорить серия из 2-5 зеленых баров над скользящей средней SMA 10.
        2. Дождитесь отката. Это может быть 1 красная свеча с ценой закрытия ниже SMA 10.
        3. Перед ставкой необходимо дождаться 2 зеленые свечи с ценой закрытия выше SMA 10.
        4. Совершение сделки Call («Выше») после 2 свечей, окрашенных в зеленый цвет, на 60 секунд.

        Покупка опциона Call от скользящей средней

        Покупка Put-опциона (ставка Ниже):

        1. Убедитесь что на рынке присутствует импульс вниз, где котировки под линией SMA 10.
        2. Дождитесь отката – 1 зеленая свеча над линией SMA 10.
        3. Перед ставкой нужно увидеть 2 свечи с ценой закрытия ниже SMA 10.
        4. Открытие сделки Put («Ниже») после 2 свечей красного цвета.

        Покупка опциона Put от скользящей средней

        Время покупки бинарных опционов рекомендуется в пределах от 14:00 до 00:00 МСК. Указанные временные рамки сопровождаются повышенной волатильностью на биржевом рынке, следовательно – высокой вероятности направленного устойчивого тренда.

        Несколько советов для повышения эффективности системы:

        • Помните, что точных систем на все 100% – просто не существует.
        • Покупайте бинарные опционы не более 2-5% от размера депозита – это основы управления капиталом (мани-менеджмент и риск-менеджмент).
        • Не открывайте сделки за 30 минут до и после важных экономических новостей.
        • Выбирайте только проверенного брокера, который обязательно выведет заработанные деньги.

        Освоив всего несколько приемов технического анализа, начинающий трейдер обязательно улучшит результаты своих инвестиционных решений. К примеру, если бы трейдер располагал комплексным представлением об анализе рынка, можно было бы избежать некоторых убыточных сделок, как на примере ниже:

        Важность технического анализе в трейдинге бинарными опционами

        Заключение

        В этой статье была рассмотрена простая торговая система для покупки бинарных опционов. Детально описана работа одного из самых популярных индикаторов любой платформы – Скользящей Средней. Также мы ознакомились с паттерном ценового движения – Price Action. Перед торговлей на реальном счете рекомендуем отработать навыки входа по данной стратегии на демо-счету

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        tirant
        Для меня она бесполезна: я по каду не работаю.
        Трейдер БО , Аналогично. хотя это обычная сырьевая пара.
        09 апреля 2024
        Богдан
        /А по другим парам что не работает? Не может такого быть.
        tirant, очень даже может быть. Не редкое явление, когда стратегия заточена под одну пару. Не самое удачное решение - но....
        Артур, Согласен, не так много людей работает с канадцем. Очень специфичная волюта.
        25 сентября 2023
        Трейдер БО
        Для меня она бесполезна: я по каду не работаю.
        21 сентября 2023
        Артур
        /А по другим парам что не работает? Не может такого быть.
        tirant, очень даже может быть. Не редкое явление, когда стратегия заточена под одну пару. Не самое удачное решение - но....
        21 сентября 2023
        tirant
        /А по другим парам что не работает? Не может такого быть.
        21 сентября 2023
        Руслан
        Скользящие средние это очень хороший индикатор даже сам по себе, нередко торговал по нему. Вдвойне приятно, что он уже есть по умолчанию в терминале Покета и нет нужды устанавливать MT4.
        24 февраля 2023
        Руслан
        Посмотрел немного историю и да, прибыльные входы есть. Но я думаю стратегию нужно немного доработать. Может еще немного сузить время, либо день торговли?
        Богдан, согласен, я бы еще добавил сюда уровни поддержки и сопротивления, чтобы понимать, когда цена стабилизируется.
        24 февраля 2023
        Руслан
        Мне нравится что этот паттерн можно увидеть более десяти раз в день, следственно – открыть более 10 сделок. Хочу торговать по нему с дополнительным Мартином. Какой максимальный порог не подскажете?
        Leverage, а администрация Покета разве не банит пользователей за испольвание Мартингейла? Просто слышал как минимум о подобных случаях на Квотексе.
        24 февраля 2023
        Богдан
        Посмотрел немного историю и да, прибыльные входы есть. Но я думаю стратегию нужно немного доработать. Может еще немного сузить время, либо день торговли?
        21 сентября 2021
        Leverage
        Мне нравится что этот паттерн можно увидеть более десяти раз в день, следственно – открыть более 10 сделок. Хочу торговать по нему с дополнительным Мартином. Какой максимальный порог не подскажете?
        21 сентября 2021
        Олег С
        Действительно простая стратегия для бинарных опционов... Этот паттерн PA довольно-таки часто встречается на графике и чем ближе к уровню сопротивления – тем сильнее сигнал.
        21 сентября 2021
