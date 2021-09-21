Стратегия для Pocket Option "Три Канадца"

Если вам нужна простая стратегия для бинарных опционов с практическим применением Price Action, где используется не более одного индикатора, – стратегия «Три Канадца» для вас. В этой системе отсутствуют непонятные механизмы анализа рынка, запаздывающие индикаторы и сложные комбинации фрактального анализа. Через 5-10 минут после ознакомления с основными понятиями, вы сможете торговать бинарными опционами – покупать контракты Call и Put. Для этого не требуется наличие навыков технического, графического, или даже свечного анализа. Стратегия действительно проста, понятна и эффективна.

Почему название именно «Три Канадца»? Потому что все биржевые контракты заключаются исключительно на валютной паре USD/CAD – Доллар/Канадец. При чем здесь число «3»? Это число соответствует количеству свечей, которые формируют ценовой паттерн (PA) и генерируют сигнал для входа в рынок.

Индикаторы стратегии для Pocket Option "Три Канадца"

Успех в трейдинге гарантируется, если инвестор будет следовать за основными ценовыми тенденциями – трендами. Тренды бывают «Медвежьими», где побеждают продавцы, а цена (акции, фьючерса, опциона) снижается. Также, тренды бывают «Бычьими» – когда на рынке побеждают быки, двигая котировки вверх. Существует большое количество способов определить направление тренда на графике, конкретно в нашем торговом плане эту задачу выполняет Скользящая Средняя (Moving Average, MA).

Moving Average – это усредненное значение цены за определенный период времени. Индикатор сглаживает краткосрочные колебания и используется для выделения основной тенденции финансового актива.

Для того, чтобы добавить этот инструмент на график платформы Pocket Option, выберите его в списке индикаторов:

В данной торговой системе для MA выбран период 10, тип – Simple Moving Average (SMA). При этом основным показателем является не вектор направления линии, а отклонение и возвращение цены от своего среднего значения, где отклонение принимается за ценовой импульс, а возвращение – за коррекцию.

Цена не может двигаться беспрепятственно вверх или вниз. На своем пути она встречает уровни сопротивления, которые ограничивают движения, после чего наблюдается коррекция – откат рынка. Откат цены можно назвать наиболее желательным местом для открытия сделки по тренду. Любая биржевая операция совершенная в районе отката будет сопровождаться минимальным риском и практически гарантированной прибылью.

Завершение коррекции можно наблюдать в пределах среднего значения цены. В случае этой торговой стратегии – на уровне Скользящей средней с периодом 10. То есть: закрытие свечи ниже/выше скользящей средней на бычьем/медвежьем тренде, по правилам этой стратегии, расценивается как возможное окончание коррекции и первый сигнал для открытия сделки.

После завершения отката подтверждающим фактором для нашей цели будет появление 2 последовательных свечей в прежнем направлении. Например, при бычьем тренде требуется соблюсти структуру из 1 откатной свечи вниз, и 2 свечей в прежнем направлении – вверх. Заключительным элементом будет положение цены закрытия ниже/выше средней скользящей средней.

Правила входа

Покупка Call-опциона (ставка «Выше»):

Убедитесь что на рынке присутствует импульс вверх. Об этом может говорить серия из 2-5 зеленых баров над скользящей средней SMA 10. Дождитесь отката. Это может быть 1 красная свеча с ценой закрытия ниже SMA 10. Перед ставкой необходимо дождаться 2 зеленые свечи с ценой закрытия выше SMA 10. Совершение сделки Call («Выше») после 2 свечей, окрашенных в зеленый цвет, на 60 секунд.

Покупка Put-опциона (ставка Ниже):

Убедитесь что на рынке присутствует импульс вниз, где котировки под линией SMA 10. Дождитесь отката – 1 зеленая свеча над линией SMA 10. Перед ставкой нужно увидеть 2 свечи с ценой закрытия ниже SMA 10. Открытие сделки Put («Ниже») после 2 свечей красного цвета.

Время покупки бинарных опционов рекомендуется в пределах от 14:00 до 00:00 МСК. Указанные временные рамки сопровождаются повышенной волатильностью на биржевом рынке, следовательно – высокой вероятности направленного устойчивого тренда.

Несколько советов для повышения эффективности системы:

Помните, что точных систем на все 100% – просто не существует.

Покупайте бинарные опционы не более 2-5% от размера депозита – это основы управления капиталом (мани-менеджмент и риск-менеджмент).

Не открывайте сделки за 30 минут до и после важных экономических новостей.

Выбирайте только проверенного брокера, который обязательно выведет заработанные деньги.

Освоив всего несколько приемов технического анализа, начинающий трейдер обязательно улучшит результаты своих инвестиционных решений. К примеру, если бы трейдер располагал комплексным представлением об анализе рынка, можно было бы избежать некоторых убыточных сделок, как на примере ниже:

Заключение

В этой статье была рассмотрена простая торговая система для покупки бинарных опционов. Детально описана работа одного из самых популярных индикаторов любой платформы – Скользящей Средней. Также мы ознакомились с паттерном ценового движения – Price Action. Перед торговлей на реальном счете рекомендуем отработать навыки входа по данной стратегии на демо-счету.

Смотрите также: